Capital Humano reemplaza el Potenciar Trabajo: ahora es Acompañamiento Social o Volver al Trabajo

El Gobierno dio de baja el programa y lanzó cursos con vouchers para la inserción laboral, mientras prorrogó por cuatro años el Acompañamiento Social para los sectores más vulnerables.
El Ministerio de Capital Humano avanzó con una reconfiguración integral de la política social al anunciar el fin del programa Potenciar Trabajo y su reemplazo por un esquema centrado en la capacitación laboral, al tiempo que extendió la vigencia del Programa de Acompañamiento Social.
Por un lado, la cartera lanzó “Formando Capital Humano”, una iniciativa orientada a brindar herramientas de formación e inserción en el mercado laboral para quienes eran beneficiarios del Potenciar Trabajo. El programa incluye cursos de oficios como carpintería, herrería, plomería, electricidad domiciliaria, instalación de aires acondicionados, gasista, jardinería y cuidado de personas, entre otros.
La propuesta está dirigida a mayores de 18 años que sean monotributistas sociales o de categoría A, trabajadores con ingresos menores a tres salarios mínimos o trabajadores rurales temporarios. A su vez, se establecieron incompatibilidades, como percibir otros subsidios de empleo, ser empleador o contar con bienes patrimoniales que excedan los criterios fijados.
Para acceder, los interesados deben registrarse en el portal oficial del programa, donde podrán consultar la oferta de capacitaciones. El nuevo esquema prevé la asignación de vouchers a quienes se inscriban en los cursos, en reemplazo del pago mensual que otorgaba el Potenciar Trabajo.
Ese programa, creado durante el gobierno de Alberto Fernández, pagaba el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil a cambio de tareas comunitarias o productivas. Sin embargo, el monto quedó congelado en $78.000 desde diciembre de 2023, en un contexto de fuerte inflación, y dejó de abonarse desde el 9 de abril.
Tras la asunción de Javier Milei, el Potenciar Trabajo había sido dividido en dos líneas: “Volver al Trabajo”, enfocada en la empleabilidad, y “Acompañamiento Social”, destinada a mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, quienes continúan recibiendo asistencia.
En paralelo, el Gobierno oficializó la prórroga y modificación de este último programa mediante la resolución 90/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida extiende su vigencia por 48 meses y ajusta los lineamientos operativos para mejorar la implementación y el alcance de la asistencia.
El Programa de Acompañamiento Social, creado por el decreto 198/24, busca fortalecer a los hogares en situación de vulnerabilidad a través de acciones coordinadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. La normativa también ratifica la continuidad de la unidad ejecutora encargada de su supervisión.
El rediseño de estas políticas se da en un contexto en el que, según datos oficiales, la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025 y la indigencia al 6,3%. El Gobierno atribuye la mejora de los indicadores a la desaceleración inflacionaria, el crecimiento económico y la reorientación de la asistencia social sin intermediarios.
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