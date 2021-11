Programa y candidatos para hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: DUBAI PROUD (CA) 13:30 hs.

Yeguas de 5 años y mas edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años: 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

8P 7L 3S 5S 1 CARRIE BRADSHAW E.Ortega P. 5 57 Treasure Beach - Doña Stripes C.D.Ussich 2S 2S 1S 3S 2 LUNA DE PRIMAVERA R.Blanco 5 57 Doubles Partner - More M.S.Sueldo 3L 7L 7S 3S 3 SISI EMPERATRIZ F.Arreguy (h) 5 57 Emperor Richard - Yellow Light H.A.Azcurra - 2S 1S 0P 4 SHERAH O.Alderete 5 57 Exchange Rate - Sifra A.A.Saval 7P 6P 4S 6P 5 BESAME MUCHO M.Alfaro-4 5 57 Freud - Flor De Abril A.L.Lopez 5P 6P 5P 2S 6 PEPPAPIG A.I.Romay 5 57 Valid Stripes - Incidencia L.J.Racco 0S 0S 0S 1S 7 D`COALSACK M.Valle 5 57 Dedini - Miss Pass C.C.Cabrera 8P 3S 5S 7S 8 ICONICA J.Espinoza-4 6 55 Sixties Icon - Follow Her J.C.Viola 0L 6e 6L 7S 9 MILEY MOYVORE F.L.Goncalves 5 57 Master Of Hounds - Queen Of Moyvore E.Cedeño H. 5P 8P 3P 0P 10 SHINE MOON C.Cabrera-2 5 57 Portal Del Alto - Kiribati J.L.Lopez 6P 7P 5P 4S 11 DONA CIMA C.Perez G.-2 5 57 Cima De Triomphe - Stormy Electriz J.L.Rivollier 1P 8P 7P 8P 11a IVORY QUEEN P.Carrizo 5 57 Global Hunter - Ivory Dream J.L.Rivollier

LUNA DE PRIMAVERA (2) SISI EMPERATRIZ (3) SHERAH (4)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BOCHI`S FLIRT (2010) 14:00 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA CON JACKPOT (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 4. 450.000

4S 0S 3S 9S 1 BRING IT HOME M.Valle 5 57 Incurable Optimist - Shakedown C.C.Cabrera - - 0P 6S 2 ISCO (BRZ) J.Leonardo 5 57 Agnes Gold - Selecta T.D.Carro 5P 0S 8L 0S 3 PURUSHARTHA L.Vai 5 57 Indian Maharaja - Plantoja G.C.Ortelli 7P 0S 8S 6P 4 NEW ORDER L.Franco 6 55 Dynamix - April Fizz Mauro Garcia 7S 8S 8S 6S 5 ALO MAN W.Moreyra 5 57 Manipulator - Aloha Sam R.A.Benavidez 0S 0S 9S 0S 6 MAGROOM S.Barrionuevo 5 57 Asiatic Boy - Magrooma A.M.Calcagno 0S 5P 5P 2L 7 CONSOLAME JULIAN E.Torres 6 55 Touchdown - Consolame Ixa L.A.Benavidez 6S 2S 6S 3S 8 CRAZY MINT L.Balmaceda 5 55 Endorsement - Candy`s Breeze S.C.Aymale 3S 2S 5S 3S 9 IVEE O.Alderete 5 57 Exchange Rate - Agapantha J.C.Godoy

IVEE (9) BRING IT HOME (1) CONSOLAME JULIAN (7)

3a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEA PEARL (2012) (CA) (OPCIONAL) 14:30 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 500.000

