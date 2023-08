Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. OSCAR NEWTON (OPCIONAL) 14:30 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2022).COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 6.000.000

2S 4P 7S 2S 1 QUIMERA KEY F.Coria 3 56 Key Deputy - Que Gotera Cat D.Peña - - - - 2 Q DELICIA B.Enrique 3 56 Forty One - Delicatta M.G.F.Rivollier - - 4e 2e 3 BELLA FIRENZE X.X. 3 56 Bahiaro - Serena Stripes H.R.A.Faget 4S 6P 1e 6P 4 BUNGA TEA X.X. 3 56 Mr. Magic - Stormy Tea R.R.Molla - - - 4P 5 PARLANCHINA DASH I.Monasterolo 3 56 Malenchini - Sopela L.M.Pera - - - - 6 MONBAZILLAC A.Castro 3 56 Hi Happy - Moncloa R.M.Landola - - - - 7 UNBRIDLED STYLE F.Quinteros-2 3 56 Lizard Island - Unbridled Trouble J.J.Congestre 4S 6P 3S 3S 8 SABIA PALABRA R.R.Barrueco 3 56 Sebi Halo - Istabilat C.A.Dacosta - - - - 9 FINCA SOPHENIA C.Romagnoli-4 3 56 Bodemeister - Faithful C.A.Linares - 6S 7S 3S 10 REINA CHE F.L.Gonçalves 3 56 Suggestive Boy - Queen`s N.Martin Ferro - - 7S 6S 11 LA MALEABLE Jorge Peralta 3 56 Malenchini - La Indudable C.R.Lombardo

REINA CHE (10) PARLANCHINA DASH (5) SABIA PALABRA (8)

2a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. JOSÉ MARÍA QUEVEDO (H) (OPCIONAL) 15:00 hs.

Productos de 3 años que no haya ganado. Peso: 56 kilos. Las potrancas descargarán 2 kilos (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 50

- - - 7P 1 SKALIBRADO X.X. 3 56 Falling Sky - Silver Pastry J.P.Diaz - - - 0S 2 SIR VALENTINE I.Monasterolo 3 56 Mister Tin - Afianzada C.A.Firmin Didot - - - - 3 COZZY TEXANO F.Coria 3 56 Nashville Texan - Cozzy For Sale L.M.Pera 5S 2S 6S 3S 4 DIDACTICO O.Alderete 3 56 Grand Reward - Diambra E.R.Bortule 7P 4L 4L 5L 5 GALAN DE NOCHE L.Balmaceda 3 56 Galanazo - La Vivaracha O.F.Labanca - 2S 6L 5S 6 EL BRANDON M.Valle 3 56 Falling Sky - La Aleandro P.D.Zengaro - - - 2e 7 VISION DE AMOR B.Enrique 3 56 Adore Me Amore - Vision Amada H.R.A.Faget - - - 3S 8 VERMOUTH SCAT P.Carrizo 3 56 Knockout - Verbena Cat J.A.Romero 3e 5P 3e 4S 9 DR JULIO W.Pereyra 3 56 Russian Blue - Seattle Machine A.M.Canto

DIDACTICO (4) VERMOUTH SCAT (8) DR JULIO (9)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: INGENIERO AGRÓNOMO TOMÁS GRIGERA 15:30 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos, 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

7P 8S 0S 0S 1 LAGO ROJO F.J.Lavigna-3 6 55 Lago Ness - Flauta Van R.A.Gomez 5S 4S 4S 7S 2 JONIE BRANCO X.X. 5 57 Cisne Branco - Jolie Joan V.S.Accosano 2P 3P 9P 5S 3 BIEN EMPILCHADO R.R.Barrueco 6 55 Flesh For Fantasy - Dressed C.D.Sarandon 7S 0P 8S 9S 4 GAUCHO SONG X.X. 5 57 Inti Song - Sembradora Gaucha C.G.Caballero 6P 3S 2S 2S 5 JOHN PASMAN M.Aserito 5 57 John F Kennedy - Mani Parade R.Buonocore 7S 6S 6S 9S 6 IRISH PERFECT G.Bonasola 5 57 Fuego E Hierro - Mutual Respect M.I.Rizza 5S 5S 2S 4S 7 PERSONALMENTE F.L.Gonçalves 5 57 Equal Stripes - Personal Sale R.A.Cardon - 2P 2S 1S 8 MAJONIANO No Correrá 5 57 Blue Snow - Majoniana V.H.Pereyra

PERSONALMENTE (7) JOHN PASMAN (5) JONIE BRANCO (2)

4a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. JOSÉ MARÍA QUEVEDO (H) (OPCIONAL) (2º TURNO) 16:00 hs.

