Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 AFRICAN SEATTLE, 57, F.L.Goncalves (6) 0 2 Noche De Guirnaldas, 57, E.Siniani (10) 0 3,40 2 cps 3 Tremenda Potranca, 57, A.O.Lopez (9) 0 73,95 5 cps 4 Pegasus Island, 57, A.Rivero (14) 0 3,70 cza 5 Silent Princess, 57, F.Arreguy (h) (3) 0 42,95 hco 6 Costa Girl, 57, G.Hahn (4) 0 10,60 2 cps 7 Quorn, 53, A.I.Romay (7) 0 36,15 1/2 cpo 8 Friscarina, 57, B.Enrique (5) 0 7,10 1 1/2 cpo 9 Via Margherita, 57, D.E.Arias (11) 0 48,05 v.m. 10 Perugia Rimout, 54, F.Menendez (2a) 0 20,25 4 cps 11 Esperada Stripes, 53, R.Villegas (1) 0 78,20 1 cpo 12 Por Las Tuyas, 57, F.Aguirre (12) 0 306,20 8 cps 13* Sisi Emperatriz, 57, W.Pereyra (13) 0 8,75 13 cps ú Catch The Sale, 57, A.Cabrera (8) 0 6,75 24 cps - - - 0 - - (*) Largó mal

Dividendos: AFRICAN SEATTLE $ 5,50, 2,25 y 1,70. Noche De Guirnaldas $ 2,10 y 1,55. Tremenda Torda $ 13,95. IMPERFECTA $ 610,00. CUATRIFECTA $ 66.344,00. DOBLE DESQUITE $ 2.430,00. TRIPLO FINAL $ 15.897,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 49.747,50. No corrieron: (2) Kalcura Seattle y (15) Nessi. Tiempo: 1'24s98c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Anaxor. La ganadora de 4 años es hija de Seattle Fitz y Zulu Quee. RECAUDACIÓN $ 24.499.590.

