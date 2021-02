Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Tradizion Way , 7, I.Monasterolo

Most Latino , 7, M.Valle

NOVENA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 CODICIAR, 5, A.Cabrera (5) 190609 2 Val Tauro, 5, M.Valle (8) 75088 8,25 cza 3 Domitilla, 2, W.Pereyra (9) 47836 12,95 1 1/2 cpo 4 Gepeto, 7, E.Ortega P. (6) 99117 6,25 cza 5* Best Million, 7, I.Monasterolo (3) 43320 14,30 cza 6 Dominick, 7, F.L.Goncalves (11) 326042 1,90 3/4 cpo 7 Tothemoonandback, , F.Correa (7) 21215 29,20 1/2 cpo 8 Koroy, 7, E.Martinez (2) 21698 28,55 1 cpo 9 Trendy Man, 5, R.Frias (10a) 33395 18,55 10 cps ú Negro Dream, 2, L.Noriega (4) 5889 105,20 5 cps - - - 864210 - - (*) Largó frío

Dividendos: CODOCIAR $ 4,80, 2,25 y 1,40. Val Tauro $ 3,55 y 1,85. Domitilla $ 1,85. EXACTA $ 639,00. TRIFECTA $ 3.195,00. DOBLE $ 312,00. TRIPLO $ 22.367,50.No corrieron: (1) Springtime y (10) Alticon. Tiempo: 1'35s58c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: La Manija. La ganadora de 5 años es hija de Orpen y Codiciable DECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 PIN Y PON, , K.Banegas (2) 70699 2 Chechu Ride, , W.Pereyra (5) 22709 16,50 2 cps 3 Total Support, , J.Villagra (1) 56773 6,60 1/2 cpo 4 Argentina Mia, , F.L.Goncalves (10) 241745 1,55 1 1/2 cpo 5 Divergente, , A.Cabrera (9) 16879 22,20 6 cps 6 Que Tempestad, , A.Domingos (4) 62976 5,95 1 cpo 7 Deseada Blue, , G.J.Garcia (12) 19118 19,60 cza 8* Chica Del Sur, , A.Coronel E. (11) 8837 42,40 1/2 cpo 9X Vigatta, 2, R.Villegas (8) 2688 139,40 8 cps ú+ Mala Mia, , P.Carrizo (6) 26021 14,40 s.a. - - - 528445 - - (*) Indócil en los partidores (X) Largó retrasado (+) Largó al rato Dividendos: PIN Y PON $ 5,30, 3,45 y 2,00. Chechu Ride $ 7,05 y 5,55. Total Support $ 3,55. IMPERFECTA $ 3.335,00. TRIFECTA $ 12.464,00. DOBLE $ 408,00.No corrieron: (3) Catarela y (7) Valiente Guarani. Tiempo: 0s0c. Cuidador: M.F.Alvarez. Stud: La Nora. La ganadora de 3 años es hija de Señor Candy y Rashuela UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 DONA BUGRA, , A.Cabrera (5) 238192 2 Doña Paila, , F.L.Goncalves (11) 249019 2,20 12 cps 3 Ciao Ciao Bambina, , F.Calvente (3) 84937 6,45 1 1/2 cpo 4 First Connection, , O.Alderete (12) 46231 11,85 6 cps 5* Planica, , L.Cabrera (9) 13313 41,15 2 1/2 cps 6 Vivile, , A.Domingos (8) 71613 7,65 1/2 pzo 7 Vigata, , L.Balmaceda (7) 8226 66,60 2 1/2 cps 8 Rigolizia, , I.Monasterolo (6) 3655 149,90 4 cps 9X Sunset Mott, , G.Saez (4) 5237 104,60 2 cps ú+ She`s Kennedy, , D.E.Arias (2) 45276 12,10 s.a. - - - 765701 - - (*) Largó frío (X) Indócil en los partidores (+) Cruzó al tranco Dividendos: DONA BUGRA $ 2,95, 1,45 y 1,10. Doña Paila $ 1,90 y 1,35. Ciao Ciao Bambina $ 1,15. IMPERFECTA $ 215,00. TRIFECTA $ 566,00. DOBLE $ 388,00. TRIPLO