Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TEAMGEIST (2008) 13:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

- 0S 6S 7S 1 SINCERAMENTE G.Borda 3 56 Maranesi - Bendita Luz J.L.Rivollier - - - 9S 2 FORTY HELENA B.Enrique 3 56 Fortify - Helena Rye N.A.Gaitan - 5P 6P 2S 3 ELISENDA R.Bascuñan 3 56 Il Campione - Elkhorn Gal E.Martin Ferro - - - 5S 4 INDALESIA J.Villagra 3 56 Orpen - Ikaroa M.A.Cafere 3S 2S 2S 6S 5 ELINA REGIA F.L.Gonçalves 3 56 Il Campione - Soy Regina L.R.Cerutti 5S 8P 4S 5S 6 ES LA MAXIMA L.Vai 3 56 John F Kennedy - Escriba Maxima P.E.Molina 3P 6S 2P 3P 7 LA PURRINGA K.Banegas 3 56 Fragotero - Dormi Tranquila M.H.E.Alza - - - 0P 8 LA ARMONICA M.Valle 3 56 Le Blues - As You Wish G.J.Frenkel S. - 0P 6S 0S 9 VISION GREELEY O.Alderete 3 56 Horse Greeley - Lady Vision H.R.Gervasoni

ELINA REGIA (5) LA PURRINGA (7) ELISENDA (3)

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: AJAX (FR) 14:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20

- - 5S 2S 1 TAKE ON A.Allois-4 4 57 John F Kennedy - Tampa Queen R.A.Cardon - 0S 8S 9S 2 LA LICHITA M.Valle 4 57 Sixties Icon - La Stravaganza P.D.Falero Moris 5S 4S 4S 9S 3 FLITZI L.Brigas-4 4 57 Endorsement - Turfly J.C.Borda 3S 3S 3L 2S 4 POLLY GRAY E.Ortega P. 4 57 Safety Check - Jazmin Del Cabo L.R.Cerutti 7P 5S 2P 0P 5 BE OPEN MIND E.Ruarte 4 57 Grand Reward - Be Optimistic J.C.Aguirre 3S 2S 3S 2S 6 JUDY IN THE SKY W.Moreyra 4 57 Cityscape - Jus Agendi J.A.M. Neer - 9P 5S 3P 7 REZONGAR G.Borda 4 57 Safety Check - Dame Tu Color J.A.Lofiego

TAKE ON (1) JUDY IN THE SKY (6) REZONGAR (7)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TEAMGEIST (2008) (2º TURNO) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- - 7P 3S 1 TAN CREYENTE W.Pereyra 3 56 Fortify - La Extrovertida J.F.Saldivia - 8S 2S 0S 2 EXACT LINK J.Espinoza-3 3 56 Lizard Island - Exact Time J.C.Bianchi - - 5S 3S 3 CARAMEL SONG B.Enrique 3 56 Alcindor - Garrapiñada A.F.Gaitan D. - - 8S 5S 4 GALENICAL L.Brigas-4 3 56 John F Kennedy - Galenita G.E.Scarpello - - - 3S 5 ANGELIA K.Banegas 3 56 Angiolo - Selss M.F.Alvarez - - - 6S 6 EASTER TIARA E.Ortega P. 3 56 Il Campione - Inter Tiara N.A.Gaitan - - - - 7 PRINCESA SILVINA G.Borda 3 56 In The Dark - Stormy Vagrant L.R.Cerutti 4S 9S 9P 0S 8 HIZMET F.L.Gonçalves 3 56 Orpen - Hipodamia M.A.Cafere - - 7S 5S 9 VILLA MEDICI J.Villagra 3 56 Angiolo - Magic Mask M.A.Cafere - - - - 10 DULCE RYE J.Noriega 3 56 Catcher In The Rye - Dulce Ali R.M.Bullrich

TAN CREYENTE (1) CARAMEL SONG (3) ANGELIA (5)

