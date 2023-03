Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

NEAR YOU , 56, F.L.Gonçalves

DECIMOTERCERA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SWEET LOT, 57, F.L.Gonçalves (8) 2 Gitanilla, 57, B.Enrique (3) 3,15 1/2 cpo 3 Super Jane, 53, L.Armoha (5) 12,00 4 cps 4 Look Kennedy, 57, F.Correa (2) 8,55 1 1/2 cpo 5 Vasquita Soñada, 57, M.Aserito (6) 7,55 8 cps 6 Emma Girl, 57, F.Aguirre (9) 49,35 6 cps 7 Candy Llan, 54, J.Espinoza (1) 18,15 1/2 pzo 8 Que Tal Joaquina, 54, A.Allois (4) 122,35 1/2 pzo ú* Ilusion Embrujada, 53, L.Chavez (10) 37,45 1/2 cza - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: SWEET LOT $ 1,40, 1,10 y 1,10. Gitanilla $ 1,10 y 1,10. Super jane $ 1,10. EXACTA $ 415,00. TRIFECTA $ 2.190,00. DOBLE $ 370,00.No Corrió: (7) Julie Kent. Tiempo: 1'5s83c. Cuidador: R.O.Lazzaro. Stud: Los Wue (az). La ganadora de 4 años es hija de Sir Winsalot y Sweet Beauty DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 MI CHICHE, 54, J.Paoloni (4) 2 Jet Rush, 54, J.Espinoza (10) 4,15 1 1/2 cpo 3 La Deseada Cat, 53, L.Armoha (7) 11,90 cza 4 Mattinata, 57, F.L.Gonçalves (2) 3,75 3/4 cpo 5 Amiga Refloat, 57, F.Correa (1) 7,00 1/2 pzo 6 Triti, 57, F.Coria (6) 11,00 4 cps 7 Passion With Glory, 57, K.Banegas (11) 3,10 1/2 cza 8 Southern Spirit, 57, R.R.Barrueco (8) 15,85 8 cps 9 Ellas Las Nadies, 59, O.Arias (9) 39,70 2 cps 10 Primavera Pat, 53, T.Baez (5) 6,75 7 cps ú Hidden Lot, 57, R.Alzamendi (3) 62,00 2 1/2 cps - - - Dividendos: MI CHICHE $ 13,60, 6,55 y 3,60. Jet Rush $ 2,45 y 1,65. La Deseada Cat $ 2,20. EXACTA $ 12.110,00. CUATRIFECTA $ 750.000,00. DOBLE PLUS $ 5.990,00. TRIPLO PLUS $ 22.470,00. CUATERNA $ 50.000,00. QUINTUPLO $ 142.855,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'6s15c. Cuidador: J.O.Muñoz. Stud: Don Hugo (s.fco). La ganadora de 4 años es hija de Dynamix y Solicitad. RECAUDACIÓN: $ 71.419.920.

NEAR YOU. Enrealzada Si. Search Law. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (9) Dra Again1'4s86c.J.L.Correa Aranha.Vacacion. La ganadora de 3 años es hija de Remote y New Real Deal