Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SIVARIO, 57, W.Moreyra (1) 0 2 Zuma Day, 57, L.Vai (4) 0 1,25 8 cps 3 Empyros, 57, M.A.Palacios (16) 0 26,00 2 cps 4 Mister Afro, 54, R.Frias (7) 0 46,80 2 1/2 cps 5 Pitotoy, 57, M.La Palma (12) 0 24,50 2 cps 6 Madelon, 57, R.Alzamendi (2) 0 156,85 1 1/2 cpo 7 Sidao, 57, B.Enrique (8) 0 7,15 5 cps 8 Sushi Man, 53, R.Villegas (10) 0 82,75 5 cps 9 Unbeaten, 57, A.Giorgis (11) 0 11,15 5 cps ú Piquetero Best, 57, D.Gauna (14) 0 32,35 4 cps - - - 0 Dividendos: SIVARIO $ 3,50, 1,10 y 1,10. Zuma Day $ 1,10 y 1,10. Empyros $ 1,10. IMPERFECTA $ 120,00. TRIFECTA $ 1.434,00. DOBLE $ 1.222,50. CUATERNA $ 8.333,00.No corrieron: (3) Sub Twenty, (5) Cyber Toss, (6) Brujo Emperor, (9) Poli Good, (13) Buscandote y (15) The Rolling Star. Tiempo: 1'10s87c. Cuidador: R.E.Lopez. Stud: El Brujo Y El Tordo (rº). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Inter Vica QUINTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 COMO KISSING, 56, I.Monasterolo (5) 0 2 The Talisman, 56, L.Balmaceda (4) 0 2,30 1/2 pzo 3 Reciclado, 56, G.J.Garcia (3) 0 29,70 2 1/2 cps 4 Master Darwin, 56, O.Alderete (1) 0 9,70 1 1/2 cpo 5 Fone, 56, M.Valle (2) 0 5,85 3 cps 6 Asian Art, 56, Jorge Peralta (6) 0 14,35 2 cps 7 Limonella, 55, C.Velazquez (8) 0 24,90 6 cps ú* Il Matterello, 56, B.Enrique (7) 0 2,05 0 cpo - - - 0 - - (*) No largó Dividendos: COMO KISSING $ 10,55, 2,55 y 1,70. The Talisman $ 1,60 y 1,35. Reciclado $ 23,85. EXACTA $ 1.137,00. TRIFECTA $ 12.584,00. DOBLE $ 3.097,50. TRIPLO $ 23.000,00. CUATERNA JACKPOT $ 10.993,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s92c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: El Vulcan. El ganador de 3 años es hijo de South Kissing y No La Compares SEXTA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUINCY STRIPES, 57, E.Ortega P. (3) 0 2 Delivery Chuck, 57, J.Leonardo (6) 0 8,50 1/2 pzo 3 Inside Trader, 57, E.Talaverano (7) 0 22,55 1 cpo 4 Don Lobo, 54, R.Frias (13) 0 6,55 pzo 5 Iron Heart, 57, O.Alderete (12) 0 12,35 1 cpo 6 Ultimado, 57, S.Piliero (11) 0 18,80 2 cps 7 Pinky Prize, 54, C.Perez G. (1) 0 29,55 1 1/2 cpo 8 Idiocratico, 57, W.Pereyra (2) 0 5,20 pzo 9 Orfebre Joy, 57, M.La Palma (8) 0 74,75 pzo 10 Warner, 57, R.Alzamendi (4) 0 39,00 3/4 cpo 11 Isolano, 57, J.Noriega (9) 0 6,00 3 1/2 cps 12 Tio Charly, 53, E.G.Ortega T. (10) 0 23,30 1/2 cpo ú Gezar, 57, I.Monasterolo (5) 0 5,25 9 cps - - - 0 Dividendos: QUINCY STRIPES $ 3,40, 2,15 y 1,75. Delivery Chuck $ 3,90 y 3,00. Inside Trader $ 3,40. IMPERFECTA $ 840,00. TRIFECTA $ 8.100,00. DOBLE $ 1.837,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s34c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Don Valentino. El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Quimera Noor SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 