Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

Besho Cause , 52, U.Chaves

MASTER OF CHANGE , 56, N.Ortiz

CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 IMMACOLATA, 57, G.Hahn (7) 2 Pretty Sally, 57, M.J.Lopez (3) 18,65 hco 3 Nostalgia Aregueña, 57, F.L.Goncalves (4) 12,10 1 1/2 cpo 4* Xeneize, 57, M.Valle (9) 4,20 4 cps 5 Gran Cause, 57, C.Sandoval (6) 45,20 1 cpo 6 Aguella, 57, F.Arreguy (h) (5) 8,75 1/2 cpo 7 Roberts Key, 53, J.Espinoza (2) 1,80 3 cps ú Garua Finita, 53, E.Candia G. (1) 6,65 pzo - - - - - (*) Largó retrasado

Dividendos: IMMACOLATA $ 5,45 y 3,35. Pretty Sally $ 5,65. EXACTA $ 1.309,50. TRIFECTA $ 11.080,00. DOBLE $ 12.000,00. CUATERNA $ 22.108,00.No Corrió: (8) Contessa Star. Tiempo: 1'11s96c. Cuidador: M.A.Cotignola. Stud: La Churrasquera (az). La ganadora de 4 años es hija de Winning Prize y Indiavolata QUINTA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 SARAPIO, 57, B.Enrique (4) 2 Anochecido Song, 57, A.Cabrera (5) 6,15 1/2 cpo 3 Kosmico Soy, 57, F.L.Goncalves (6) 1,95 2 cps 4 Tua Hee, 57, W.Pereyra (2) 7,30 4 cps 5 Charming Man, 57, M.Valle (8) 14,50 4 cps 6 Red Tenderness, 57, D.R.Gomez (7) 13,80 6 cps - - - Dividendos: SARAPIO $ 2,25 y 1,20. Anochecido Song $ 1,95. EXACTA $ 158,50. TRIFECTA $ 386,50. DOBLE $ 1.462,50.No corrieron: (1) Klemen y (3) Solid Snake. Tiempo: 1'37s2c. Cuidador: J.E.Cabrera. Stud: Juanel (vm). El ganador de 4 años es hijo de Hurricane Cat y Honey Gulch SEXTA CARRERA- 1500 METROSPremio: Especial Jockey Club Del Paraguay Pag. Dist. 1 BEAUTY ROMANCE, 55, F.Arreguy (h) (5) 2 Honor A Pomona, 55, R.L.Gonzalez (7) 57,60 5 cps 3 La Cuñadita, 55, W.Pereyra (4) 1,65 2 cps 4 Esperada Stripes, 55, M.A.Sosa (8) 6,50 1 cpo 5 Regine`s Jane, 55, F.L.Goncalves (2) 2,85 2 cps 6 Hello Teacher, 55, J.Rivarola (6) 16,15 cza ú Move Up, 55, F.Menendez (3) 57,60 12 cps - - - Dividendos: BEAUTY ROMANCE $ 7,90 y 3,50. Honor A Pomona $ 19,25. EXACTA $ 1.444,00. TRIFECTA $ 2.938,00. DOBLE $ 872,50. TRIPLO $ 2.349,00. CUATERNA $ 72.894,00.No Corrió: (1) Grandiosa Ilusion. Tiempo: 1'30s7c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: La Frontera (mza). La ganadora de 5 años es hija de Roman Ruler y Beauty Dark SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ORPEN BAMB, 57, A.Cabrera (2) 2 Kiss Me Now, 55, F.L.Goncalves (1) 6,05 5 cps 3 Lynda Causa, 53, E.G.Ortega T. (9) 5,35 3 cps 4 Shy Enzo, 57, G.Hahn (7) 15,85 1 cpo 5 Sachem, 53, D.Lencinas (11) 10,85 3/4 cpo 6 Maestro George, 53, E.Candia G. (4) 58,40 2 cps 7 Colorete Ness, 57, R.Villagra (10) 26,30 cza 8 Odyseo, 57, J.Rivarola (3) 6,90 1 1/2 cpo 9 Catedratico Guapo, 53, R.Villegas (6) 38,05 7 cps 10 Loquito Sale, 55, R.L.Gonzalez (8) 147,40 2 1/2 cps ú Titan Sale, 57, R.L.Gonzalez (5) 26,80 5 cps - - - Dividendos: ORPEN