Productos 3 años que no haya ganado. Peso: 56.0 kg. Las Productos de 3 años que no haya ganado. Peso: 56 kilos. Las potrancas descargarán 2 kilos (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2022).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000- POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

4L 2e 1e 8L 1 SEÑOR VECINO O.Arias 3 56 Señor Candy - Mora En Mi R.H.Tavagnutti - - - - 2 SECURITY DAY M.La Palma 3 56 Security Risk - Buenas Noticias C.A.Linares 0S 5e 3e 2S 3 ADRIATICAN F.L.Gonçalves 3 56 Angiolo - Brazilian Night A.Almendros - - - 8S 4 CONDOR PASA W.Pereyra 3 56 Orpen - Camuflada L.R.Cerutti - - - 5S 5 RUMOR DE FUEGO E.Ortega P. 3 56 Daddy Long Legs - Roman Winner C.A.Cardon - - 0L 0L 6 QUICK LUCKY G.Saez 3 56 Quick Call - Lucky Shamrock J.E.Comba - - - 5L 7 THE LAST DANCE O.Alderete 3 56 Star Runner - Sacra J.A.Moukarzel - - - - 8 TANGO SOUND B.Enrique 3 56 Long Island Sound - Tango Girl E.R.Bortule - - - 0P 9 HALO A FULL J.Paoloni-2 3 56 Holy Boss - Halenia P.E.Sahagian 6P 6P 4P 4S 10 SR RATON F.Coria 3 56 Seize - Caipora L.M.Pera

ADRIATICAN (3) RUMOR DE FUEGO (5) SR RATON (10)

5a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: INGENIERO AGRÓNOMO ICHIRO MIZUNO (CA) (OPCIONAL) 16:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 50 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

3L 4L 3P 7P 1 QUIARA F.J.Lavigna-3 4 57 Cisne Branco - Quatro Folhas M.D.Duarte - - 7P 2S 2 QUEEN HAYFA O.Alderete 4 57 Equal Stripes - Queen Noor A.A.Saval 5S 6S 7S 4S 3 ALMA ILUMINADA R.Ortiz-4 4 57 Alma De Acero - Glimpse J.C.Cravero 5S 8S 9S 9S 4 CAN`T BE REAL L.Carabajal 4 57 Señor Candy - Firm Reality H.M.Mujica 7S 6S 3S 2S 5 NOVIEMBRE SIN TI X.X. 4 57 Cosmic - La Sudaca F.Peralta 4S 8S 6S 4S 6 EXAMINA TODO B.Enrique 4 57 John F Kennedy - Examinadora P.E.Molina

NOVIEMBRE SIN TI (5) QUEEN HAYFA (2) EXAMINA TODO (6)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DR. JOSÉ J. MONTEVERDE 17:00 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA SELECTIVA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 5.000.000

3P 4P 2L 3L 1 MARINA DE SANTIAGO C.Velazquez 5 57 Russian Blue - Silver Croq J.L.Bentancourt 6S 5S 2S 1S 2 LA VALQUIRIA L.Vai 5 57 In The Dark - Opera City E.R.Bortule 6S 0S 3S 7S 3 DONA GLA W.Pereyra 5 57 Seek Again - Dona Bernstein M.A.B.Medina 2S 6P 5S 1S 4 EARLY BLOOM L.Noriega 5 57 Il Campione - Belencia J.A.Fren 8S 9S 5S 5S 5 FLITZI F.J.Lavigna-3 5 57 Endorsement - Turfly J.C.Borda 5S 4S 4S 4S 6 EMILIA WAY X.X. 5 57 Il Campione - Gotta Get Away J.C.Borda 1S 3S 5S 2S 7 TA IGUAL L.Armoha-4 5 57 Lizard Island - Tabata Sale P.A.Dotzel 3L 8L 0L 1L 8 MORENA GIRL X.X. 5 57 Greenspring - May Girl R.A.Fredes

EMILIA WAY (6) MARINA DE SANTIAGO (1) LA VALQUIRIA (2)

7a. Carrera - 2000 mts. HÁNDICAP ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA 17:30 hs.

Hándicap para yeguas de 5 años y más edad. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA $ 1.000.000