7P 1e 7P 1e 1 CHELY DEL ALBA F.L.Goncalves 4 57 Manipulator - Nieve Del Alba C.O.Rodriguez 3L 0L 9P 6P 2 MASTER FAREED L.Cabrera 4 57 Master Of Hounds - Fareeda M.E.Campitelli - 3e 4e 7S 3 SPRINTER CHAMPION C.Benitez-2 4 57 Sebi Halo - Indian Springs J.C.Cima 5P 2P 0P 6P 4 QUIERE CACHENGUE L.Balmaceda 4 57 Señor Candy - Ella Tiene Swing O.F.Labanca 0S 4S 4P 4S 5 CAPALBIO R.Bascuñan-4 4 57 Perfectperformance - La Piedad A.A.Saval - 0S 7S 0S 6 PITUCO BAZKO M.Valle 4 57 Pub De Llers - Chulla Gala D.A.Pollian 2S 5S 3S 2S 7 EMANECIDO C.Velazquez 4 57 Cosmic Trigger - Emanecida G.J.Frenkel S. - - 0S 4S 8 IRISH RUNNER G.Bonasola 4 57 Stratham - Dolly Rye R.O.Taborda - - 0S 6S 9 MR. STARK R.Alzamendi 4 57 Galan De Cine - La Batahola H.D.Nicodemo - - - - 10 SOY CAJETILLA A.Giorgis 4 57 Star In You - Noble Gipsy J.J.Jara 6e 4T 2e 6e 11 GUESS RIMOUT No Correra 4 57 Remote - Orpen Guess J.A.Cabrera 8P 8P 9S 8L 12 CANDY CARTIER E.Candia G.-4 4 57 Cartier Gold - Candy Halo R.Vega - - - 0S 13 ACOVACHADO I.Monasterolo 4 57 Hurricane Cat - Atrincherada C.E.Zampone - - - 0S 14 NICKY STRIPES J.Villagra 4 57 Equal Stripes - Roman Dancing Girl M.A.Cafere

EMANECIDO (7) CAPALBIO (5) IRISH RUNNER (8)

4a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: SEA PEARL (2012) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 15:00 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 750.000

- - 0S 8S 1 EMERSON DUBAI E.G.Ortega T.-3 4 57 E Dubai - Poetizacion M.P.Albe - 9S 2S 7S 2 MC FLY R.Alzamendi 4 57 Galan De Cine - Pretty Woman Real H.D.Nicodemo - - - - 3 SUO TEMPORE L.Vai 4 57 Sebi Halo - Tuscarora G.C.Ortelli 5S 3S 3e 2e 4 SPEED HALO F.L.Goncalves 4 57 Sebi Halo - The Sharon R.R.Molla 5L 2S 6L 2S 5 DOKY BLOOD J.Villagra 4 57 Blood Money - Bandhee M.Domingo - - - - 6 POTROBUENASO L.Cabrera 4 57 Buen Verso - Potra Fin R.Reyes - 0L 7S 0P 7 GRANDIOSO AVENTURERO M.A.Sosa-3 4 57 Grand Reward - Gran Aventura M.I.Grigueli 9S 9L 9L 8P 8 LUCAS ICY E.Candia G.-4 4 57 Icy Glory - Teofila D.H.Ilincheta - - - 6P 9 MOST QUICK A.I.Romay 4 57 Most Improved - Body Doshi L.J.Racco 0S 9S 0e 2R 10 SPRINTER HALO G.J.Garcia 4 57 Sipan Dagh - Despierta Pasion M.A.Berns 6S 1e 0S 2e 11 HOLY PRIZE A.Allois-4 4 57 Pure Brave - Ola Peruana M.D.Ampoli L. 0S 9S 0S 7S 12 CHE BANDOLERO R.Bascuñan-4 4 57 Greenspring - By Royal Design R.A.Cardon 6S 6S 8P 6L 13 ANGIOBLACK F.Correa-2 4 57 Angiolo - Ivory Light C.A.Dacosta - - - 9S 14 MOTT J.Leonardo 4 57 Treasure Beach - Mulan M.E.Bringas 8S 0P 7S 0S 15 LOOKING THE WAY L.Balmaceda 4 57 Potent Way - Ligurine L.M.Robol

DOKY BLOOD (5) SPEED HALO (4) MC FLY (2)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: LOCHSIDE (2018) (CA) 15:30 hs.

