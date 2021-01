Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 INFI SALE, 57, W.Pereyra (3) 0 2 Coronita Ness, 53, A.I.Romay (4) 0 7,80 2 cps 3 Bandida Best, 53, M.Giuliano C. (11) 0 2,45 1/2 cpo 4 Kalinda, 57, W.Maturan (10) 0 5,65 1 cpo 5 Fiera De Macabu, 55, D.E.Arias (5) 0 23,00 cza 6 Ree Guapa, 57, W.Aguirre (12) 0 11,50 5 cps 7 Ninguna Igual, 51, R.L.Garcia (2) 0 30,15 7 cps 8 Little Way, 57, D.Gauna (13) 0 60,45 9 cps 9 Recit Kitty, 57, F.Aguirre (1) 0 79,90 pzo ú Bailova, 57, A.O.Lopez (7) 0 19,40 10 cps - - - 0

Dividendos: INFI SALE $ 2,25, 2,25 y 1,30. Coronita Ness $ 3,65 y 1,45. Bandida Best $ 1,10. IMPERFECTA $ 420,00. CUATRIFECTA $ 2.602,50. DOBLE $ 430,00. TRIPLO $ 742,50. CUATERNA $ 981,00. No corrieron: (6) Perfect Twine, (8) Lady Perfect y (9) Imperiosa Girl. Tiempo: 1'16s73c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: Garabo. La ganadora de 5 años es hija de Not For Sale y Infi Stripe. RECAUDACIÓN:$ 23.219.579. .