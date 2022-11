Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MAGI APPEAL (2008) 12:30 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años: 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

4S 7S 5S 7S 1 MISS ZEGNA R.Alzamendi 6 55 Latency - Miss Señora J.J.Medone 6S 4S 3S 3S 2 VALE DOLO S.Conti-4 5 57 Calidoscopio - Valfreda O.F.Conti 7S 0S 4S 7S 3 ATELETA No Correra 6 55 Timias - Newly Wed N.R.Caqui 4S 2S 7S 2S 4 CURSORA DUBAI P.Carrizo 5 57 E Dubai - Cursora Real V.D.Basavilbaso 8S 3S 5S 3S 5 PRAGMATIST B.Enrique 5 57 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar - - - 7S 6 VEZPA S.Piliero 6 55 Global Hunter - Etoile Blanc M.L.Dominguez 0P 9S 8P 5S 7 MAIA FAMA A.Paez 5 57 Horse Greeley - Catch The Money M.E.Bringas 0S 0S 9S 0P 8 LA REPRISE R.R.Barrueco 5 57 Orpen - La Compadrada A.A.Saval 0L 0P 0L 6L 9 ATENEA ATTACK M.Aserito 5 57 Surprise Attack - Señora Nashua R.A.Baustian (h) 7S 8S 3S 8S 10 IMPROVED WOLF E.Ruarte 5 57 Most Improved - Lobuna L.A.Chaparro

CURSORA DUBAI (4) VALE DOLO (2) PRAGMATIST (5)

2a. Carrera - 2000 mts. PREMIO: DUBAI PROUD (2017) 13:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una o dos carreras. Peso: 5 años: 54 kilos, 6 años y más edad: 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Comme L`eclair y Locasa Craf.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 6. 150.000

5A 4P 2P 1P 1 JUSTO MILAGRO R.M.Torres 5 57 John F Kennedy - Carissima Juani S.L.Soria 5S 6S 8S 6S 2 LUNA DE TANGO F.J.Lavigna-4 5 57 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 5P 3P 2P 3P 3 CALIDAD EN VIVO G.Borda-2 5 54 Valid Stripes - Felicidad For Sale M.R.Escudero 1S 2S 2S 1S 4 COMME L`ECLAIR B.Enrique 5 57 City Banker - Secret Obsession A.R.Mendieta 2S 9P 2S 1S 5 LOCASA CRAF L.Brigas-4 5 57 Mastercraftsman - Locasa Nistel G.E.Scarpello 0S 6S 7S 7S 6 MELISANDRE M.La Palma 5 54 Peten Itza - Sanoma J.M.Giussi

COMME L`ECLAIR (4) LOCASA CRAF (5) CALIDAD EN VIVO (3)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: KOHINOOR (2019) (CA) 13:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

4S 6L 2S 4S 1 EURO GLOBAL R.Alzamendi 5 57 Global Hunter - Panera A.C.Mazzeo 5R 2e 2S 4S 2 LEOPOLIS A.Alfonso-4 5 57 Hurricane Cat - Galitzia F.M.Cabrera 8P 1S 0S 3S 3 DON FACON J.Villagra 5 57 Orpen - Doña Fatal E.L.Chain - 7P 5P 1S 4 ENJOY ROME M.Aserito 5 57 Roman Ruler - Enjoy Love A.Antognozzi 3S 5S 7S 6P 5 HURRICANE MURRAY G.Borda-2 5 57 Hurricane Cat - Lista Unica G.Scagnetti 4S 5S 5S 2P 6 MONTSEGUR E.Candia G.-2 5 57 Master Of Hounds - Inter Maggie R.R.Sillem 2S 3P 2S 1S 7 ESTE GATILLO B.Enrique 5 57 Cosmic Trigger - Esthetically C.C.Cabrera

ESTE GATILLO (7) MONTSEGUR (6) EURO GLOBAL (1)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: VASTAGO SALVAJE (2016) 14:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

