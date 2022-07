Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 COSTA YORKER, 57, I.Monasterolo (5) 2* Directa Del Sol, 53, F.J.Lavigna (18) 28,25 5 cps 3 Rompecadenas, 57, E.Torres (8) 5,00 1/2 pzo 4 Dancing Queen, 57, L.Balmaceda (19) 54,50 1 cpo 5 Escrita Maxima, 57, C.Velazquez (10) 43,55 1/2 pzo 6 Katerine, 57, E.Ortega P. (11) 10,30 1/2 cpo 7X Quelle Folie, 57, R.Bascuñan (17) 10,15 2 cps 8 Voz Alta, 57, G.Calvente (9) 7,65 pzo 9 Lablusa, 57, L.Vai (2) 7,05 cza 10 Flor De Candy, 53, S.Conti (15) 134,70 1 cpo 11 Vulgaria, 57, M.Giles (16) 18,45 3/4 cpo 12 Master Of Dreams, 54, J.Espinoza (14) -18,00 1 1/2 cpo 13 Que Me Den, 57, P.Carrizo (12) 100,70 1/2 cza 14 Srta. Aymara, 57, F.Coria (7) 15,55 1/2 pzo 15 Full Halo, 53, R.Ortiz (3a) 72,90 1/2 cpo 16 Filosa Mom, 53, E.Suarez (6) 71,30 pzo 17 La Peroncha, 57, G.Bonasola (13) 4,70 2 cps 18 Positiva, 57, W.Pereyra (4) 10,90 5 cps ú Croquignolet, 58, E.Ruarte (3) 72,90 3/4 cpo - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: COSTA YORKER $ 8,00, 4,45 y 3,90. Directa Del Sol $ 8,55 y 5,65. Rompecadenas $ 2,15. IMPERFECTA $ 14.310,00. CUATRIFECTA $ 1.239.014,08 . DOBLE PLUS $ 5.290,00. TRIPLO $ 5.140,00. CUATERNA $ 389.000,00. QUINTUPLO $ 125.000,00. No Corrió: (1) Ursula Key. Tiempo: 56s76c. Cuidador: E.G.Accosano. Stud: El Chorrito (cba). La ganadora de 4 años es hija de Interaction y The New Yorke. RECAUDACIÓN: $ 67.568.641. .

