Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Queen Of The Stone , 56, M.Asconiga

SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HAY METEJON, 55, L.Cabrera (8) 2 Morritos Freude, 57, M.Valle (1) 2,15 cza 3 Berry Chaco, 57, M.La Palma (3) 11,30 cza 4 Lizard Candy, 57, M.Delli Q. (11) 78,10 6 cps 5 Bio Infame, 57, R.Villagra (12) 7,30 3 cps 6 Adeem, 57, C.Cuellar (6) 27,70 1 1/2 cpo 7 Ree Suavecito, 55, F.Aguirre (13) 27,55 1 1/2 cpo 8 Galan Dinamico, 57, L.M.Fer`dez (2) 45,90 cza 9 Noodles (uru), 57, E.Siniani (4) 6,05 3/4 cpo 10 Ascacibar Champ, 57, F.Juri (9) 287,25 6 cps 11 Wild Quest, 57, U.Chaves (7) 7,55 1 1/2 cpo 12 Mango Point, 57, R.Villegas (10) 8,85 1/2 cpo ú Fausto Stripes, 57, J.Yalet (h) (5) 142,55 25 cps - - - Dividendos: HAY METEJON $ 5,70, 2,85 y 1,75. Morritos Freude $ 1,55 y 1,10. Berry Chaco $ 1,75. IMPERFECTA $ 117,00. CUATRIFECTA $ 235.591,00 . DOBLE $ 382,50. CUATERNA $ 3.973,00. Corrieron todos. Tiempo: 59s98c. Cuidador: L.G.Campelo. Stud: Doña Rosa (sl). El ganador de 6 años es hijo de South Kissing y Metejona OCTAVA CARRERA- 1600 METROSClasico Manuel F. Y Emilio Gnecco (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 AMERICAN CHARITY, 59, R.Blanco (4) 2 Arena Valiosa, 60, W.Pereyra (6) 12,35 4 cps 3 Fy Spree, 59, A.O.Lopez (3) 3,00 2 cps 4 Blue Orchid, 60, W.Moreyra (2) 2,45 3/4 cpo 5 Cool Berry, 59, M.Valle (7) 8,90 2 1/2 cps 6 Stemme, 60, W.Aguirre (1) 38,65 2 cps - - - Dividendos: AMERICAN CHARITY $ 2,25 y 3,75. Arena Valiosa $ 6,85. EXACTA $ 286,00. TRIFECTA $ 960,00. DOBLE $ 522,50. CADENA con 6 aciertos $ 6.053,50, a placé $ 94,00.No Corrió: (5) Xeneize. Tiempo: 1'36s61c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Alameda Nistel NOVENA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 ANDRER, 57, C.Sandoval (6) 2 Solunto, 57, L.Cabrera (4) 9,10 1/2 cza 3 Inter Stripes, 57, M.Delli Q. (8) 9,80 6 cps 4 Walter For Ever, 52, J.R.Benitez V. (7) 8,05 1/2 cza 5 Bendito Champ, 57, F.Menendez (9) 2,85 1 cpo 6 Fast Happy, 57, W.Pereyra (3) 6,20 2 1/2 cps 7 Goteado, 57, M.J.Lopez (12) 23,10 3 cps 8 Red Autentico, 55, J.Yalet (h) (10) 16,05 1 1/2 cpo 9 Infatuado, 53, U.Chaves (2) 96,10 2 1/2 cps 10 Suerte Macho, 55, R.Techera (13) 261,95 1 1/2 cpo 11 King Royale, 53, R.Villegas (11) 62,50 8 cps 12 Inexplorado, 51, E.G.Ortega T. (5) 5,00 8 cps ú Sol De Parral, 55, L.M.Fer`dez (1) 160,35 s.a. - - - Dividendos: ANDRER $ 4,80, 3,20 y 1,95. Solunto $ 3,15 y 2,05. Inter Stripes $ 2,40. IMPERFECTA $ 712,00. CUATRIFECTA $ 94.884,00. DOBLE $ 992,50. TRIPLO $ 5.172,00. CUATERNA $ 10.169,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 15.218,50, con 