8P 2P 6P 8S 1 LA AVENANT B.Enrique 5 57 Le Blues - Risa Eterna V.O.Fernandez 1S 8S 3S 2S 2 SABATILLA G.Tempesti V.-4 5 57 Sebi Halo - Illa Ticsi G.E.Scarpello 2S 6S 4S 1S 3 AGUS SONG A.B.Valdez-4 5 57 Alcindor - Cheta Cat C.A.Dacosta 6S 2S 3S 1S 4 COSTA VIOLENTA J.Paoloni-4 5 57 Violence - Turf Legend E.L.I.Amaya 6S 2S 0S 9S 5 RED PIN M.Aserito 6 55 Red Diamond - Obia P.J.Conde 2S 6S 4S 4S 6 SPEED AND FORCE E.Ruarte 5 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero 5S 5P 1S 3S 7 GRINGA ROMANA J.Villagra 5 57 Roman Ruler - Gringa Torda M.A.Cafere 2S 3S 2S 3S 8 GOING UP F.Coria 5 57 Portal Del Alto - Up Hill City A.F.Tournour

GOING UP (8) SABATILLA (2) AGUS SONG (3)

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DON LETAL (2009) 14:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

9S 0S 0S 0S 1 TACTICAL ATTACK E.Castro-3 5 57 Surprise Attack - Doña Machi L.A.Chaparro 0L 8L 5L 3S 2 UN GUERRIER I.Monasterolo 5 57 Horse Greeley - La Combattante O.E.Fontan 7L 3e 0S 4S 3 ANTON MARTIN A.Castro 5 57 Perfectperformance - Soy Soñada O.H.Torelli 7S 3S 3P 8P 4 FLOR DE AVARO A.Allois-4 6 55 Pub De Llers - Flor Toss S.Lezcano 6S 3S 7S 5S 5 TAITARU J.Espinoza-3 5 57 Es Corino - March Rose E.D.Gomez 5P 2S 5S 0S 6 VAMOS SILVIO J.Noriega 5 57 Dont Worry - Questione R.R.Pedernera 9S 0S 6S 5S 7 LISTO CAT C.Perez G.-2 5 57 Hurricane Cat - Farandulista O.N.Martinez U. - - 0P 0P 8 KNOCKTHREETIMES F.Coria 5 57 Knockout - Pura Verdade R.A.Mayo 5P 6P 0P 2P 9 DON CACAO M.Aserito 5 57 Treasure Beach - Doña Trunca E.G.Sala

DON CACAO (9) LISTO CAT (7) UN GUERRIER (2)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: DON LETAL (2009) (2º TURNO) 15:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años: 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000.

7P 3f 7V 6L 1 MR. ALVIN F.Caceres-4 6 55 Suggestive Boy - Miss Adria L.A.Fernandez F. 7P 4P 6P 6P 2 TIEMPOS DE CAMBIO F.Coria 5 57 Roman Ruler - Tapetina F.A.Pijuan 7S 8S 2S 0S 3 GRAN PEDRO J.Paoloni-4 5 57 Grand Reward - Paviloska L.A.Ojeda - 5S 0S 0S 4 L`INVINSIBLE R.Bascuñan 5 57 Rupit - Ornella Plus M.C.Hardt 0S 6S 8S 3S 5 TENGO UN SUEÑO X.X. 5 57 Cima De Triomphe - Eva Vision O.H.Torelli 0S 9S 0S 9S 6 TONKO J.Oger 5 57 Chuck Berry - War Game F.E.Rivero 7P 6P 8P 2S 7 MASTER VANGEL W.Pereyra 5 57 Mastercraftsman - Evangel Glory L.A.Conde 0P 7P 4e 3e 8 LOCO BANANA M.Aserito 5 57 Ecologo - Alocada M.A.Berns 5S 7S 3S 7S 9 KEY CLETTE Jorge Peralta 5 57 Key Deputy - Miss Clette F.O.David 3P 2S 3S 1S 10 LEED THE WAY No Correra 5 57 Equal Stripes - Lucky My Way A.F.Benedetti

