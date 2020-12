Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Catch The Chat , 53, L.Ramallo

Ride On Moro , 55, J.Rivarola

Ronin Inc , 57, L.Vai

UNDECIMA CARRERA- 1500 METROS Gan Pag. Dist. 1 EL CASADOR, 54, F.Menendez (10) 0 2 Por Otros Aires, 57, F.L.Goncalves (6) 0 7,20 5 cps 3 Emperor King, 57, W.Pereyra (2) 0 2,00 pzo 4 Jano Van, 57, O.Alderete (8) 0 19,85 2 1/2 cps 5 Quarana (usa), 57, D.E.Arias (5) 0 14,45 hco 6 Marlboro Boy, 57, W.Aguirre (9) 0 3,75 5 cps 7 Señalado Shot, 52, M.A.Sosa (7) 0 84,30 9 cps ú Estar Mejor, 57, A.Cabrera (3) 0 8,75 7 cps - - - 0 Dividendos: EL CASADOR $ 4,15 y 1,35. Por Otros Aires $ 1,75. EXACTA $ 316,00. TRIFECTA $ 359,25. DOBLE $ 555,00.No corrieron: (1) Mad Berry y (4) Crackberry. Tiempo: 1'30s10c. Cuidador: M.L.Caru. Stud: Sin Dueño (az). El ganador de 5 años es hijo de Unbridle`s Dream y La Cazadora DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SIEMPRE TE AMARE, 54, F.Menendez (5) 0 2 Laikka, 54, N.Villarreta (9) 0 13,45 2 cps 3 Destress, 57, F.L.Goncalves (3) 0 10,45 1/2 cpo 4 Zenda Rock, 57, G.Hahn (6) 0 15,90 pzo 5* Luna Compasiva, 57, F.Coria (1) 0 4,50 v.m. 6 Marquesa Inca, 57, D.E.Arias (10) 0 8,75 1/2 cza 7 Aladine, 57, M.J.Lopez (4) 0 2,95 1 cpo 8 Alma Eva, 55, H.Alegre (11) 0 14,05 pzo 9 Sevi Gambeta, 53, M.A.Sosa (7) 0 15,55 pzo 10 Verdana Beach, 57, W.Pereyra (8) 0 36,00 5 cps ú Arandanera, 57, A.Cabrera (2) 0 8,80 cza - - - 0 - - (*) Largó retrasado Dividendos: SIEMPRE TE AMARE $ 4,75, 2,00 y 1,75. Laikka $ 7,60 y 2,95. Zenda Rock $ 3,20. EXACTA $ 634,50. TRIFECTA $ 2.969,50. DOBLE $ 188,00. TRIPLO $ 1.291,00. CUATERNA $ 6.161,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s8c. Cuidador: J.M.Benesperi. Stud: Babucha. La ganadora de 4 años es hija de Heliostatic y Crazy In Love DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOL CORITIBO, 57, W.Aguirre (9) 0 2 Longobarditi, 57, M.Delli Q. (8) 0 8,70 2 cps 3 Todos A Combatir, 53, A.I.Romay (7) 0 4,35 1/2 cpo 4 Marco Letal, 53, M.A.Sosa (6) 0 26,85 1/2 pzo 5 Dastan, 52, H.Alegre (4) 0 96,70 2 cps 6 Catedratico Guapo, 57, D.E.Arias (3) 0 11,30 2 cps 7 Cachi Chuck, 57, G.Hahn (12) 0 31,10 3 cps 8 Igual Si, 57, F.Aguirre (10) 0 40,80 cza 9 Two Passion, 57, J.Villagra (2) 0 1,90 3/4 cpo 10 Lizard Candy, 57, P.Diestra (h) (11) 0 6,20 1/2 cpo 11 Jose Best, 57, E.Siniani (1) 0 63,55 13 cps ú Ascacibar Champ, 57, R.Villagra (5) 0 102,75 6 cps - - - 0 Dividendos: SOL CORITIBO $ 6,65, 3,05 y 1,55. Longobarditi $ 4,05 y 1,60. Todos A Combatir $ 1,30. EXACTA $ 564,00. TRIFECTA $ 1.949,50. DOBLE $ 468,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s85c. Cuidador: M.J.Ortiz. Stud: Los Turcos (cba). El ganador de 4 años es hijo de Sol Planet y Magnificada DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 GRAN EMPERIO, 57, W.Aguirre (8) 0 2 Elepants, 57, F.L.Goncalves (1) 0 3,95 4 cps 3 El Maori, 57, N.Ortiz (14) 0 14,05 3/4 cpo 4 Champi Zeta, 57, F.Arreguy (h) (16) 0 22,90 2 1/2 cps 5 Grillado Rye, 57, G.Sediari (13) 0 9,45 1 cpo 6 El Gitano Mak, 57, F.Aguirre (5) 0 62,30 1 1/2 cpo 7 Cimitero, 57, J.Villagra (4) 0 4,65 hco 8 Quiksilver, 54, F.Menendez (10) 0 19,45 1/2 cpo 9 Express Runner, 57, L.Caceres (15) 0 57,20 hco 10 Royal Compassion, 57, M.Delli Q. (6) 0 99,99 1/2 cpo 11 Toronto, 57, D.E.Arias (2a) 0 8,35 3/4 cpo 12 Terremoto Joy, 54, N.Villarreta (3) 0 39,80 pzo 13 Frankenstein, 53, M.A.Sosa (12) 0 20,80 1 1/2 cpo 14 Montalcino, 53, A.I.Romay (9) 0 98,55 1 cpo 15 Aluwet, 57, G.Hahn (7) 0 23,10 2 1/2 cps ú Rey Furioso, 57, R.L.Gonzalez (5a) 0 62,30 1 1/2 cpo - - - 0 Dividendos: GRAN EMPERIO $ 2,70, 1,55 y 1,30. Elepants $ 2,20 y 2,00. El Maori $ 3,80. IMPERFECTA $ 325,00. CUATRIFECTA $ 46.224,00. DOBLE DESQUITE $ 1.950,00. TRIPLO $ 3.843,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 21.837,00. No corrieron: (2) Pronto Deseo y (11) Varys. Tiempo: 1'18s49c. Cuidador: E.A.Garcia. Stud: El Pescadito (vt). El ganador de 5 años es hijo de Emperor Richard y Grand Rik. RECAUDACIÓN: $ 22.143.062. SOL CORITIBO. Longobarditi. Todos A Combatir. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'0s85c.M.J.Ortiz.Los Turcos (cba). El ganador de 4 años es hijo de Sol Planet y Magnificada SIEMPRE TE AMARE. Laikka. Zenda Rock. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'0s8c.J.M.Benesperi.Babucha. La ganadora de 4 años es hija de Heliostatic y Crazy In Love EL CASADOR. Por Otros Aires. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Mad Berry y (4) Crackberry1'30s10c.M.L.Caru.Sin Dueño (az). El ganador de 5 años es hijo de Unbridle`s Dream y La Cazadora

ROCK SUREÑO. Ronin Inc. Longino. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 Aciertos. con 4 Aciertos.No corrieron: (7) Blackwell, (8) J Bebe, (12) Ilusion Star, (14) From One Extreme, (15) Hat Stones y (16) Brent Ruler1'44s74c.C.Caceres.Elsie. El ganador de 6 años es hijo de Stay Thirsty y Sureña Mia