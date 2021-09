Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

THE CAT IS ALIVE , 56, W.Aguirre

TERCERA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 D`OR VAN, 53, S.Arias (6) 2 Brujo Copado, 57, A.O.Lopez (9) 3,55 2 cps 3 Bermejo Joy, 53, E.Candia G. (7) 4,65 1 cpo 4 Stormy Kissing, 54, M.A.Sosa (3) 5,45 4 cps 5 Assurance, 50, F.Caceres (8) 20,05 1 1/2 cpo 6 Kempten, 55, A.I.Romay (2) 20,45 3/4 cpo 7 Olimpic Dreams, 57, R.Cunz (4) 11,70 4 cps ú Virgin Spring, 51, D.Lencinas (5) 13,90 12 cps - - - Dividendos: D´OR VAN $ 2,15 y 1,75. Brujo Copado $ 1,60. EXACTA $ 140,50. Apuesdta TRIFECTA $ 533,50. DOBLE $ 467,50.No Corrió: (1) Valfrido Joy. Tiempo: 1'16s43c. Cuidador: E.O.Pinedo C.. Stud: El Establo. El ganador de 5 años es hijo de Van Nistelrooy y Gold Fitz CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CURIOSA SOCIEDAD, 55, E.Martinez (10) 2 Petite Itza, 53, W.Garcia (1) 6,30 hco 3 Alajuelita, 54, M.A.Sosa (9) 5,60 7 cps 4 Happy Hits, 57, A.Marinhas (7) 8,55 1 1/2 cpo 5 Magayuela, 57, E.Siniani (2) 67,75 3/4 cpo 6 Moon Visit, 53, E.Candia G. (4) 2,45 1/2 pzo 7 Silent Soul, 54, M.Giuliano C. (6) 11,55 2 cps ú Pampa Tunning, 53, U.Chaves (3) 4,40 12 cps - - - Dividendos: CURIOSA SOCIEDAD $ 4,80 y 2,65. Petite Itza $ 3,15. $ 198,00. TRIFECTA $ 1.114,50. DOBLE $ 1.402,50. TRIPLO $ 901,00. CUATERNA $ 3.891,00.No corrieron: (5) Whitty y (8) Aspera Gota Song. Tiempo: 59s67c. Cuidador: A.Bustamante D.. Stud: Maria Y Angel (az). La ganadora de 4 años es hija de Curioso Johan y Sociedad Atractiva QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 CINNAMON CREAM, 57, J.C.Diestra (h) (10) 2 La Autobomba, 57, Jorge Peralta (6) 4,60 5 cps 3 Lily`s Candy, 57, C.Montoya (1) 6,00 3 cps 4 The Royal Rose, 57, A.O.Lopez (11) 13,50 1/2 cpo 5 Nistel Queen, 53, E.G.Ortega T. (7) 8,60 pzo 6 Justina In Town, 57, M.J.Lopez (3) 6,40 1/2 cpo 7 Lilibet, 57, W.Aguirre (5) 33,80 1/2 cpo 8 Farabuta Ton, 54, A.Allois (13) 5,00 v.m. 9 Reconcili Dabbler, 57, A. Portillo O. (4) 30,65 2 cps 10 Luci Triomphe, 53, R.Villegas (8) 4,35 3/4 cpo ú Bell Kal, 57, R.Villagra (12) 56,05 2 cps - - - Dividendos: CINNAMON CREAM $ 6,55, 2,15 y 1,40. La Autobomba $ 2,10 y 1,45. Lily´s Candy $ 1,85. IMPERFECTA $ 354,00. CUATRIFECTA $ 13.771,00. DOBLE $ 1.157,50.No corrieron: (2) Princesita Laury y (9) India Terrible. Tiempo: 1'0s53c. Cuidador: O.A.Barrionuevo. Stud: Don Gabriel (tdl). La ganadora de 5 años es hija de Endorsement y Cinnamon Girl SEXTA CARRERA- 1600 METROSPremio: Especial Mariano Moreno Pag. Dist. 