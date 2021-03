Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

NOVENA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 MIRA QUIEN VIENE, 54, L.Vai (2) 0 2 Magic Sam, 54, J.Rivarola (6) 0 9,05 1 1/2 cpo 3 Gardenia Rec, 54, M.A.Sosa (7) 0 6,35 2 cps 4 Hello Angie, 56, F.Coria (1) 0 3,25 4 cps 5 Bombon Queen, 54, F.L.Goncalves (8) 0 3,95 cza 6 Jeweliana, 51, W.Aguirre (4) 0 14,20 4 cps ú Dona Embruja, 54, R.L.Garcia (3) 0 35,65 15 cps - - - 0 Dividendos: MIRA QUIEN VIENE $ 2,10 y 1,30. Magic Sam $ 2,50. EXACTA $ 183,50. TRIFECTA $ 312,75. DOBLE $ 537,50.No Corrió: (5) Angel Del Tala. Tiempo: 1'4s70c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Tolincho. La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Largamira DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOÑA VAGA, 57, E.Ortega P. (8) 0 2 Mingle, 53, M.Giuliano C. (7) 0 3,30 1/2 cpo 3 Viva Querida, 57, M.La Palma (2) 0 3,35 1 cpo 4 Quartermaster, 54, J.Avendaño (1) 0 20,55 3/4 cpo 5 Tenga Cuidado, 57, R.L.Gonzalez (6) 0 68,10 1 1/2 cpo 6 Star In The Sky, 53, J.Roman (4) 0 9,55 1 cpo ú Milonga Letal, 57, W.Aguirre (3) 0 2,10 7 cps - - - 0 Dividendos: DOÑA VAGA $ 6,45 y 3,90. Mingle $ 2,20. EXACTA $ 215,50. TRIFECTA $ 369,00. DOBLE $ 1.187,50. TRIPLO $ 1.097,00. CUATERNA $ 5.161,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 2.315,50. con 4 Aciertos $ 46,50.No Corrió: (5) Borrachin Carson`s. Tiempo: 1'0s37c. Cuidador: D.H.Rossi. Stud: St. El Faraon. La ganadora de 5 años es hija de Strategic Prince y Vacancyta UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 PAYASO CAP, 54, L.Paredes (7) 0 2 Temporal Nak, 57, F.Arreguy (h) (11) 0 4,05 5 cps 3 Forty Paton, 57, J.Rivarola (6) 0 13,45 2 cps 4 Pepe Master, 53, A.I.Romay (9) 0 7,85 1/2 pzo 5 Quijotero, 57, D.R.Gomez (5) 0 2,60 1 1/2 cpo 6 My Santino, 57, R.Funes (10) 0 48,00 1/2 cpo 7 El Metegol, 57, A.O.Lopez (12) 0 4,20 1 cpo 8 Ritmo Y Viento, 53, F.Roldan (1) 0 35,15 1/2 pzo 9 Ojo Con El Piru, 57, R.Frias (4) 0 78,40 1/2 cpo 10 Ramses Lucky, 57, G.Hahn (2) 0 10,85 12 cps 11 Siempre Expresivo, 53, L.Ramallo (3) 0 230,95 1 cpo ú Dirty Harry, 57, C.Sandoval (8) 0 204,50 6 cps - - - 0 Dividendos: PAYASO CAP $ 6,15, 1,60 y 1,40. Temporal Nak $ 1,95 y 1,45. Forty Paton $ 2,05. EXACTA $ 305,50. CUATRIFECTA $ 24.835,00. DOBLE $ 1.745,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s67c. Cuidador: M.A.Alegre. Stud: El Recuerdo (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de Captivating Cat y La Reflectora DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 BATTAGLIA, 57, E.Siniani (13) 0 2 Victorian Tennessee, 57, A.Cabrera (5) 0 9,30 7 cps 3 Apercibida, 53, A.I.Romay (9) 0 3,05 1/2 cpo 4 Norma Poupee, 57, L.M.Fer`dez (10) 0 32,35 cza 5 Nistel Queen, 53, M.A.Sosa (8) 0 8,00 2 cps 6 Sister Moonshine, 57, E.Ortega P. (3) 0 3,95 1 cpo 7 Princesita Laury, 53, U.Chaves (2) 0 205,25 1 cpo 8 Sunny Equallity, 57, R.M.Torres (12) 0 22,60 3/4 cpo 9 Buena City, 57, P.Diestra (h) (7) 0 70,50 1 cpo 10 Pluma Dorada, 57, D.R.Gomez (6) 0 173,60 13 cps ú Señora Honorable, 57, Jorge Peralta (1) 0 16,25 1 cpo - - - 0 Dividendos: BATTAGLIA $ 2,35, 1,75 y 1,10. Victorian Tennessee $ 4,10 y 1,80. Apercibida $ 1,20. IMPERFECTA $ 520,00. CUATRIFECTA $ 15.724,50. DOBLE $ 1.940,00. TRIPLO $ 3.009,00. CUATERNA $ 10.654,50. No corrieron: (4) Lamboc y (11) Curiosa Mora. Tiempo: 1'0s51c. Cuidador: R.A.Siniani. Stud: Fortaleza Granate. La ganadora de 4 años es hija de Violence y Beautiful Wav. RECAUDACIÓN: 20.427.467.. PAYASO CAP. Temporal Nak. Forty Paton. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'6s67c.M.A.Alegre.El Recuerdo (r.iv). El ganador de 4 años es hijo de Captivating Cat y La Reflectora DOÑA VAGA. Mingle. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 Aciertos. con 4 Aciertos.No Corrió: (5) Borrachin Carson`s1'0s37c.D.H.Rossi.St. El Faraon. La ganadora de 5 años es hija de Strategic Prince y Vacancyta MIRA QUIEN VIENE. Magic Sam. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (5) Angel Del Tala1'4s70c.M.S.Sueldo.Tolincho. La ganadora de 5 años es hija de Manipulator y Largamira

AGASTHENES. El Bocon. Galateo. EXACTA. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (2) Ojo Con Titi1'6s44c.J.C.Arevalo.Maria Amalia. El ganador de 4 años es hijo de Chuck Berry y Rescatada Start.(De 4 años por Angiolo y One More Try por Deputy Commander Y Surina Star Del Stud: Stud El Galpon) Cuidador.: Briganti, Juan I