MASTER VANGEL (7) KEY CLETTE (9) TENGO UN SUEÑO (5)

7a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: SEA PEARL (2012) (CA) 15:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- 7S 0S 8S 1 LUNA ORGULLOSA I.Monasterolo 3 56 Lucky Island - Shy Orgullosa F.Scarpello - - 6S 6S 2 SILVALA L.Brigas-4 3 56 Falling Sky - Rule Of Thumb H.M.Perez - - 2S 2S 3 DORINDA SI B.Enrique 3 56 Silentio - Dorinda E.R.Bortule 0S 5S 7S 5S 4 JOY MANI A.B.Valdez-4 3 56 Manipulator - Joy Roma C.A.Linares - - - 8S 5 SEXTILIA R.Bascuñan 3 56 John F Kennedy - Sulpicia C.A.Bani - - - - 6 SUPER GIAK F.L.Gonçalves 3 56 Super Saver - Kascha G.E.Scarpello - - - 3S 7 LUCKY SET A.Cabrera 3 56 Doubles Partner - La Lorraine A.Pavlovsky - - - - 8 LADY EMINENT F.J.Lavigna-4 3 56 Sir Winsalot - Stormy Eminente S.Lezcano 8S 7S 3S 3S 9 EXAMINA TODO J.Espinoza-3 3 56 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina

DORINDA SI (3) EXAMINA TODO (9) LUCKY SET (7)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: MET DAY (2013 - 2015) (CA) 16:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

3P 6P 0P 2S 1 EL TINTO W.Moreyra 3 56 Super Saver - La Tintoretta J.D.Oural 8S 7S 6S 0S 2 SAFETY RUNNER K.Banegas 3 56 Safety Check - Tepeyac M.F.Alvarez - - 9S 0S 3 ASI QUE BUENO J.Villagra 3 56 In The Dark - Modern Age G.J.Frenkel S. - - 5P 3P 4 COUNTRY MUSIC E.Ortega P. 3 56 Fortify - Sound Music N.Martin Ferro - - 0S 0S 5 OBLAK O.Alderete 3 56 John F Kennedy - Only For Joy A.F.Gaitan D. - - 7S 8S 6 TRAPITO CARRANZA B.Enrique 3 56 Cosmic Trigger - Reclaman Lo Suyo E.R.Bortule 0S 6S 5P 7P 7 EBRIO DE AMOR R.Bascuñan 3 56 In The Dark - Eivissa Jet G.J.Frenkel S. 6S 7S 5S 6P 7a EL PLAY STATION I.Monasterolo 3 56 Safety Check - Playmania G.J.Frenkel S. 9S 5P 4L 8L 8 DR. FISHMAN E.G.Ortega T. 3 56 Greenspring - Por Mas L.F.Tavares - - - - 9 CAPE CANAVERAL F.Coria 3 56 Il Campione - Cat`s Alibi D.C.Periga - - - - 10 DEMOSTRAME L.Brigas-4 3 56 Endorsement - Delicate G.E.Scarpello

EL TINTO (1) COUNTRY MUSIC (4) EL PLAY STATION (7a)

9a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DON EMPEÑO (2020) (CA) 16:30 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 365. 715.

4P 2P 2S 1S 1 MOONLIGHT KISS W.Pereyra 4 57 Equal Stripes - Stormy Kiss C.D.Etchechoury 1L 9L 3L 6S 2 PRINCESS MAJESTIC G.Villalba 4 57 Seek Again - Queen Majesty E.G.Chiappero 4L 7L 4S 5S 3 DUCTIVA M.J.Lopez 4 57 Galicado - Duncan Isa J.O.Fredes - 1S 6S 2S 4 GOLDEN JUBILEE O.Alderete 4 57 Endorsement - Jubilance E.R.Bortule 5S 0S 8S 7S 5 POTRA DECIMAL G.Borda-2 4 57 Aerosol - Binary J.M.Giussi 4S 2S 3S 1S 6 SUPER TRACY R.Bascuñan 4 57 Super Saver - Awesome Tracy C.A.Bani

