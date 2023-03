Resultados de ayer en el Hipódromo de Palermo

Hello Again , 53, A.Allois

TERCERA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 CHE MAMITA, 52, L.Chavez (5) 2 Great Value, 54, E.Ortega P. (4) 6,75 4 cps 3 Sirani, 56, Jorge Peralta (1) 9,95 3/4 cpo 4 Amiguita Gina, 56, W.Pereyra (6) 1,55 1/2 cpo 5 Cyboogie, 53, K.Banegas (3) 6,55 1/2 cpo 6 Noche Plateada, 56, B.Enrique (2) 5,00 3 cps - - - Dividendos: CHE MAMITA $ 6,70 y 2,70. Great Value $ 3,00. EXACTA $ 2.825,00. TRIFECTA $ 39.210,00. DOBLE: a ganador $ 980,00, a placé $ 290,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'36s63c. Cuidador: E.G.Chiappero. Stud: De Las Mercedes. La ganadora de 3 años es hija de Safety Check y Che Wells CUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 IL MESSAGGERO, 57, B.Enrique (11) 2* Antonius, 57, F.Coria (6) 5,55 3 cps 3X Hit Hit, 54, J.Paoloni (10) 4,35 2 1/2 cps 4 Filo Al Blanco, 57, Jorge Peralta (4) 8,50 1 1/2 cpo 5 Magic Mirror, 53, L.Chavez (2) 34,55 1 cpo 6 Electo, 57, A.Fuentes (7) 21,60 1 1/2 cpo 7 Hombre De Ley, 54, U.Chaves (15) 32,50 1/2 cpo 8 Juan Filoso, 57, G.Borda (13) 2,05 cza 9+ Giant Mike, 53, D.Figueroa (14) 20,00 3 cps ú** Tempranillo, 57, K.Banegas (1) 29,50 s.a. - - - - - (*) Largó cruzado (X) Largó frío (+) Largó cruzado (**) Cruzó al tranco Dividendos: IL MESSAGGERO $ 5,05, 2,75 y 2,65. Antonius $ 3,05 y 5,10. Hit Hit $ 2,20. IMPERFECTA $ 1.530,00. CUATRIFECTA $ 32.870,00. DOBLE: a ganador $ 4.125,00, a placé $ 700,00. PICK 4 $ 50.500,00.No corrieron: (3) Baker Man, (5) Años Felices, (8) Rey De Persia, (9) Berry Stripes y (12) Ron Letal. Tiempo: 56s79c. Cuidador: G.O.Barraza. Stud: El Nene Oscar V (tan). El ganador de 4 años es hijo de Lizard Island y Illegally Blonde QUINTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 PASION TURFISTICA, 57, P.Carrizo (2) 2 Easy Good Life, 57, B.Enrique (7) 1,55 1 1/2 cpo 3 Quiereme, 57, L.Armoha (1) 3,05 1 cpo 4 La Tablet De Plata, 57, E.Castro (4) 5,55 4 cps 5 Busy Day, 57, G.Borda (6) 16,40 1 cpo 6 Celine Rimout, 57, A.Allois (5) 18,75 6 cps ú Costa Violenta, 57, W.Moreyra (3) 14,30 2 1/2 cps - - - Dividendos: PASION TURFISTICA $ 16,55 y 4,40. Easy Good Life $ 1,35. EXACTA $ 4.365,00. TRIFECTA $ 18.500,00. DOBLE: a ganador $ 5.805,00, a placé $ 135,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s85c. Cuidador: H.E.Argañaraz. Stud: 5 Mas Una (rº). La ganadora de 5 años es hija de Que Vida Buena y Pet Prize SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 AWESOME ANDY, 57, J.Medina (5) 2 Safety Honour, 57, B.Enrique (8) 2,40 5 cps 3 Tsunami Key, 57, G.Borda (1) 8,40 1 1/2 cpo 4 Ever Spring, 