4 aciertos $ 109,50. Corrieron todos. Tiempo: 59s20c. Cuidador: R.D.Diaz. Stud: La Madrugada. El ganador de 5 años es hijo de Angiolo y Rachel Miscou DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 LINATE, 57, W.Aguirre (2) 2 Aymaraes, 57, A.O.Lopez (5) 9,50 cza 3 Quil Hero, 53, R.Villegas (1) 13,55 cza 4 Lado Sureño, 53, U.Chaves (4) 14,00 1/2 pzo 5 Guepardo Stai, 57, A.Cabrera (10) 5,25 1 1/2 cpo 6 Lucky Monday, 57, W.Pereyra (6) 5,35 cza 7 Belshazzar, 57, R.Blanco (7) 4,30 7 cps 8 Marcus Vinicius, 57, J.Rivarola (9) 21,20 1 1/2 cpo 9 Candy Billion, 57, M.Valle (3) 22,15 1 1/2 cpo ú On Your Side, 57, M.Asconiga (8) 8,45 3/4 cpo - - - Dividendos: LINATE $ 3,05, 2,85 y 2,30. Aymaraes $ 2,35 y 1,70. Quil Hero $ 1,95. EXACTA $ 559,00. TRIFECTA $ 6.440,50. DOBLE $ 1.237,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s60c. Cuidador: H.O.Pastorino. Stud: Arroyo De Luna. El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Luna Libre UNDECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 GRANDE TONY, 57, J.Rivarola (2) 2 Ante Chuck, 57, P.Sotelo (8) 9,95 0 cpo 3 Brunito, 53, E.G.Ortega T. (3) 7,85 1/2 cpo 4 Puntano Payaso, 57, D.R.Gomez (1) 14,60 1 cpo 5 Angiolo De Luna, 57, A.Cabrera (6) 3,20 1 cpo 6 Fly D` Verdad, 57, M.J.Lopez (5) 26,25 1/2 cpo 7 Cinema Show, 55, J.Yalet (h) (11) 5,65 1 1/2 cpo 8 Muy Autentico, 57, F.Aguirre (10) 64,00 12 cps 9 Pure Performance, 57, E.Siniani (4) 12,15 pzo ú* Pulpo Azteca, 57, W.Pereyra (9) 6,05 0 cpo - - - - - (*) Desmontó Dividendos: GRANDE TONY $ 3,25, 2,10 y 1,40. Ante Chuck $ 2,50 y 2,05. Brunito $ 2,00. EXACTA $ 620,50. TRIFECTA $ 2.473,00. DOBLE $ 635,00. TRIPLO $ 2.202,00. CUATERNA $ 8.000,00.No Corrió: (7) Mad Berry. Tiempo: 1'17s95c. Cuidador: V.H.Jimenez. Stud: Yoli Y Sus Hijos. El ganador de 6 años es hijo de City Banker y La Amparada DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CHAUFFAJA, 57, D.R.Gomez (10) 2 Juana De Oro, 57, C.Montoya (2) 9,95 4 cps 3 Hatice Eva, 54, F.Roldan (6) 8,15 pzo 4 Most Happy, 57, M.J.Lopez (11) 8,10 pzo 5 Nomencladora, 57, W.Pereyra (1) 4,05 cza 6 Peluca Suave, 54, L.Paredes (14) 157,60 3 cps 7 Magic Is Back, 57, R.Blanco (12) 5,35 1/2 cpo 8 Nota Al Pie, 55, J.Yalet (h) (5) 20,95 1 cpo 9 Sweet Baby Star, 57, A.O.Lopez (4) 17,70 2 1/2 cps 10 Stormy Atrapada, 53, U.Chaves (15) 264,80 4 cps 11 Señora Vercera, 55, L.M.Fer`dez (8) 39,45 15 cps 12 La Bendecida, 57, M.Valle (9) 58,30 2 1/2 cps ú Crowning Tribute, 57, J.Rivarola (3) 193,60 2 1/2 cps - - - Dividendos: CHAUFFAJA $ 2,20, 1,70 y 1,40. Juana De Oro $ 2,25 y 1,85. Hatice Eva $ 1,80. IMPERFECTA $ 524,00. CUATRIFECTA $ 24.788,00. DOBLE $ 300,00.No corrieron: (7) Backup Girl y (13) Dinastia O. Tiempo: 1'13s54c. Cuidador: N.F.Pastor. Stud: Stud Aitue. La ganadora de 4 años es hija de Remote y Chauffage DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TANCHO, 57, W.Pereyra (4) 2 Forty Paton, 53, U.Chaves (2) 20,15 4 cps 3* Jagermeist, 57, M.Valle (8) 4,40 4 cps 4 Taguato Camba, 57, F.Aguirre (1) 5,55 3/4 cpo 5 Blackbird, 52, J.R.Benitez V. (9) 4,80 2 cps 6 The Black Legend, 55, A.Castro (13) 2,70 1/2 cza 7 Pal Viejo Mio, 57, R.Techera (10) 19,75 cza 8 Aceptable Jet, 57, F.Menendez (6) 11,65 6 cps 9 El Copion, 57, C.Cuellar (5) 72,95 1 1/2 cpo 10 Tom Prince, 55, J.Yalet (h) (7) 40,70 6 cps 11 Corsa Alpina, 50, E.G.Ortega T. (3) 141,80 2 cps ú Loquito Mail, 57, R.Villagra (11) 157,80 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó mal Dividendos: TANCHO $ 5,75, 3,20 y 1,85. Forty Paton $ 6,10 y 2,90. Jagermeist $ 1,45. IMPERFECTA $ 5.645,00. CUATRIFECTA $ 34.7820,00. DOBLE DESQUITE $ 3.500,00. TRIPLO $ 1.345,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 7.648,50. No Corrió: (12) El Bocon. Tiempo: 59s75c. Cuidador: L.Avila. Stud: El Tancho (tan). El ganador de 5 años es hijo de Sidney`s Candy y Tenac. RECAUDACIÓN: $ 24.655.271.. CHAUFFAJA. Juana De Oro. Hatice Eva. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (7) Backup Girl y (13) Dinastia O1'13s54c.N.F.Pastor.Stud Aitue. La ganadora de 4 años es hija de Remote y Chauffage GRANDE TONY. Ante Chuck. Brunito. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (7) Mad Berry1'17s95c.V.H.Jimenez.Yoli Y Sus Hijos. El ganador de 6 años es hijo de City Banker y La Amparada LINATE. Aymaraes. Quil Hero. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'4s60c.H.O.Pastorino.Arroyo De Luna. El ganador de 4 años es hijo de Orpen y Luna Libre ANDRER. Solunto. Inter Stripes. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos, con 4 aciertos. Corrieron todos59s20c.R.D.Diaz.La Madrugada. El ganador de 5 años es hijo de Angiolo y Rachel Miscou AMERICAN CHARITY. Arena Valiosa. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertosa placé.No Corrió: (5) Xeneize1'36s61c.N.A.Gaitan.Firmamento. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Alameda Nistel HAY METEJON. Morritos Freude. Berry Chaco. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos59s98c.L.G.Campelo.Doña Rosa (sl). El ganador de 6 años es hijo de South Kissing y Metejona

SINTONIA PERFECTA. Queen of The Stone. Triumphant Sun. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (10) Kitty Icon1'12s7c.R.M.San Millan.Zoraida (ros). La ganadora de 3 años es hija de In The Dark y Sexy Stripes