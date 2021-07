Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

J Be Zayat , 55, M.J.Lopez

Walter For Ever , 54, A.I.Romay

QUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 CHE CATALAN, 54, M.A.Sosa (7) 0 2 Meridio, 57, E.Siniani (1) 0 2,35 1 1/2 cpo 3 El Feo, 57, A.Cabrera (9) 0 4,70 3 cps 4 Del Plata, 54, A.I.Romay (2) 0 3,25 1/2 pzo 5 Strategic Missil, 57, D.R.Gomez (4) 0 10,20 cza 6 Sembra Fitz, 55, J.Yalet (h) (5) 0 33,50 5 cps 7 El Enjoyado, 54, L.Paredes (10) 0 35,80 13 cps ú Divina Flor, 53, L.M.Fer`dez (3) 0 45,80 6 cps - - - 0 Dividendos: CHE CATALAN $ 3,65 y 1,40. Meridio $ 2,75. EXACTA $ 74,50. TRIFECTA $ 260,50. DOBLE $ 1.241,00.No corrieron: (6) Terremoto Joy y (8) Maximo Filoso. Tiempo: 1'25s81c. Cuidador: E.A.Corsiglia. Stud: La Busqueda. El ganador de 6 años es hijo de Asiatic Boy y Gold Ringer SEXTA CARRERA- 1200 METROSClasico Eva Duarte De Peron Gan Pag. Dist. 1 LA MURGUITA, 57, A.Marinhas (7) 0 2 Turista, 57, A.B.Valdez (5) 0 10,05 1/2 cpo 3 Doña Angelica, 57, M.Giuliano C. (2) 0 5,60 cza 4 Beauty Romance, 57, L.Carabajal (4) 0 4,05 3 cps 5 Kali Mani, 57, M.Asconiga (3) 0 5,15 13 cps 6 Typical Female, 57, Y.Diestra (1) 0 22,50 9 cps - - - 0 Dividendos: LA MURGUITA $ 1,55 y 1,35. Turista $ 2,45. EXACTA $ 106,00. TRIFECTA $ 349,50. DOBLE $ 103,00. TRIPLO $ 2.307,00. CUATERNA $ 22.983,00.No Corrió: (6) Move Up. Tiempo: 1'12s28c. Cuidador: C.Caceres. Stud: Elsie. La ganadora de 5 años es hija de Grand Reward y La Candombera SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 EL EMBELESADO, 57, R.Blanco (10) 0 2 Buitre De Barro, 57, J.Rivarola (2) 0 19,50 2 cps 3 Juanico Cat, 57, F.Coria (1) 0 3,30 1/2 cpo 4 Ford Fast, 57, A.Cabrera (9) 0 45,15 1/2 cpo 5 Rotsen Good, 57, N.Ortiz (6) 0 85,90 2 cps 6 Cuscurro, 53, M.Alfaro (3) 0 19,75 2 cps 6 Efelante, 57, O.Arias (11) 0 18,20 emp. 8 Pamperito Top, 57, Jorge Peralta (4) 0 41,95 pzo 9 Alarico Dux, 57, J.Gonzalez (8) 0 19,80 1 1/2 cpo 10 The Beonery, 53, R.Villegas (7) 0 10,65 10 cps ú Nor`agus, 57, F.Arreguy (h) (5) 0 4,15 25 cps - - - 0 Dividendos: EL EMBELESADO $ 2,00, 1,20 y 2,25. Buitre De Barro $ 4,30 y 2,35. Juanico Cat $ 1,65. EXACTA $ 349,50. TRIFECTA $ 938,50. DOBLE $ 73,00. CADENA con 6 Aciertos $ 125.082,50. Con 5 Aciertos $ 586,50. Corrieron todos. Tiempo: 59s72c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Tres Jolie. El ganador de 4 años es hijo de El Copado y Llama Eterna OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 RITMO Y VIENTO, 54, M.A.Sosa (8) 0 2 Persa Letal, 55, M.Delli Q. (7) 0 14,05 5 cps 3 Estrategia Way, 55, K.Banegas (14) 0 10,00 1 cpo 4 Noodles (uru), 57, O.Arias (5) 0 6,50 2 cps 5 Colorete Ness, 57, R.Villagra (4) 0 6,45 pzo 6 Zingo, 57, Jorge Peralta (13) 0 1,70 3/4 cpo 7 Giacom Buddha, 57, A.Cabrera (10) 0 13,00 2 1/2 cps 8 Best Prince, 51, L.Ramallo (3) 0 54,75 4 cps 9 Forty Parko, 55, F.Aguirre (11) 0 26,86 1/2 cpo 10 Suerte Macho, 51, R.Villegas (12) 0 53,30 6 cps 11 Gran Sheriff, 57, R.M.Torres (2) 0 42,55 1 cpo 12 Siestero Llin, 54, L.N.Garcia (1) 0 122,80 1 cpo ú Atomic Hero, 53, N.Lacorte (9) 0 60,40 s.a. - - - 0 Dividendos: RITMO Y VIENTO $ 7,55, 3,35 y 1,75. Persa Letal $ 6,15 y 2,55. Estrategia Way $ 4,00. IMPERFECTA $ 1.865,00. CUATRIFECTA $ 344.073,00. DOBLE $ 2.060,00. CUATERNA $ 8.852,00.No Corrió: (6) Lunatico Master. Tiempo: 1'6s2c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: El Chirlo. El ganador de 5 años es hijo de Remote y Miss Tramontana NOVENA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 