DECIMOTERCERA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 MUXAGATA, 56, C.Velazquez (2) 73313 2 Embassy New, 56, G.J.Garcia (4) 25402 22,80 cza 3 Ciao Ciao Bambina, 56, F.Calvente (3) 131630 4,40 2 cps 4 Que Genarita, 52, A.I.Romay (1) 83938 6,90 1/2 cza 5 Sweet Golden, 56, G.Calvente (10) 131630 4,40 1/2 cpo 6 Mechera Cachorra, 55, N.Villarreta (5) 158677 3,65 cza 7 Top One Key, 56, A.Giannetti (7) 186829 3,10 20 cps 8 Hercilia, 56, K.Banegas (9) 7676 75,45 1/2 cpo ú* La Del Toboso, 56, C.Montoya (6) 11074 52,30 4 cps - - - 810167 - - (*) Largó frío

Dividendos: MUXAGATA $ 7,90, 5,65 y 2,30. Embassy New $ 7,55 y 2,80. Ciao Ciao Bambina $ 1,75. EXACTA $ 5.247,00. CUATRIFECTA $ 83.333,00. DOBLE FINAL $ 17.465,00. TRIPLO $ 59.155,00. CUATERNA $ 50.232,50. No corrieron: (8) The Brunette y (11) Ideologique. Tiempo: 58s6c. Cuidador: M.Milanese. Stud: Don Ibaldo. La ganadora de 3 años es hija de Catcher In The Rye y Icar. RECAUDACIÓN: $ 26.785.846.

