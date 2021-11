Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

Keep The Faith , 57, R.R.Barrueco

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SPEED AND FORCE, 57, E.Ruarte (10) 2 Nosaxa, 53, R.Bascuñan (14) 5,15 pzo 3 Caipirinha De Mango, 57, R.Blanco (5) 11,75 pzo 4 Mermelada Kal, 54, E.G.Ortega T. (2) 31,30 1 1/2 cpo 5* Archimaga, 57, S.Piliero (12) 20,40 cza 6 La Licha, 57, F.L.Goncalves (8) 5,40 1/2 cpo 7 Anghiari Song, 57, D.Ramella (13) 4,90 1/2 cza 8 Hercilia, 53, F.J.Lavigna (7) 11,50 2 cps 9 Ilustrisima Edition, 57, S.Barrionuevo (11) 37,70 cza 10 Sayulita, 57, J.Villagra (4) 4,20 4 cps ú Minera Knock, 53, D.Lencinas (9) 78,85 15 cps - - - - - (*) Indócil en los partidores

Dividendos: SPEED AND FORCE $ 3,15, 1,50 y 1,40. Nosaxa $ 2,05 y 2,00. Caipirinha De Mango $ 4,05. IMPERFECTA $ 687,50. CUATRIFECTA $ 500.000,00. DOBLE PLUS $ 4.800,00. TRIPLO $ 12.999,00. CUATERNA $ 356.660,00. QUINTUPLO: a ganador $ 786.127,50, a placé $ 5.170,00. No corrieron: (1) Cultura Academica, (3) Tarteleta y (6) Rachel Imaginary. Tiempo: 1'13s61c. Cuidador: J.C.Cravero. Stud: Sin Pensar. La ganadora de 4 años es hija de Implausible y Little Shi. RECAUDACIÓN: $ 42.459.889.

