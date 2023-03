Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: TRISTEZA CAT (2010 - 2012) (CA) 14:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

- - - - 1 JOHANN SEBASTIAN E.Ruarte 4 57 Catcher In The Rye - Pone La Firma E.N.Siele 0S 0S 0S 8S 2 AERO MONEY J.Oger 4 57 Aerosol - Onemillionbaby F.E.Rivero 9L 0L 0S 7P 3 ENCARNIZADO G.Borda 4 57 Endorsement - Miss Van Delger A.H.Aldasoro (h) - - 0S 8S 4 SEBISWEET J.Leonardo 4 57 Sebi Halo - Sweet House A.M.Corbalan 0S 4S 3S 0S 5 VILLERITO L.Noriega 4 57 Southern Cat - Dulce Magda F.J.Pacheco 7S 5S 5P 2S 6 AÑOS CUVEE Jorge Peralta 4 57 Tantos Años - Take Cuvee F.O.David - - - 7S 7 DON ALEGRIA R.Alzamendi 4 57 Roman Candi - Super Cata S.L.Fanti - - - - 8 EMELEC M.Aserito 4 57 Catcher In The Rye - Empress Jackie H.D.Garcia - - 0S 0S 9 CON MAN R.Bascuñan 4 57 Treasure Beach - Condition Woman A.F.Urruti 0L 3S 3S 5S 10 EMM EBREO A.B.Valdez-4 4 57 Emmanuel - Stay Overnight B.A.Rodriguez B. - - - 0P 11 EQUAL RULER J.Flores-4 4 57 Equal Stripes - Fermezza A.D.Centurion - - - - 12 HARD WIND J.Paoloni-3 4 57 Mandon - Chuly A.Goyeneche 0S 8S 5S 5S 13 CITY SIX U.Chaves-3 4 57 Sixties Icon - City Lion E.D.Gallardo 2L 4L 3L 4L 14 IRISH LUCKY F.Coria 4 57 Lucky Island - Irish Storm C.A.Panet

2a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MISS TOUCH 14:25 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 10. 550.000

3P 7S 6S 6P 1 MYSTIC P.Carrizo 5 57 Cima De Triomphe - Mystic Song B.A.Molina - - 9P 0P 2 BARONESA SLAM F.Correa 5 57 Baronete - Southern Slam J.J.Jara 4P 6P 5S 3S 3 LIRILU BANKER L.Recuero-4 5 57 City Banker - Kristina Plan N.Ferro 2S 7S 2S 4S 4 PELUCA RYE L.Brigas-3 5 57 Catcher In The Rye - Peluca Fizz H.D.Garcia 0S 0P 0S 0S 5 SUEÑA BARONESA X.X. 5 57 Baronete - Ni Lo Sueñes R.A.Landola - - 3V 2V 6 GATA MELOSA L.Noriega 5 57 Hurricane Cat - Melodian Girl A.J.Pacheco 3S 0L 8S 5S 7 GIACOMINA PARADE R.Alzamendi 5 57 Giacom - Aldeana Parade J.J.Jara 7P 5S 7P 4S 8 LINDA PIPA G.Reynoso-4 6 55 Sixties Icon - Comba Luck V.O.Fernandez

3a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: MISS BAMBA 14:50 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

8e 8e 8e 7A 1 TUPAK Jorge Peralta 5 57 Dancing For Me - Ansiosa Dan T.A.Baldatta 8P 8P 5P 8P 2 ATRACUORE L.Franco 6 55 Latency - Atracona A.M.Calcagno 4S 3P 5P 6P 3 SPLENDOROSO M.R.Nuñez 5 57 Catcher In The Rye - Splenda P.P.Diaz 8S 8P 2S 6S 4 VAIRO JOY R.Bascuñan 5 57 Fortify - South Vagabunda G.I.Villegas - - - - 5 WITCHED HUMOR A.Coronel E. 5 57 Storm Embrujado - Quick Humor A.O.Urdagaray 7P 0S 6S 9S 6 EN CAUCION J.M.Sanchez 6 55 True Cause - La Integral J.A.Fali 0P 5P 3S 3S 7 JUPINO G.Tempesti V.-4 5 57 El Prado Rob - Jupiterina J.A.Poggio 6S 4S 6P 3R 8 MIGHTY ROMAN M.Gonzalez 5 57 Mighty Hunter - Roman Hill H.E.Argañaraz - - - 8S 9 GRAND BAHIANO F.Corrales 5 57 Grand Reward - Party Day R.R.Retamoso 3S 4S 4S 4S 10 SPEED HALO J.Paoloni-3 5 57 Sebi Halo - The Sharon R.R.Molla

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: CARAMELIZA (2022) (CA) (OPCIONAL) 15:20 hs.