57, J.Osuna (7) 33,10 4 cps 5 Antoine Champion, 57, W.Moreyra (6) 4,05 2 cps 6 Dom Mario, 57, O.Alderete (9) 26,80 1 cpo 7 Leaf Reward, 57, R.Bascuñan (10) 12,00 2 cps 8* Destabilizer, 57, C.Velazquez (3) 18,60 4 cps 9 Roscoshow, 53, G.Reynoso (2) 16,40 pzo ú Le Bacs, 57, Jorge Peralta (4) 4,65 1/2 cpo - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: AWESOME ANDY $ 7,50, 2,75 y 1,45. Safety Honour $ 1,30 y 1,10. Tsunami Key $ 1,45. IMPERFECTA $ 955,00. CUATRIFECTA $ 287.162,00. DOBLE: a ganador $ 29.695,00, a placé $ 2.225,00. TRIPLO $ 83.330,00. PICK 4 $ 600.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s41c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 4 años es hijo de Violence y Awesome Adele SEPTIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Clásico Irlanda (g3) - GRUPO III Pag. Dist. 1 LUTHIER BLUES, 60, B.Enrique (3) 2 Labrado, 58, W.Moreyra (5) 1,30 pzo 3 Humor Jaspeado, 58, W.Pereyra (6) 31,40 2 1/2 cps 4 Señor Artista, 58, R.Bascuñan (2) 12,30 1 cpo 5 Vida Amorosa, 56, K.Banegas (1) 29,40 2 cps 6 Monteviejo, 58, M.Valle (4) 25,10 2 1/2 cps - - - Dividendos: LUTHIER BLUES $ 3,75 y 1,10. Labrado $ 1,10. EXACTA $ 465,00. TRIFECTA $ 2.250,00. DOBLE: a ganador $ 1.540,00, a placé $ 260,00. 5 Y 6: con 5 aciertos $ 34.080,00, con 6 aciertos $ 2.933.416. Corrieron todos. Tiempo: 55s51c. Cuidador: Gonzalo Sarno. Stud: Kirby`s (az). El ganador de 5 años es hijo de Le Blues y House Rules OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MISS MALAIKA, 53, U.Chaves (8) 2 La Burladora, 56, M.Valle (7) 3,85 3 cps 3 Indalesia, 56, B.Enrique (9) 3,00 cza 4 La Purringa, 56, K.Banegas (2) 13,20 6 cps 5* La Pura Ela, 56, Jorge Peralta (4) 15,25 1 1/2 cpo 6X Chiquiboom, 56, O.Alderete (5) 2,15 3 cps 7 Alta Key, 53, S.Conti (6) 9,80 9 cps ú+ Grand Felicitas, 53, A.Allois (3) 21,90 12 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: MISS MALAIKA $ 17,45 y 6,15. La Burladora $ 3,80. IMPERFECTA $ 5.520,00. CUATRIFECTA $ 695.476 . DOBLE: a ganador $ 3.815,00, a placé $ 195,00. TRIPLO $ 85.630,00. PICK 4 $ 1.250.000,00.No Corrió: (1) Roman Petrona. Tiempo: 57s22c. Cuidador: O.A.Farias. Stud: Tierra Fria (s.r). La ganadora de 3 años es hija de Nashville Texan y Misilera Ban NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 TANGO ARGENTINO, 56, W.Moreyra (2) 2 Abrojo, 52, F.Gimenez (6) 8,90 7 cps 3 Tapado Master, 56, Jorge Peralta (1) 3,95 2 cps 4 Don Legion, 56, K.Banegas (3) 5,75 7 cps 5 Inspirate, 52, L.Chavez (4) 5,05 cza - - - Dividendos: TANGO ARGENTINO $ 1,50. EXACTA $ 845,00. TRIFECTA $ 1.475,00. DOBLE: a ganador $ 3.265,00, a placé $ 7.075,00.No Corrió: (5) Bratton. Tiempo: 1'37s62c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: Angelito. El ganador de 3 años es hijo de Catcher In The Rye y La Churi DECIMA CARRERA- 1800 METROS Pag. Dist. 1* EMMANUEL`S HEAVEN, 55, M.Valle (7) 2 Le Rock, 54, J.Espinoza (1) 17,90 3 cps 3 Bos Taurus, 57, O.Alderete (5) 6,00 1 1/2 cpo 4 Nicolas Express, 55, W.Moreyra (7a) 2,80 1 cpo 5 Ancho De Espadas, 54, P.Carrizo (6) 15,95 2 cps 6 Cubano Perfecto, 57, W.Pereyra (3a) 3,05 3 cps 7 Gol De Martin, 55, C.Velazquez (2) 8,15 2 cps 8 Fango Negro, 57, B.Enrique (4) 3,25 5 cps ú Colombatto, 57, G.Borda (3) 3,05 15 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: EMMANUEL`S HEAVEN $ 2,80 y 1,75. Le Rock $ 2,90. EXACTA $ 6.305,00. TRIFECTA $ 70.490,00. DOBLE: a ganador $ 625,00, a placé $ 505,00. TRIPLO $ 55.550,00. PICK 4 $ 85.710,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'50s88c. Cuidador: D.R.Suasnabar. Stud: Axel. El ganador de 6 años es hijo de Emmanuel y Heaven To Sally UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LADY TABLET, 57, P.Carrizo (10) 2 Dothraki, 57, F.Coria (9) 3,75 3 cps 3 Toriana Cap, 53, L.Armoha (1) 5,90 1/2 cpo 4 Clara Inversion, 57, G.Borda (3) 2,85 2 cps 5 Beautiful Blonde, 57, W.Pereyra (5) 9,40 4 cps 6 Fahda, 57, Jorge Peralta (7) 19,70 4 cps 7 Kate Most, 57, C.Velazquez (4) 18,85 2 cps 8 Mahidevran, 57, B.Enrique (2) 10,80 1 cpo ú Abbie Song, 53, G.Tempesti V. (6) 7,70 11 cps - - - Dividendos: LADY TABLET $ 5,55, 3,45 y 1,25. Dothraki $ 1,75 y 1,15. Toriana Cap $ 1,35. IMPERFECTA $ 1.195,00. CUATRIFECTA $ 23.117,50. DOBLE: a ganador $ 2.350,00, a placé $ 270,00.No Corrió: (8) Maipo`s Dancer. Tiempo: 57s66c. Cuidador: H.E.Argañaraz. Stud: 5 Mas Una (rº). La ganadora de 5 años es hija de Lenovo y Sinister Lady DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MALEZA SALVAJE, 54, J.Paoloni (10) 2 Daiquiri De Maracuya, 57, M.Valle (7) 13,70 3 cps 3 Sweet Lot, 53, L.Chavez (2) 7,60 2 1/2 cps 4 Centella Ladina, 54, U.Chaves (9) 3,00 1/2 cpo 5 Vueltera Best, 57, P.Carrizo (12) 4,75 6 cps 6 Larceveau, 57, F.Coria (4) 22,90 1 1/2 cpo 7 Bakki, 57, A.Marinhas (5) 14,45 3/4 cpo 8* Reina Sin Trono, 53, F.Caceres (11a) 11,50 3/4 cpo 9 Argie Star, 57, W.Moreyra (6) 3,15 4 cps 10 Sweet History, 57, S.Piliero (13) 70,15 6 cps 11X No Tan Deprisa, 54, D.Lencinas (11) 11,50 8 cps ú Water Dance, 57, A.Coronel E. (1) 48,55 4 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Indócil en los partidores Dividendos: MALEZA SALVAJE $ 10,65, 8,10 y 6,90. Daiquiri De Maracuya $ 8,75 y 5,30. Sweet Lot $ 3,75. IMPERFECTA $ 33.860,00. CUATRIFECTA $ 456.870,00. DOBLE: a ganador $ 22.300,00, a placé $ 9.050,00. TRIPLO $ 750.000,00. PICK 4 $ 125.920,00. No corrieron: (3) Bruzola y (8) Venus Cuyen. Tiempo: 56s98c. Cuidador: A.D.Guillono. Stud: El Tate (vt). 