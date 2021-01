Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

It`s Imperative , 56, D.R.Gomez

Make Your Choice , 56, M.N.Ferreyra

May Believe , 56, W.Aguirre

NOVENA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 GOT MAMA, 55, J.Rivarola (12) 0 2 Honey Girl, 57, F.Arreguy (h) (3) 0 4,25 1 1/2 cpo 3 Niña Buddha, 57, K.Banegas (7) 0 31,15 1 1/2 cpo 4 Suerte Ordenada, 57, F.L.Goncalves (2) 0 3,60 1 1/2 cpo 5 Fantastic Zen, 53, M.A.Sosa (5) 0 5,40 1/2 cpo 6 Frozen, 53, L.Ramallo (11) 0 86,85 1/2 cpo 7 Berchidda, 57, P.Diestra (h) (8) 0 8,30 1/2 cpo 8 Ree Jerarquica, 57, A.Cabrera (10) 0 28,20 3/4 cpo 9 Mar Y Pesca, 51, A.I.Romay (4) 0 2,85 3/4 cpo 10 Decandida, 57, Jorge Peralta (6) 0 63,65 2 cps 11 Star In The Sky, 57, R.Funes (9) 0 34,90 cza ú Naccherina, 53, J.R.Benitez V. (1) 0 20,75 s.a. - - - 0 Dividendos: GOT MAMA $ 18,90, 5,40 y 3.,15. Honey Girl $ 2,45 y 1,85. Niña Buddha $ 7,90. EXACTA $ 1.509,00. TRIFECTA $ 13.018,25. DOBLE $ 33.982,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s89c. Cuidador: R.E.Cabrera. Stud: Chajari (gchu). La ganadora de 5 años es hija de Got Talent y Top Mama DECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 PORTEÑITO SAM, 53, R.Frias (2) 0 2 Duque Tambero, 57, P.Diestra (h) (11) 0 2,85 4 cps 3 Astur Rules, 57, A.Giorgis (8) 0 50,95 1 cpo 4 El Enjoyado, 57, E.Siniani (3) 0 26,65 3/4 cpo 5 King Look, 57, G.Hahn (10) 0 8,55 1/2 cpo 6 Guarumba Taita, 53, A.I.Romay (1) 0 5,35 1/2 cpo 7 Modelo Boss, 57, F.Coria (9) 0 4,45 3 cps 8 Cerro Otto, 53, M.Sosa (6) 0 37,75 1 cpo 9 Chino Victorioso, 57, C.Sandoval (5) 0 89,35 1/2 pzo 10 El Delineado, 57, J.Gonzalez (12) 0 8,85 3/4 cpo 11 Grand Thobias, 57, K.Banegas (4) 0 26,30 3/4 cpo ú Zorcico, 57, M.Delli Q. (13) 0 5,10 7 cps - - - 0 Dividendos: PORTEÑITO SAM $ 12,85, 3,75 y 2,40. Duque Tambero $ 2,45 y 1,60. Astur Rules $ 6,75. IMPERFECTA $ 303,50. TRIFECTA $ 186.338,00. DOBLE $ 5.273,50. TRIPLO $ 349.075,00 . APEUSTA CUATERNA $ 615.096,00 . QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 851.904,00. con 4 Aciertos $ 1.774,75.No Corrió: (7) Jimmy The Hat. Tiempo: 1'0s90c. Cuidador: P.J.Cicchetti. Stud: Bozeman. El ganador de 6 años es hijo de Alrassaam y Porteña Maleva UNDECIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 BEAUTY ROMANCE, 57, F.L.Goncalves (6) 0 2 Friscarina, 57, E.Ortega P. (4) 0 11,85 8 cps 3 Esperada Stripes, 53, L.Ramallo (3) 0 73,55 pzo 4 Cuidadiosa, 57, A.Cabrera (11) 0 9,05 1/2 cpo 5 Dibaba, 57, D.E.Arias (12) 0 37,85 1/2 cpo 6 Silent Princess, 57, F.Arreguy (h) (9) 0 64,20 3 cps 7 Zambita Letal, 53, M.A.Sosa (13) 0 3,65 1/2 cpo 8 Salimar, 57, R.L.Gonzalez (10) 0 6,15 3 cps 9 Tremenda Potranca, 55, J.Rivarola (2) 0 26,45 1 cpo 10 Angeles Manipula, 57, D.R.Gomez (8) 0 28,75 2 cps ú Crazy Nov, 53, A.I.Romay (5) 0 85,35 3 cps - - - 0 Dividendos: BEAUTY ROMANCE $ 1,60, 1,25 y 1,15. Friscarina $ 3,60 y 3,10. Esperada Stripes $ 4,30. IMPERFECTA $ 88,50. TRIFECTA $ 1.835,00. DOBLE $ 1.247,50.No corrieron: (1) Kissing A Lady y (7) Opera Hera. Tiempo: 1'25s87c. Cuidador: H.A.Azcurra. Stud: La Frontera (mza). La ganadora de 4 años es hija de Roman Ruler y Beauty Dark DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Gan Pag. Dist. 1 DOÑA ITZA, 56, E.Ortega P. (11) 0 2 Luna Española, 54, J.Rivarola (3) 0 7,90 3/4 cpo 3 Alajuelita, 52, M.A.Sosa (7) 0 25,95 1 cpo 4 Tia Mecha, 56, D.E.Arias (6a) 0 8,60 1/2 cpo 5 Amiga De La Vida, 56, D.R.Gomez (5) 0 2,90 1 1/2 cpo 6 Turista, 56, F.Menendez (9) 0 27,20 1 cpo 7 Vale Candy, 56, B.Enrique (8) 0 7,50 cza 8 Tia Estela, 56, L.Ferreyra (6) 0 8,60 pzo 9 Anabelle, 56, M.J.Lopez (4) 0 62,65 3/4 cpo 10 Crazy Rimout, 52, A.I.Romay (10) 0 26,30 1/2 cpo 11 Nanine, 56, G.Hahn (1) 0 15,35 3 cps ú La Milongueta, 56, F.Arreguy (h) (2) 0 7,10 cza - - - 0 Dividendos: DOÑA ITZA $ 2,95, 1,55 y 1,35. Luna Española $ 4,05 y 2,75. Alajuelita $ 3,70. EXACTA $ 234,50. TRIFECTA $ 1.316,50. DOBLE $ 42,50. TRIPLO $ 1.729,00. CUATERNA $ 34.105,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'0s86c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: Hs. Gran Amigo (mdp). La ganadora de 3 años es hija de Peten Itza y Doña Kawi DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 SADHUS, 54, L.Vai (13) 0 2 Eolia Cat, 51, A.I.Romay (4) 0 3,05 6 cps 3 Royal Digger, 54, W.Aguirre (2) 0 7,35 pzo 4 Charly Class, 54, C.Sandoval (11) 0 92,30 3 cps 5 Rio Gaucho, 52, L.Noriega (9) 0 6,45 2 cps 6 Misil Foquito, 54, P.Sotelo (7) 0 91,65 cza 7 Adios Muchachos, 50, U.Chaves (8) 0 39,70 3/4 cpo 8 Corazon Perfecto, 49, L.Chaparro (12) 0 25,75 1/2 pzo 9 Antecedente, 54, D.R.Gomez (6) 0 13,20 cza 10 Calido Verano, 52, L.Paredes (5) 0 27,95 2 cps 11 Dr. Hanki, 56, B.Enrique (3) 0 16,85 3 cps ú Naturalizer, 54, M.A.Sosa (10) 0 20,20 9 cps - - - 0 Dividendos: SADHUS $ 2,10, 1,55 y 1,25. Eolia Cat $ 1,90 y 1,40. Royal Digger $ 1,65. IMPERFECTA $ 40,00. TRIFECTA $ 15.228,00. DOBLE $ 71.50.No Corrió: (1) Isabella Shin. Tiempo: 1'12s64c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: Hs. El Remanso (ctes). El ganador de 6 años es hijo de Manipulator y Soy Mimosa DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 STORMY KISSING, 53, A.I.Romay (14) 0 2 Intenable, 57, E.Ortega P. (13) 0 14,00 6 cps 3 Grand Modesto, 57, E.Siniani (12) 0 3,20 1/2 pzo 4 No Quiero Nada, 57, F.L.Goncalves (4) 0 27,90 1 1/2 cpo 5 River Brave, 53, R.Villegas (9) 0 47,15 1 1/2 cpo 6 Renato, 57, D.E.Arias (11) 0 10,70 2 cps 7 Orpheo, 57, F.Arreguy (h) (1) 0 3,50 pzo 8 Vivir Mejor, 57, M.Asconiga (10) 0 5,80 3/4 cpo 9 Don Villarino, 54, F.Roldan (5) 0 99,99 1/2 cpo 10 Sol Coritibo, 57, W.Aguirre (2) 0 44,30 3/4 cpo 11 Lobo Chuck, 57, B.Enrique (3) 0 16,60 hco 12 Alegre Chuck, 57, G.Hahn (8) 0 10,15 pzo ú Perico Forever, 53, M.A.Sosa (7) 0 26,25 2 1/2 cps - - - 0 Dividendos: STORMY KISSING $ 5,55, 3,85 y 2,00. Intenable $ 10,65 y 4,55. Grand Modesto $ 1,25. IMPERFECTA $ 2.822,50. CUATRIFECTA $ 362.801,50. DOBLE DESQUITE $ 1.765,00. TRIPLO $ 2.629,50. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 4.795,50. No Corrió: (6) Apotek. 