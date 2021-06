Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

GONE TO IGUAZU , 57, W.Pereyra

DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 VALID MAGO, 53, R.Frias (11) 0 2 Kinighos, 56, F.Arreguy (h) (12) 0 3,75 1 1/2 cpo 3 Empower Joy, 56, W.Pereyra (8) 0 3,20 2 1/2 cps 4 Tutto Bene, 56, F.L.Goncalves (15) 0 8,80 3 cps 5 Soy Valid, 56, M.J.Lopez (1) 0 47,55 cza 6 Ipa Prize, 56, A.Cabrera (4) 0 8,80 4 cps 7 Violentango, 56, L.Vai (3a) 0 69,80 1/2 cpo 8 Mr Brownstone, 56, I.Monasterolo (10) 0 11,60 3/4 cpo 9 Mini Mi, 56, R.Villagra (6) 0 215,10 3 cps 10 El Chasqui, 56, F.Menendez (5) 0 294,10 1/2 cpo 11 Merlot, 56, S.Piliero (3) 0 69,80 2 1/2 cps 12 Rayo Fun, 56, R.M.Torres (7) 0 55,35 1 cpo 13 El Toshy, 52, U.Chaves (13) 0 24,95 1/2 cza 14 Par Time, 53, L.N.Garcia (13a) 0 24,95 1 cpo 15 Twin Kiss, 54, J.Yalet (h) (14) 0 470,85 5 cps ú Festejero Feliz, 56, G.Hahn (16) 0 24,45 6 cps - - - 0 Dividendos: VALID MAGO $ 2,75, 1,70 y 1,75. Kinighos $ 1,75 y 1,30. Empower Joy $ 1,35. IMPERFECTA $ 297,50. CUATRIFECTA $ 3.174,00. DOBLE DESQUITE $ 1.635,00. TRIPLO $ 1.270,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 6.006,00. No corrieron: (2) Candy Por Siempre y (9) Dont Halloween. Tiempo: 1'19s54c. Cuidador: J.O.Arana. Stud: St. Poroto. El ganador de 3 años es hijo de Valid Stripes y Forty Cabal. RECAUDACIÓN: $ 26.005.850..

GONE TO IGUAZU. Cocotero. Ruler Song. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'42s7c.J.A.Pra.El Amigo (bv). El ganador de 4 años es hijo de Señor Candy y Gone To Brazil