SUPER TRACY (6) MOONLIGHT KISS (1) GOLDEN JUBILEE (4)

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: AMIGUITO LUNA (CA) 17:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Razin, Aeiou, Felippo y Entity.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

3S 5S 3S 2L 1 MOON BOY G.Borda-2 4 57 Greenspring - Moon Landing M.S.Sueldo 5S 8S 1S 7S 2 RAZIN T.Baez-4 4 57 Panegirico - Twina D`oro S.O.Tornatori 1S 5L 5S 6L 3 AEIOU B.Enrique 4 57 Cima De Triomphe - Chelly B M.S.Sueldo 7P 5S 4S 1S 4 EL GRAN LEBOWSKI E.Ortega P. 4 57 Seek Again - Pepper`s Pie C.C.Cabrera 5S 4L 4S 5L 5 QUE SUERTUDO L.Balmaceda 4 57 Cityscape - Stormy Eminente O.F.Labanca 2S 6S 2S 1S 6 TALENTOSO DOMADO G.Bellocq 4 57 Equal Talent - Domesticated H.M.Mujica 8P 1S 1S 7L 7 FELIPPO J.Paoloni-4 4 57 Most Improved - Marrusa L.A.Ojeda 2P 2P 1P 2P 8 ESTENOPEICO F.L.Gonçalves 4 57 Remote - Leocandia G.O.Maldonado 1P 2P 0P 4P 9 AMO Y SEÑOR J.Villagra 4 57 Angiolo - Wishing Well M.A.Cafere 1S 6S 7S 3S 10 ENTITY W.Pereyra 4 55 Lenovo - Entidad D.R.Cima

ESTENOPEICO (8) TALENTOSO DOMADO (6) EL GRAN LEBOWSKI (4)

11a. Carrera - 1400 mts. CLÁSICO ORANGE (L) 17:30 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

4P 1P 1S 8S 1 COMANDO SECRETO K.Banegas 4 55.5 War Command - South Healer M.F.Alvarez 1S 3S 5P 1P 2 GO CHROME GO F.L.Gonçalves 4 56.5 California Chrome - Come Bella N.Martin Ferro 6S 2S 2S 5P 3 BRAD CHECK L.Balmaceda 4 55 Safety Check - Brangelina J.L.Rivollier 4P 8S 7S 4S 4 CANDY CURE A.Cabrera 4 57 Señor Candy - Lucky Cure C.A.Linares 3L 3L 1L 3L 5 EL GRAND GRYS M.J.Lopez 4 55 Grand Reward - Grysis E.A.Corsiglia

GO CHROME GO (2) BRAD CHECK (3) CANDY CURE (4)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: GOOD PRADO (2014) 18:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de 2 carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Capitelio.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

9S 4S 7S 3S 1 DEL CARIÑO F.J.Lavigna-4 6 54 Life Of Victory - Agallias M.I.Rizza 5S 3S 7S 1S 2 MY PLAN E.Candia G.-2 6 57 Galicado - My Mission G.S.Conti 3S 2P 1S 3P 3 BONIFACIO RYE I.Monasterolo 6 57 Catcher In The Rye - Forty Boquita J.F.Morales 8P 2S 6P 6P 4 CHANGEOVER DAYS A.Paez 6 57 Sixties Icon - Indiana Catcher G.Scagnetti 5P 3S 2S 8P 5 DOLLAR THE TRIOMPHE A.B.Valdez-4 6 57 Cima De Triomphe - Dou Bloon G.J.Ahihi 2P 1G 3S 3P 6 RAY JOY No Correra 6 54 Fortify - Burg Ramp R.A.Arrativel 7P 7P 1S 5S 7 CLUB PIRAÑA S.Barrionuevo 6 57 Fortify - Stormy Lunatica C.C.Cabrera 9S 6S 2S 6L 8 CHUCK BASS J.Espinoza-3 6 57 Endorsement - Gossip Girl P.O.Armada 4S 3S 0S 4S 9 CAPITELIO L.Balmaceda 7 57 True Cause - Cotta O.F.Labanca