Todo caballo de 5 años y más edad ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-$ 10-JACKPOT-$ 488. 944

0S 4S 5S 4S 1 CIELO ROMANO L.Balmaceda 5 57 Roman Ruler - Cretina O.F.Labanca 0S 8S 9S 9S 2 J BE WALKER G.Mansilla 5 57 J Be K - Miss On Time R.O.Mossotto 7S 8S 6S 7S 3 ULA GUS S.Piliero 5 57 Russian Blue - Ula Day D.A.Pollian 7S 2P 2S 4P 4 PONCHO POBRE E.Torres 7 55 Cosmic - Implosion A.F.Franco 6P 4P 0P 9P 5 CHUCK BASS A.Castro 5 57 Endorsement - Gossip Girl P.O.Armada 9S 0S 8S 5S 6 MEDIO CAPRICHOSO E.Talaverano 5 57 Casual Meeting - Media Veronica A.A.Sanchez 0S 7S 8S 6S 7 DISCREET TRIOMPHE G.J.Garcia 5 57 Cima De Triomphe - Centenaria G.C.Ortelli 1S 0S 6S 0S 8 HOLLING J.Villagra 5 57 Suggestive Boy - Hot Fever N.G.Ricchi 5S 9S 6S 6S 9 LORD COMMANDER L.Cabrera 5 57 Temedero - Mexicala D.R.Del Valle 3S 3S 1S 4S 10 RIDDLER E.Suarez-4 5 57 Curioso Slam - La Gotika J.A.Lofiego 3S 2S 1S 5S 11 FRAY VENTOS F.L.Goncalves 5 57 Hurricane Cat - Necessaire M.I.Rizza

CIELO ROMANO (1) FRAY VENTOS (11) PONCHO POBRE (4)

6a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: MET DAY (2013) (CA) (OPCIONAL) 16:00 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020). En caso de ratificarse más de 14 participantes pasará a disputarse en 1300 metros.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

- 8P 9P 3S 1 CASABE P.Carrizo 3 56 Holy Boss - Jessy J.L.Rivollier - - - - 2 GRAN BOSS L.Noriega 3 56 Holy Boss - Tutta Roma M.M.Garrido 9L 6L 0P 2L 3 VELOSS SEATTLE F.L.Goncalves 3 56 Seattle Fitz - Veloss Pepa A.O.Vigil - - - - 4 SEBISWEET L.Garcia-3 3 56 Sebi Halo - Sweet House R.F.Morales 4S 0S 3P 7P 5 BIEN COQUETO W.Pereyra 3 56 Cosmic Trigger - Gobierna Bien C.C.Cabrera - - - - 6 SAYEN PRIZE C.Velazquez 3 56 Mount Prize - Exija In R.F.Morales - - - 5S 7 ENTRE AMIGOS E.Ortega P. 3 56 Safety Check - Ivory Flower D.J.Perez Chiama - - 0S 5S 8 GLOBAL DIXIE F.Correa-2 3 56 Global Hunter - Dixie Rainbow C.B.Carretto 6P 9S 4P 0S 9 MBAPPE J.Villagra 3 56 Horse Greeley - Shad Berry F.O.David 9S 6S 0S 0S 10 VEGANO DARK R.Bascuñan-4 3 56 Sixties Icon - Vegana M.Puerari D. - - - 0P 11 FLY VELOZ R.Blanco 3 56 Corinche - Marian Girl M.S.Sueldo - - - - 12 ANGEL MATEANDO L.Vai 3 56 Gran Mateo - Dulce Carola A.D.Arellano 5S 0S 7P 0S 12a SEÑOR OTOÑO M.Valle 3 56 Splendid Orpen - Harlan`s Otoñal A.D.Arellano - - - 4S 13 AMIGO JOHAN B.Enrique 3 56 Curioso Johan - Heart White D.A.Pollian - - - 8S 14 OJO INVICTO R.Frias-2 3 56 Master Of Hounds - Caballe R.A.Cano - - - 6S 15 FUERZA AZUL G.J.Garcia 3 56 Le Blues - Flower Power F.O.David

AMIGO JOHAN (13) ENTRE AMIGOS (7) CASABE (1)

7a. Carrera - 1400 mts. CLASICO ORANGE (L) 16:30 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 50. CUATERNA SELECTIVA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

