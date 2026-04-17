Abren inscripciones a becas gratuitas para jóvenes que buscan crear su propio trabajo

Uno de los diferenciales del programa es el acompañamiento cercano y la generación de redes: quienes participan no solo acceden a capacitación, sino también a una comunidad de apoyo que impulsa el crecimiento de sus proyectos. Una vez finalizada la etapa formativa, los emprendedores pueden postularse a una segunda instancia en la que acceden a capital semilla no reembolsable, destinado a potenciar sus emprendimientos y mejorar su capacidad productiva.

La nueva edición del programa comenzará el 5 de mayo y tendrá como objetivo acompañar a 50 jóvenes en el desarrollo de sus emprendimientos. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial:

https://fundacionempujar.org/emprendiendo/

En un contexto donde cada vez más jóvenes eligen crear su propio trabajo, iniciativas como esta buscan no solo brindar herramientas, sino también generar oportunidades concretas de inclusión económica y desarrollo.