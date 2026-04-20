La conmovedora despedida de Solita Silveyra, la última compañera de teatro de Luis Brandoni

Soledad Silveyra, nota 2

LA DESPEDIDA DE SOLITA A BRANDONI, EN REDES

"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. @saulabenavente estoy contigo y con la familia", publicó Solita, en horas de la madrugada, tras hacerse oficial la triste noticia.

Recordemos que Soledad y Luis fueron convocados para hacer la obra Quién es quién para el último verano marplantense y, debido a algunos problemas de salud que tuvo Beto, se decidió que la pieza teatral no desembarque en la ciudad costera. Carlos Rottemberg, productor teatral del espectáculo, prefirió que siguiese en la cartelera porteña, -en la que llevaba más de un año-, y así fue hasta pocos días atrás.