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso: 56 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primerospuestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

0S 4e 1R 5P 1 SKYNAZO J.Paoloni-3 3 56 Falling Sky - Awesome Anew R.R.Molla - - 1P 2P 2 GUAPO AGAIN G.Borda 3 56 Seek Again - Facegirl M.L.Castellazzi - - 7P 1S 3 QUE DIONISIO F.L.Gonçalves 3 56 Que Iluminado - Dionisiaca M.S.Mazza 8P 0S 6S 8S 4 VOS QUERES B.Enrique 3 56 Full Mast - Si Queres C.F.Visconti 8S 4S 1S 4P 5 WILD DEVIL J.Noriega 3 56 Honour Devil - Woodynela H.C.Meoni - 3S 6L 1S 6 MANI THE CHAMP L.Vai 3 56 Manipulator - Mad Star M.S.Sueldo 4P 7C 3S 8S 7 MOZARTINO T.Baez-4 3 56 Lizard Island - Mistela Crotta M.A.B.Medina 8S 3S 0L 0S 8 PERFECT LAW S.Piliero 3 56 Most Improved - Perfect Foots F.J.Migueles

5a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: FEEL THE RACE (2015) 15:50 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mínimo un añoen actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 200.000.

6S 1S 4S 2S 1 SANTA COLOMA A.B.Valdez-4 6 55 Most Improved - Miss Mulera L.M.Campos 8R 4e 1R 5R 2 BLUMBERG X.X. 6 57 Violence - Blucy A.D.Gillono 0P 6P 6S 4S 3 PLAY FOR FREE A.Fuentes 7 57 Poseidon`s Warrior - Pura Fiesta Cat H.A.Avalos 4P 3P 5P 2S 4 TROPICANO R.R.Barrueco 6 57 Endorsement - Topical R.F.Lemos 7P 9P 5P 4P 5 VALSA BINA T.Baez-4 6 55 Lizard Island - Viennese H.S.Rodriguez 8P 3S 1S 6S 6 CORONADO ALL L.Recuero-4 6 57 E Dubai - Coronado`s Route J.I.Ferreyra 5S 6S 2S 3S 7 LAST LARGADOR J.M.Sanchez 7 57 Lasting Approval - La Ruizera C.A.Fali - 1P 5P 2S 8 LEONA DE GALES R.Frias 6 55 Lion`s Circle - Otra Cara G.Ramos 0P 0S 0S 7P 9 GAME BEACH C.Perez G.-2 6 57 Treasure Beach - Girl Spirit A.F.Urruti 2V 2R 4f 1R 10 PAY TRACK G.Tempesti V.-4 6 57 Treasure Beach - Put It All F.J.Pacheco

6a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SHE`S HAPPY (2013) (CA) (OPCIONAL) 16:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a lascaballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

0P 3P 8S 3S 1 MISS GIOCONDA L.Chavez-4 3 56 Grand Reward - Miss Valent H.F.Costantino - 8S 6S 6S 2 AMIGUITA PEDIGUEÑA M.Aserito 3 56 Todo Un Amiguito - Beauty Glory A.M.Corbalan 6P 2S 4S 2S 3 LUNA SABANDIJA J.Noriega 3 56 Lucky Island - Hipotecada R.A.Pellegatta - - 6S 9S 4 TALE OF CITY A.B.Valdez-4 3 56 Curlinello - Temple Of Winner A.F.Tournour 0P 6S 0S 7S 5 VISION GREELEY O.Alderete 3 56 Horse Greeley - Lady Vision H.R.Gervasoni - - - 6L 6 COUNTRY TEXANA G.Borda 3 56 Nashville Texan - Country Along M.S.Sueldo 0S 0S 9S 6S 7 KARMELE R.Bascuñan 3 56 E Dubai - Kaljerina G.I.Villegas - - - - 8 LA CALLE GANA L.Brigas-3 3 56 Falling Sky - De La Calle J.Rodriguez - - - - 9 HUMORADA PAMPA F.J.Lavigna-3 3 56 Humor Acido - Clara Oscuridad D.A.Pollian - - 8S 7P 10 LAELIA W.Moreyra 3 56 Lizard Island - Lemonia J.A.M. Neer

