Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

ACROSS THE GULCH , 55, G.Hahn

SEGUNDA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 Q TAL TRAMPOZA, 57, G.Hahn (2) 0 2 La Pulposa, 53, U.Chaves (1) 0 7,45 7 cps 3 Rosita Linda Trebol, 53, L.Paiz (6) 0 35,65 1/2 pzo 4 Carbonica, 57, R.L.Gonzalez (7) 0 5,50 1 1/2 cpo 5 Brillante Nip, 54, A.I.Romay (9) 0 6,25 1 cpo 6 Mia En Boca, 54, F.Roldan (8) 0 175,20 2 1/2 cps 7 Catedratica Minister, 57, M.La Palma (13) 0 2,95 1 cpo 8 Leonilda, 53, M.Giuliano C. (10) 0 4,65 1/2 cpo 9 Roman Clara, 57, C.Sandoval (5) 0 207,85 5 cps 10 Daylight Princess, 57, C.Cuellar (3) 0 179,25 1/2 cpo 11 Peasant Way, 57, M.J.Lopez (12) 0 19,65 12 cps 12 South Totia, 57, P.Diestra (h) (11) 0 59,55 3 cps ú Josefa Lian, 57, R.M.Torres (4) 0 11,72 7 cps - - - 0 Dividendos: Q TAL TRAMPOZA $ 5,90, 3,95 y 2,85. La Pulposa $ 5,95 y 3,50. Rosita Linda Trebol $ 12,10. IMPERFECTA $ 637,00. TRIFECTA $ 9.941,00. DOBLE $ 220,00. Corrieron todos. Tiempo: 59s49c. Cuidador: L.H.Presa. Stud: El Destino. La ganadora de 5 años es hija de Aliwen y Hay Tramposa TERCERA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 ECO A FULL, 55, A.Cabrera (3) 0 2 Glory And Vision, 55, W.Pereyra (1) 0 36,70 5 cps 3 Eras Otra, 55, F.Coria (4) 0 21,65 1/2 cpo 4 Apasionada Victoria, 55, P.Sotelo (7) 0 8,45 1 1/2 cpo 5 Arkinda, 55, F.Arreguy (h) (5) 0 3,25 1 1/2 cpo 6 Madison Garden, 55, W.Aguirre (9) 0 45,35 1 1/2 cpo 7 La Mejor Paga, 55, M.Valle (6) 0 8,45 2 cps 8 Despues Del Agua, 55, Jorge Peralta (10) 0 14,00 1 1/2 cpo 9 Maestrilla, 55, E.Siniani (7a) 0 13,05 1 1/2 cpo ú Hierbasanta, 55, E.Ortega P. (8) 0 3,90 hco - - - 0 Dividendos: ECO A FULL $ 2,10, 1,60 y 1,25. Glory And Vision $ 9,35 y 4,70. Eras Otra $ 3,65. EXACTA $ 420,00. TRIFECTA $ 6.353,50. DOBLE $ 348,00.No Corrió: (2) Super Bless. Tiempo: 1'19s14c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. La ganadora de 2 años es hija de Full Mast y Ecografica CUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 LEAPING LORD, 56, F.Coria (2) 0 2 Giant`s Candy, 56, W.Pereyra (4) 0 2,60 1/2 cpo 3 Nuevo Record, 56, E.Ortega P. (1) 0 3,10 1/2 cza 4 Blessed Dream, 56, D.R.Gomez (6) 0 5,70 3/4 cpo 5 Siro Halo, 53, L.Paredes (8) 0 40,40 1 cpo 6 Mem`s Eyes, 52, E.G.Ortega T. (3) 0 10,20 1 cpo ú Pamperito Top, 53, L.Paiz (7) 0 22,45 6 cps - - - 0 Dividendos: LEAPING LORD $ 2,85 y 1,55. Giant`S Candy $ 1,25. EXACTA $ 104,00. TRIFECTA $ 294,00. DOBLE $ 195,00. TRIPLO $ 820,50. CUATERNA $ 1.959,00.No corrieron: (3a) Mem`s Neartic, (5) Santorus y (9) Lanceado Vega. Tiempo: 1'12s44c. Cuidador: L.R.Rodriguez. Stud: Tres Jotas. El ganador de 3 años es hijo de Le Blues y Glad Fantasy QUINTA CARRERA- 1400 METROSClasico Andres S. Torres (g. Iii) - GRUPO III Gan Pag. Dist. 1 AGUA MAXIMA, 55, W.Pereyra (5) 0 2 Mery Laurent, 55, J.Villagra (2) 0 6,45 7 cps 3 Kume, 55, F.Coria (7) 0 4,20 4 cps 4 Girl On Fire, 55, F.Arreguy (h) (4) 0 38,20 pzo 5 Muy Maga, 55, O.Alderete (3) 0 15,70 2 cps 6 Sarpampa, 55, B.Enrique (1) 0 5,45 4 cps ú Vupt, 55, I.Monasterolo (6) 0 23,85 19 cps - - - 0 Dividendos: AGUA MAXIMA $ 1,45 y 1,80. Mery Laurent $ 11,30. EXACTA $ 29,50. TRIFECTA $ 96,00. DOBLE $ 100,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s99c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: La Frontera (mza). La ganadora de 2 años es hija de Interdetto y Peaceable SEXTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 BETTINA M, 56, K.Banegas (7) 0 2 Who Is Craf, 52, U.Chaves (6) 0 9,50 cza 3 Curiosa Kirsten, 56, W.Aguirre (3) 0 2,85 6 cps 4 Star Of Dublin, 56, W.Pereyra (2) 0 4,00 cza 5 Shinny Rye, 52, L.Ramallo (11) 0 8,35 4 cps 6 Tablet Diafana, 53, A.I.Romay (5) 0 11,05 1 cpo 7 Great Capri, 56, O.Arias (4) 0 39,40 1 cpo 8 Ke Ragazza, 56, M.La Palma (1) 0 47,60 2 cps 9 Compacta Vega, 56, N.Ortiz (12) 0 90,15 7 cps ú Bervena, 56, C.Sandoval (9) 0 162,15 4 cps - - - 0 Dividendos: BETTNA M $ 2,40, 1,80 y 1,45. Who Is Craf $ 2,55 y 1,55. Curiosa Kirsten $ 1,35. EXACTA $ 134,00. TRIFECTA $ 564.,50. DOBLE $ 50,00.No corrieron: (8) Madre Celta y (10) Luna Cayetana. Tiempo: 1'39s92c. Cuidador: E.C.Tadei. Stud: Etica. La ganadora de 3 años es hija de Equal Stripes y Beta Lady SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 WEST TIN, 57, R.L.Gonzalez (3) 0 2 Luz Trigueño, 57, C.Menendez (11) 0 2,08 1/2 cpo 3 Pachito Best, 57, F.Aguirre (6) 0 8,45 9 cps 4 Fast Happy, 57, Jorge Peralta (1) 0 6,50 cza 5 Catedratico Guapo, 54, L.Paredes (16) 0 3,05 1 1/2 cpo 6 Machiñio, 57, F.Arreguy (h) (15) 0 128,50 1/2 cpo 7 Shy Enzo, 57, O.Arias (9) 0 25,85 1/2 cpo 8 Rojo Ted, 57, W.Aguirre (14) 0 15,30 3 cps 9 Bio Infame, 57, R.Villagra (10) 0 26,10 cza 10 El Negro Paz, 57, F.Menendez (4) 0 24,00 7 cps 11 Ojo Con El Piru, 57, P.Diestra (h) (2) 0 130,90 3 cps 12 Got Chance, 57, E.Siniani (13) 0 25,85 1 cpo 13 Berry Shiner, 57, L.Comas (12) 0 83,80 6 cps 14 Storm Chandon, 57, C.Sandoval (7) 0 17,55 1/2 cza ú Preferido Cat, 57, W.Maturan (8) 0 31,35 1/2 cza - - - 0 Dividendos: WEST TIN $ 10,15, 4,15 y 3,05. Luz Truigueño $ 1,65 y 1,60. Pachito Best $ 3,30. IMPERFECTA $ 368,00. CUATRIFECTA $ 9.938,50. DOBLE $ 650,0. CUATERNA $ 1.064,00.No Corrió: (5) Excentrico Moro. Tiempo: 1'13s67c. Cuidador: J.M.Cuviello. Stud: Pascual C.. El ganador de 4 años es hijo de Mister Tin y Pulposa West OCTAVA CARRERA- 1000 METROSPremio: Especial Snow Cat Gan Pag. Dist. 1 MY DEAR DREAM, 60, K.Banegas (5) 0 2 Empeñosa Rimout, 60, G.Calvente (3) 0 2,15 2 cps 3 Jeweliana, 60, B.Enrique (4) 0 23,90 2 cps 4 Doña Angelica, 60, E.Ortega P. (13) 0 7,40 3 cps 5 Magic Sam, 60, J.Rivarola (12) 0 7,45 1 1/2 cpo 6 Kali Mani, 60, W.Aguirre (1) 0 7,10 1/2 pzo 7 Taylor`s Ruler, 60, A.Cabrera (6) 0 9,90 3 cps 8 Aldeana En Romeria, 57, N.Villarreta (9) 0 21,35 4 cps 9 La Vieja Chistera, 60, F.Menendez (8) 0 74,00 cza 10 Battaglia, 