THE RICHMOND, 56, I.Monasterolo (10) 0 2 Rey Rocco, 56, W.Moreyra (1) 0 2,55 3 1/2 cps 3 Van Del Runner, 56, E.Talaverano (11) 0 17,60 3 1/2 cps 4 Salon Embrujado, 56, M.Valle (3) 0 11,75 1/2 pzo 5 Capital Craf, 56, E.Ortega P. (6) 0 7,90 3 1/2 cps 6 El Ecologista, 56, E.Ruarte (5) 0 149,40 1/2 cza 7 Mar Ligure, 56, C.Velazquez (9) 0 233,40 2 cps 8 Fruto Maduro, 56, A.Cabrera (7) 0 8,05 2 1/2 cps 9 Inco Gulch, 54, S.Barrionuevo (12) 0 133,85 5 cps 10 El Kuki, 56, F.Coria (2) 0 48,00 pzo 11 Zumbero, 56, O.Alderete (4) 0 38,20 1/2 cpo 12 Don Sujeto, 56, M.Aserito (13) 0 43,30 2 cps ú Nazare, 52, E.Suarez (8) 0 2,50 11 cps - - - 0 Dividendos: THE RICHMOND $ 6,15, 3,65 y 2,50. Rey Rocco $ 2,20 y 3,25. Van Del Runner $ 3,15. IMPERFECTA $ 415,00. TRIFECTA $ 3.310,00. DOBLE $ 1.782,50. CUATERNA $ 60.975,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s13c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: B Y B. El ganador de 3 años es hijo de Horse Greeley y The Charming One OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 TOP RIMOUTE, 56, E.Torres (11) 0 2 Fantasearte, 56, K.Banegas (12) 0 6,05 3/4 cpo 3 Medaglia D`argento, 56, W.Moreyra (3) 0 5,75 3/4 cpo 4 Cuty Cause, 56, M.Valle (7) 0 31,85 5 cps 5 Ala Rye, 55, S.Barrionuevo (5) 0 11,20 1/2 cpo 6 Futuro Rey, 56, C.Velazquez (8) 0 39,45 2 1/2 cps 7 Jolly Night, 56, O.Alderete (1) 0 22,30 cza 8 Al Maestro, 56, R.R.Barrueco (13) 0 2,75 3 1/2 cps 9 Water Frame, 56, F.Coria (4) 0 4,75 1 cpo 10 Santuli, 56, L.Balmaceda (10) 0 14,70 pzo 11 Copete, 54, R.Bascuñan (2) 0 208,70 5 cps 12 El Musico Digital, 56, E.Ortega P. (14) 0 5,40 6 cps ú Adiviname, 56, I.Monasterolo (6) 0 19,60 10 cps - - - 0 Dividendos: TOP RIMOUTE $ 45,40, 11,80 y 5,35. Fantasearte $ 3,25 y 2,25. Medaglia D' Argento $ 2,85. IMPERFECTA $ 9.982,50. TRIFECTA $ 72.061,00. DOBLE $ 15.995,00.No Corrió: (9) Fitz`s Words. Tiempo: 1'23s1c. Cuidador: O.Ilarione. Stud: Pinta La Nena. El ganador de 3 años es hijo de Remote y Cachorra Top NOVENA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 CIUDAD DESEADA, 56, W.Moreyra (5) 0 2 Belleza De Arteaga, 56, M.La Palma (13) 0 27,65 1 1/2 cpo 3 La Bien Pintada, 56, I.Monasterolo (9) 0 7,45 2 cps 4 Geronima Fitz, 53, R.Garcia (14) 0 35,50 3/4 cpo 5 Web Browser, 56, K.Banegas (4) 0 4,75 4 cps 6 Mandame Un Email, 56, E.Ruarte (1) 0 14,00 1 1/2 cpo 7 Miss Key Slew, 56, G.Bellocq (15) 0 7,00 pzo 8 Marcia Winter, 56, J.Noriega (3) 0 16,40 1 cpo 9 Keyra, 56, J.Villagra (12) 0 3,25 pzo 10 Florence Eclipse, 53, R.Frias (7) 0 20,05 3 cps 11 Contessa Star, 56, G.J.Garcia (16) 0 5,25 3 1/2 cps 12 Matchup, 53, C.Perez G. (10) 0 198,15 23 cps ú Bahia Sixties, 56, R.R.Barrueco (6) 0 89,90 20 cps - - - 0 Dividendos: CIUDAD DESEADA $ 5,35, 2,60 y 2,00. Belleza De Artega $ 8,00 y 6,40. La Bien Pintada $ 3,50. IMPERFECTA $ 6.800,00. TRIFECTA $ 20.634,00. DOBLE $ 35.300,00. TRIPLO SELECTIVO $ 187.500,00. CUATERNA SELECTIVA $ 268.430,00.No corrieron: (2) Cursadora, (8) Madrileña y (11) Visualisada. Tiempo: 1'23s88c. Cuidador: J.O.Gonzalez. Stud: Hs. El Angel De Venecia (lf). La ganadora de 3 años es hija de Cityscape y Doña Deseada DECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 DONA RYE, 57, M.Aserito (7) 0 2 Sobrecargada, 57, M.La Palma (11) 0 7,95 1/2 cpo 3 La Momocha, 57, L.Vai (3) 0 11,40 2 cps 4 Aneesa, 57, A.Paez (6) 0 3,75 3 1/2 cps 5 Araucahera, 57, E.Ruarte (5) 0 28,05 3/4 cpo 6 Digna Juventud, 55, S.Barrionuevo (2) 0 43,85 1/2 cpo 7 Validada, 57, L.Noriega (4) 0 45,05 hco 8 Endondy, 55, A.Castro (12) 0 99,00 3 cps 9 Fiesthera, 53, R.Villegas (9) 0 5,55 3/4 cpo 10 La Gran Inclan, 57, R.Alzamendi (1) 0 15,25 1 cpo 11 Ipa, 54, C.Perez G. (8) 0 20,50 16 cps ú* Magia Best, 57, L.Tello E. (10) 0 83,25 0 cpo - - - 0 - - (*) Desmontó Dividendos: DONA RYE $ 1,75, 1,10 y 1,10. Sobrecargada $ 1,75 y 1,50. La Momocha $ 1,90. IMPERFECTA $ 312,50. TRIFECTA $ 951,00. DOBLE $ 472,50. CADENA CON JACKPOT $ 174.474,25. Corrieron todos. Tiempo: 1'25s21c. Cuidador: O.F.Labanca. Stud: Tramo 20 (sgo. Del E.). La ganadora de 5 años es hija de Catcher In The Rye y Dona Ancila UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 EMMA SUREÑA, 54, A.I.Romay (14) 0 2 Crazy Mint, 57, L.Balmaceda (2) 0 69,60 1/2 pzo 3 Topeka, 57, E.Retamozo (15) 0 2,75 pzo 4 Linda Pipa, 54, R.Frias (1) 0 11,30 7 cps 5 La Padercita, 57, I.Monasterolo (9) 0 11,20 3/4 cpo 6 Leia, 53, E.G.Ortega T. (8) 0 5,25 1 cpo 7 Problema De Polleras, 57, S.Toscani (10) 0 3,80 1 1/2 cpo 8 Cipora, 57, M.Benitez (5) 0 27,25 6 cps 9 Perdiendo El Control, 57, L.Vai (3) 0 228,55 2 cps 10 Adelyn, 58, M.Giles (6) 0 116,85 1 cpo 11 Emerald Moon, 57, G.J.Garcia (7) 0 5,95 2 1/2 cps 12 Ventana De Arrabal, 57, P.Carrizo (11) 0 61,90 5 cps ú* Chaperita Road, 57, M.Aserito (13) 0 91,45 5 cps - - - 0 - - (*) Largó retrasado Dividendos: EMMA SUREÑA $ 5,50, 3,25 y 1,45. Crazy Mint $ 19,15 y 5,20. Topeka $ 1,20. IMPERFECTA $ 7.430,00. CUATRIFECTA $ 40.932,50. DOBLE $ 397,50.No corrieron: (4) West Met y (12) Gritona Emper. Tiempo: 1'12s28c. Cuidador: T.A.Mariani. Stud: La Aguada (vm). La ganadora de 4 años es hija de Emmanuel y La Sudaca DUODECIMA CARRERA- 1300 METROS Gan Pag. Dist. 1 YANARA LO, 53, J.Espinoza (4) 0 2 Starry Love, 55, C.Benitez (1) 0 3,25 3 1/2 cps 3 Noche De America, 57, I.Monasterolo (9) 0 4,45 2 1/2 cps 4 Amiguita Twistera, 57, M.Aserito (13) 0 3,80 1/2 cpo 5 Equal Comic, 53, E.G.Ortega T. (7) 0 17,35 1 1/2 cpo 6 Alpha Electrica, 57, G.J.Garcia (6) 0 17,55 1 cpo 7 Angelical Lady, 54, C.Perez G. (5) 0 131,25 pzo 8 Bien Lejana, 54, A.I.Romay (2) 0 18,95 1 1/2 cpo 9 Tri Top, 54, L.Garcia (15) 0 5,25 4 