2S 5S 7P 3S 1 CHEBUREK E.Ortega P. 6 56.5 Sidney`s Candy - Creativa R.A.Cardon 6P 1S 5P 5A 2 CONFUSED F.L.Goncalves 4 57.5 Lenovo - Candy Milk E.Martin Ferro 1S 1S 1f 5P 3 MASTER OF LIGHT L.Cabrera 5 55 Master Of Hounds - Lhote J.G.Ublich 6S 7S 3P 4S 4 GERALD BUTTLER A.Paez 6 53 Cityscape - Involtina P.A.Jacques Olivier 0S 1P 1S 3P 5 AMIGUITO LUNATICO J.Noriega 4 54.5 Todo Un Amiguito - Lunaria Seattle J.F.Saldivia 5S 8S 1P 5S 6 FANTASTIC PLANET R.R.Barrueco 5 58.5 Heliostatic - Fanny Doll J.A.Lofiego

FANTASTIC PLANET (6) MASTER OF LIGHT (3) AMIGUITO LUNATICO (5)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: KOHINOOR (2019) (CA) 17:00 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

2L 6P 2L 1L 1 CURIOSA KIRSTEN W.Aguirre 4 57 Curioso Johan - Doña Kirsten C.A.Forchetti 2P 3P 4S 1S 2 LA IVONNE O.Alderete 4 57 Indy Point - La Margot L.Franco Tavares - 0S 7S 1S 3 SUMMER IN HALO J.Villagra 4 57 Sebi Halo - Tatoo You M.A.Cafere 5S 2S 1S 3P 4 PEBETA LIGERA A.Cabrera 4 57 Manipulator - Araca Amor A.Pavlovsky 3P 5P 1S 6P 5 CLEAR BLESS F.Calvente 4 57 Portal Del Alto - Pure Bless E.Pinedo 5P 6S 2S 1S 6 MELISANDRE G.Bonasola 4 57 Peten Itza - Sanoma J.M.Giussi - 6S 3S 1S 7 ENJOY CRAF E.G.Ortega T.-3 4 57 Mastercraftsman - Enjoy Roma A.F.Gaitan D. 9S 4P 1S 7P 8 KEYRA C.Velazquez 4 57 Roman Ruler - Keisha D.Peña 4P 4P 4P 1P 9 LINDA BAHIA E.Ortega P. 4 57 Bahiaro - Slovenia J.L.Garabato 7S 0S 1S 2P 10 RUBIA AWE P.Carrizo 4 57 Violence - Bengal Awe M.A.J.Velazco

PEBETA LIGERA (4) SUMMER IN HALO (3) MELISANDRE (6)

9a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: VASTAGO SALVAJE (2016) 17:30 hs.

Todo caballo de 6 años y más edad ganador tres y más carreras. Peso: 52 kilos. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada. Las yeguas descargarán 2 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. QUINTUPLO-1º PASE (CON PLACE)-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 850.000

2P 4L 1P 4P 1 DONA ALICE E.G.Ortega T.-3 6 52 Morning Line - My Fair Ashton C.A.Cardon 6P 2S 5S 5P 2 GUEST SEATTLE L.Balmaceda 6 52 Seattle Fitz - My Guest E.Martin Ferro 1L 0P 5L 8L 3 MILANES JOY E.Martinez-3 6 56 Fortify - Stormy Mia E.Cedeño H. 3P 1A 8P 9S 4 MARS VOLTA W.Pereyra 6 56 Interaction - Moving L.R.Cerutti 6S 5S 4S 1S 5 CODI STRAC A.Paez 6 54 Stratostar - Es Cultura G.H.Verde 2L 3L 6L 7L 6 LOLATOR E.Retamozo-4 7 52 Manipulator - Lola A.D.Centurion 7P 9P 5P 8L 7 EX TRADITION R.Bascuñan-4 8 60 Exchange Rate - Tradizione Slam L.R.Amato 3S 0S 0L 6S 8 GLOBAL BIG M.Valle 7 54 Global Hunter - Do Us Part C.C.Cabrera

CODI STRAC (5) GUEST SEATTLE (2) DONA ALICE (1)

10a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DON EMPEÑO (2020) (CA) 18:00 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