4a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: I`M MOVING ON (2010 - 2011) 15:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- - - - 1 WITHWINGS P.Carrizo 3 56 Lizard Island - Of Roof P.P.Sahagian - 8S 4S 2S 2 KING ELECTRIC L.Brigas-4 3 56 Electricity - Taynada F.R.Cacciabue - - 0S 4S 3 DISTANT BLUE F.Coria 3 56 Remote - Cala Celeste J.Wessolowski - - - - 4 SANFER F.Correa 3 56 Indian Maharaja - Maxima Glory C.B.Carretto 0S 9S 4S 7P 5 AMOR PICANTE L.Balmaceda 3 56 Manipulator - Sintiendo J.L.Rivollier 9S 3A 6S 3S 6 INACAYAL F.L.Gonçalves 3 56 John F Kennedy - Seldana J.A.Cabrera - - - - 7 WAR FLASHBACKS B.Enrique 3 56 Santillano - La Loca De Amor D.A.Sinner

KING ELECTRIC (2) INACAYAL (6) DISTANT BLUE (3)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: ROSE OF GRACE (2016) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57 kilos;6 años y mas edad, 55 kilos. (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Noviembre de 2021).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

0S 4S 1S 5S 1 NIGHT DANCER M.La Palma 5 57 Treasure Beach - Dancer And Glory J.A.Fali 1P 0P 0P 9S 2 DR KILILO S.Piliero 5 57 Dynamix - Cat Reward A.Urien 7P 6P 9S 5S 3 CAT MARRON E.Suarez-4 5 57 Hurricane Cat - La Gotika N.F.Caviglia 7P 5P 1S 3S 4 ENJOY ROME R.Frias 5 57 Roman Ruler - Enjoy Love A.Antognozzi 4P 4L 4S 5P 5 CANDY POR SIEMPRE A.Coronel E. 5 57 Mahi Mahi - Fancy Forever O.P.Tournoud 5P 2P 5S 0S 6 CHICHE HALO C.Perez G.-2 5 57 Sebi Halo - Muy Irlandesa J.A.Marano 3P 6P 6S 9S 6a CUANDO CASTAÑO X.X. 5 57 True Cause - Cuando Cuando J.A.Marano 2S 3S 1S 3P 7 LEED THE WAY J.Medina 5 57 Equal Stripes - Lucky My Way A.F.Benedetti

LEED THE WAY (7) ENJOY ROME (4) NIGHT DANCER (1)

6a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: PELUCA FIZZ (2012) 16:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

8S 0S 7S 6S 1 VIGIA TRASGO A.Allois-4 3 56 Bodemeister - Vivanta H.R.Nieva 7S 6S 8S 9S 2 LUPICINUS R.Bascuñan 3 56 Most Improved - Lucilius C.A.Bani 3P 2P 7P 4S 3 FOUR BY FOUR I.Monasterolo 3 56 Fortify - Fortune In Faith J.F.Saldivia - 9P 6S 3S 4 SEÑOR CAPITAN J.Noriega 3 56 Señor Candy - Navegacion R.M.Bullrich - 5S 8S 7S 5 DANCE KING J.Espinoza-3 3 56 John F Kennedy - Dancing Partner J.O.Gonzalez - 3S 5S 5S 6 IRIDESCENT SOUL A.I.Romay 3 56 John F Kennedy - Monchu H.M.Perez 3S 5S 8S 7P 6a PURO AZAR C.Velazquez 3 56 Bodemeister - Pure Seduction H.M.Perez - - - 7S 7 VALENTINO TRIOMPHE F.Correa 3 56 Cima De Triomphe - Catch The Feel C.B.Carretto

