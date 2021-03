Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Cheta Plus , 57, K.Banegas

CUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 DON BECO, 56, W.Pereyra (13) 198751 2 Capital Craf, 56, E.Ortega P. (5) 20843 13,35 pzo 3 Chickasaw, 56, O.Alderete (10) 38646 7,20 1 1/2 cpo 4 Il Matterello, 56, B.Enrique (2) 40919 6,80 3 cps 5 Zan Key, 56, E.Talaverano (9) 9432 29,50 5 cps 6 Ando Pato, 53, R.Frias (12) 10702 26,00 2 1/2 cps 7 Ultimo Llamado, 54, A.Castro (6) 10580 26,30 4 cps 8 Galarcero, 56, E.Ruarte (4) 5803 47,95 20 cps 9 Gong Of Triomphe, 56, R.R.Barrueco (7) 18612 14,95 5 cps ú* Don Mango, 56, G.J.Garcia (11) 34141 8,15 17 cps - - - 388430 - - (*) Largó frío

Dividendos: DON BECO $ 1,40, 1,30 y 1,10. Capital Craf $ 3,55 y 1,10. Chickasaw $ 1,10. IMPERFECTA $ 470,00. TRIFECTA $ 1.314,00. DOBLE $ 210,00. CUATERNA $ 17.543,50.No corrieron: (1) Kick Boxing, (3) Pimiento Dulce y (8) Greenlife Cat. Tiempo: 1'23s81c. Cuidador: D.Olivera. Stud: Pergamino. El ganador de 3 años es hijo de Lenovo y Shy Prize Girl QUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 PERTINAX JOY, 56, W.Moreyra (6) 63187 2 Magnet Curl, 56, E.Ortega P. (3) 87369 4,05 1 cpo 3 Canicatti, 56, I.Monasterolo (13) 38254 9,25 1/2 cpo 4* Baculum, 56, L.Vai (12) 25457 13,90 3/4 cpo 5 Che Mariscal, 56, G.Bonasola (4) 164580 2,15 1 cpo 6 Dino, 56, C.Velazquez (7) 14097 25,10 1 cpo 7 Fitz`s Words, 56, F.Coria (2) 46254 7,65 3 cps 8 Don Esculapio, 56, O.Alderete (8) 31593 11,20 pzo 9 Lagaan, 56, R.Frias (1) 6792 52,10 22 cps 10 Balazo Smock, 53, C.Perez G. (5) 3752 94,30 1 cpo 11 Barranger, 56, G.Villalba (10) 8239 42,95 2 cps ú Picarinho, 56, P.Carrizo (9) 3669 96,45 cza - - - 493243 - - (*) Largó frío Dividendos: PERTINAX JOY $ 5,60, 2,70 y 2,10. Magnet Curl $ 2,70 y 1,75. Canicatti $ 2,90. IMPERFECTA $ 605,00. TRIFECTA $ 3.071,00. DOBLE $ 570,00. TRIPLO $ 1.755,00. CUATERNA JACKPOT $ 22.093,50.No Corrió: (11) Cartucho Vip. Tiempo: 1'25s30c. Cuidador: J.A.M. Neer. Stud: La Primavera. El ganador de 3 años es hijo de Fortify y Pecadora Inc SEXTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ORFEBRE JOY, 57, M.La Palma (1) 231019 2 El Comisionado, 57, W.Pereyra (10) 38129 10,30 8 cps 3 Truly Honest, 57, A.I.Romay (9) 16296 24,10 1 1/2 cpo 4 Splendid Planet, 54, R.Frias (3) 78546 5,00 pzo 5 Game Beach, 57, L.Balmaceda (7) 75525 5,20 4 cps 6 Taipiro, 57, J.Leonardo (6) 14933 26,30 2 cps 7 Extra Set, 57, G.Bonasola (4) 52716 7,45 2 cps 8 Capo Rufian, 57, J.Rivarola (5) 6908 56,85 2 cps 9 