7a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SHE`S HAPPY (2013) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:45 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - MAS $ 1.000.000 SI HAY UNA SOLA APUESTA

- - - - 1 QUEEN OF THE LAKE S.Piliero 3 56 Anjiz Lake - Kamy Realeza R.E.Sander - - - 0S 2 ALMAZOA E.Ruarte 3 56 Angiolo - Bilboa E.N.Siele - - 8P 5S 3 LEY NEGRA R.Frias 3 56 The Confessions - Teconozcomascarita S.G.Putallaz - - - 7P 4 TACHALA L.Noriega 3 56 Full Mast - Rashuela F.J.Pacheco - 7S 9S 9S 5 TANA GIRL M.Valle 3 56 John F Kennedy - Tango Girl D.A.Pollian 6S 4S 9P 4S 6 BUFANDA ROJA T.Baez-4 3 56 Long Island Sound - Nikita Stripes J.E.Teppaz - - - - 7 DOCTORA ANGIE M.Aserito 3 56 Seek Again - Dra. Gloria H.D.Garcia 8S 9S 7S 4S 8 HOMENAJEADA STA INES R.R.Barrueco 3 56 Homage - Mi Dulce Ines R.F.Lemos 9P 0P 6L 7P 9 CALIFORNIA MANI C.Velazquez 3 56 Manipulator - Palm Springs A.C.Glades 2P 5P 2P 2L 10 LA VIAJERA TEXANA G.Borda 3 56 Nashville Texan - La Estacion M.S.Sueldo - - - 9S 11 MAGICA EDITION D.Figueroa-4 3 56 Equal Edition - Por Magica R.A.Cardon

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: LA RUBIA BLUE (2021) (CA) (OPCIONAL) 17:15 hs.

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 100 - TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 20-JACKPOT-$ 2.081. 981 POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000.

7P 6P 7P 5P 1 MEDIANERA SI F.J.Lavigna-3 3 56 Silentio - Medianera Ku E.Lupori - 1S 0S 8L 2 ATAULFA KEY J.Villagra 3 56 Forza Key - Scaptia M.A.Cafere 8L 8L 8L 9L 3 LLUVIA DE ENERO F.Caceres-4 3 56 Le Blues - Pretty Powerful M.A.Alegre - 4S 1S 5S 4 SEARCH LAW F.Coria 3 56 Sebi Halo - Internet Law J.Wessolowski 3S 4S 1S 3S 5 TRAPISONDERA R.Bascuñan 3 56 Endorsement - Domizia C.A.Bani - 5P 5L 1L 6 CHITRE L.Balmaceda 3 56 Holy Boss - Purita De Mar O.F.Labanca 7P 0S 5S 5S 7 ESPERANZAS J.Paoloni-3 3 56 Il Campione - Bringing Hope D.G.Bourlot 2S 1S 7S 7S 8 HELL BELLS P.Carrizo 3 56 Lizard Island - Heart Of Magic S.R.Loyola 6P 1P 0P 4P 9 ES BOMBERA Jorge Peralta 3 56 Es Despues - Incendiaria Gala E.Lupori - 2S 1S 5S 10 LA DISTAFF B.Enrique 3 56 Que Vida Buena - Mariah`s Humor M.E.Carezzana

9a. Carrera - 1000 mts. CLÁSICO MISS TERRIBLE 17:45 hs.

Handicap descendente para yeguas de 3 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000.

