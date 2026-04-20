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La inmobiliaria confirmó reformas en el departamento de Adorni y un valor superior a US$ 345.000

La inmobiliaria que intervino en la operación afirmó también que la modalidad de pago resulta poco habitual en el mercado.

La investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un elemento central: los responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento en Caballito aseguraron que la propiedad tenía un valor superior al declarado en la compra.

Durante su declaración judicial, la martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, indicaron que el inmueble se ofrecía originalmente a US$ 340.000, unos 110.000 dólares más que los US$ 230.000 informados en la operación.

La investigación apunta a que Pablo Feijoo habría sido quien conectó a las partes involucradas y coordinó la transacción. El esquema incluyó un pago de US$ 30.000 en efectivo y el resto en cuotas, con vencimiento previsto para noviembre.

Rucci también aclaró que no participó en la hipoteca vinculada a la operación, aunque sí intervino en instancias previas de comercialización del inmueble.

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El inmueble en Caballito fue remodelado y tendría un valor superior al declarado en la operación.

El inmueble en Caballito fue remodelado y tendría un valor superior al declarado en la operación.

Según detallaron, el valor del departamento se explicaba, en parte, por remodelaciones recientes que elevaban su cotización en el mercado. Este punto es considerado relevante por la fiscalía, ya que podría marcar una diferencia sustancial entre el valor real y el declarado.

Además, Rucci calificó como "un hecho poco frecuente" la modalidad de pago utilizada fue inusual en 12 cuotas sin interés,.

La investigación apunta a que Pablo Feijoo, una de los hijos de la dueña, habría sido quien conectó a las partes involucradas y coordinó la transacción. El esquema incluyó un pago de US$ 30.000 en efectivo y el resto en cuotas, con vencimiento previsto para noviembre.

Rucci también aclaró que no participó en la hipoteca vinculada a la operación, aunque sí intervino en instancias previas de comercialización del inmueble.

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Pablo Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de sus prestamistas.

Pablo Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de sus prestamistas.

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El expediente continuará avanzando esta semana. El miércoles, Feijoo deberá presentarse ante el fiscal Gerardo Pollicita, con su teléfono y documentación respaldatoria de la operación.

Luego, el viernes, declarará el contratista Matías Tabar, vinculado a otra propiedad relacionada con el entorno familiar de Adorni. Finalmente, la ronda cerrará el 27 de abril con el testimonio de Juan Cosentino.

Mientras tanto, la Justicia busca determinar si existieron inconsistencias entre el valor real de los bienes y lo declarado oficialmente.

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