1 ZENDA BOHEMIA, 59, P.Diestra (h) (2) 2 American Charity, 57, R.Blanco (6) 2,80 8 cps 3 Fy Spree, 57, A.O.Lopez (7) 4,15 1 1/2 cpo 4 Doña Guarani, 55, W.Moreyra (5) 7,95 4 cps 5 Honor A Pomona, 55, R.L.Gonzalez (4) 32,65 pzo - - - Dividendos: ZENDA BOHEMIA $ 1,55. EXACTA $ 24,50. TRIFECTA $ 38,50. DOBLE $ 592,50.No corrieron: (1) Jericoacoara y (3) Stemme. Tiempo: 1'35s37c. Cuidador: J.C.Diestra. Stud: Don Lolo (sr). La ganadora de 4 años es hija de Remote y Bohemia Mia SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SINGLE PRINCE, 56, A.I.Romay (8) 2 Ante Chuck, 54, P.Sotelo (10) 5,60 2 cps 3 Vilano Joy, 54, M.Valle (4) 4,55 cza 4 Strategic West, 52, J.Yalet (h) (7) 42,55 1/2 cpo 5 Gran Blend, 56, F.Coria (9) 2,75 cza 6 Vice Consul, 50, E.Candia G. (2) 14,75 1 cpo 7 Che Zorro, 62, J.Osuna (12) 4,95 3/4 cpo 8 Milanes Joy, 52, E.G.Ortega T. (1) 6,80 3 cps ú Isabella Shin, 51, M.Giuliano C. (6) 39,20 3/4 cpo - - - Dividendos: SINGLE PRINCE $ 5,80, 6,80 y 4,15. Ante Chuck $ 3,60 y 2,05. Vilano Joy $ 1,50. EXACTA $ 560,50. TRIFECTA $ 3.949,00. DOBLE $ 897,50. TRIPLO $ 1.975,00. CUATERNA $ 10.562,00.No corrieron: (3) Hyperloop, (5) Jeweliana y (11) Adios Muchachos. Tiempo: 1'11s58c. Cuidador: R.Vega. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 7 años es hijo de Strategic Prince y Solicit OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LA CHONITA, 57, W.Moreyra (6) 2 Hallow Again, 57, P.Diestra (h) (3) 10,70 4 cps 3 Le Sondage, 57, M.Delli Q. (5) 21,35 pzo 4 Zarkara, 57, G.Hahn (11) 2,20 1/2 pzo 5 Señora Milagrosa, 57, Jorge Peralta (4) 11,00 cza 6 Belong Me Plus, 57, F.Aguirre (10) 48,90 1 cpo 7 Negrita Amada, 53, E.Candia G. (8) 193,00 1 1/2 cpo 8 Daiquiri, 57, A.Giorgis (13) 50,90 1/2 cpo 9* Pasion Turfistica, 53, R.Villegas (7) 12,65 cza 10 Que Tal Tambera, 57, S.Piliero (2) 156,65 3/4 cpo 11 A Primera Vista, 57, C.Velazquez (12) 13,05 2 cps úX Fire D`oro, 57, A.Cabrera (9) 9,65 cza - - - - - (*) Largó mal (X) Largó mal Dividendos: LA CHONITA $ 2,45, 1,95 y 1,70. Hallow Again $ 3,85 y 3,55. Le Sondage $ 7,25. IMPERFECTA $ 283,00. CUATRIFECTA $ 18.821,00. DOBLE $ 1.022,50. CADENA con 6 aciertos $ 64.320,00, con 5 aciertos $ 466,50.No Corrió: (1) Luz Del Rio. Tiempo: 1'0s85c. Cuidador: M.V.Viaytes. Stud: El Clavo. La ganadora de 4 años es hija de Equal Talent y Chony Caribeña NOVENA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 BOLLANI, 56, W.Aguirre (7) 2 El Quintral, 56, P.Diestra (h) (5) 6,85 5 cps 3 Master Of Silence, 56, F.Aguirre (1a) 14,50 10 cps 4 El Pacino, 54, J.Yalet (h) (8) 45,80 3 cps 5 Galacticado, 52, J.Pintos (2) 44,45 3 