4S 1L 1L 2L 1 INGRES R.L.Gonzalez 3 56.5 Galicado - Isla De Maipo C.D.Ussich 1L 7L 7P 1P 2 A LA GLORIA F.L.Gonçalves 3 55.5 Angiolo - Imprinted R.Acuña Candia 2S 7S 8S 2P 3 COSTA YORKER G.Borda 4 52.5 Interaction - The New Yorker E.G.Accosano 3S 3S 3S 2S 4 MENIA C.Velazquez 5 57 Que Vida Buena - Pretty Jane O.P.Tournoud 2S 2S 1S 3S 5 VIGATA W.Moreyra 5 59 Luck Money - With Touch S.R.Loyola 4S 1S 1S 4S 6 ALEMONIA O.Alderete 3 54 Endorsement - Ackaway E.R.Bortule 4P 1S 1S 1S 7 ANGIOLETHA K.Banegas 5 62 Angiolo - Saraveca C.G.Alzugaray 5P 1S 1S 4P 8 AVARIZZA B.Enrique 4 56.5 Que Vida Buena - Intensamente C.M.Peralta

10a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: SHE`S HAPPY (2013) (CA) (OPCIONAL) (3º TURNO) 18:15 hs.

Yeguas de 3 años que no hayan ganado Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizasque ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 1º de marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

2e 8e 7e 4e 1 SOLAMENTE MARIA G.Fuentes 3 56 Safety Check - Mary Mcdonald L.W.Mansilla - - 0e 6L 2 ARDE ROMA L.Armoha-4 3 56 Que Vida Buena - Que Mona J.M.Moncada - - - 9S 3 PRINCESA EMILIA G.Tempesti V.-4 3 56 Dont Worry - Es Princesa D.A.Pollian - - - - 4 SPRING DARK F.L.Gonçalves 3 56 In The Dark - Spring Club A.J.Martinez 9S 0S 9S 6S 5 TRUE WAY G.Borda 3 56 True Cause - Sonnets Way N.G.Abalos 7S 8S 7S 2S 6 GAITA LINDA J.Espinoza-3 3 56 Lizard Island - Gaita Bonita R.F.Lemos - 5S 2S 3S 7 LONG DREAM J.Noriega 3 56 Greenspring - Dia De Tormenta R.A.Pellegatta - - 9S 0S 8 MORA SILVESTRE C.Velazquez 3 56 Master Of Hounds - Soundless E.N.Siele 8S 0P 9S 7L 9 LAMIMI J.Villagra 3 56 Manipulator - Ride On Baby M.M.Garrido - - - 0S 10 MORATI M.Aserito 3 56 Master Of Hounds - Siren Call M.A.Lugo 7S 5S 0S 8S 11 SINCERAMENTE L.Balmaceda 3 56 Maranesi - Bendita Luz A.F.Urruti

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DONA TRUE (2019) (CA) (OPCIONAL) 18:45 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso: 57 kilos. (Las yeguas descargarán 2 kilos). (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestosen la estadística por sumas ganadas desde el 1º de Marzo de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

1S 5S 6S 2S 1 REY ÑOQUI C.Velazquez 4 57 Flesh For Fantasy - Reina Re A.J.O.Ravassa 3S 5S 4S 4S 2 ALBERICH R.Bascuñan 4 57 Endorsement - La Hada C.A.Bani 4S 2S 1S 4S 3 KEYPORT F.J.Lavigna-3 4 57 Portal Del Alto - Kelly Key J.A.Lofiego 2S 6P 2S 7S 4 SOVIET SPACE M.Valle 4 57 Seek Again - Soviet Filly M.A.B.Medina 9S 0S 6e 9S 5 SUPER CALIZ L.Armoha-4 4 57 Super Saver - Liza Nistel E.R.Perussia - - 0P 1S 6 CLARO SPRING B.Enrique 4 57 Greenspring - Classic Charm G.E.Romero 6P 2L 9V 4C 7 DON RAPTOR F.L.Gonçalves 4 57 War Command - Doña Aura A.M.Ortiz 9S 7S 0S 0S 8 GALARDON S.Piliero 4 57 Knockout - Giga Sam F.D.Tajes 4S 3S 3S 8S 9 DA CAPO AL FINE L.Recuero-4 4 57 Galicado - Makila D.A.Acosta 6S 2S 6S 1S 10 HIT SARAWAK G.Reynoso-4 4 57 Hit It A Bomb - Sarawak Top M.A.B.Medina 0L 4S 1S 5S 11 PINKIE PIE P.Carrizo 4 57 Violence - Purpose H.S.Rodriguez