1S 7S 3P 3L 1 SIEMPRE CONTIGO A.Castro 6 53.5 John F Kennedy - Tetatet R.M.Landola 3S 3S 1P 3L 2 MASTER WAVE F.L.Gonçalves 6 56 Mastercraftsman - Royal Wave R.A.Quiroga 4S 1P 1S 8P 3 BRISHAWA M.Alfaro 7 52 Incurable Optimist - Ishawa H.J.Benesperi 4L 2P 1L 3S 4 CHE EVASORA X.X. 5 54 Greenspring - Thundery Malice M.S.Sueldo 8S 2S 9P 7S 5 LUNA DE TANGO P.Capra (h) 6 51.5 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 7S 5S 7S 1S 6 FORTY CINQUE E.Ortega P. 6 60.5 Ecologo - Forty Marinesca N.Martin Ferro 1S 1P 7P 7P 7 WYBOROWA C.Romagnoli 5 50 Lizard Island - Wow Em Now F.E.Ortiz 5R 4S 8S 1L 8 SUPER DAKOTA J.Villagra 5 53.5 Señor Candy - Dakota Dancer M.A.Cafere 2L 6S 5S 1P 9 ESMERALDA MIA I.Monasterolo 5 53 Catcher In The Rye - Esmeralda Nobleza G.J.Frenkel S. 1P 5P 6S 7P 10 SPRING BELLA F.J.Lavigna 6 53 Greenspring - Devanea J.L.Lopez 2P 4P 1S 1S 11 ESNARA M.Valle 5 53.5 Firing Line - Renacere A.F.Gaitan D.

FORTY CINQUE (6) MASTER WAVE (2) CHE EVASORA (4)

8a. Carrera - 1100 mts. PREMIO: DR. CONSTANTINO BRANDARIZ 18:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

1R 1P 0P 7S 1 SWEETBIX J.Paoloni-2 7 52 Luhuk - Sweet Shine A.O.Urdagaray 3e 1e 2e 2L 2 SANSON GREELEY E.Martinez 7 60 Horse Greeley - South Lucky P.F.Paganti 5S 8S 2S 7S 3 BLAIR ATHOLL I.Monasterolo 6 54 Incurable Optimist - Star Filled C.R.Lombardo 2L 7L 8L 9P 4 BLUE EYED SOUL K.Banegas 7 54 Endorsement - Beautiful Eyes M.F.Alvarez 3P 4P 1P 1S 5 POR SI VOY W.Pereyra 7 54 Cityscape - Sha Mate M.Palacios 5S 6S 7L 7S 6 FELICIDAD ETERNA P.Capra (h)-4 7 54 Most Improved - Miss Felicidades L.F.Tavares

POR SI VOY (5) BLAIR ATHOLL (3) BLUE EYED SOUL (4)

9a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DR. RAÚL BUIDE (CA) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (15) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Agosto de 2022). FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 10.000.000

- - - - 1 SPOTIFI J.Leonardo 4 57 Orpen - Spinning Bike R.Vega 6L 3L 6L 8S 2 SEATTLE AMORE L.Chavez-4 4 57 Seattle Fitz - Locomotora Zen M.Dulom - - - 0P 3 CALOYERO J.Paoloni-2 4 57 Empire Aztec - Rain Express C.A.Rusca - - - 0S 4 COORDINATOR E.G.Ortega T. 4 57 John F Kennedy - Coordenada A.F.Gaitan D. 8S 8S 5S 2S 5 MR. LURRO L.Armoha-4 4 57 Portal Del Alto - Dear Princess P.A.Dotzel 8S 6S 6P 3P 6 MIRAME NAK B.Enrique 4 57 Anak Nakal - Mira Vos E.R.Bortule - - 9S 9S 7 WORLD MARROC O.Alderete 4 57 Expressive Halo - Miss Suggestive P.E.Molina - 0S 8S 5P 8 TRIBUTE TO NUT J.Villagra 4 57 Homage - Victorianut M.A.Cafere - 0S 9S 8S 9 FAVORITE SONG WAY M.Valle 4 57 Potent Way - Femme Ideal P.O.Armada - 0S 0S 0S 10 SR MINISTRO K.Banegas 4 57 Hurricane Cat - Doña Dolores J.A.Lomeña 6S 0S 3S 4S 11 IN AGAIN H.Dyke-3 4 57 Seek Again - Inshoot J.C.Bianchi - - - 6S 12 COSTO FIJO C.Velazquez 4 57 Cosmic Trigger - Cosa Buena N.Martin Ferro - 0L 0S 0S 13 POSSUNT M.Aserito 4 57 Emmanuel - Are You Ready G.C.Ortelli

MIRAME NAK (6) COSTO FIJO (12) MR. LURRO (5)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DR. GUILLERMO GARVERS 19:00 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una o dos carreras. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. FINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 200. TRIPLO-1º PASE-$ 500-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 - POZO ASEGURADO DE LA TRIFECTA EXTRA-$ 1.000.000