FOUR BY FOUR (3) SEÑOR CAPITAN (4) IRIDESCENT SOUL (6)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HELICON (GB) 16:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- - 2S 3S 1 SHONAN P.Carrizo 4 57 Hurricane Cat - Surf Point P.P.Sahagian 3S 2S 4S 2S 2 ES BESUQUEIRO A.Giannetti 4 57 In The Dark - Besadora Inc C.D.Etchechoury 7S 4S 2L 3L 3 BETTER MOISES U.Chaves-3 4 57 El Moises - All Better Now E.O.Donadio 8S 0S 2S 8S 4 KEYPORT G.Bonasola 4 57 Portal Del Alto - Kelly Key J.A.Lofiego 8L 8L 9L 3S 5 ALPESTRE F.Menendez 4 57 Global Hunter - She`s So Cool N.M.Bardaro - - - 5S 6 CALL ME BOONE R.R.Barrueco 4 57 Daniel Boone - Call The Queen R.R.Ioselli 2S 3S 4S 3S 7 SAY NEVER AGAIN J.Villagra 4 57 Curlinello - Saint Olsen G.E.Romero 0S 7P 7P 2S 8 LANGUEDOC G.Borda 4 57 Winning Prize - Le Reve H.F.Diaz

SHONAN (1) ES BESUQUEIRO (2) SAY NEVER AGAIN (7)

8a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: EXCHANGELY (2013) 17:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos, 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

9P 0S 6P 6P 1 POLI AMOROSA R.Bascuñan 5 57 Violence - Pasada De Copas L.F.Antognozzi 7R 4R 7R 4R 2 HIGH HANNAH J.Paoloni-4 5 57 San Kirico - Duda Yield G.A.Munguia - - 5S 1S 3 CHICA TALENTOSA T.Baez-4 5 57 Equal Talent - Miss Sleeper L.S.Bedoya 5S 6S 3S 1S 4 LEKEITIA L.Balmaceda 5 57 Treasure Beach - Gran Madre Baska G.J.Ahihi 7S 6S 8S 4S 5 BORN A STAR S.Barrionuevo 5 57 Roman Ruler - Miss Bornemisza A.M.Calcagno 9S 3P 0P 7S 6 DOÑA COPA J.Espinoza-3 5 57 Seek Again - Doña Cobra G.H.Verde 7S 9P 7S 2S 7 MARCIA WINTER M.Aserito 5 57 Master Of Hounds - Maggie Pop F.R.Cacciabue

LEKEITIA (4) MARCIA WINTER (7) CHICA TALENTOSA (3)

9a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: HIT TIME (2021) 17:30 hs.

Potrillos de 3 años ganadores de una carrera. Peso: 56 kilos. Recargo de 2 kilos al ganador de Clásico G1, G2, G3 y Listado. (Los jockeys aprendices sin descargo).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10.

- - - 1S 1 SOLOMEO R.Bascuñan 3 56 Hit It A Bomb - Miss Seiter E.Martin Ferro 3P 3P 0S 2P 2 FREE SECURITY K.Banegas 3 56 Security Risk - Free Vikinga F.Retrivo 6P 7P 1S 7S 3 CERRITO PIÑON S.Piliero 3 56 Manipulator - Camomila Tea J.C.Amor 5S 1S 4S 2P 4 GONNA FLY NOW E.Ortega P. 3 56 Key Deputy - For Me Cat J.O.Gonzalez 1e 1P 8P 6P 5 ARECO MIO C.Benitez 3 56 Angiolo - Spore M.G.Herrera 6P 1P 6S 5L 6 EMMPOTRADO E.Torres 3 56 Emmanuel - Amazonita E.O.Martucci

SOLOMEO (1) GONNA FLY NOW (4) CERRITO PIÑON (3)

10a. Carrera - 2000 mts. HÁNDICAP ACHERON 18:00 hs.

