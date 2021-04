Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Triumphant Beach , 52, M.Giuliano C.

Gran Cause , 56, R.L.Garcia

Star Of Dublin , 56, F.L.Goncalves

VERY RIMOUT , 56, A.Cabrera

UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 BOYKA, 56, C.Velazquez (15) 0 2 Top Spring, 56, M.Aserito (7) 0 9,80 1 1/2 cpo 3 Amiguito Malevo, 56, F.L.Goncalves (14) 0 5,10 4 cps 4 Shaking Money, 52, A.I.Romay (13) 0 8,30 3 cps 5 Glorioso Johan, 56, J.C.Diestra (h) (9) 0 7,20 2 1/2 cps 6 Gran Edward, 53, R.Frias (8) 0 4,05 hco 7 Ando Pato, 56, E.Siniani (11) 0 31,30 1 cpo 8 Meet Winselot, 54, F.Menendez (2) 0 54,35 8 cps 9 Faraon Joy, 56, A.O.Lopez (1) 0 15,30 pzo 10 Centella Halo, 56, F.Arreguy (h) (10) 0 21,25 pzo 11 Ojo Arrollador, 56, Jorge Peralta (12) 0 32,70 9 cps 12 Coyote Stai, 52, R.Villegas (6) 0 34,45 3/4 cpo ú Money Tramp, 52, M.A.Sosa (4) 0 57,50 12 cps - - - 0 Dividendos: BOYKA $ 2,85, 2,15 y 1,60. Top Spring $ 4,05 y 3,10. 1,65. IMPERFECTA $ 770,00. CUATRIFECTA $ 26.014,00. DOBLE $ 1.355,00. TRIPLO $ 1.062,00. CUATERNA $ 81.955,50. No corrieron: (3) Ciudad Natal y (5) Cretino Y Expresivo. Tiempo: 1'25s21c. Cuidador: E.A.Villarreta. Stud: Juanse (azl). El ganador de 3 años es hijo de Blood Money y My Countes. RECAUDACIÓN: 19.432.577.

