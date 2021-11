Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

Trip To Veneza , 57, P.Carrizo

DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 PERFECT SIR, 53, R.Villegas (6) 2 Embrujado Craf, 57, W.Pereyra (2) 6,10 7 cps 3 Kalblood, 57, D.R.Gomez (15) 6,75 1/2 cpo 4 Money Tramp, 55, M.A.Sosa (3) 12,90 2 cps 5 Tornado Halo, 54, J.Avendaño (10) 167,30 2 cps 6 Splendoroso, 57, J.Villagra (11) 3,95 pzo 7 Jager Spice, 53, F.Caceres (8) 21,35 3/4 cpo 8 Petreo Magic, 53, W.Garcia (16) 32,75 cza 9 Login, 57, M.Delli Q. (4) 13,10 1 1/2 cpo 10 Cretino Y Expresivo, 57, O.Arias (1) 19,25 cza 11 El Ensayo, 57, F.Arreguy (h) (12) 5,50 hco 12 Dubai Caribeño, 57, M.J.Lopez (5) 81,90 7 cps ú Twin Kiss, 57, F.Aguirre (7) 389,45 7 cps - - - Dividendos: PERFECT SIR $ 2,90, 1,60 y 1,30. Embrujado Craf $ 2,70 y 1,85. Kalblood $ 2,30. IMPERFECTA $ 1.015,00. CUATRIFECTA $ 19.740,00. DOBLE $ 11.000,00. TRIPLO $ 41.371,50. CUATERNA $ 233.986,50. No corrieron: (9) Ponde Man, (13) Rey De Africa y (14) Con Un Pey. Tiempo: 1'13s33c. Cuidador: A.Sambuceti. Stud: I`isola Di Ponza. El ganador de 4 años es hijo de Perfectperformance y Busy Lad. RECAUDACIÓN: $ 31.468.265.

MASHONALAND. Trip To Veneza. Winner Belis. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (4) Ree Guapa1'20s54c.J.H.Prida.Mama Amalia. La ganadora de 5 años es hija de Master Of Hounds y The Sharon