Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

All Victory , 54, S.Barrionuevo

SEXTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 MAN LUK, 57, M.Aserito (10) 43681 2 El Buscapleitos, 57, E.Torres (12) 6924 42,90 cza 3 Shonny, 57, L.Balmaceda (2) 12721 23,35 1/2 pzo 4 Boutros, 55, F.Correa (16) 75198 3,95 1 1/2 cpo 5 Galan Fast, 55, G.Bonasola (9) 20627 14,40 2 1/2 cps 6 Pretty Willing, 57, C.Montoya (1) 138154 2,15 1 1/2 cpo 7 Mount Glory, 55, A.Paez (8) 4025 73,80 1 1/2 cpo 8 Lake Bridge, 57, A.Giorgis (14) 5964 49,80 1/2 pzo 9 Colapsado, 57, F.Corrales (3) 29555 10,05 3 cps 10 Signalizado, 57, M.Medina (6) 8572 34,65 3 cps 11 Alex Slam, 57, G.Villalba (13) 32111 9,25 2 cps 12 Guapo Neto, 55, M.La Palma (4) 1014 293,00 2 cps 13 Differ Beach, 57, F.Vilches (15) 20699 14,35 1/2 pzo 14 Secretario Ever, 55, C.Sandoval (5) 11881 25,00 2 1/2 cps 15 Good Bonus, 57, L.Garcia (11) 2000 148,50 11 cps ú Pitu Sam, 55, R.Alzamendi (7) 3430 86,60 4 cps - - - 416556 Dividendos: MAN LUK $ 6,80, 4,45 y 3,30. El Buscapleitos $ 16,75 y 8,45. Shonny $ 4,95. IMPERFECTA $ 1.665,00. TRIFECTA $ 124.137,50. DOBLE $ 698,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'19s80c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: Sublime Horse. El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Mary Luk SEPTIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 FREESTALKER, 57, F.Menendez (15) 47919 2 Nino Blue, 57, R.Frias (10) 38593 7,45 3/4 cpo 3 Pollini, 57, F.L.Goncalves (7) 97463 2,95 1 1/2 cpo 4 Sivario, 57, G.J.Garcia (5) 83338 3,45 2 1/2 cps 5 Guri Gaucho, 57, P.Carrizo (12) 35716 8,05 3/4 cpo 6 Un Poco Nomas, 57, B.Enrique (6) 18792 15,30 6 cps 7 Rojo Ted, 57, R.Alzamendi (1) 8583 33,50 2 cps 8 Honor Al Tano, 57, C.Velazquez (9) 37584 7,65 2 cps 9 Flor De Avaro, 57, G.Bonasola (3) 5415 53,10 2 1/2 cps 10 Pamperito J, 57, N.Ortiz (8) 8915 32,25 1/2 pzo 11 Che Angiru, 57, E.Torres (13) 13659 21,05 1 1/2 cpo ú Lunatico Slam, 55, A.Castro (4) 4844 59,35 17 cps - - - 400821 Dividendos: FREESTALKER $ 6,00, 2,50 y 1,70. Nino Blue $ 3,95 y 2,15. Pollini $ 1,80. IMPERFECTA $ 521,00. QUINTEX $ 41.666,50. DOBLE $ 743,00. TRIPLO ESPECIAL $ 43.827,50. CUATERNA $ 70.000,00.No corrieron: (2) Tito, (11) Le Depardieu, (14) Mango Point y (16) Equal Greeley. Tiempo: 1'19s80c. Cuidador: N.Tartaglia. Stud: Cumeneyen. El ganador de 4 años es hijo de Ap Candy y Family House OCTAVA CARRERA- 1200 METROSClasico Telescopico Gan Pag. Dist. 1 EMBLEM THREE, 58, J.Villagra (7) 38114 2 Gerald Buttler, 58, A.Paez (1) 10933 12,55 5 cps 3 Tea Bag, 58, G.J.Garcia (2) 11482 11,95 4 cps 4 Teacher Story, 61, W.Pereyra (6) 66932 2,05 1/2 cza 5 Che Corredor, 58, O.Alderete (3) 59657 2,30 3/4 cpo 6 Coubert, 58, P.Carrizo (4) 5178 26,50 5 cps - - - 192295 Dividendos: EMBLEM THREE $ 3,60 y 1,95. Gerald Buttler $ 3,65. EXACTA $ 334,00. TRIFECTA $ 2.706,00. DOBLE $ 569,00.No Corrió: (5) Regalo Del Cielo. Tiempo: 1'11s51c. Cuidador: F.O.David. Stud: Buena Vida (r.iv). El ganador de 6 años es hijo de Easing Along y Embrasable NOVENA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 