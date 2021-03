Really Brave , 54, L.Balmaceda

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 ANPACAI, 53, A.I.Romay (9) 4644003 2 Shades Of Mystic, 55, B.Enrique (1) 645579 11,15 5 cps 3 Que Tal Me Queda, 57, J.Noriega (2) 429744 16,75 5 cps 4 Fraser-pryce, 55, L.Ramallo (6) 380857 18,90 pzo 5 Blue Eyed Soul, 54, K.Banegas (7) 353720 20,35 1 cpo 6 Comidillo Key, 54, F.Coria (5) 1617574 4,45 1/2 cpo 7* Gazzetto, 57, E.Ortega P. (4) 716239 10,05 3 cps ú Lion`s Fitz, 54, R.Frias (8) 1262843 5,70 1 1/2 cpo - - - 10050559 - - (*) Largó cruzado

Dividendos: ANPACAI $ 2,20 y 1,60. Shades Of Mystic $ 3,25. IMPERFECTA $ 480,00. CUATRIFECTA $ 18.339,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 770,00, a placé $ 1.990,00. TRIPLO $ 6.815,00. PICK 4 $ 7.232,50.No Corrió: (3) Master Of Light. Tiempo: 57s25c. Cuidador: P.A.Dotzel. Stud: El Quijote (nquen). El ganador de 4 años es hijo de Angiolo y Incaparai

SEATTLE HAPPY. Borcego. Combate Sur. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'22s82c.P.A.Dotzel.El Quijote (nquen). El ganador de 7 años es hijo de Seattle Fitz y Alegre Roma