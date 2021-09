Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

No Me Reproches , 57, F.Arreguy (h)

DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 BOLGHERI VAN, 57, D.R.Gomez (13) 2 Bendito Champ, 57, F.Arreguy (h) (4) 8,65 2 1/2 cps 3 Walter For Ever, 51, J.R.Benitez V. (14) 16,10 1/2 pzo 4 Forty Paton, 53, U.Chaves (2) 7,40 cza 5 Shy Enzo, 57, G.Hahn (6) 2,60 1 cpo 6 Inter Stripes, 57, M.Delli Q. (12) 10,15 pzo 7 Lynda Causa, 53, E.G.Ortega T. (7) 23,60 1 cpo 8 Pal Viejo Mio, 57, D.Gauna (9) 26,65 cza 9 The Black Legend, 57, P.Diestra (h) (10) 8,65 pzo 10 Dreamking, 55, J.L.Fernandez (1) 84,35 3/4 cpo 11 Sachem, 57, M.J.Lopez (8) 12,50 1/2 cpo 12 Bosco Joe, 54, E.Martinez (5) 39,90 1/2 cza 13 Super Ti, 52, L.Paredes (11) 272,60 1 1/2 cpo ú Aceptable Jet, 57, F.Menendez (3) 64,95 10 cps - - - Dividendos: BOLGHERI VAN $ 3,70, 2,15 y 1,75. Bendito Champ $ 3,15 y 2,50. Walter For Ever $ 4,35. IMPERFECTA $ 409,00. TRIFECTA $1.976,00. DOBLE $ 1.667,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s44c. Cuidador: H.R.Marozzi. Stud: Don Geronimo. El ganador de 5 años es hijo de Van Nistelrooy y Miss Gea UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 PARA ENAMORARSE, 57, W.Pereyra (9) 2 Gracia Divina, 57, Jorge Peralta (5) 18,65 cza 3 Sala Rock, 54, M.A.Sosa (11) 12,85 3 cps 4 Xeneize, 57, M.Valle (10) 6,35 pzo 5 Curiosa Sociedad, 54, E.Martinez (4) 18,75 pzo 6 Luna Española, 57, A.O.Lopez (1) 10,45 1/2 cpo 7 Zensational Dream, 57, E.Siniani (14) 16,00 1/2 cza 8 Romantic Girl, 53, E.G.Ortega T. (6) 38,05 3/4 cpo 9 Pretty Sally, 57, M.J.Lopez (8) 17,95 5 cps 10 Mobility, 55, A.I.Romay (12) 57,35 2 1/2 cps 12 Milaphila, 57, P.Sotelo (2) 7,20 1 cpo 13 Chauffaja, 57, D.R.Gomez (3) 10,30 3/4 cpo ú Doña Surfista, 57, P.Diestra (h) (13) 4,45 1 cpo - - - Dividendos: PARA ENAMORARSE $ 3,00, 2,65 y 1,75. Gracia Divina $ 6,75 y 4,75. Sala Rock $ 3,15. IMPERFECTA $ 561,00. TRIFECTA $ 11.921,00. DOBLE $ 2.255,00. TRIPLO $ 5.451,00. CUATERNA $ 50.000,00.No Corrió: (7) Pampa Tunning. Tiempo: 1'5s73c. Cuidador: D.M.Svarycheski. Stud: Tapalquen (az). La ganadora de 4 años es hija de Valid Stripes y Dinamica Rye DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 STAR IN THE SKY, 53, J.Roman (6) 2 Crecer Volando, 57, W.Aguirre (5) 3,50 6 cps 3 Lima Tango Alfa, 57, E.Ortega P. (12) 6,45 2 cps 4 Viva Querida, 57, M.La Palma (11) 4,05 1 1/2 cpo 5 Dona Ivone, 53, U.Chaves (1) 4,30 1 cpo 6 Vivica Fox, 57, F.Menendez (10) 14,60 1/2 cpo 7 Mev Mariu, 57, D.Gauna (8) 16,40 pzo 8 Lita Express, 57, R.Villagra (7) 137,20 1 1/2 cpo 9 Advice Given, 57, D.R.Gomez (3) 9,10 1/2 cpo 10 Lode Buddha, 55, A.I.Romay (9) 9,45 1/2 cpo 11 La Chinwina, 57, P.Diestra (h) (2) 13,70 1 1/2 cpo 12 Weeding, 54, L.Paredes (14) 60,00 1 cpo ú Borrachin Carson`s, 57, R.L.Gonzalez (4) 78,15 pzo - - - Dividendos: STAR IN THE SKY $ 24,70, 8,10 y 3,75. Crecer Volando $ 2,30 y 1,40. Lima Tango Alfa $ 2,25. IMPERFECTA $ 901,00. CUATRIFECTA $ 342.602,00. DOBLE $ 3.862,50.No Corrió: (13) Buscadora De Oro. Tiempo: 1'5s35c. Cuidador: C.D.Cuevas. Stud: El Linye Y Rami (dol). La ganadora de 6 años es hija de Stratostar y Sky Voneta DECIMOTERCERA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 CURIOSO SEATTLE, 54, M.A.Sosa (14) 2 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (13) 10,20 pzo 3 Mencanto, 57, W.Pereyra (6) 4,05 3 cps 4 Gracias Veron, 53, E.G.Ortega T. (2) 7,95 3 cps 5 Ophion, 57, E.Siniani (12) 3,40 5 cps 6 Matchmaze, 57, W.Aguirre (8) 5,25 hco 7 En Rebeldia, 57, D.R.Gomez (5) 8,30 1/2 cpo 8 Happy Chuck, 57, J.Carrizo (7) 52,25 cza 9 West Tin, 57, R.L.Gonzalez (15) 65,15 1/2 cpo 10 Ever Plin Plin, 55, A.I.Romay (1) 23,50 7 cps 11 Pepe Master, 54, J.R.Benitez V. (11) 56,30 1/2 pzo 12 Viejo Coco, 57, M.J.Lopez (10) 64,90 4 cps ú Ant Man, 57, M.Delli Q. (3) 62,65 6 cps - - - Dividendos: CURIOSO SEATTLE $ 5,20, 2,25 y 1,70. Great Pasmence $ 4,35 y 3,25. Mencanto $ 6,05. IMPERFECTA $ 3.060,00. CUATRIFECTA $ 50.077,50. DOBLE DESQUITE $ 31.530,00. TRIPLO $ 59.269,50. CUATERNA $ 381.538,50. No corrieron: (4) Bill Collins, (9) Jugado Rye y (16) Sing In Camp. Tiempo: 1'18s96c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Banfield. El ganador de 5 años es hijo de Seattle Fitz y Miss Cursi To. RECAUDACIÓN: $ 30.034.532.. STAR IN THE SKY. Crecer Volando. Lima Tango Alfa. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (13) Buscadora De Oro1'5s35c.C.D.Cuevas.El Linye Y Rami (dol). La ganadora de 6 años es hija de Stratostar y Sky Voneta PARA ENAMORARSE. Gracia Divina. Sala Rock. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (7) Pampa Tunning1'5s73c.D.M.Svarycheski.Tapalquen (az). La ganadora de 4 años es hija de Valid Stripes y Dinamica Rye BOLGHERI VAN. Bendito Champ. Walter For Ever. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'6s44c.H.R.Marozzi.Don Geronimo. El ganador de 5 años es hijo de Van Nistelrooy y Miss Gea