TU Y LAS NUBES, 57, M.J.Lopez (6) 0 2 Cubano Perfecto, 57, B.Enrique (11) 0 3,55 1 cpo 3 Soft Man, 57, R.Blanco (4) 0 6,10 2 cps 4 Candy Gato, 57, R.L.Gonzalez (2) 0 40,70 5 cps 5 Coco Vega, 54, M.A.Sosa (3) 0 9,00 2 1/2 cps 6 Merlot, 57, J.Rivarola (1) 0 11,75 5 cps 7 Boyka, 57, C.Velazquez (8) 0 5,05 1 cpo 8 Don Nadie, 57, F.Aguirre (10) 0 60,25 1 1/2 cpo ú Sir Jet, 57, O.Arias (5) 0 11,30 s.a. - - - 0 Dividendos: TU Y LAS NUBES $ 2,35, 1,20 y 1,15. Cubano Perfecto $ 1,55 y 1,40. Soft Man $ 1,45. EXACTA $ 79,00. TRIFECTA $ 426,00. DOBLE $ 1.375,00.No corrieron: (7) Video Creativo y (9) Master Yoshi. Tiempo: 2'7s50c. Cuidador: F.G.Ayala. Stud: G. L. G.. El ganador de 4 años es hijo de True Cause y Terralba DECIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 PLEASANT RATE, 54, M.A.Sosa (9) 0 2 Valfrido Joy, 57, F.Arreguy (h) (7) 0 7,15 3 cps 3 Brujo Copado, 57, A.O.Lopez (2) 0 10,95 1/2 cpo 4 D`or Van, 57, A.Cabrera (3) 0 3,90 1/2 cpo 5 Hard Night, 57, M.Delli Q. (10) 0 11,25 2 cps 6 Quincy Stripes, 57, R.Blanco (5) 0 9,55 1/2 cpo 7 Star Of Pokemon, 57, W.Aguirre (4) 0 6,00 2 1/2 cps 8 Donor Joy, 57, B.Enrique (11) 0 5,60 8 cps ú Arrabbiato, 55, F.Aguirre (8) 0 63,80 15 cps - - - 0 Dividendos: PLEASANT RATE $ 2,85, 1,40 y 1,30. Valfrido Joy $ 2,50 y 1,65. Brujo Copado $ 2,40. EXACTA $ 217,50. TRIFECTA $ 1.258,00. DOBLE $ 482,50. TRIPLO $ 1.435,00. CUATERNA $ 11.918,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 13.072,00. con 4 Aciertos $ 61,50.No corrieron: (1) Pure Win y (6) Stormdown. Tiempo: 1'18s16c. Cuidador: A.A.Piana. Stud: Vieja Corona (az). El ganador de 5 años es hijo de Exchange Rate y Pleasant Fever UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 SUPER BLESS, 54, L.M.Fer`dez (7) 0 2 Baladina, 56, F.Arreguy (h) (3) 0 35,80 1/2 cpo 3 Eras Otra, 56, E.Torres (12) 0 3,25 5 cps 4 Apasionada Victoria, 56, P.Sotelo (9) 0 10,00 2 1/2 cps 5 Master Donosa, 56, B.Enrique (10) 0 5,35 1 1/2 cpo 6 La Donna, 56, A.Cabrera (11) 0 2,60 1/2 pzo 7 Scaldaferri, 56, F.Aguirre (5) 0 84,30 cza 8 Ensalada Rusa, 56, C.Sandoval (4) 0 48,75 1/2 cpo 9 Vega Gloriosa, 56, M.J.Lopez (1) 0 15,60 6 cps 10 Quarry Bay, 56, S.Piliero (6) 0 62,20 1/2 cza ú Tagine, 56, D.R.Gomez (8) 0 7,55 1 cpo - - - 0 Dividendos: SUPER BLESS $ 6,95, 2,55 y 1,90. Baladina $ 22,85 y 4,90. Eras Otra $ 1,55. EXACTA $ 2.767,50. TRIFECTA $ 65.280,00. DOBLE $ 1.897,50.No Corrió: (2) Mingona. Tiempo: 1'27s41c. Cuidador: Elida Fernandez. Stud: Decano Oriental (mº). La ganadora de 3 años es hija de Super Saver y Very Blessed DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 DON ROSENDO, 55, F.Arreguy (h) (14) 0 2 Catedratico Guapo, 53, N.Lacorte (3) 0 9,70 1 cpo 3 Majaguo, 53, M.Alfaro (5) 0 18,90 1/2 cpo 4 The Black Legend, 57, P.Diestra (h) (1) 0 5,85 cza 5 Excellent Rate, 57, J.Gonzalez (2) 0 141,00 cza 6 Algo De Ellos, 57, E.Siniani (9) 0 5,50 3 cps 7 Wild Quest, 57, D.Gauna (13) 0 36,20 2 cps 8 El Bocon, 57, O.Arias (11) 0 5,00 4 cps 9 Lasai, 54, R.L.Garcia (6) 0 10,95 3 cps 10 El Negro Paz, 57, F.Menendez (10) 0 46,25 v.m. 11 Con Ritmo, 53, J.Yalet (h) (4) 0 174,60 cza 12 Pure Francisco, 54, A.I.Romay (7) 0 2,55 5 cps ú Tanto Gusto, 57, A.O.Lopez (8) 0 30,90 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: DON ROSENDO $ 9,00, 4,05 y 3,35. Catedratico Guapo $ 3,80 y 2,70. Majaguo $ 4,40. IMPERFECTA $ 3.207,50. CUATRIFECTA $ 264.462,00. DOBLE DESQUITE $ 18.785,00. TRIPLO $ 22.516,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 48.841,50. No Corrió: (12) Tomicho. Tiempo: 1'7s1c. Cuidador: C.E.Ferreyra. Stud: El Pensionado (s. Rosa). 