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: PRINCESA DAN (2016 - 2018) 19:15 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000

4S 1S 2S 0L 1 TRAMPERO VIOLENTO F.J.Lavigna-3 6 52 Violence - La Trampera M.E.Lombardo 4P 2P 5S 2P 2 CANDY GAL K.Banegas 6 54 Señor Candy - Thunder Royale A.C.Glades 4L 4L 2A 3S 3 SCOTCH AND SODA F.L.Gonçalves 6 60 Luhuk - She`s My Lady M.Hadweh A. 2S 2S 4S 6S 4 VIRYINIO O.Alderete 6 58 Heliostatic - Villard E.R.Bortule 1P 1P 6S 6S 5 YANARA LO J.Espinoza-3 6 52 Dont Worry - Lluvia Morena A.E.Martinez 3P 6P 7P 5S 6 IRON HEART A.Paez 6 56 Sidney`s Candy - Priscilla Catcher G.Scagnetti 3U 1P 6P 8L 7 ORIENTAL BEAUTY F.Gimenez-4 7 52 Stay Thirsty - Orientalia A.C.Glades 7S 2S 5S 6S 8 PERFECT MARTINI L.Balmaceda 6 52 Perfectperformance - Mimi Star J.D.Ruvelli 4P 1S 2S 2S 9 MACHO DE VERDAD B.Enrique 6 54 Endorsement - De Verdade M.A.B.Medina 0L 5P 2L 3S 10 SABBIONI T.Baez-4 6 54 Easing Along - Sabatica Fitz J.L.Corsi

13a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: QUE BELLA NOCHE (2014) (CA) (OPCIONAL) 19:45 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplarespertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desdeel 01 de marzo de 2022). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100. TRIPLO FINAL PLUS-1º PASE-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 3.000.000

- - - - 1 SOFT ROCK X.X. 3 56 Señor Candy - Giant`s Babe R.Vega - - - 9L 2 CANDY POTRI D.Lencinas-3 3 56 Mahi Mahi - Potra Lyphard`s S.A.Alvarez 9L 8L 7L 0P 3 MOST ELEVADO J.Rivarola 3 56 Most Improved - Elevada Ruler C.D.Ussich 0S 8S 0P 0P 4 STORMY BLOOD S.Piliero 3 56 Blood Money - Stormy Maruca H.E.Morales - - - - 5 TALENTO NATO F.Coria 3 56 Equal Talent - Neptuna A.F.Franco - - - 0P 6 DON RUNNER T.Baez-4 3 56 Star Runner - Mad Chispa J.C.Vitullo - - - - 7 GRAND CAMARON M.Aserito 3 56 Homage - Grand Lasting H.D.Garcia - - - 8S 8 INESTABLE EDITION S.Barrionuevo 3 56 Equal Edition - Miss Intrusa A.M.Calcagno - - - - 9 FRENCH SPRING A.Giorgis 3 56 Greenspring - Frappe A.O.Urdagaray - - 6e 3e 10 JUANFER B.Enrique 3 56 Mr. Magic - Beautiful Becky J.N.Duca 8S 8P 2P 7S 11 NI YO NI TU J.Leonardo 3 56 Compasivo Cat - Iraqui Duchess M.R.Ojeda - 4P 4P 3P 12 PERIQUITO RUNNER R.Salazar-4 3 56 Star Runner - Sacra J.A.Moukarzel 3S 3S 9P 2S 13 ESCAPE SUICIDA J.Noriega 3 56 Seek Again - La Laiza C.M.Ojeda 7S 8P 7S 4S 14 SANFER L.Garcia-3 3 56 Indian Maharaja - Maxima Glory C.B.Carretto

14a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: QUE BELLA NOCHE (2014) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 20:15 hs.

Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplarespertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desdeel 01 de marzo de 2022). En caso de ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA-$ 100.

