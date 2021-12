Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

This Way , 59, A.O.Lopez

One In Ten , 56, O.Alderete

DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MOON AND SUN, 53, R.Bascuñan (1) 2 Terrible Master, 53, L.Brigas (9) 5,25 4 cps 3 Spring Bella, 54, J.R.Benitez V. (4) 8,55 1/2 cpo 4 Huracan Irma, 57, C.Velazquez (10) 7,10 5 cps 5 Señora De Las Flores, 57, W.Moreyra (6) 10,10 cza 6 Doña Escopeta, 57, E.Torres (3) 29,00 7 cps 7 Osinaga, 53, S.Arias (2) 3,45 3/4 cpo 8 La Verdolaga, 53, F.J.Lavigna (7) 10,85 13 cps 9 Mañanera Sam, 53, M.Rey (5) 21,70 7 cps ú Demonia, 57, S.Piliero (8) 102,55 13 cps - - - Dividendos: MOON AND SUN $ 2,65, 1,95 y 3,40. Terrible Master $ 3,05 y 2,65. Spring Bella $ 2,25. EXACTA $ 622,50. TRIFECTA $ 4.137,50. DOBLE: a ganador $ 170,00, a placé $ 55,00. PICK 4 $ 3.935,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'26s34c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Urquiza. La ganadora de 4 años es hija de Equal Stripes y Moon Lady UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 VITOLIA, 56, C.Velazquez (2) 2 Water City, 57, W.Moreyra (6) 2,10 1 cpo 3 Evangel Nistel, 61, I.Monasterolo (7) 3,20 1 cpo 4 Wounded Lip, 57, G.Bonasola (9) 4,40 pzo 5 My Golden Star, 54, R.Bascuñan (1) 48,65 3/4 cpo 6 Whatsapeame, 56, M.La Palma (4) 41,65 5 cps 7 Grand Splendid, 57, F.L.Goncalves (5) 8,75 1 1/2 cpo ú Beauty Romance, 58, F.Arreguy (h) (8) 9,85 9 cps - - - Dividendos: VITOLIA $ 8,25 y 6,15. Water City $ 1,75. EXACTA $ 955,00. TRIFECTA $ 3.277,50. DOBLE: a ganador $ 1.625,00, a placé $ 67,50.No Corrió: (3) Cattleya Com. Tiempo: 1'11s41c. Cuidador: D.Peña. Stud: Vacacion. La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Volcana DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CIUDAD DESEADA, 57, F.L.Goncalves (7) 2 Llamarada Planet, 57, C.Velazquez (1) 3,40 6 cps 3 Ventisca De Nieve, 54, J.R.Benitez V. (4) 3,00 1 1/2 cpo 4 Polaca Slam, 57, R.R.Barrueco (6) 11,90 5 cps 5 Aramaiona, 57, C.Cuellar (3) 15,65 3 cps - - - Dividendos: CIUDAD DESEADA $ 1,60. EXACTA $ 152,50. TRIFECTA $ 332,50. DOBLE: a ganador $ 680,00, a placé $ 200,00. TRIPLO $ 5.180,00. PICK 4 $ 5.742,50.No corrieron: (2) Only Jackie y (5) Despues De Usted. Tiempo: 1'25s35c. Cuidador: J.O.Gonzalez. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). La ganadora de 4 años es hija de Cityscape y Doña Deseada DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PERSEVERA FIL, 57, R.M.Torres (12) 2 Reumen Lef, 53, R.Villegas (14) 4,80 1/2 cpo 3 True Ann, 55, R.Alzamendi (6) 8,45 5 cps 4 Dinca, 57, L.Noriega (3) 5,95 1/2 cpo 5* Baby Horse, 53, F.Gimenez (11) 4,90 pzo 6 Missionera Good, 54, M.Monte (1) 10,00 cza 7 India Rosenda, 53, M.Rey (5) 15,75 4 cps 8X Eagle Slam, 57, A.Castro (10) 39,55 3 cps 9 Sincerella, 55, A.Giorgis (2) 68,50 1 1/2 cpo 10+ Estrategia Politica, 57, E.Torres (7) 25,15 3 cps 11 Ultra Slack, 57, M.Gonzalez (4) 189,75 2 1/2 cps ú** Bella Y Brava, 57, J.Leonardo (8) 74,85 7 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta (**) Ligó suelta Dividendos: PERSEVERA FIL $ 2,30, 1,30 y 1,15. Reumen Lef $ 1,85 y 1,35. True Ann $ 2,15. IMPERFECTA $ 500,00. CUATRIFECTA $ 5.089,00. DOBLE: a ganador $ 130,00, a placé $ 92,50. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 67.920,00, con 5 aciertos $ 387,50.No corrieron: (9) Vale Cat y (13) Pecas. Tiempo: 58s5c. Cuidador: G.O.Maldonado. Stud: El Palomar (sr). La ganadora de 5 años es hija de Filoso Emperor y Sky Check DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MEDIA DOCENA, 53, R.Bascuñan (12) 2 La Linda Y Fatal, 57, G.Sediari (13) 15,45 3 cps 3 Milagrosa Island, 57, F.L.Goncalves (14) 2,80 1/2 cpo 4 Usotegieta, 57, W.Moreyra (4) 8,25 3 cps 5 Explosion De Amor, 57, E.Torres (5) 52,60 2 cps 6* Dubai`s Cat, 53, R.Villegas (7) 8,15 2 cps 7 Kanola, 57, L.Noriega (1) 7,75 cza 8 Coquet Nistel, 53, S.Arias (10) 12,30 1 1/2 cpo 9 Allegresha, 57, M.Gonzalez (11) 12,60 2 cps 10 Anessa, 57, R.L.Gonzalez (8) 12,35 1 1/2 cpo 11 Pintada Fil, 57, I.Monasterolo (2) 4,85 4 cps 12 Sere Famosa, 51, F.J.Lavigna (6) 159,95 3/4 cpo úX Wood Surge, 55, R.Alzamendi (9) 67,05 18 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores (X) Cruzó al tranco Dividendos: MEDIA DOCENA $ 9,00, 4,20 y 2,50. La Linda Y Fatal $ 5,10 y 4,15. Milagrosa Island $ 1,65. IMPERFECTA $ 4.810,00. CUATRIFECTA $ 161.675,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 2.910,00, a placé $ 2.310,00. 