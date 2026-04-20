La conmovedora despedida de Solita Silveyra, la última compañera de teatro de Luis Brandoni

Su última compañera de teatro en "Quién es quién" le dedicó profundas palabras a Beto, en redes sociales. "Día muy triste para la cultura".
Con sesenta y cuatro años de trayectoria artística, Luis Brandoni se despidió de este mundo en horas de la madrugada. Su salud comenzó a estar delicada en el último trimestre del 2025. Pero trabajó hasta casi quince días atrás, con sus ochenta y seis años. Y fue Soledad Silveyra, Solita, su última compañera sobre las tablas, quien lo despidió conmovida: "sos el último de los grandes en irse".
Las complicaciones en la salud de Luis comenzaron en septiembre de 2025 tras haber sufrido una descompensación producto de un alimento y que significó el comienzo de una sucesión de inconvenientes en su salud. Pero su última internación, hace casi dos semanas, en el Sanatorio Güemes, se generó a consecuencia de un accidente doméstico, por una caída accidental, lo que le provocó un hematoma. Permanecía en terapia intensiva.
"Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", publicó el Multiteatro, desde su cuenta oficial de X, a comienzos de este veinte de marzo.
Su carrera fue distinguida, más allá del reconocimiento popular y la convocatoria que generaban los productos que levaban su nombre, con premios de gran destaque. Entre ellos el Konex de Platino en dos oportunidades, por sus trabajos en comedia y drama; galardones de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE); el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá, otorgado por la Asociación Argentina de Actores. Y, en 2015, además, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre.
"Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. @saulabenavente estoy contigo y con la familia", publicó Solita, en horas de la madrugada, tras hacerse oficial la triste noticia.
Recordemos que Soledad y Luis fueron convocados para hacer la obra Quién es quién para el último verano marplantense y, debido a algunos problemas de salud que tuvo Beto, se decidió que la pieza teatral no desembarque en la ciudad costera. Carlos Rottemberg, productor teatral del espectáculo, prefirió que siguiese en la cartelera porteña, -en la que llevaba más de un año-, y así fue hasta pocos días atrás.
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