Handicap para yeguas de 3 años y más edad. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Dona Bimore y Luna De Tango.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

7S 3S 1S 6S 1 VINO JUANITA W.Pereyra 4 53.5 Cosmic Trigger - Catch The Smile J.A.Lofiego 1S 3S 6S 2S 2 LADY GUANTE J.Leonardo 4 50.5 Equal Stripes - Al Karaj G.A.Rodriguez 1S 2S 5S 2S 3 DONA BIMORE A.Cabrera 4 54.5 Catcher In The Rye - Dona Bibi A.Pavlovsky 6S 8S 6S 1S 4 LUNA DE TANGO L.Brigas 5 52.5 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 1S 5L 5S 6P 5 CATCH THE PIE M.Valle 3 50 Catcher In The Rye - Stormy Pending G.J.Frenkel S. 1S 3S 6S 3S 6 JOY NEVERLAND A.Giannetti 5 57 Fortify - Nevermind Inc C.D.Etchechoury 6S 4S 6P 7P 7 SALSA TAQUERA F.L.Gonçalves 5 55.5 Orpen - Salsa Inglesa L.R.Cerutti

DONA BIMORE (3) JOY NEVERLAND (6) SALSA TAQUERA (7)

11a. Carrera - 1000 mts. CLÁSICO LA TROIENNE (L) 18:30 hs.

Handicap descendente para yeguas de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

4S 2S 6S 4S 1 VIGATA F.L.Gonçalves 5 56 Luck Money - With Touch S.R.Loyola 1S 1S 0S 4L 2 MENIA S.Arias 5 56.5 Que Vida Buena - Pretty Jane O.P.Tournoud 1S 2S 4P 7S 3 HAPPY CROSS G.Calvente 4 61 Knockout - Happy Hour Dan H.G.Calvente 1P 1P 2P 1S 4 VENTIZCA B.Enrique 4 56.5 Zensational - Stormy Venturada J.I.Etchechoury 6S 1S 4S 1S 5 GLORY BOMB W.Moreyra 4 55.5 Hit It A Bomb - Queen And Glory J.D.Oural 3L 1S 2S 1S 6 JUMPY SPRING G.Villalba 4 58 Full Mast - Lua De Cristal E.G.Chiappero

HAPPY CROSS (3) JUMPY SPRING (6) VENTIZCA (4)

12a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: BLACK HELEN 19:00 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - 6S 1 ROMA KIIN HA K.Banegas 3 56 Señor Candy - Rosa Romana P.D.Falero Moris - - 0S 7S 2 ELLARY M.La Palma 3 56 Cosmic Trigger - Ever She J.E.Arroyo Bravo - - - - 3 AGUA CLARISIMA A.Paez 3 56 Interdetto - Touch Of Grey M.Alvarez - - - 9S 4 FULL IMAGE B.Enrique 3 56 Full Mast - Imagine Key J.I.Intra 4P 5P 7P 2S 5 AFIRMADA A.Coronel E. 3 56 Portal Del Alto - Afirma J.Negrini 0P 9P 0L 3S 6 CURSI ROY HIT G.Borda 3 56 Hit It A Bomb - Cursi Roy Rye G.Decunto - - - - 7 REALEZA VIVA Jorge Peralta 3 56 Strategic Prince - Llau-llau F.Retrivo 2S 3S 3S 5S 8 POLENTINHA C.Velazquez 3 56 Full Mast - Violetinha L.A.Sanchez - - - - 9 TEMPRANA BAY J.Villagra 3 56 Involtino - Estilista Bay R.F.Morales - - - 2S 10 CLARA BOMBA R.Bascuñan 3 56 Claro Oscuro - Honor De Lima G.G.Gallay - - - 4S 10a HUMORADILLA M.Valle 3 56 Humor Acido - Doradilla Glory D.G.Bourlot 7S 0S 6S 9P 11 DANCING MONEY A.Allois-4 3 56 Blood Money - Strawberry Dance M.D.Giles - - - - 12 LA SENCILLEZ L.Vai 3 56 Le Blues - Shapes And Shadows J.C.Borda - - 6S 2S 13 DE LOCURA PASS F.Coria 3 56 Distinctiv Passion - Pasiones Key R.H.Fernandez - - - 0S 14 FLAS MIA E.Suarez-4 3 56 Mestre - Flag Flexible R.R.Rioboo

CLARA BOMBA (10) DE LOCURA PASS (13) POLENTINHA (8)

13a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BESIEGED 19:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000.