- - - - 1 QUE VIDA RICHARD E.Ortega P. 3 56 Emperor Richard - Que Buena Jugadora F.Scarpello - - - - 2 CLOBBER F.Coria 3 56 Portal Del Alto - Break The Bank A.F.Tournour - - - - 3 FIGARO PHO B.Enrique 3 56 Storm Embrujado - Sweet Hard Candy V.P.Tome 6S 4L 0S 5L 4 SCHNITZEL L.Brigas-3 3 56 Super Saver - Scarlatt P.Nickel Neto - - - 3e 5 THE JAN GREELEY Jorge Peralta 3 56 Horse Greeley - Catcher The Jan F.O.David 0S 8S 6S 2S 6 CURRY SONG C.Romagnoli-4 3 56 Alcindor - Tartara Key E.R.Bortule - 9S 8P 4S 7 EL VISIGODO J.Flores-4 3 56 Falling Sky - Hispana M.A.Alfaro - - - 8S 8 ENLOZADO SI S.Conti-4 3 56 Silentio - Loza Spa M.A.Nuñez 8S 5S 7S 0S 9 DECLARANDO J.Espinoza-3 3 56 Cosmic Trigger - Declaratoria C.A.Linares - - - - 10 EQUAL CAPRICHO L.Noriega 3 56 Equal Stripes - Urdimbre M.M.Garrido - - - 0S 11 FORASTERO RICHARD M.Aserito 3 56 Emperor Richard - Cheekyroad A.S.Almada 2e 2S 6e 3S 12 FULL HISTORY F.L.Gonçalves 3 56 Full Mast - Contala Key J.C.Gimenez 6P 7P 3P 0P 13 CURSI JOHAN L.Balmaceda 3 56 Curioso Johan - Infinit Stai E.Patriarca - - - 9S 14 MAXIMO JOHAN E.Ruarte 3 56 Curioso Johan - Musical Box E.N.Siele

15a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: I`M MOVING ON (2011) (CA) 20:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. En caso de ratificarse más de 14 participantes pasaráa disputarse en 1300 metros. El cambio de distancia se determinará una hora antes de comenzar la reunión.FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

- - 0S 8S 1 SHY CATALINA P.Carrizo 4 57 Holy Boss - Shy Danzarina B.A.Molina - - - 0P 2 BAHIA ROUGE J.Flores-4 4 57 Bahiaro - Rouge Plus Y.I.Vera 9S 6S 5S 3S 3 LE DEMENCIA A.Spinella-4 4 57 Le Sereno - Mi Demencia M.A.Santiago 3S 5P 2S 1S 4 SUPER FUNNY No Correrá 4 57 Super Saver - Tan Alegre F.O.David - - 0S 7S 5 TRITI F.Coria 4 57 Manipulator - La Valiosa J.Wessolowski - 8S 6S 8S 6 CHALETS MONEY T.Baez-4 4 57 Blood Money - Chalus M.Puerari D. - - - 8S 7 FORGET THE VUELTA L.Chavez-4 4 57 Dado Vuelta - Forget You L.A.Chaparro - 8P 5L 6L 8 INSTA GIRL C.Perez G.-2 4 57 Greenspring - Inter Asiatica I.Benedit 4S 7S 0e 3S 9 DORLETA F.L.Gonçalves 4 57 Seek Again - Shy Dory D.R.Cima 7S 8S 5S 0S 10 LA LICHITA L.Brigas-3 4 57 Sixties Icon - La Stravaganza P.D.Falero Moris - 6S 7S 8S 11 MISS BOMBUCHA J.Espinoza-3 4 57 Tantos Años - Buena Dicha C.M.Benedetti 0P 0S 0S 0S 12 ROSS SPRING E.Miguez 4 57 Greenspring - Roman Dress C.A.Roldan 5S 0S 0S 0S 13 CROQUIGNOLET E.Recuero 4 57 Expressive Halo - Rapada C.E.Acevedo 9S 7L 5L 4L 14 SEEK GUESS M.La Palma 4 57 Seek Again - Orpen Guess M.Domingo 5S 4S 7S 6S 15 SKOLTADA B.Enrique 4 57 Falling Sky - Bounceberry P.O.Armada

DORLETA (9) LE DEMENCIA (3) SEEK GUESS (14) SKOLTADA (15)