SELECTIVO $ 5.575,00. CUATERNA SELECTIVA $ 37.832,50. CADENA JACKPOT $ 1.242.836,00.No corrieron: (1) Top One Key y (10) Araviana. Tiempo: 1'3s32c. Cuidador: A.Pavlovsky. Stud: Tres G.. La ganadora de 3 años es hija de Storm Embrujado y My Fair Ashton DUODECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 GRAN ENEMIGO, , K.Banegas (6) 238045 2 Machination, , O.Alderete (4) 90369 5,40 2 1/2 cps 3 Ambientalista, , F.Coria (3) 141447 3,45 1 cpo 4 Compadre As, , W.Pereyra (5) 104944 4,65 2 1/2 cps 5 Soberano Nak, 5, F.Correa (7) 25416 19,20 1 cpo 6* Don Apostol, , P.Carrizo (9) 36554 13,35 2 1/2 cps 7 Little King, , I.Monasterolo (2) 42068 11,60 4 cps úX Soy Bagual, 5, N.Villarreta (8) 5552 87,90 11 cps - - - 684395 - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado Dividendos: GRAN ENEMIGO $ 2,50, 1,65 y 1,20. Machination $ 1,65 y 1,30. Ambientalista $ 1,55. EXACTA $ 397,50. TRIFECTA $ 521,00. DOBLE $ 121,00.No Corrió: (1) Ru Chi. Tiempo: 1'3s54c. Cuidador: P.G.Guerrero. Stud: El Cuadrero (cba). El ganador de 3 años es hijo de Que Vida Buena y Queen Rate DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 CONDE OCTAVIAN, , A.Domingos (9) 118897 2 Impress Me, , F.L.Goncalves (6) 288324 2,00 3 cps 3 Vanadio Joy, , W.Pereyra (8) 153773 3,75 cza 4 Recarano, 5, F.Correa (4) 134104 4,30 2 1/2 cps 5 Marver, , L.Balmaceda (2) 7607 75,80 2 cps 6 Storm Chaser, , R.L.Gonzalez (7) 74889 7,70 pzo 7 Bencejo, 3, C.Perez G. (3) 10343 55,75 2 1/2 cps ú Bautistaso, , G.J.Garcia (10) 118897 4,85 s.a. - - - 906835 Dividendos: CONDE OCTAVIAN $ 6,65, 1,50 y 1,10. Impress Me $ 1,35 y 1,10. Vanadio Joy $ 1,10. EXACTA $ 367,50. CUATRIFECTA $ 1.204,00. DOBLE $ 367,50.No corrieron: (1) Smarty Key y (5) Brandy. Tiempo: 1'5s29c. Cuidador: C.O.Rodriguez. Stud: La Monjita. El ganador de 3 años es hijo de Strategic Prince y Curie Marie DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 JOY MURCIALIST, 7, F.L.Goncalves (6) 213144 2 Tollander, 7, Jorge Peralta (8) 24426 31,85 3 cps 2 Water Cooling, 7, A.Cabrera (13) 243117 3,20 emp. 4 Freni, 7, G.J.Garcia (9) 60075 12,95 2 cps 5* Lambda Velorum, 3, E.Suarez (4) 94300 8,25 2 1/2 cps 6 De Todo Tendras, 3, R.Frias (12) 7144 108,90 1 1/2 cpo 7 Soy Una Fenomena, 7, F.Coria (1) 39491 19,70 cza 8X All Yours, 7, D.Ramella (10) 85025 9,15 1 1/2 cpo 9+ Alta La Montaña, 7, G.Bellocq (3) 7930 98,10 1 1/2 cpo 10 Srta. Francesa, , N.Villarreta (7) 83206 9,35 3/4 cpo 11** Lucky Harmony, 5, S.Barrionuevo (15) 85025 9,15 3/4 cpo 12 La De Copas, 7, W.Pereyra (2) 48776 15,95 1/2 cpo 13 Austa, 7, C.Velazquez (14) 18567 41,90 1 cpo ú Apapachoa, 7, L.Cabrera (5) 76272 10,20 12 cps - - - 1086500 - - (*) Ligó suelta (X) Indócil en los partidores (+) Indócil en los partidores (**) Se escapó de los partidores Dividendos: JOY MURCIALIST $ 4,60, 2,20 y 2,10. Tollander $ 4,05 y 6,85. Water Cooling $ 1,50 y 1,85. 