5S 1S 0S 6S 1 EL ECOLOGISTA E.Ruarte 4 57 Ecologo - Fiori O.F.Conti 7P 3S 2P 5P 2 IL MATTERELLO O.Alderete 4 57 Endorsement - Sanbabila E.R.Bortule 7S 2S 9S 3P 3 THE TALISMAN L.Balmaceda 4 57 Endorsement - La Hada O.F.Labanca 7S 8S 4S 0S 4 MASTER DARWIN I.Monasterolo 4 57 Master Of Hounds - Schoolgirl E.G.Accosano - 3P 1P 2P 5 ECOLOGO ZAINO E.Ortega P. 4 57 Ecologo - Eloisa Bay G.E.Romero 1L 7P 7S 3P 6 MANACORI F.L.Goncalves 4 57 Winning Prize - Maxima Glory E.Martin Ferro 3S 2S 2S 1S 7 EL GRAN CARATA SANT F.Correa-2 4 57 Galicado - Makila C.B.Carretto 5S 3S 7P 4P 8 FINO SCAT B.Enrique 4 57 Knockout - Finura Sam R.L.Ricchi 7S 7S 7S 1S 9 LATE CORAZON C.Velazquez 4 57 Latency - Spring End D.A.Sinner 4S 7S 3S 6P 10 RECICLADO G.J.Garcia 4 57 Valid Stripes - Teenessy G.J.Alza 7P 1S 8P 5S 11 ENTREVISTADO G.Calvente 4 57 Lizard Island - Entrevue M.Domingo 2S 1S 9S 7S 11a ULTRA FAMOSO J.Villagra 4 57 Treasure Beach - Ultraesthetic M.A.Cafere 6S 1L 5L 0L 12 CHARMING MAN M.Valle 4 57 Cima De Triomphe - Charming Melody L.M.Dimaro

EL GRAN CARATA SANT (7) ECOLOGO ZAINO (5) MANACORI (6)

11a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAND SAM (2011) (CA) (OPCIONAL) 18:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

- - 7S 7S 1 KAROVSKA O.Alderete 4 57 Roman Ruler - Kinien A.F.Gaitan D. - - - - 2 QUEEN KONGA M.Valle 4 57 King Kon - Doña Ladina A.D.Centurion 0L 9e 6S 9S 3 YA NO SER F.Correa-2 4 57 Sir Winsalot - Spanakopitas N.D.Ortiz - 8S 9S 8P 4 TANA DI NUCCI W.Moreyra 4 57 Star Runner - Francesca Girl J.D.Berho - - 6S 6S 5 ESTUDIANTA HERA G.J.Garcia 4 57 Andromeda`s Hero - Sugar Baby M.A.Rivera - - - - 6 SUMMER DANCE F.Coria 4 57 Cima De Triomphe - Summer Holiday G.A.Siele 0L 0L 8S 6S 7 LA JAMANCIA A.Cabrera 4 57 Winning Prize - La Quisquillosa D.H.Rossi 7S 0S 2S 3S 8 MISS KEY SLEW R.Blanco 4 57 Key Deputy - Miss Slew E.G.Accosano 4S 6S 3S 9S 9 ROSA DEL VERANO S.Barrionuevo 4 57 Ecologo - Rose D`orient A.M.Calcagno - - - 9S 10 ULA LINDA JAJAJA S.Piliero 4 57 Urtain - Ula Luci M.O.Blanchet 0L 0L 9L 4L 11 LADY CATERINA U.Chaves-4 4 57 Portal Del Alto - Principessa Maru M.J.Ortiz 2S 4S 4S 4P 12 CELEBRE CANDY G.Calvente 4 57 Señor Candy - Ville Celebre F.Retrivo 0S 6S 4P 8P 13 ATALAYA THE GUANTE J.Noriega 4 57 Winning Prize - Atalaya R.C.Gutierrez - - - 0S 14 SOUTHERN AGAIN G.Bellocq 4 57 Seek Again - Southern Glory O.Peppe Cancela

MISS KEY SLEW (8) CELEBRE CANDY (12) ESTUDIANTA HERA (5)

