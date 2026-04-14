Capital Humano reemplaza el Potenciar Trabajo: ahora es Acompañamiento Social o Volver al Trabajo

Ese programa, creado durante el gobierno de Alberto Fernández, pagaba el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil a cambio de tareas comunitarias o productivas. Sin embargo, el monto quedó congelado en $78.000 desde diciembre de 2023, en un contexto de fuerte inflación, y dejó de abonarse desde el 9 de abril.

Tras la asunción de Javier Milei, el Potenciar Trabajo había sido dividido en dos líneas: “Volver al Trabajo”, enfocada en la empleabilidad, y “Acompañamiento Social”, destinada a mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, quienes continúan recibiendo asistencia.

En paralelo, el Gobierno oficializó la prórroga y modificación de este último programa mediante la resolución 90/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida extiende su vigencia por 48 meses y ajusta los lineamientos operativos para mejorar la implementación y el alcance de la asistencia.

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El Programa de Acompañamiento Social, creado por el decreto 198/24, busca fortalecer a los hogares en situación de vulnerabilidad a través de acciones coordinadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. La normativa también ratifica la continuidad de la unidad ejecutora encargada de su supervisión.

El rediseño de estas políticas se da en un contexto en el que, según datos oficiales, la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025 y la indigencia al 6,3%. El Gobierno atribuye la mejora de los indicadores a la desaceleración inflacionaria, el crecimiento económico y la reorientación de la asistencia social sin intermediarios.