Mr. Alvin, 57, L.Vai (8) 32865 11,95 3 cps ú* Musy Can, 57, A.Cabrera (2) 2851 137,75 s.a. - - - 549788 - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: ORFEBRE JOY $ 1,70, 1,40 y 1,20. El Comisionado $ 3,00 y 1,80. Truly Honest $ 3,40. EXACTA $ 499,50. TRIFECTA $ 4.217,00. DOBLE $ 707,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s87c. Cuidador: R.O.Soto. Stud: Yerua. El ganador de 4 años es hijo de Fortify y Shy Orbita SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 DELIVERY CHUCK, 54, R.Frias (4) 70016 2 Discreet Triomphe, 57, L.Vai (7) 58346 4,80 8 cps 3 Take Places, 57, C.Velazquez (6) 160036 1,75 1 1/2 cpo 4 Candido Rec, 53, A.I.Romay (11) 3170 88,35 1 1/2 cpo 5 Voto Sorpresa, 56, C.Benitez (9) 17670 15,85 6 cps 6 Buscandote, 57, G.J.Garcia (10) 13148 21,30 2 cps 7 Noble Tordo, 57, M.Gonzalez (1) 5940 47,15 5 cps 8 Bring It Home, 58, J.Doello (5) 16142 17,35 3 1/2 cps 9 Empress Boy, 57, L.Cabrera (8) 25932 10,80 7 cps ú Parlof, 57, L.Balmaceda (3) 19863 14,10 13 cps - - - 390262 Dividendos: DELIVERY CHUCK $ 4,00, 2,20 y 1,10. Discreet Triomphe $ 2,85 y 1,10. Take Places $ 1,10. EXACTA $ 574,50. TRIFECTA $ 721,00. DOBLE $ 970,00. TRIPLO ESPECIAL $ 4.182,50. CUATERNA $ 2.431,00.No Corrió: (2) Mate De Luna. Tiempo: 1'25s63c. Cuidador: T.D.Carro. Stud: Si Nos Toca. El ganador de 4 años es hijo de Chuck Berry y Free Delivery OCTAVA CARRERA- 2200 METROSClasico Regimiento De Granaderos A Caballo (l) - L Gan Pag. Dist. 1 GIGAHERTZ, 54, A.Domingos (2) 144436 2 Milione, 60, W.Pereyra (3) 65448 3,20 1/2 cza 3 Dolce Joy, 58, A.Giannetti (5) 62517 3,35 6 cps 4 Tothemoonandback, 58, L.Vai (6) 7387 28,35 4 cps 5 Emily Queen, 56, E.Ortega P. (4) 11700 17,90 1/2 cpo 6 Mestre Do Violao, 58, L.Franco (1) 4466 46,90 13 cps - - - 295954 Dividendos: GIGAHERTZ $ 1,45 y 1,20. Milione $ 1,50. EXACTA $ 96,00. TRIFECTA $ 103,00. DOBLE $ 467,50. Corrieron todos. Tiempo: 2'17s59c. Cuidador: P.Nickel Filho. Stud: La Providencia. El ganador de 3 años es hijo de Cityscape y Gigabyte NOVENA CARRERA- 2000 METROS Gan Pag. Dist. 1 DON PICHU, 57, E.Ortega P. (10) 29858 2 Germalus, 53, S.Barrionuevo (7) 36793 7,75 3/4 cpo 3 Kelly Hero, 53, A.I.Romay (2) 64078 4,45 pzo 4 Music Major, 57, B.Enrique (3) 129613 2,20 3 cps 5 Free Agent, 54, R.Frias (4) 26525 10,75 3/4 cpo 6 Universo Plus, 55, N.Villarreta (9) 19202 14,85 1 1/2 cpo 7 Bendaval Rye, 57, G.Calvente (5) 68710 4,15 1/2 cpo 8* Invitado Ride, 55, J.Leonardo (8) 15413 18,50 s.a. ú Luky King, 57, L.Vai (1) 7192 39,65 s.a. - - - 397385 - - (*) Largó retrasado Dividendos: DON PICHU $ 9,55, 4,90 y 3,10. Germalus $ 2,95 y 2,20. Kelly