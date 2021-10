Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Wild You Are , 57, F.Coria

OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DE SONDIKA, 53, E.Candia G. (4) 2 Beths Princess, 57, E.Siniani (6) 33,40 1/2 cpo 3 Dulce Cantora, 54, M.A.Sosa (7) 4,10 5 cps 4 Susan Island, 57, W.Aguirre (2) 2,25 1 1/2 cpo 5 Zambita Letal, 53, S.Arias (8) 3,80 2 1/2 cps 6 Belle Suchi, 57, J.Rivarola (1) 9,45 1 1/2 cpo 7* Espartana Sam, 57, F.L.Goncalves (3) 10,45 3 cps 8 La Razon, 51, F.Caceres (5) 10,60 pzo ú Pasion Way, 53, J.Espinoza (9) 69,75 1 1/2 cpo - - - - - (*) Largó retrasado

Dividendos: DE SONDIKA $ 9,45, 3,35 y 1,85. Beths Princess $ 12,10 y 6,55. Dulce Cantora $ 2,50. EXACTA $ 1.234,00. TRIFECTA $ 7.217,00. DOBLE $ 4.282,50. CADENA con 6 aciertos $ 114.485,00, con 5 aciertos $ 398,00.No Corrió: (10) Baldovina. Tiempo: 1'24s99c. Cuidador: L.R.Haedo. Stud: Dai Y Franco. La ganadora de 5 años es hija de Portal Del Alto y Baska Bilbaina NOVENA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DOCTOR BEST, 53, F.Caceres (8) 2 Acertijo Radiante, 57, R.Villagra (12) 4,20 1 cpo 3 Rogier, 57, D.Gauna (4) 3,35 2 cps 4* Modelo Boss, 57, F.L.Goncalves (10) 2,25 1/2 cza 5 Hello My Boy, 53, E.Candia G. (2) 7,20 1 1/2 cpo 6X El Lago Ness, 57, O.Roncoli (6) 15,40 pzo 7 Sembra Fitz, 55, J.Avendaño (9) 38,70 2 1/2 cps 8 Grand Thobias, 57, F.Aguirre (11) 26,65 1/2 cpo 9 Don Pichulo, 57, S.Piliero (3) 38,50 4 cps ú Colapsado, 57, R.L.Gonzalez (5) 61,50 8 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Largó mal Dividendos: DOCTOR BEST $ 9,45, 5,30 y 2,80. Acertijo Radiante $ 2,40 y 1,70. Rogier $ 2,40. EXACTA $ 439,50. CUATRIFECTA $ 9.126,00. DOBLE $ 4.285,00. TRIPLO $ 16.666,00. CUATERNA $ 60.000,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 16.190,50, con 4 aciertos $ 141,50.No corrieron: (1) Blocked Truth y (7) Bordonero Soy. Tiempo: 1'5s71c. Cuidador: D.Guzman Lopez. Stud: Venezuela (cba). El ganador de 7 años es hijo de Best Bob y Flag Doctora DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 YA TE MUESTRO, 57, E.Siniani (2) 2 Elquetejedi, 54, M.Giuliano C. (4) 16,45 hco 3 Estar Mejor, 57, F.L.Goncalves (7) 1,50 6 cps 4 Crackberry, 57, G.Hahn (6) 4,55 5 cps 5 Narrow Beach, 53, U.Chaves (8) 3,60 8 cps - - - Dividendos: YA TE MUESTRO $ 5,35. EXACTA $ 472,00. TRIFECTA $ 1.242,50. DOBLE $ 9.002,50.No corrieron: (1) Compasivo Best, (3) Lavaccio, (5) Leon Valiente y (9) Chavala Vic. Tiempo: 1'24s43c. Cuidador: E.O.Donadio (h). Stud: Esece. El ganador de 6 años es hijo de Van Nistelrooy y Muestra Gratis UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 WOOD LODGE, 57, W.Aguirre (8) 2 Anello, 57, Jorge Peralta (10) 3,45 2 cps 3 The Tryman, 57, E.Siniani (9) 3,75 1 1/2 cpo 4 Toronto, 57, F.L.Goncalves (2) 3,90 1/2 cza 5 Muscarian, 57, I.Monasterolo (3) 14,40 7 cps 6 El Vivido, 57, O.Roncoli (4) 32,15 1/2 pzo 7 King Exocet, 57, G.Bellocq (7) 6,60 3/4 cpo 8 El Rey Azteca, 57, O.Arias (6) 12,40 2 cps ú Best Valentin, 57, D.Gauna (1) 43,95 24 cps - - - Dividendos: WOOD LODGE $ 4,35, 1,80 y 1,20. Anello $ 1,95 y 1,20. The Tryman $ 1,25. EXACTA $ 175,50. TRIFECTA $ 478,00. DOBLE $ 2.320,00. CUATERNA $ 54.545,00.No Corrió: (5) Sant