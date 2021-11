Resultados de ayer en el Hipódromo de La Plata

WOULD YOU LIKE , 57, J.Villagra

NOVENA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 OJO CON TITI, 57, F.Arreguy (h) (2) 2 Pototeo, 55, J.M.Sanchez (10) 5,60 3/4 cpo 3 Chaufajo De Triomphe, 57, F.Aguirre (9) 2,90 2 cps 4 Galan Dinamico, 55, L.M.Fer`dez (7) 14,00 1 1/2 cpo 5 Faint Beach, 53, F.Caceres (1) 10,05 3 cps 6 Great Chacarero, 57, D.E.Arias (8) 17,15 4 cps 7 Lardoni, 57, G.Hahn (4) 6,65 2 cps 8 Tomicho, 51, U.Chaves (6) 9,85 3 cps 9 Best Prince, 55, J.Gonzalez (5) 40,70 pzo ú Noodles (uru), 57, F.L.Goncalves (3) 8,40 8 cps - - - Dividendos: OJO CON TITI $ 4,05, 1,60 y 1,20. Pototeo $ 2,20 y 1,35. Chaufajo De Triomphe $ 1,35. EXACTA $ 158,50. TRIFECTA $ 743,00. DOBLE $ 2.602,50. TRIPLO $ 7.861,00. CUATERNA $ 131.929,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 368.118,00, con 4 aciertos $ 1.917,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'13s70c. Cuidador: A.H.Sosa. Stud: Hs. Buen Ojo (sr). El ganador de 5 años es hijo de Knock y Flyer Fizz DECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 STRATEGIC CAT, 53, R.Bascuñan (8) 2 Ante Chuck, 53, S.Arias (11) 3,40 1/2 cpo 3 El Cubista, 57, F.Aguirre (10) 6,35 pzo 4 Sarhuman, 57, G.Hahn (2) 11,25 3 cps 5 Mimoso Soñado, 54, P.Diestra (h) (5) 34,95 2 cps 6 Soy Leon, 57, L.Cabrera (12) 10,25 pzo 7 Sardelli, 57, F.Coria (4) 5,95 cza 8 Tafi Del Valle, 57, F.Arreguy (h) (6) 6,60 hco 9 Calido Verano, 52, J.Avendaño (1) 61,35 1/2 cpo 10 Compadron Halo, 54, D.E.Arias (9) 15,85 8 cps 11 Very Continental, 57, D.Gauna (3) 43,50 2 cps ú* Adios Muchachos, 53, U.Chaves (7) 41,65 0 cpo - - - - - (*) Rodó Dividendos: STRATEGIC CAT $ 3,55, 1,65 y 1,40. Ante Chuck $ 1,85 y 1,90. El Cubista $ 1,70. EXACTA $ 78,50. CUATRIFECTA $ 4.832,00. DOBLE $ 692,50. Corrieron todos. Tiempo: 59s5c. Cuidador: G.A.Dimattia. Stud: El Pampa. El ganador de 6 años es hijo de Strategic Prince y Centenaria UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TRAVIESA REWARD, 53, R.Bascuñan (4) 2 Candy Special, 53, S.Arias (12) 3,05 2 cps 3 Leonilda, 53, U.Chaves (5) 8,50 5 cps 4 La Pulposa, 53, D.Lencinas (10) 5,00 1 cpo 5 Mi Trinchera, 57, G.Hahn (13) 9,55 3/4 cpo 6 Señora De Vero, 53, L.Paiz (3) 43,25 1 cpo 7 Maserati, 53, E.Candia G. (2) 4,20 hco 8 Pata Soy, 57, F.Aguirre (7) 15,90 1 cpo 9 Niña Buddha, 57, J.Gonzalez (9) 20,20 1 1/2 cpo 10 Can Clota, 57, R.L.Gonzalez (8) 41,60 1 1/2 cpo ú* La Razon, 53, F.Caceres (11) 14,60 s.a. - - - - - (*) Largó mal Dividendos: TRAVIESA REWARD $ 5,45, 2,90 y 2,45. Candy Special $ 2,50 y 1,80. Leonilda $ 2,75. IMPERFECTA $ 955,00. CUATRIFECTA $ 15.346,50. DOBLE DESQUITE $ 6.630,00. TRIPLO $ 5.011,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 53.028,00. No corrieron: (1) Felicitas Dorita y (6) Lady Milagrosa. Tiempo: 59s87c. Cuidador: J.M.Bianco. Stud: El Sacrificio Velloso (az). La ganadora de 6 años es hija de El Bosco y La Cara Pich. RECAUDACIÓN: $ 24.495.365.. STRATEGIC CAT. Ante Chuck. El Cubista. EXACTA. CUATRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos59s5c.G.A.Dimattia.El Pampa. El ganador de 6 años es hijo de Strategic Prince y Centenaria OJO CON TITI. Pototeo. Chaufajo De Triomphe. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 aciertos, con 4 aciertos. Corrieron todos1'13s70c.A.H.Sosa.Hs. Buen Ojo (sr). El ganador de 5 años es hijo de Knock y Flyer Fizz

WOULD YOU LIKE. La Fronty's. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 5 aciertoscon 5 aciertos. Corrieron todos1'12s4c.H.J.Benesperi.Babucha. La ganadora de 4 años es hija de Portal Del Alto y Would You Mind