1S 3S 4S 4P 1 GLOBAL ENTRY L.Noriega 6 57 Global Hunter - Do Us Part V.H.Pereyra 5S 4S 3S 3S 2 FLESH COMPADRON X.X. 6 57 Flesh For Fantasy - Inmensely V.S.Accosano 6S 6S 7P 7P 3 BOMBON CHUCK R.Alzamendi 7 54 Chuck Berry - Bombon Sam A.R.Luna 8S 9P 9P 8S 4 DOLLAR THE TRIOMPHE H.Dyke-3 7 57 Cima De Triomphe - Dou Bloon G.J.Ahihi 2S 1S 7S 8S 5 EL MAIKEL S.Conti-4 6 57 El Garufa - Nochera Mia F.G.Paturlanne 5P 2P 2P 2S 6 DOÑA COPA C.Romagnoli-4 6 55 Seek Again - Doña Cobra G.H.Verde 3S 1S 3S 3S 7 PRAGMATIST M.Aserito 6 55 Don Valiente - Boa Esperanza M.G.Melgar 8f 1P 4P 4P 8 MATOUK L.Armoha-4 7 57 Master Of Hounds - Schenectady J.D.Aguero

DOÑA COPA (6) FLESH COMPADRON (2) PRAGMATIST (7)

11a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DR. ROBERTO P. RAS CROTTO 19:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos. , 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 2. 500.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 200 - TRIFECTA-$ 100.

0S 5S 3S 1S 1 RECREIDO VIT S.Piliero 5 57 Vitaminado - Recreida I.L.Putallaz 0L 8S 8S 8S 2 MASTER PATRICK R.R.Barrueco 5 57 Master Of Hounds - Ridwana J.C.Borda - - - 1S 3 BEACH WARD J.Paoloni-2 5 57 Treasure Beach - Win The Award P.A.Dotzel 3S 6S 5S 7S 4 CAFIOLAZO M.Aserito 5 57 Treasure Beach - Orfelia Inc G.A.Poggio 7S 8P 8S 6S 5 MAR GLORIOSO J.Noriega 5 57 Treasure Beach - En Gloria M.A.Penna 7P 4S 6S 4S 6 FEEL THE WAY X.X. 5 57 In The Dark - Fricka P.G.Falero 5L 7L 6P 8L 7 TIRADOR DE DADOS L.Carabajal 5 57 Compasivo Cat - Tormenta De Areco A.M.Ortiz 0S 9S 6S 6S 8 TINO D`ORO B.Enrique 5 57 Exodus - A Simple Vista P.E.Molina 2S 6S 3P 4P 9 CAN YOU DY H.Dyke-3 5 57 Dynamix - Canyousellitnow R.Pellegatta 3S 4S 2S 2S 10 SEXY SIMBOL O.Alderete 5 57 E Dubai - Sexy Night E.R.Bortule 4S 5S 5S 3S 11 CLARITO IN G.Reynoso-4 5 57 Inventive - Srta. Amelie R.E.Graziani

FEEL THE WAY (6) SEXY SIMBOL (10) CAN YOU DY (9)

12a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DR. IGNACIO PAVLOVSKY (CA) 20:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos. FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 200 - CUATRIFECTA-$ 100. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 2.000.000

3S 1S 3S 2S 1 SPLENDID SEIVER F.L.Gonçalves 4 57 Super Saver - Esplendida Halo P.A.Dotzel 4S 1S 6P 2S 2 SAGITTARIUS I.Monasterolo 4 57 Daniel Boone - Say Sarah F.G.Retamoso 4S 7S 9S 2S 3 BERNABEU O.Alderete 4 57 Portal Del Alto - Rognoni E.R.Bortule 1P 4P 0P 9S 4 CHARRUA SAVER C.Velazquez 4 57 Super Saver - Locasa Nistel R.F.Lemos 2S 2S 9S 8S 5 JUSTO AMIGO K.Banegas 4 57 Zensational - Puerta Cancel R.A.Gonzalez 0S 2S 5S 1S 6 JURASSICO J.Villagra 4 57 Endorsement - Jangala G.J.Frenkel S. 7S 1S 4L 0S 7 TAPIT BOMB E.Ortega P. 4 57 Hit It A Bomb - Tapit Song A.R.Duarte 5S 6S 4S 3S 8 SUPER TREICY X.X. 4 57 Super Saver - Awesome Tracy G.E.Romero 5S 6S 6S 6S 9 EL NOVIECITO Jorge Peralta 4 57 Sebi Halo - Reinvent F.O.David - - 1S 4S 10 SUMMER DARK M.Valle 4 57 In The Dark - Summer Cat M.A.J.Velazco 5S 4S 4S 1L 11 INTENSE SOUND L.Armoha-4 4 57 Long Island Sound - Intense Love N.Martin Ferro 4S 4P 4S 1P 12 CREED X.X. 4 57 Full Mast - Criza P.O.Armada 1S 8S 8S 7S 13 LITTLE TIGER S.Conti-4 4 57 Quiz Kid - Da Toscana O.F.Conti 6P 5P 2S 1S 14 CALDESIO F.J.Lavigna-3 4 57 Cima De Triomphe - Caldesia G.E.Romero

SPLENDID SEIVER (1) SUMMER DARK (10) BERNABEU (3) CREED (12)