Hero $ 3,05. EXACTA $ 2.367,00. TRIFECTA $ 6.694,00. DOBLE $ 932,50. TRIPLO $ 9.237,50.No corrieron: (6) Ree Pasionario y (11) Emphasis. Tiempo: 2'5s45c. Cuidador: J.M.Almando (h). Stud: Tamara (tdil). El ganador de 5 años es hijo de Don Incauto y Pura Guaracha DECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 TREMENDO JUANI, 57, B.Enrique (3) 159895 2 Super Rec, 54, R.Frias (2) 114854 3,55 3 1/2 cps 3 Endoso Argentino, 54, C.Perez G. (11) 42919 9,50 1/2 pzo 4 Bequefumo, 57, L.Noriega (5) 70299 5,80 5 cps 5 Kacho, 55, J.Leonardo (4) 9081 44,90 3/4 cpo 6 Tagum City, 57, G.J.Garcia (1) 15157 26,90 1 cpo 7 Nett Start, 55, D.Ramella (7) 52611 7,75 1 cpo 8 Behind The Sun, 52, L.Caronni (12) 7488 54,45 pzo 9* Norteño For Sale, 57, I.Monasterolo (8) 53298 7,65 1/2 cpo 10 Turbo Rash, 57, J.Doello (6) 28815 14,15 1 1/2 cpo úX Dubai King, 51, R.Villegas (10) 14693 27,75 7 cps - - - 569111 - - (*) Largó frío (X) Largó frío Dividendos: TREMENDO JUANI $ 2,55, 2,00 y 1,80. Super Rec $ 2,00 y 1,80. Endoso Argentino $ 2,30. IMPERFECTA $ 395,00. TRIFECTA $ 1.638,00. DOBLE $ 2.457,50.No corrieron: (9) Wild Board y (13) En Cuestion. Tiempo: 1'25s76c. Cuidador: D.I.Irigoitia. Stud: El Polaco (gguay). El ganador de 5 años es hijo de Hurricane Cat y Discontinue UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 MARLBORO BOY, 57, G.Calvente (1) 89312 2 Intrapment, 57, B.Enrique (4) 178623 2,20 3/4 cpo 3 Obispo, 57, D.E.Arias (3) 39495 9,95 1 1/2 cpo 4 Axwell, 57, G.J.Garcia (12) 12397 31,70 3/4 cpo 5 Centelleo, 57, W.Pereyra (5) 43184 9,10 1/2 cpo 6 Magician Ray, 55, L.Vai (2) 6706 58,60 1/2 cpo 7 Mad Berry, 55, J.Rivarola (8) 7979 49,25 1 1/2 cpo 8 Cringer, 57, C.Montoya (10) 50381 7,80 1 1/2 cpo 9 Palomero, 55, L.Caronni (6) 2738 143,50 3 cps 10 Santiagueñito, 54, R.Frias (9) 56139 7,00 cza 11 El Jarana, 55, R.Alzamendi (11) 5336 73,65 1 1/2 cpo ú Jogador, 57, P.Carrizo (7) 58218 6,75 6 cps - - - 550506 Dividendos: MARLBORO BOY $ 4,40, 1,65 y 1,20. Intrapment $ 1,55 y 1,15. Obispo $ 1,55. IMPERFECTA $ 260,00. TRIFECTA $ 1.519,00. DOBLE $ 600,00. TRIPLO $ 28.845,00. CUATERNA SELECTIVA $ 18.662,50. CADENA JACKPOT $ 38.510,75. Corrieron todos. Tiempo: 1'24s66c. Cuidador: D.I.Irigoitia. Stud: La Peladilla. El ganador de 5 años es hijo de Greenspring y Miss May DUODECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ES UNA PRINCESA, 56, M.La Palma (10) 68409 2 Lathan, 53, R.Frias (8) 20407 26,65 4 cps 3 Apostolica, 56, B.Enrique (12) 132647 4,10 1/2 cpo 4 Torre De Babel, 56, G.Bonasola (9) 118229 4,60 1/2 pzo 5 Stripes Girl, 56, W.Pereyra (6) 28400 19,15 1 cpo 6 