- - - 8S 1 SUERTE DIVINA F.L.Gonçalves 3 56 Fortify - Stellify J.L.Correa Aranha - - - 4S 2 IRISES J.Espinoza-3 3 56 Suggestive Boy - Idola Mia A.F.Gaitan D. - - - 7S 3 GAITA LINDA C.Velazquez 3 56 Lizard Island - Gaita Bonita H.M.Perez - - - 0S 4 LA EVIDENCIA A.Allois-4 3 56 Most Improved - Evidenziare E.G.Maya - - - 9S 5 BESUQUEIRA BELLA A.Giannetti 3 56 In The Dark - Besadora Inc C.D.Etchechoury - - 5S 3S 6 GALA MAYOR L.Brigas-4 3 56 Storm Mayor - Gala Y Honor G.E.Scarpello - - 3S 2S 7 MY SUMMER LOVE M.La Palma 3 56 Alternation - Heart And Pray A.F.Gaitan D. - - - 3S 8 LA PEROLA G.Borda 3 56 Cityscape - Lady Blue Jeans L.R.Cerutti

LA PEROLA (8) MY SUMMER LOVE (7) GALA MAYOR (6)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: BIMELECH (USA) 20:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

- - - - 1 QARAMY T.Baez-4 4 57 Manipulator - Honour And Theory P.E.Molina 9S 8S 9S 0R 2 EL ASTURIANTE L.Colasso-4 4 57 Il Campione - La Asturianita F.M.Cabrera 7P 0S 0P 5P 3 BRU FANTASY C.Perez G.-2 4 57 Flesh For Fantasy - Carla Bruni H.E.Morales 3S 8P 9S 8S 4 EL TURQUITO E.G.Ortega T. 4 57 Angiolo - Delirantemore H.A.Malarino 0S 0S 0S 0S 5 AERO MONEY J.M.Sanchez 4 57 Aerosol - Onemillionbaby F.E.Rivero - - 0S 0S 5a ECOTILLA J.Oger 4 57 Ecologo - La Cajetilla F.E.Rivero - - - - 6 DON ALEGRIA J.Flores-4 4 57 Roman Candi - Super Cata S.L.Fanti 4P 6P 0P 0P 7 NINE LAPTOPS K.Banegas 4 57 Lenovo - Title Nine L.Echaniz 6S 0S 6S 0S 8 GRAN BOSS S.Barrionuevo 4 57 Holy Boss - Tutta Roma A.O.Urdagaray

EL TURQUITO (4) NINE LAPTOPS (7) BRU FANTASY (3)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CITY GLAM (2015) 20:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años y más edad 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 500.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

4S 4S 2S 1S 1 TILKY KEY F.Coria 5 57 Key Deputy - Tilly Glory J.Wessolowski - 0P 1S 3P 2 KALAMPUR J.Flores-4 5 57 Orpen - Kalithea D.J.Fumero R. 0P 3S 0P 6S 3 AGRELO I.Monasterolo 5 57 Angiolo - Rosinante C.E.Zampone 1S 7S 0S 0S 4 LE SOLITAIRE E.G.Ortega T. 6 55 Interaction - Limitless Appeal H.E.Voeffray 0S 1S 5P 6S 5 ABERRI EGUNA L.Noriega 5 57 Treasure Beach - Fearful O.E.Fontan 7S 2S 1S 9S 6 DEEP SEA BLUE M.Rey-4 5 57 John F Kennedy - Dancing Tempest R.Buonocore 2S 2S 3S 7S 7 SOBERANO NAK F.Correa 5 57 Anak Nakal - Soberana Spa C.B.Carretto 0S 3S 2S 7S 8 SALON EMBRUJADO M.Valle 5 57 Storm Embrujado - Solicit J.C.Blanco 3P 3P 4P 4P 9 VIEJO RAYO J.Paoloni-4 5 57 Lenovo - Vieja Tormenta H.D.Bustamante 6P 1S 7S 4P 10 CAUDILLO RIOJANO G.Borda 5 57 Aliwen - Cat The Gold N.G.Abalos 4S 6P 2S 3S 11 EDILITO E.Torres 5 57 Todo Un Amiguito - Ellie G.H.Peralta 5P 9S 4S 7P 12 PORTAL DEL REY P.Carrizo 5 57 Portal Del Alto - Infinita Fe C.M.Herrera 3S 1S 0P 6P 13 FOREVER JOHAN G.Calvente 5 57 Curioso Johan - Forest Fairy M.B.Villamarin 6P 3P 2P 0P 14 KING CURL M.Giles 6 55 Curlinello - Queens Bench M.D.Giles 0P 2P 7P 9P 15 DOM NI G.Villalba 5 57 Storm Embrujado - Temptation J.E.Zancanaro 1S 6S 4P 2P 16 VIRADOR E.Ortega P. 5 57 Lenovo - Ida Porter I.C.Simonovich 5S 5S 1S 9S 17 QUIERE CACHENGUE M.Aserito 5 57 Señor Candy - Ella Tiene Swing G.H.Peralta