12a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAND SAM (2011) (CA) (OPCIONAL) (2º TURNO) 19:00 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020).FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 200-TOTAL ASEGURADO-$ 1. 200.000. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- - - 7S 1 DASS J.Espinoza-4 4 57 Suggestive Boy - Duty Bound P.A.Colman 6S 9S 0S 9S 2 KEEP THE FAITH R.R.Barrueco 4 57 Hurricane Cat - Keeping Hope S.Quiroga 2S 9S 4P 3L 3 SOCIEDAD PERFECTA A.Cabrera 4 57 Perfectperformance - La Societe J.A.Aveldaño 5P 6P 7P 0P 4 RED BEACH M.A.Sosa-3 4 57 Treasure Beach - Red Roses A.F.Franco 0S 5e 8e 4S 5 ATHENEA FOOL B.Enrique 4 57 Remote - Fool To Cry J.C.Cima 4S 3S 5S 6e 6 PERFECTA HIGH F.L.Goncalves 4 57 Perfectperformance - Will To Win C.O.Rodriguez - - 0S 3e 7 HIGH HANNAH R.Cunz 4 57 San Kirico - Duda Yield R.A.Van Tuyne 2P 2S 0S 9S 8 ICY GIRL R.Blanco 4 57 Seek Again - Icy Lake M.S.Sueldo - - - - 9 MI BLANCA PERLITA L.Cabrera 4 57 Sir Winsalot - Perlita Del Viaje R.H.Aledda 0P 9P 9P 7P 10 SCANTINIA E.Candia G.-4 4 57 Cityscape - Sweet Elyse M.C.Prestano 6L 0L 3e 3e 11 HUACA LEF Jorge Peralta 4 57 Que Chistoso - Heavenly Juice A.O.Martinez - - - - 12 ALTA RUSA U.Chaves-4 4 57 Portal Del Alto - Rusa Identica F.Villa 8P 5S 5S 7S 13 AGUAS DO PRATA M.Gonzalez 4 57 Angiolo - Summer Nights F.Costa 8S 6S 0S 6S 14 OH QUE MANI P.Carrizo 4 57 Manipulator - Oh Bahia F.D.Tajes

SOCIEDAD PERFECTA (3) ICY GIRL (8) AGUAS DO PRATA (13)

13a. Carrera - 1200 mts. PREMIO: GRAND SAM (2011) (CA) (OPCIONAL) (3º TURNO) 19:30 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Noviembre de 2020).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1.000.000

- 0S 0P 0S 1 CULTURA ACADEMICA G.J.Garcia 4 57 Consulting - Culta V.H.Cabrera - 8S 0S 9S 2 MERMELADA KAL E.G.Ortega T.-3 4 57 Anak Nakal - Dulzona Jet V.H.Antunez 6P 7P 0P 0P 3 TARTELETA M.Alfaro-4 4 57 Manipulator - Tartera A.L.Lopez - - - - 4 SAYULITA J.Villagra 4 57 Hurricane Cat - Sunset Beach J.A.M. Neer 8S 6S 0S 7S 5 CAIPIRINHA DE MANGO R.Blanco 4 57 Sidney`s Candy - Coraza Mistica L.A.Sanchez - - 0S 2S 6 RACHEL IMAGINARY M.Valle 4 57 Ecologo - Imaginadora H.M.Mujica 6S 5S 0P 9S 7 HERCILIA F.J.Lavigna-4 4 57 Expressive Halo - Her Side E.G.Latof 6S 7S 9S 0S 8 LA LICHA F.L.Goncalves 4 57 Violence - La Stravaganza J.C.Bianchi - - - 0L 9 MINERA KNOCK D.Lencinas-4 4 57 Knock - Minera Toss C.Uriona 6S 4S 3S 4S 10 SPEED AND FORCE E.Ruarte 4 57 Implausible - Little Ship J.C.Cravero - - - 0P 11 ILUSTRISIMA EDITION S.Barrionuevo 4 57 Equal Edition - Ilustrisima Groom M.Puerari D. 0S 8S 4S 7S 12 ARCHIMAGA S.Piliero 4 57 El Tanuca - Shy Baticueva M.D.Giles 0P 6P 2S 8P 13 ANGHIARI SONG D.Ramella 4 57 Alcindor - La Toscana Cat D.G.Marsiglia L. - 4S 7S 6P 14 NOSAXA R.Bascuñan-4 4 57 Fragotero - Luisianna Queen A.A.Saval

RACHEL IMAGINARY (6) SPEED AND FORCE (10) SAYULITA (4) ANGHIARI SONG (13)