BONIFACIO RYE (3) CLUB PIRAÑA (7) MY PLAN (2)

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LOCHSIDE (2018) 18:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 01 de noviembre de 2021). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarseen 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

3P 6S 2S 2L 1 REO RYE S.Piliero 5 57 Catcher In The Rye - Forty Reina L.A.Ojeda 5S 0S 3S 2S 2 SALON EMBRUJADO M.La Palma 5 57 Storm Embrujado - Solicit J.C.Blanco 1S 6S 0S 8S 3 BRUJO EMPER A.Allois-4 5 57 Grandioso - Bruja Emper D.G.Demarziani 5S 5S 2S 7S 4 MAGO CHOCOLATE C.Montoya 5 57 Señor Candy - Bariloce Spirit F.Caporale - - 0P 1f 5 REY BAUTISTA A.Paez 5 57 Catch A Beast - Kind Diplomacy M.Palacios 2S 1S 0S 5S 6 SPECIAL KENY S.Barrionuevo 5 57 Violence - Fantastic Queen M.A.Rivera 9P 1S 5S 7P 7 POP FUN J.G.Noriega 6 55 Expressive Halo - Pop Funky J.F.Barrera 7S 0S 4S 1S 8 NIGHT DANCER M.Aserito 5 57 Treasure Beach - Dancer And Glory J.A.Fali 1P 5P 7P 3R 9 DANCER CANDY G.Tempesti V.-4 5 57 Señor Candy - Dakota Dancer F.J.Pacheco 0L 4S 4S 1S 10 MORRITOS FREUDE G.Bellocq 6 55 Freud - Taboga J.F.Barrera 8P 9P 4S 2S 11 ES LEYENDA C.Perez G.-2 5 57 Que Vida Buena - Leyenda West V.H.Fahler - 6L 6S 1S 12 COMO OLVIDAR F.Correa 5 57 Suggestive Boy - Canata M.J.Ludueña 4T 8T 0P 9S 13 ASIAN ART A.Giorgis 5 57 Angiolo - Berry Blue M.J.Di Siervi

SALON EMBRUJADO (2) MORRITOS FREUDE (10) MAGO CHOCOLATE (4)

14a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAND SAM (CA) (OPCIONAL) 19:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientesa las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

7S 9S 6S 3S 1 THE BIG WAR J.Flores-4 4 57 War Command - The Best Queen C.C.Cabrera 0S 6P 4P 3P 2 WAVE RANGE G.Borda-2 4 57 Orpen - Wasim M.S.Sueldo - - - - 3 AÑOS CUVEE Jorge Peralta 4 57 Tantos Años - Take Cuvee F.O.David 3P 4P 9P 8P 4 LUBOS LAW W.Pereyra 4 57 Le Blues - Silvestra G.Aranda 2S 7S 7S 8P 5 TURBO MAN P.Carrizo 4 57 Manipulator - Summer Cat M.A.J.Velazco 6S 0S 7P 0S 6 WUNDER BOSS R.R.Barrueco 4 57 Holy Boss - Wunderbar R.R.Ioselli 6L 4P 2S 2S 7 TED D.E.Arias 4 57 Southern Cat - First Gulch C.A.Vigil 9S 5S 0S 8S 8 SUPERADOR ACTION B.Enrique 4 57 Interaction - Saratoga Charm C.C.Cabrera 0P 0S 5S 7S 9 LO MEJOR DEL AMOR J.Espinoza-3 4 57 Orpen - Eye Of Stone C.A.Linares - - 0S 7S 10 MASTER INC T.Baez-4 4 57 Master Of Hounds - Chatter Inc P.N.Iribarne - - 6S 9P 11 LOUVRE GAL F.L.Gonçalves 4 57 Galerien - Perfect Juli G.O.Feliciani - - 2S 7P 12 DON BERTONI G.Quinteros 4 57 Manipulator - Dayli C.A.Guarino