TILKY KEY (1) KALAMPUR (2) VIRADOR (16)

16a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: TEDDY (FR) 21:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000.

7P 4S 6S 2S 1 SARAH FRIEND S.Arias-3 4 57 Todo Un Amiguito - Lovely Sarah A.O.Urdagaray - - - 0S 2 LADY DONT WORRY L.Vai 4 57 Dont Worry - Otzan G.C.Ortelli 4S 9S 8S 8S 3 BELL FRAGANCE J.Paoloni-4 4 57 Fragotero - Belle Bijou G.A.Munguia 0P 8P 5P 7S 4 MARIAHUINCUL A.Cabrera 4 57 Master Of Hounds - Illa Ticsi G.Arrizabalaga 2S 3S 2P 5P 5 AMAZONA DE FRENTE E.G.Ortega T. 4 57 Angiolo - Igualame H.A.Malarino - - - - 6 DIFERENTE REGINA G.Borda 4 57 Soy Diferente - Regina Soy C.R.Caballero - 4P 6P 5S 7 QUERIDA MADRE E.Ortega P. 4 57 Emperor Richard - Tanquillera O.A.Kalk - 9S 6S 3S 8 QUELLE FOLIE B.Enrique 4 57 Que Vida Buena - Que Mona O.A.Moncada - - - 8S 9 TIA GATA I.Monasterolo 4 57 Dynamix - Cat Reward A.Urien 5S 5S 0P 4P 10 DEAR AMADA K.Banegas 4 57 Lenovo - Amores Key L.Echaniz - - - 8S 11 FULL GOTERA L.Colasso-4 4 57 Full Mast - Gota Clara Key R.L.Leguiza 8S 0S 0S 0S 12 MI ROSITA M.Aserito 4 57 Perfectperformance - Magnesiana G.H.Peralta - 4S 6S 6S 13 LA SOGATA W.Pereyra 4 57 Señor Candy - Aqui Mando Yo J.L.Marquez 9L 3P 4P 2S 14 MAR Y SIERRA A.Giorgis 4 57 Master Of Hounds - Say What E.L.Gramajo 0S 7S 9P 7P 15 EQUAL TITLE A.B.Valdez-4 4 57 Equal Talent - Title Holder A.L.Figal - 5P 6P 2P 16 VIOLENTA STORM C.Velazquez 4 57 Violence - Stormy Vise M.A.J.Velazco - - - 2S 17 NIGHT WAR F.L.Gonçalves 4 57 War Command - Nada Oscura J.L.Correa Aranha 3P 0P 0P 4S 18 BORDEADA SONG E.Ruarte 4 57 Alcindor - Mucha Gota Key G.A.Siele - 0S 8S 0S 19 BELLA GAME A.Allois-4 4 57 Video Game - Bella Optimista Jorge Martinez

NIGHT WAR (17) MAR Y SIERRA (14) QUELLE FOLIE (8) SARAH FRIEND (1)