Celulosa, 57, W.Moreyra (14) 146987 3,70 1/2 cpo 7 Rubia Awe, 56, J.Leonardo (2) 17075 31,85 2 cps 8 Buena Amiguita, 54, M.Almeira (5) 2137 254,50 1/2 pzo 9 Ke Inti, 56, M.Valle (4) 29239 18,60 cza 10 Strategic Thought, 56, E.Ortega P. (3) 184357 2,95 9 cps 11 Evitame, 56, F.Corrales (13) 4955 109,75 1/2 pzo 12 La Cantero, 56, D.E.Arias (7) 2571 211,55 3 cps ú India Jackie, 56, R.Alzamendi (11) 3910 139,10 3/4 cpo - - - 759325 Dividendos: ES UNA PRINCESA $ 7,95, 3,20 y 1,50. Lathan $ 7,90 y 2,95. Apostolica $ 1,60. IMPERFECTA ú $ 5.885,00. TRIFECTA $ 14.509,00. DOBLE $ 2.527,50.No Corrió: (1) Splendid One. Tiempo: 1'25s64c. Cuidador: R.O.Soto. Stud: El Chorrito (cba). La ganadora de 3 años es hija de Que Vida Buena y Crown Princess DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 ZIZANE, 56, M.Valle (9) 71733 2 Verisima, 57, W.Moreyra (6) 24605 18,95 9 cps 3 Que Bagaya, 56, M.La Palma (2) 83261 5,60 v.m. 4 Lady Sansara, 56, W.Pereyra (7) 89666 5,20 1 1/2 cpo 5 Jaded (brz), 56, A.Giannetti (11) 116566 4,00 1/2 pzo 6 La Ivonne, 56, R.Frias (4) 143466 3,25 3 cps 7 Linda Ride, 56, E.Ortega P. (8) 31611 14,75 3/4 cpo 8 Felicitas Pora, 56, L.Cabrera (13) 10431 44,70 1 1/2 cpo 9 Tan Pizpireta, 56, O.Alderete (3) 25272 18,45 3/4 cpo 10 Caldara, 57, G.Calvente (5) 38694 12,05 1 cpo 11 Sardegna, 56, E.Ruarte (1) 2724 171,20 hco 12 Danna Royal, 52, U.Chaves (14) 7011 66,50 5 cps ú Eterna Bontai, 52, M.Giuliano C. (10) 6036 77,25 18 cps - - - 651076 Dividendos: ZIZANE $ 6,50, 4,30 y 3,55. Verisima $ 6,40 y 3,85. Que Bagaya $ 2,20. IMPERFECTA $ 3.405,00. CUATRIFECTA $ 78.777,50. DOBLE $ 3.647,50.No Corrió: (12) Bebelinda. Tiempo: 1'24s21c. Cuidador: J.Meyrelles Torres. Stud: Los Tordillos. La ganadora de 3 años es hija de Cityscape y Ma Belle Fleur DECIMOCUARTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 LIGERA FINA, 57, E.Ortega P. (10) 109730 2 Miss Calero, 57, G.Mansilla (11) 16560 30,15 6 cps 3 Dona Rye, 57, L.Balmaceda (15) 262773 1,90 2 cps 4 Ruperta Candy, 55, J.Rivarola (1) 25408 19,65 4 cps 5 Aneesa, 57, P.Carrizo (12) 36179 13,80 3/4 cpo 6 Sobrecargada, 55, N.Villarreta (6) 71324 7,00 1 cpo 7 Karol Monica, 57, A.Duarte (16) 20378 24,50 3/4 cpo 8 Perfect Twine, 53, U.Chaves (8) 9020 55,35 1/2 cpo 9 So Good, 57, M.Valle (3) 11887 42,00 7 cps 10 Vereda Florida, 53, F.Gimenez (9) 11987 41,65 4 cps 11* Oyente Prize, 57, L.Cabrera (7) 58394 8,55 pzo 12 Happy Date, 53, M.A.Sosa (5) 61260 8,15 11 cps ú Poliarquia, 57, M.Gonzalez (2) 2881 173,30 13 cps - - - 697782 - - (*) Corrió desestribado Dividendos: LIGERA FINA $ 4,55, 2,30 y 1,75. Miss Calero $ 6,45 y 4,35. 