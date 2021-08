Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Chistosa Best , 57, G.Hahn

UNDECIMA CARRERA- 1600 METROSClasico General Jose De San Martin (g. Iii) - GRUPO III Pag. Dist. 1 DON EMPEÑO, 60, F.Barroso (9) 2 Expressive Smart, 60, G.J.Garcia (3) 14,15 2 cps 3 Chemin Du Ciel, 60, W.Moreyra (6) 2,85 1 1/2 cpo 4 Asiatic Till, 60, R.Blanco (4) 6,05 2 cps 5 Guapo Como Yo, 59, R.Villegas (1) 7,10 10 cps 6 City Wonder, 60, M.J.Lopez (2) 20,70 11 cps - - - Dividendos: DON EMPEÑO $ 1,60 y 1,30. Expressive Smart $ 2,25. EXACTA $ 160,00. TRIFECTA $ 376,50. DOBLE $ 620,00.No corrieron: (5) New Indy, (7) Thunder Blue y (8) Storm Dynamico. Tiempo: 1'35s86c. Cuidador: J.M.Etchechoury. Stud: San Benito. El ganador de 5 años es hijo de Exchange Rate y Doña Ley DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUE ME LO CREO, 57, W.Pereyra (10) 2 Honey Key, 57, R.Blanco (3) 5,30 1 cpo 3 Amanecida Kiss, 57, F.Coria (6) 4,50 1 cpo 4 Moon Visit, 57, G.Hahn (2) 2,40 3/4 cpo 5 Sala Rock, 57, M.Delli Q. (1) 17,70 1/2 cza 6 Negociacion, 57, F.Menendez (7) 55,05 cza 7 Garua Finita, 57, B.Enrique (8) 9,65 7 cps 8 Satoshi, 53, J.Espinoza (4) 8,25 1/2 cza ú Mem`s Soy, 53, E.G.Ortega T. (5) 12,90 1 cpo - - - Dividendos: QUE ME LO CREO $ 5,15, 2,30 y 1,35. Honey Key $ 2,75 y 1,30. Amanecida Kiss $ 1,45. EXACTA $ 224,50. TRIFECTA $ 1.141,00. DOBLE $ 510,00. TRIPLO $ 2.069,00. CUATERNA $ 6.233,00.No corrieron: (9) Requeteguapa y (11) Magayuela. Tiempo: 1'12s89c. Cuidador: J.J.Etchechoury. Stud: Dos Estrellas. La ganadora de 4 años es hija de Sabayon y Red Knight DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 RAYO FUN, 53, E.G.Ortega T. (15) 2 El De Laguna, 57, Jorge Peralta (6) 2,75 3 cps 3 Gran Net, 54, M.Giuliano C. (2) 15,10 1 1/2 cpo 4 Ojo Feligres, 57, D.Gauna (12) 4,85 1 1/2 cpo 5 Mini Mi, 57, F.Aguirre (9) 119,60 2 cps 6 Rain Ruler, 57, W.Pereyra (5) 2,80 1 1/2 cpo 7 Boario Primero, 57, M.Valle (7) 35,85 pzo 8 Regios Programas, 57, E.Siniani (16) 46,15 pzo 9 Red Tenderness, 57, D.R.Gomez (8) 118,55 1/2 cpo 10 Par Time, 57, J.Rivarola (11) 68,80 2 cps 11 Dulok, 57, B.Enrique (14) 17,15 2 cps 12 Rafa Champ, 57, M.Delli Q. (1) 13,85 1 1/2 cpo ú Desert Eagle, 57, R.L.Gonzalez (10) 31,75 5 cps - - - Dividendos: RAYO FUN $ 6,20, 2,90 y 2,15. El De Laguna $ 1,70 y 1,70. Gran Net $ 2,90. IMPERFECTA $ 288,00. CUATRIFECTA $ 38.815,00. DOBLE $ 5.275,00.No corrieron: (3) Dulce Amigo, (4) Shampain Clear y (13) Sword. Tiempo: 1'12s49c. Cuidador: P.F.Paganti. Stud: Don Eduardo (az). El ganador de 4 años es hijo de Chubasco Fun y Manipul Press DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ASSURANCE, 57, F.Coria (10) 2 Ophion, 57, E.Siniani (15) 5,20 3/4 cpo 3 En Rebeldia, 57, D.R.Gomez (14) 20,60 cza 4 Mencanto, 57, J.Rivarola (5) 5,30 1/2 cpo 5 Gracias Veron, 53, E.G.Ortega T. (2) 19,45 3 cps 6 Ever Plin Plin, 54, A.I.Romay (6) 12,50 1/2 cpo 7 Ant Man, 57, M.Delli Q. (7) 11,90 2 cps 8 Happy Chuck, 57, J.Carrizo (9) 32,00 1/2 cpo 9 Riff, 57, M.J.Lopez (8) 5,20 1 1/2 cpo 10 Kachivache Ton, 57, J.Leonardo (1) 12,75 1/2 cpo 11 Suno Top, 57, R.Villagra (4) 97,10 hco 12 West Tin, 57, R.L.Gonzalez (13) 40,65 1 cpo 13 Ronaldinhio, 57, G.Hahn (16) 7,75 1/2 cpo 14 Hesiodo, 57, F.Aguirre (12) 12,85 7 cps 15 Dancing Street, 50, F.Roldan (3) 155,70 10 cps ú* Jugado Rye, 54, J.R.Benitez V. (11) 163,45 s.a. - - - - - (*) Largó retrasado Dividendos: ASSURANCE $ 5,20, 2,35 y 1,70. Ophion $ 2,35 y 1,70. En Rebeldia $ 5,55. IMPERFECTA $ 1.770,00. CUATRIFECTA $ 277.039,50. DOBLE DESQUITE $ 27.300,00. TRIPLO $ 57.705,00. CUATERNA $ 99.999,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s30c. Cuidador: L.R.Rodriguez. Stud: Tres Jotas. El ganador de 5 años es hijo de Angiolo y Dazzle Darli. RECAUDACIÓN $ 31.558.333 . RAYO FUN. El De Laguna. Gran Net. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) Dulce Amigo, (4) Shampain Clear y (13) Sword1'12s49c.P.F.Paganti.Don Eduardo (az). El ganador de 4 años es hijo de Chubasco Fun y Manipul Press QUE ME LO CREO. Honey Key. Amanecida Kiss. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (9) Requeteguapa y (11) Magayuela1'12s89c.J.J.Etchechoury.Dos Estrellas. La ganadora de 4 años es hija de Sabayon y Red Knight DON EMPEÑO. Expressive Smart. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (5) New Indy, (7) Thunder Blue y (8) Storm Dynamico1'35s86c.J.M.Etchechoury.San Benito. El ganador de 5 años es hijo de Exchange Rate y Doña Ley