cps 10 Vida Rye, 55, S.Barrionuevo (11) 0 20,50 4 cps 11 Superunknown, 57, P.Carrizo (3) 0 87,25 5 cps 12 Touching Me, 57, A.Cabrera (10) 0 41,05 2 cps ú Lamordidita Jajaja, 54, R.Frias (12) 0 43,60 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: YANARA LO $ 5,95, 3,95 y 2,80. Starry Love $ 1,65 y 1,90. Noche De America $ 1,95. IMPERFECTA $ 842,50. CUATRIFECTA $ 8.165,00. DOBLE FINAL $ 17.537,50. TRIPLO $ 29.450,00. CUATERNA $ 84.050,00. QUINTUPLO: a ganador $ 522.900,11 , a place $ 2.755,00. No corrieron: (8) Ritmo Y Copas y (14) La Brisa Sureña. Tiempo: 1'17s98c. Cuidador: A.E.Martinez. Stud: Amanda (gchu). La ganadora de 4 años es hija de Dont Worry y Lluvia Moren. RECAUDACIÓN: $ 32.908.457 . EMMA SUREÑA. Crazy Mint. Topeka. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (4) West Met y (12) Gritona Emper1'12s28c.T.A.Mariani.La Aguada (vm). La ganadora de 4 años es hija de Emmanuel y La Sudaca DONA RYE. Sobrecargada. La Momocha. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA CON JACKPOT. Corrieron todos1'25s21c.O.F.Labanca.Tramo 20 (sgo. Del E.). La ganadora de 5 años es hija de Catcher In The Rye y Dona Ancila CIUDAD DESEADA. Belleza De Artega. La Bien Pintada. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA.No corrieron: (2) Cursadora, (8) Madrileña y (11) Visualisada1'23s88c.J.O.Gonzalez.Hs. El Angel De Venecia (lf). La ganadora de 3 años es hija de Cityscape y Doña Deseada TOP RIMOUTE. Fantasearte. Medaglia D' Argento. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Fitz`s Words1'23s1c.O.Ilarione.Pinta La Nena. El ganador de 3 años es hijo de Remote y Cachorra Top THE RICHMOND. Rey Rocco. Van Del Runner. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA. Corrieron todos1'22s13c.G.E.Scarpello.B Y B. El ganador de 3 años es hijo de Horse Greeley y The Charming One QUINCY STRIPES. Delivery Chuck. Inside Trader. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'22s34c.L.R.Cerutti.Don Valentino. El ganador de 4 años es hijo de Equal Stripes y Quimera Noor COMO KISSING. The Talisman. Reciclado. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA JACKPOT. Corrieron todos1'21s92c.G.E.Scarpello.El Vulcan. El ganador de 3 años es hijo de South Kissing y No La Compares SIVARIO. Zuma Day. Empyros. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (3) Sub Twenty, (5) Cyber Toss, (6) Brujo Emperor, (9) Poli Good, (13) Buscandote y (15) The Rolling Star1'10s87c.R.E.Lopez.El Brujo Y El Tordo (rº). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Inter Vica

CON HUMOR. Collura. Olympics. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (2) Giant`s Macho One, (3) Picante Nov, (9) Mr. Alvin, (10) Puntero Best y (14) Le Depardieu1'10s54c.A.R.Cervantes.Juana Y Juan (dol). El ganador de 4 años es hijo de Catcher In The Rye y Quick Humor