Antimo. Tiempo: 1'4s63c. Cuidador: G.J.Ojeda. Stud: Los Parejeros (tan). El ganador de 9 años es hijo de Footstepsinthesand y Murias DUODECIMA CARRERA- 1500 METROS Pag. Dist. 1 LEGIONARIO FAST, 54, M.A.Sosa (12) 2 Pompidou, 57, A.O.Lopez (4) 2,65 6 cps 3 Siquta, 57, E.Siniani (10) 5,15 hco 4 Campano Zam, 53, F.Caceres (8) 35,30 1 cpo 5 Cachi Chuck, 53, E.Candia G. (1) 6,45 1/2 pzo 6 Logy Hero, 57, R.L.Gonzalez (11) 22,45 1 1/2 cpo 7 Great Chacarero, 53, S.Arias (7) 57,60 1 1/2 cpo 8 Espantahero, 57, J.L.Fernandez (3) 15,70 2 cps 9 True Gift, 55, L.M.Fer`dez (6) 58,05 1 cpo 10 Catedratico Guapo, 53, R.Villegas (9) 5,55 2 cps ú Campus Attend, 57, M.N.Ferreyra (5) 22,20 19 cps - - - Dividendos: LEGIONARIO FAST $ 3,65, 2,75 y 1,55. Pompidu $ 2,15 y 1,45. Siquta $ 1,70. IMPERFECTA $ 254,00. CUATRIFECTA $ 14.168,00. DOBLE $ 2.322,50.No corrieron: (2) Lilibet y (13) Bosco Vasco. Tiempo: 1'32s52c. Cuidador: J.G.Borda. Stud: Capricornio. El ganador de 5 años es hijo de Ghegho y Legrand Slew DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CHAMPI ZETA, 53, U.Chaves (7) 2* Sale Tinder, 57, E.Siniani (4) 5,85 3/4 cpo 3 Argentino Best, 54, M.Giuliano C. (12) 2,95 1/2 cpo 4 Hakkasan, 57, O.Arias (6) 17,65 1 cpo 5 Tarano, 57, W.Aguirre (9) 15,25 5 cps 6 Corro Chuck, 57, P.Diestra (h) (5) 2,80 pzo 7 Misil Rock, 55, J.Osuna (11) 8,00 1 cpo 8 Mr Ruler, 57, G.Hahn (2) 8,85 1 1/2 cpo úX El Enjoyado, 57, L.Ferreyra (8) 87,20 s.a. - - - - - (*) Largó mal (X) Largó retrasado Dividendos: CHAMPI ZETA $ 6,45, 2,55 y 1,75. Sale Tinder $ 1,90 y 2,90. Argentino Best $ 1,35. IMPERFECTA $ 2.445,00. CUATRIFECTA $ 77.776,50. DOBLE DESQUITE $ 6.900,00. TRIPLO $ 7.054,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 72.744,00. No corrieron: (1) Cambiemos De Guante, (3) El Es De Queens y (10) Quick Mojito. Tiempo: 6s35c. Cuidador: J.E.Comba. Stud: Maluchi (tan). El ganador de 6 años es hijo de Seattle Fitz y Champi Rom. RECAUDACIÓN: $ 26.091.470.. LEGIONARIO FAST. Pompidu. Siquta. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Lilibet y (13) Bosco Vasco1'32s52c.J.G.Borda.Capricornio. El ganador de 5 años es hijo de Ghegho y Legrand Slew WOOD LODGE. Anello. The Tryman. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (5) Sant Antimo1'4s63c.G.J.Ojeda.Los Parejeros (tan). El ganador de 9 años es hijo de Footstepsinthesand y Murias YA TE MUESTRO. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (1) Compasivo Best, (3) Lavaccio, (5) Leon Valiente y (9) Chavala Vic1'24s43c.E.O.Donadio (h).Esece. El ganador de 6 años es hijo de Van Nistelrooy y Muestra Gratis DOCTOR BEST. Acertijo Radiante. Rogier. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos, con 4 aciertos.No corrieron: (1) Blocked Truth y (7) Bordonero Soy1'5s71c.D.Guzman Lopez.Venezuela (cba). El ganador de 7 años es hijo de Best Bob y Flag Doctora DE SONDIKA. Beths Princess. Dulce Cantora. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertoscon 5 aciertos.No Corrió: (10) Baldovina1'24s99c.L.R.Haedo.Dai Y Franco. La ganadora de 5 años es hija de Portal Del Alto y Baska Bilbaina

KOSMICO SOY. Noble City. Wild You Are. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (1) Candy Gato y (7) Ceiling1'43s93c.R.Vega.Tramo 20 (sgo. Del E.). El ganador de 4 años es hijo de Aerosol y Kiss Me Alone