60, E.Siniani (7) 0 14,40 1/2 cza 11 Mala Strana, 60, W.Pereyra (2) 0 24,95 10 cps ú* La Clandestina, 56, U.Chaves (10) 0 172,05 s.a. - - - 0 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MY DEAR DREAM $ 4,95, 2,80 y 1,75. Empeñosa Rimout $ 1,80 y 1,50. Jeweliana $ 5,60. IMPERFECTA $ 132,00. TRIFECTA $ 2.829,50. DOBLE $ 7.022,50. CADENA con 6 Aciertos $ 36.192,00. con 5 Aciertos $ 274.00.No Corrió: (11) Vernix. Tiempo: 58s66c. Cuidador: P.A.Vega. Stud: Prisionero. La ganadora de 4 años es hija de Unbridle`s Dream y My Dear Cat NOVENA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 ALLENS CASH, 57, W.Aguirre (12) 0 2 Ever Plin Plin, 54, A.I.Romay (1) 0 5,20 2 cps 3 Silbar Bajito, 57, W.Pereyra (3) 0 5,40 1 cpo 4 Rocco Lampone, 57, E.Ortega P. (7) 0 8,45 8 cps 5 Ree Ilimitado, 57, F.Aguirre (9) 0 191,95 2 1/2 cps 6 Michelu, 57, O.Arias (2) 0 33,35 cza 7 Miles Ahead, 57, M.Asconiga (6) 0 19,30 1 1/2 cpo 8 Ragnar Lodbrok, 59, F.Berti (8) 0 21,80 pzo 9 Dador Top, 53, U.Chaves (4) 0 97,35 2 cps 10 Gatinho Do Emma, 57, E.Siniani (13) 0 147,80 1 cpo 11 Engreido San, 57, C.Sandoval (5) 0 252,85 2 1/2 cps 12 Campano Zam, 57, F.Menendez (10) 0 95,30 1 cpo 13 Magico Soy, 57, P.Diestra (h) (15) 0 247,75 7 cps 14 Ramses Lucky, 57, G.Hahn (14) 0 37,40 1/2 cpo ú City De Oro, 57, K.Banegas (16) 0 30,65 1 cpo - - - 0 Dividendos: ALLENS CASH $ 1,45, 1,10 y 1,10. Ever Plin Plin $ 1,30 y 1,15. Silbar Bajito $ 1,15. IMPERFECTA $ 92,00. CUATRIFECTA $ 1.847,00. DOBLE $ 797,50. TRIPLO $ 3.080,00. CUATERNA $ 7.702,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 2.896,00. con 4 Aciertos $ 32,00.No Corrió: (11) Lash Catcher. Tiempo: 1'13s31c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: El Guaso (cba). El ganador de 4 años es hijo de Villero Cat y Lili Bar DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 RED BEDUINO, 57, E.Torres (5) 0 2 Hay Metejon, 57, L.Cabrera (3) 0 6,10 cza 3 Emir, 57, Jorge Peralta (13) 0 13,15 cza 4 Que Tal Amigo, 57, G.Sediari (2) 0 17,05 2 cps 5 Inexplorado, 57, G.Hahn (4) 0 2,90 1/2 cpo 6 Plebeyo Hero, 57, D.Gauna (12) 0 19,60 1 cpo 7 Persa Letal, 57, M.Delli Q. (8) 0 61,45 pzo 8 Araguari, 57, D.R.Gomez (9) 0 3,70 3/4 cpo 9 El Buscapleitos, 57, J.Gonzalez (7) 0 3,25 1 1/2 cpo 10 Well Seattle, 57, M.J.Lopez (11) 0 36,30 3/4 cpo ú Pequeño Dreamer, 57, F.Aguirre (10) 0 49,20 10 cps - - - 0 Dividendos: RED BEDUINO $ 16,25, 5,85 y 4,35. Hay Metejon $ 3,15 y 4,00. Emir $ 3,30. IMPERFECTA $ 896,00. TRIFECTA $ 23.814,50. DOBLE $ 1.431,00.No corrieron: (1) Mission Cat y (6) Vivo Per Lei. Tiempo: 1'1s16c. Cuidador: J.J.Jara. Stud: J. N. (b.v). El ganador de 5 años es hijo de Red Diamond y Deserted Sprout UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 SEVEN RAYS, 54, F.Arreguy (h) (2) 0 2 Broken Dream, 52, R.M.Torres (7) 0 5,45 2 cps 3 Typical Female, 52, M.Asconiga (11) 0 8,60 1 cpo 4 Brises De Triomphe, 49, E.G.Ortega T. (9) 0 14,25 cza 5 Pure