DON BERTONI (12) WAVE RANGE (2) TED (7)

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BOCHI`S FLIRT (2010) (CA) (OPCIONAL) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - - 6S 1 QUEEN OF SKY R.R.Barrueco 4 57 Il Campione - Queen Of England A.A.Saval 3S 6S 9S 8S 2 VAL SOCHI F.J.Lavigna-4 4 57 Valray - La Casimira P.P.Sahagian 7S 3S 4S 7S 3 ALEGRIA ROAD F.L.Gonçalves 4 57 Bella Shambrock - Chapera Road O.M.Almada - - - - 4 GLORY ROY A.Fuentes 4 57 Gurisito Roy - Cash Glory J.A.Romero 9S 7S 8S 6S 5 STAR MARISKA R.Alzamendi 4 57 Galan De Cine - Pretty Woman Real H.D.Nicodemo 9S 4S 2S 2S 6 VARUSHKA SCAT R.L.Gonzalez 4 57 Knockout - Vera Sam J.C.Romero - - - - 7 MISS BOMBUCHA J.Espinoza-3 4 57 Tantos Años - Buena Dicha C.M.Benedetti 8P 2L 7L 4L 8 IZCALLI J.Leonardo 4 57 Portal Del Alto - Iberica M.E.Lombardo 0S 7S 0S 0S 9 BUENA HABLADORA A.Allois-4 4 57 Buen Verso - Halcona Habladora M.G.Melgar 6P 3P 6P 7P 10 GRACE STRIPES A.I.Romay 4 57 Enzo Stripes - Amazing Grace L.A.Chaparro - - - - 11 CHALETS MONEY T.Baez-4 4 57 Blood Money - Chalus M.Puerari D.

VARUSHKA SCAT (6) QUEEN OF SKY (1) ALEGRIA ROAD (3)

16a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: BOCHI`S FLIRT (2010) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

- - - - 1 NIÑA ATOMICA T.Baez-4 4 57 Post Atomic - Niña Galante H.D.Nicodemo 3S 7S 5S 7S 2 SHAVIA F.Correa 4 57 Sebi Halo - Stormy Vac F.Costa - - - 9S 3 BANDERABLE EMPER A.Coronel E. 4 57 Emperor Richard - Banderable J.A.Fren - 0S 7S 5S 4 KHALEESI SCAT R.L.Gonzalez 4 57 Knockout - Thunder Kali J.C.Romero - - - - 5 POPPY MARIANERA O.Alderete 4 57 Palpably - Poppy Star J.C.Godoy - - - 6S 6 STAR BARONESA F.Coria 4 57 Galan De Cine - La Rumbosa L.A.Fragale 4S 5S 6S 2S 7 NARANJA MECANICA J.Flores-4 4 57 Lizard Island - Pick Quadro C.C.Cabrera 0S 9S 5S 8S 8 LADY QUEEN J.Espinoza-3 4 57 Cosmic Trigger - Lady Spirit J.C.Bianchi 8S 3S 7S 4S 9 FULL HALO R.Ortiz-4 4 57 Full Mast - Sadler S Halo C.E.Acevedo - - - - 10 LABOREANA F.L.Gonçalves 4 57 In The Dark - La Piradita D.R.Cima 6S 6S 2S 4S 11 GITANILLA S.Arias-3 4 57 Idalino - La Puntillosa E.G.Sala 9S 4S 6S 0S 12 DULCE CATALINA C.Perez G.-2 4 57 Horse Greeley - Stormy Maciza J.C.Aguirre

LABOREANA (10) NARANJA MECANICA (7) STAR BARONESA (6) GITANILLA (11)