JORDAN`S MELODY, 54, B.Enrique (8) 78377 2 Tapones De Punta, 55, E.Ortega P. (2) 18733 18,20 hco 3 J Be Iguana, 57, J.M.Sanchez (10) 6563 51,95 1/2 cpo 4 Domitilla, 57, F.L.Goncalves (9) 142059 2,40 2 1/2 cps 5 Magical Love, 57, A.Paez (7) 100277 3,40 1/2 cza 6 Eneide, 57, J.Villagra (11) 58783 5,80 2 1/2 cps 7 Angelical Star, 54, N.Villarreta (3) 28531 11,95 pzo 8 Natania, 57, J.Noriega (1) 26740 12,75 1 cpo 9 Sisty List, 52, C.Montoya (5) 2685 127,00 12 cps 10 Global Impulse, 54, M.La Palma (4) 9354 36,45 7 cps 11 Azulina Mora, 55, G.Villalba (12) 4567 74,65 2 cps ú* Toba Sam, 52, E.Torres (6) 1231 276,85 6 cps - - - 477899 - - (*) Largó cruzado Dividendos: JORDAN S MELODY $ 4,35, 1,90 y 2,10. Tapones De Punta $ 6,20 y 4,20. J Be Iguana $ 4,15. IMPERFECTA $ 746,00. TRIFECTA $ 10.995,00. DOBLE $ 207,50. TRIPLO $ 22.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'38s14c. Cuidador: J.A.Pra. Stud: Don Valentino. La ganadora de 5 años es hija de Lizard Island y Jordan`s Song DECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Handicap Juan E. Bianchi Gan Pag. Dist. 1 LAST CORREDOR, 53, G.Bonasola (4) 38999 2 Milione, 58, E.Torres (1) 108403 2,95 pzo 3 Dolce Joy, 56, A.Domingos (3) 152281 2,10 2 1/2 cps 4 Guest Seattle, 59, F.L.Goncalves (9) 125408 2,55 pzo 5 Le Procope, 54, I.Monasterolo (10) 14569 21,95 6 cps 6 Negro Dream, 48, F.Roldan (5) 5268 60,70 3 1/2 cps ú* Magic Circle, 51, J.Leonardo (7) 3630 88,10 s.a. - - - 448558 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: LAST CORREDOR $ 8,20 y 2,00. Milione $ 2,05. EXACTA $ 174,00. TRIFECTA Extra $ 1.233,00. DOBLE $ 468,50.No corrieron: (2) Ree Lunatico, (6) Soy Britanica y (8) Macklin. Tiempo: 2'5s0c. Cuidador: J.C.Blanco. Stud: Curaru. El ganador de 5 años es hijo de Lasting Approval y Cardelina Mag UNDECIMA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 STACKERMAN, 57, F.L.Goncalves (7) 89451 2 Stormy Ruler, 57, A.Domingos (1) 113589 3,15 1 1/2 cpo 3 Magician Ray, 56, R.Blanco (4) 15456 23,15 2 cps 4 Go For Stripes, 54, W.Pereyra (12) 51115 7,00 3/4 cpo 5 Ilusion Star, 54, J.Rivarola (11) 27737 12,90 cza 6 Fuori Di Tempo, 52, R.Frias (15) 17369 20,60 2 1/2 cps 7 Matrero, 57, L.Balmaceda (14) 110094 3,25 1/2 pzo 8 Tremendo Juani, 54, M.Medina (5) 16958 21,10 4 cps 9 Cuty Halo, 53, N.Villarreta (3) 18636 19,20 4 cps 10 Universo Plus, 56, F.Corrales (2) 10267 34,85 pzo 11 Home Depot, 57, J.M.Sanchez (9) 9776 36,60 2 1/2 cps 12 Puerto De Niza, 54, F.Correa (8) 16190 22,10 5 cps ú Miguelito Talk, 55, C.Benitez (10) 2553 140,15 10 cps - - - 499190 Dividendos: STACKERMAN $ 4,00, 2,85 y 2,50. Stormy Ruler $ 2,15 y 2,70. Magician Ray $ 4,85. IMPERFECTA $ 164,00. CUATRIFECTA $ 30.442,00. DOBLE $ 707,50. TRIPLO SELECTIVO $ 33.687,50. CUATERNA SELECTIVA $ 90.909,00. CADENA JACKPOT $ 30.442,00 , con 6 $ 120.643,30 .No corrieron: (6) Weber y (13) Bon Alvar. Tiempo: 1'37s44c. Cuidador: C.A.Linares. Stud: La Fabrica. El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Star Quality DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 MEDIO