Performance, 52, A.I.Romay (12) 0 5,00 1 cpo 6 Island Of Love, 50, K.Banegas (10) 0 12,90 3/4 cpo 7 Calfu Lef, 58, Jorge Peralta (13) 0 2,25 1/2 cpo 8 Enano Pepo, 52, W.Aguirre (4) 0 27,40 1/2 cza 9 Corazon Perfecto, 54, M.N.Ferreyra (3) 0 18,30 1 1/2 cpo 10 Soy Rufina, 52, M.Valle (5) 0 74,05 1 1/2 cpo 11 Nounou Dream, 56, W.Pereyra (8) 0 14,80 1/2 cpo ú Foscarini, 56, G.Parma (1) 0 16,70 2 cps - - - 0 Dividendos: SEVEN RAYS $ 13,55, 9,10 y 2,50. Broken Dream $ 4,55 y 1,75. Typical Female $ 1,75. IMPERFECTA $ 806,00. TRIFECTA $ 4.807,50. DOBLE $ 8.225,00. TRIPLO $ 8.686,00. CUATERNA $ 44.050,00.No Corrió: (6) Spectral Dubai. Tiempo: 1'0s11c. Cuidador: L.A.Benavidez. Stud: Neo Matra. El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Nice Lona DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ROCANARA, 57, W.Pereyra (13) 0 2 Too Hera, 53, J.Espinoza (6) 0 5,30 1/2 pzo 3 Potra Serena, 57, E.Ortega P. (11) 0 4,45 4 cps 4 La Barceloneta, 57, Jorge Peralta (3) 0 8,05 1 cpo 5 Victorian Tennessee, 53, E.G.Ortega T. (12) 0 10,45 1/2 pzo 6 Lapa, 53, M.Giuliano C. (4) 0 86,75 1/2 cpo 7 Madame Mora, 57, E.Siniani (1) 0 16,15 4 cps 8 Rugheta, 57, M.N.Ferreyra (2) 0 19,30 3 cps 9 Queen Esperanza, 57, D.R.Gomez (9) 0 22,15 1/2 cza 10 City Roberts, 57, A.Cabrera (10) 0 5,25 2 cps ú Emily Runner, 54, F.Roldan (14) 0 75,65 4 cps - - - 0 Dividendos: ROCANARA $ 2,55. 2,80 y 1,75. Too Hera $ 3,50 y 4,10. Potra Serena $ 1,50. IMPERFECTA $ 222,00. CUATRIFECTA $ 3.807,00. DOBLE $ 3.647,50.No corrieron: (5) Science Fiction, (7) Vidina y (8) Crazy Nov. Tiempo: 1'6s7c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Facundito. La ganadora de 4 años es hija de Manipulator y Romanara DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 VILANO JOY, 57, M.Valle (6) 0 2 Que Viejo, 57, A.Cabrera (5) 0 4,00 4 cps 3 Crackberry, 57, G.Hahn (3) 0 9,00 1 cpo 4 Pulpo Azteca, 57, W.Pereyra (2) 0 11,35 1 cpo 5 Cameo Carson`s, 53, R.Bascuñan (9) 0 8,30 2 cps 6 Pronto Deseo, 57, E.Siniani (14) 0 77,80 1/2 cza 7 Brunito, 57, W.Aguirre (11) 0 6,70 cza 8 Te Vi Campeon, 57, F.Arreguy (h) (8) 0 41,65 2 1/2 cps 9 Sol Di Roma, 57, D.R.Gomez (13) 0 23,00 2 cps 10 Elepants, 57, F.Menendez (4) 0 22,30 1 cpo 11 Marchero Joy, 57, F.Coria (1) 0 6,00 2 1/2 cps 12 Potri Stra, 57, M.Delli Q. (10) 0 35,15 1/2 cpo ú Señalado Shot, 52, A.I.Romay (7) 0 251,85 4 cps - - - 0 Dividendos: VILANO JOY $ 2,85, 2,00 y 1,50. Que Viejo $ 2,00 y 1,45. Crackberry $ 2,80. IMPERFECTA $ 447,50. CUATRIFECTA $ 14.050,50. DOBLE $ 980,00. TRIPLO $ 4.981,50. CUATERNA $ 323.098,50. No corrieron: (12) Pandillero Key y (15) Cockney. Tiempo: 1'12s38c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: Mozo Bacan. El ganador de 5 años es hijo de Fortify y Burg Violet. ACROSS THE GULCH. Telus Affair. EXACTA. TRIFECTA.No Corrió: (7) Super Seit1'38s86c.A.A.Piana.Tio Rodolfo. El ganador de 2 años es hijo de Catcher In The Rye y Fedra Gulch