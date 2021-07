Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

DECIMOTERCERA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 HONEY GIRL, 57, D.R.Gomez (4) 0 2 The Art Gallery, 57, J.Leonardo (12) 0 2,70 1 cpo 3 Maserati, 54, A.I.Romay (13) 0 9,15 6 cps 4 Lippee, 57, F.Menendez (9) 0 9,45 1 cpo 5 Risita De Oro, 53, U.Chaves (3) 0 16,00 1/2 cpo 6 Potra Champ, 54, A. Portillo O. (5) 0 50,90 2 cps 7 Bandida Best, 54, M.Giuliano C. (6) 0 13,30 3/4 cpo 8 Mat Seattle, 57, R.Villagra (1) 0 24,65 2 cps 9 La Chifladora, 57, J.Rivarola (7a) 0 20,85 v.m. 10 La Triturbo, 53, R.Bascuñan (8) 0 22,80 pzo 11 Seeking Storm, 57, O.Arias (10) 0 29,20 3 cps 12 Pretty Puppet, 57, W.Aguirre (16) 0 6,00 1/2 pzo 13 Copera Soy, 57, R.L.Gonzalez (15) 0 136,50 2 cps 14 Buena Reina, 55, J.Yalet (h) (2) 0 121,70 8 cps 15 Divina Flor, 55, L.M.Fer`dez (7) 0 20,85 6 cps ú Ledecky, 54, L.N.Garcia (11) 0 33,15 2 cps - - - 0

Dividendos: HONEY GIRL $ 3,60, 1,35 y 1,20. The Art Gallery $ 1,25 y 1,10. Maserati $ 1,90. IMPERFECTA $ 467,50. CUATRIFECTA $ 21.273,00. DOBLE DESQUITE $ 2.310,00. TRIPLO $ 7.843,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 32.415,00. No corrieron: (2a) Star Rain y (14) Gata Soleada. Tiempo: 1'19s43c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Stud Aitue. La ganadora de 6 años es hija de Not For Sale y Dimy Traditio. RECAUDACIÓN:30.892.0436.