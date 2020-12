Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

By Sumba , 55, J.Rivarola

DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 SOY SUGESTIVO, 57, K.Banegas (10) 0 2 Gabyto Cat, 53, M.A.Sosa (16) 0 2,35 1 1/2 cpo 3 No Me Reproches, 55, F.Correa (5) 0 20,00 4 cps 4 Set Match, 57, P.Sotelo (2) 0 4,05 1/2 cpo 5 Buscandote, 57, A.Morua (3) 0 69,80 2 cps 6 Honor Al Tano, 57, M.J.Lopez (12) 0 8,20 pzo 7 Best Trebolar, 57, D.E.Arias (6) 0 8,85 1 1/2 cpo 8 Faint Beach, 57, C.Sandoval (13) 0 187,20 8 cps 9 Espantahero, 53, M.Giuliano C. (11a) 0 106,50 5 cps 10 Blazing Free, 55, F.Menendez (8) 0 13,60 4 cps 11 Quepling, 55, J.Avendaño (14) 0 468,40 2 1/2 cps 12 Il Romano, 57, Jose Gomez (1) 0 623,40 1 cpo 13 Esperado Sprout, 57, R.Villagra (4) 0 52,30 1/2 cpo ú Diablo Apasionado, 53, A.I.Romay (15) 0 42,90 10 cps - - - 0 Dividendos: SOY SUGESTIVO $ 3,45, 1,25 y 1,10. Gabyto Cat $ 1,20 y 1,15. No Me Reproches $ 1,95. IMPERFECTA $ 37,50. TRIFECTA $ 1.028,00. DOBLE $ 253,50.No corrieron: (4a) Fuerte Ciclon, (7) Stretovich, (9) Houellebecq y (11) Bluehero. Tiempo: 1'27s18c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Etica. El ganador de 4 años es hijo de Suggestive Boy y Soy Soñada DECIMOCUARTA CARRERA- 1500 METROS Gan Pag. Dist. 1 ROMAN ARAL, 57, M.Aserito (14) 0 2 Judah, 57, W.Aguirre (12) 0 7,85 1/2 cpo 3 Sivori, 57, Jorge Peralta (10) 0 11,05 pzo 4 Balmoro, 57, E.Siniani (11) 0 7,85 1 cpo 5 Grande Tony, 55, J.Rivarola (13) 0 15,10 1/2 cpo 6 Heredero Pedro, 57, R.L.Gonzalez (15a) 0 62,05 5 cps 7 Adorado Wells, 57, L.Cabrera (6) 0 31,00 hco 8 Meridio, 57, A.Morua (12a) 0 7,85 3 cps 9 Rockero, 57, A.Cabrera (5) 0 24,05 1/2 cpo 10 Guarro, 57, F.L.Goncalves (16) 0 2,45 3 cps 11 Tothemoonandback, 55, F.Correa (7) 0 5,90 2 1/2 cps 12 All The Night, 57, E.Ortega P. (8) 0 13,80 3 cps 13 Om Seattle, 57, K.Banegas (9) 0 44,55 1/2 cpo 14 Capitan Prize, 57, W.Pereyra (3) 0 9,80 2 1/2 cps 15 Catador Lu, 57, R.Villagra (15) 0 62,05 2 cps 16 Golden Parachute, 57, D.E.Arias (4) 0 42,65 17 cps ú El De Cuma, 53, R.Villegas (8a) 0 13,80 s.a. - - - 0 Dividendos: ROMAN ARAL $ 29,30, 9,90 y 6,30. Judah $ 4,40 y 2,90. Sivori $ 1,95. IMPERFECTA $ 6.910,00. CUATRIFECTA $ 566.830,00. DOBLE $ 12.745,00. TRIPLO $ 28.8452,00. CUATERNA $ 305.932,50. No corrieron: (1) Quit Boy, (2) Señor De La Flor y (4a) Recit Divo. Tiempo: 1'32s21c. Cuidador: B.E.Baustian. Stud: For Export. El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Rose Cit. RECAUDACIÓN: $25.233.960. . SOY SUGESTIVO. Gabyto Cat. No Me Reproches. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4a) Fuerte Ciclon, (7) Stretovich, (9) Houellebecq y (11) Bluehero1'27s18c.E.C.Tadei.Etica. El ganador de 4 años es hijo de Suggestive Boy y Soy Soñada

DE MI ONDA. By Sumba. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'1s53c.M.S.Sueldo.Maclui (az). La ganadora de 4 años es hija de Dancing For Me y Demi