cps 6 Level One, 52, A.Allois (3) 15,05 hco 7 Man In The Moon, 52, W.Garcia (1) 14,50 12 cps ú* Cactus, 56, F.Coria (6) 1,95 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: BOLLANI $ 1,80 y 1,80. El Quintral $ 2,20. EXACTA $ 138,50. TRIFECTA $ 740,50. DOBLE $ 507,50.No Corrió: (4) Kilroos. Tiempo: 2'7s23c. Cuidador: O.R.Cavallaro. Stud: Arroyo De Luna. El ganador de 3 años es hijo de Manipulator y Be My Baby DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CRACKBERRY, 57, G.Hahn (10) 2 Wood Lodge, 57, W.Aguirre (12) 15,10 1 1/2 cpo 3 Que Asombroso, 53, U.Chaves (8) 6,05 6 cps 4 El Potro Perfecto, 53, D.Lencinas (5) 8,50 2 cps 5 Toronto, 55, A.I.Romay (11) 5,45 1/2 cpo 6 Seattle Roman, 57, M.N.Ferreyra (2) 9,60 pzo 7 Granadino Moro, 57, J.Rivarola (1) 7,70 2 1/2 cps 8 El Maori, 57, O.Arias (3) 7,90 hco 9 Don Lagos, 57, J.C.Diestra (h) (14) 22,90 pzo 10 El Delineado, 53, R.Villegas (9) 42,40 3 cps 11 Stormy Sam, 57, S.Piliero (4) 36,20 1 cpo 12 Alocate, 57, R.Alzamendi (13) 28,95 1 cpo ú Rio Alfeo, 53, E.G.Ortega T. (7) 25,95 3 cps - - - Dividendos: CRACKBERRY $ 3,00, 1,75 y 1,25. Wood Lodge $ 6,15 y 2,90. Que Asombroso $ 1,80. IMPERFECTA $ 673,00. CUATRIFECTA $ 43.666,00. DOBLE $ 865,00. TRIPLO $ 1.255,00. CUATERNA $ 11.111,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 6.618,50, con 4 aciertos $ 82,00.No Corrió: (6) El Muy Mentado. Tiempo: 1'5s3c. Cuidador: M.A.Cotignola. Stud: Don Kin. El ganador de 6 años es hijo de Pure Prize y Criza UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LAST WAKE, 56, F.Aguirre (7) 2 Abrasadora, 56, F.Arreguy (h) (11) 3,15 cza 3 Super Vin, 56, A.Cabrera (4) 5,80 hco 4 Kitty Icon, 52, E.Candia G. (6) 5,30 7 cps 5 Decanas Telus, 56, N.Ortiz (3) 70,15 2 cps 6 Ambar Cap, 56, J.Rivarola (12) 3,45 1/2 cpo 7 Bella Fast, 56, F.Menendez (9) 13,05 3 cps 8 La Siempre Viva, 56, A.O.Lopez (8) 16,90 1 cpo 9 Nona Key, 56, S.Piliero (2) 56,55 9 cps ú Agua Sucia, 54, J.Yalet (h) (10) 74,05 16 cps - - - Dividendos: LAST WAKE $ 4,05, 3,30 y 2,25. Abrasadora $ 2,15 y 1,55. Super Vin $ 2,60. EXACTA $ 147,00. TRIFECTA $ 483,00. DOBLE $ 1.355,00.No corrieron: (1) La Mitagstein y (5) La Ambiciosa. Tiempo: 1'0s64c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: Zoraida (ros). La ganadora de 3 años es hija de John F Kennedy y Last Impression DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 HACELA BIEN, 53, D.Lencinas (3) 2 Apercibida, 53, U.Chaves (12) 2,60 2 cps 3 Bio Shiner, 57, J.Rivarola (13) 5,25 4 cps 4 Kutxabank, 57, P.Diestra (h) (5) 6,10 2 cps 5 City Lagoon, 57, J.C.Diestra (h) (9) 7,35 1/2 cpo 6 Sudowon, 54, M.A.Sosa (4) 5,05 1 cpo 7 Bella Alex, 57, R.L.Gonzalez (10) 83,05 4 cps 8 Seeker`s Light, 54, J.R.Benitez V. (2) 54,10 1 cpo 9 Reumen Lef, 57, M.Delli Q. (7) 4,40 1 1/2 cpo 10 Melania, 57, M.J.Lopez (8) 40,90 8 cps ú Tia Claudina, 57, A.O.Lopez (11) 227,70 2 cps - - - Dividendos: HACELA BIEN $ 24,25, 6,00 y 1,95. Apercibida $ 1,30 y 1,10. Bio Shiner $ 1,30. IMPERFECTA $ 619,00. TRIFECTA $ 4.995,00. DOBLE $ 7.412,50. TRIPLO $ 7.905,00. CUATERNA $ 77.777,00.No corrieron: (1) Lady Thuraya y (6) Iunonis. Tiempo: 1'0s95c. Cuidador: S.G.Gisande. Stud: El Viejito. La ganadora de 5 años es hija de Cityscape y Indignity DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DAICOMYO, 57, W.Aguirre (14) 2 Sadulayev, 57, L.Alday (11) 3,75 1 cpo 3 Coco Freud, 53, R.Villegas (10) 21,10 1/2 cpo 4 Bolgheri Van, 57, D.R.Gomez (13) 7,90 1 1/2 cpo 5 Pekerman, 53, U.Chaves (2) 21,80 1 1/2 cpo 6* Not Alone, 57, E.Siniani (7) 6,15 1/2 cpo 7 Happy Chuck, 57, J.Carrizo (6) 32,85 2 cps 8 Kachivache Ton, 53, A.Allois (1) 16,70 2 cps 9 Unlock Your Wish, 53, L.Ramallo (12) 14,30 cza 10 El Acosador, 57, F.Arreguy (h) (9) 17,50 2 1/2 cps ú Freestalker, 57, M.N.Ferreyra (3) 7,55 5 cps - - - - - (*) Largó mal Dividendos: DAICOMYO $ 2,50, 1,55 y 1,30. Sadulayev $ 2,65 y 1,80. Coco Freud $ 2,90. IMPERFECTA $ 119,00. CUATRIFECTA $ 15.909,00. DOBLE $ 4.742,50.No corrieron: (4) Portal Kisser, (5) Inaudito Dubai y (8) Never Worry. Tiempo: 1'5s90c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: Don Cristobal (az). El ganador de 5 años es hijo de Fresher y Malveillante DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 RAIN RULER, 57, F.Arreguy (h) (9a) 2 Centella Halo, 57, J.Rivarola (10) 9,65 3 cps 3 Empower Joy, 53, E.Candia G. (9) 1,40 pzo 4 Sultan De Brunei, 53, J.Pintos (2) 29,75 2 1/2 cps 5 Naholo, 57, L.Cabrera (6) 7,30 1 1/2 cpo 6 Stormy Desert, 57, D.R.Gomez (7) 52,20 1 1/2 cpo 7 Tanguero Johan, 57, S.Piliero (4) 7,25 1 cpo 8 Petronino Fitz, 57, R.L.Gonzalez (1) 35,85 1 1/2 cpo 9 Sweet Olvidado, 57, P.Diestra (h) (8a) 30,65 3 cps 10 Dubai Caribeño, 57, M.J.Lopez (14) 186,80 3 cps 11 National Song, 57, M.Asconiga (5) 5,95 cza 12 Tornado Halo, 57, E.Siniani (11) 199,60 5 cps 13 Twin Kiss, 57, F.Aguirre (12) 218,40 3/4 cpo 14 Gitano Pat, 53, F.Caceres (3) 62,60 cza ú Rubi Selecto, 57, C.Velazquez (8) 30,65 1 1/2 cpo - - - Dividendos: RAIN RULER $ 1,40, 1,50 y 1,35. Centella Halo $ 3,40 y 2,25. Sultan De Brunei $ 3,95. IMPERFECTA $ 635,00. CUATRIFECTA $ 12.016,50. DOBLE DESQUITE $ 920,00. TRIPLO $ 7.912,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 33.370,50. No Corrió: (13) Black Biondi. 