CAPRICHOSO, 57, C.Montoya (9) 101389 2 El Caminador, 55, F.Correa (16) 4321 78,60 2 1/2 cps 3 Usain Cat, 57, F.L.Goncalves (6) 64085 5,30 1 1/2 cpo 4 Pelourinho, 57, B.Enrique (14) 70032 4,85 1/2 cpo 5 Merrygold, 57, C.Benitez (11) 51076 6,65 1 cpo 6* Rompeportones, 57, W.Pereyra (10) 81844 4,15 6 cps 7 Sol Coritibo, 57, W.Aguirre (7) 38817 8,75 6 cps 8 Un Resplandor, 57, R.R.Barrueco (2) 16488 20,60 9 cps 9 Seductor Way, 57, R.Blanco (8) 13532 25,10 cza 10 Telepatico, 57, G.J.Garcia (5) 18310 18,55 2 1/2 cps 11 Eterno Freud, 57, A.Cabrera (15) 4701 72,25 3 cps 12 Cayetano Circle, 57, J.Rivarola (13) 1903 178,45 1 cpo 13 Soñador Lake, 54, M.Lammens (1) 3600 94,35 1 1/2 cpo ú Musy Can, 57, E.Siniani (4) 3763 90,25 7 cps - - - 473862 - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: MEDIO CAPRICHOSO $ 3,35, 2,30 y 2,00. El Caminador $ 14,95 y 6,80. Usain Cat $ 1,65. IMPERFECTA $ 2.672,00. TRIFECTA Extra $ 50.000,00. DOBLE $ 361,50.No corrieron: (3) El Negro Paz y (12) Gran Master. Tiempo: 1'19s83c. Cuidador: J.C.Godoy. Stud: Tricky Trake. El ganador de 4 años es hijo de Casual Meeting y Media Veronica DECIMOTERCERA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 TUSCALOOSA, 55, M.La Palma (6) 152561 2 Sugar Girl, 57, A.Domingos (5) 71195 4,50 3 cps 3 Tollander, 57, B.Enrique (2) 41607 7,70 3/4 cpo 4 Amaury, 54, F.Menendez (3) 59884 5,35 3/4 cpo 5 Conectada, 57, W.Pereyra (11) 16951 18,90 2 cps 6* Ravi Island, 54, S.Barrionuevo (1) 6640 48,25 cza 7 Gone To India, 57, P.Carrizo (4) 14936 21,45 4 cps 8 Kept True, 57, A.Cabrera (14) 57210 5,60 pzo 9X Misa India, 57, L.Balmaceda (7) 4616 69,40 1 cpo 10 Bliz, 57, J.Villagra (9) 3606 88,85 1 1/2 cpo 11 Amiguita Twistera, 57, M.Aserito (15) 1634 196,10 hco 12+ Lunita Slack, 57, E.Torres (8) 1040 308,20 8 cps 13 La Jornne, 55, F.Correa (10) 885 362,10 1 cpo 14 Alfa Girl, 57, L.Vai (13) 3405 94,10 1/2 cza ú Beaumontia, 57, G.J.Garcia (12) 11800 27,15 14 cps - - - 447969 - - (*) Se escapó de los partidores (X) Largó cruzado (+) Ligó suelta Dividendos: TUSCALOOSA $ 2,10, 1,90 y 1,15. Sugar Girl $ 2,75 y 1,35. Tollander $ 1,25. IMPERFECTA $ 121,00. CUATRIFECTA $ 866,00. DOBLE $ 85,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'19s96c. Cuidador: J.B.Udaondo. Stud: La Deriva. La ganadora de 4 años es hija de Exchange Rate y Tully Crown DECIMOCUARTA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 ALVARINHA, 57, I.Monasterolo (13) 84724 2 Amor En Niza, 57, M.Medina (16) 9651 37,75 3 cps 3 Joy Empoderada, 57, J.Villagra (11) 29029 12,55 1/2 pzo 4 Shabby Chic, 57, L.Vai (2) 70740 5,15 2 cps 5 La Gran Inesperada, 57, F.L.Goncalves (4) 75898 4,80 2 cps 6 Crystal Waters, 57, M.Valle (12) 68738 5,30 1 1/2 cpo 7 La Murillo, 53, M.Giuliano C. (14) 3869 94,15 1/2 cza 8 Centenaria, 57, D.Ramella (15) 28241 12,90 3/4 cpo 9 Qute Emily, 55, M.La Palma (1) 2683 135,80 2 1/2 cps 10 Malhablada Slam, 54, S.Barrionuevo (10) 63359 5,75 3 1/2 cps 11 Ros Grande Nis, 57, G.Villalba (5) 14039 25,95 3 1/2 cps 12 Victoria Rin, 57, B.Enrique (6) 11056 32,95 7 cps 13 Angelical Lady, 54, C.Perez G. 