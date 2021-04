Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de La Plata

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 10

Most Improved - Be A Legend

Todo caballo de 4 años que no haya ganado. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 10

Todo caballo de 4 años y más edad, ganador. Peso por edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 10

Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20

Todo caballo de 4 años ganador de dos carreras. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 10 - IMPERFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Yeguas de 3 años y más edad, ganadoras. Peso por edadFINALIZA APUESTA DOBLE.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. QUINTUPLO-1º PASE-$ 10

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20

Todo caballo de 3 años que no haya ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 50. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA E IMPERFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una o dos carreras. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 50. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20

Todo caballo de 3 años que no haya ganado. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA E IMPERFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20

Todo caballo de 3 años ganador de una carrera. Peso 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 50. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 30

Yeguas de 5 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 50. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. TRIPLO-1º PASE-$ 30

LITTLE WAY

Yeguas de 6 años y más edad ganadoras de tres o más carreras. Peso 52 kilos a la ganadora de tres carreras. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE DESQUITE-$ 100. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 -CUATRIFECTA E IMPERFECTA-$ 20.

LET HER GO

Dancing For Me - Teachem

VA LIZA (9) LITTLE EMPRESS (4) KOSTELNICKA (10) LET HER GO (13)