BAMB $ 1,60, 1,75 y 1,30. Kiss Me Now $ 2,55 y 1,45. Lynda Causa $ 1,70. EXACTA $ 113,00. TRIFECTA $ 402,00. DOBLE $ 587,50. CADENA con 6 aciertos $ 360.461,00, con 5 aciertos $ 3.003,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s86c. Cuidador: A.E.Reisenauer. Stud: Firmamento. El ganador de 5 años es hijo de Orpen y Bamb Halo OCTAVA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MINERAL CABRAL, 55, M.A.Sosa (5) 2 Modelo Boss, 57, F.L.Goncalves (2) 3,70 pzo 3 Esnezale, 53, E.Martinez (11) 16,30 1 1/2 cpo 4 Quiksilver, 57, F.Menendez (9) 14,30 1 cpo 5 Grand Thobias, 57, S.Piliero (6) 58,10 2 cps 6 Walter For Ever, 54, J.R.Benitez V. (4) 10,70 cza 7 Acertijo Radiante, 57, R.Villagra (8) 4,00 2 cps 8 Colapsado, 57, R.L.Gonzalez (1) 93,40 3 cps 9 Basque Lucky, 57, O.Arias (12) 12,65 1 1/2 cpo 10 Corro Chuck, 53, U.Chaves (10) 14,90 pzo 11 Mr. Ilusion Cat, 57, F.Aguirre (13) 3,25 1/2 cpo 12 Red Beduino, 57, E.Torres (7) 202,60 5 cps ú Tarano, 57, W.Aguirre (3) 36,15 2 1/2 cps - - - Dividendos: MINERAL CABRAL $ 7,40, 3,40 y 2,40. Modelo Boss $ 2,00 y 1,50. Esnezale $ 2,80. IMPERFECTA $ 220,00. CUATRIFECTA $ 95.763,00. DOBLE $ 1.150,00. CUATERNA $ 6.205,00. Corrieron todos. Tiempo: 59s86c. Cuidador: W.A.Alvarez. Stud: La Resaca (az). El ganador de 7 años es hijo de Mineral Honour y Jenufa NOVENA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 ANSHAR, 56, F.Arreguy (h) (1) 2 Super Julius, 56, G.Hahn (6) 2,45 5 cps 3 Babel River, 56, S.Piliero (8) 53,80 1 cpo 4 Digamelo, 56, W.Aguirre (3) 3,75 hco 5 Buen Durazno, 52, U.Chaves (4) 35,50 8 cps 6 Shaqiri, 56, O.Arias (10) 9,00 4 cps 7 Agravio, 53, M.Giuliano C. (5) 7,15 6 cps ú Most Halo, 56, M.Aserito (2) 13,50 7 cps - - - Dividendos: ANSHAR $ 2,85 y 1,60. Super Julius $ 1,90. EXACTA $ 83,50. TRIFECTA $ 990,00. DOBLE $ 1.525,00.No corrieron: (7) Atheon y (9) Al Fin Llegue. Tiempo: 1'18s51c. Cuidador: M.A.Arce. Stud: Mate Y Venga. El ganador de 3 años es hijo de Hurricane Cat y Elphaba DECIMA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 SIVARIO, 57, M.Valle (11) 2 Ant Man, 53, S.Arias (10) 43,75 cza 3 Great Pasmence, 57, J.Rivarola (9) 3,05 cza 4 Bien Renzo, 57, A.Marinhas (1) 7,55 2 1/2 cps 5 Boro Truth, 57, M.J.Lopez (8) 7,65 3/4 cpo 6 Transonico Dubai, 57, G.Hahn (7) 8,35 2 1/2 cps 7 Happy Chuck, 57, R.Villagra (4) 6,70 1/2 cpo 8 Al Mufti, 57, F.Coria (6) 6,25 pzo 9 Viejo Coco, 53, D.Lencinas (5) 68,50 6 cps ú Lobo Chuck, 57, W.Aguirre (2) 19,25 8 cps - - - Dividendos: SIVARIO $ 3,50, 3,00 y 1,60. Ant Man $ 13,65 y 4,30. Great Pasmence $ 1,65. EXACTA $ 2.097,50. TRIFECTA $ 5.102,50. DOBLE $ 640,00. TRIPLO $ 2.906,00. CUATERNA $ 8.957,00. QUINTUPLO con 5 aciertos $ 19.097,50, con 4 aciertos $ 195,00.No Corrió: (3) Incasico Rye. Tiempo: 1'18s96c. Cuidador: M.C.Prestano. Stud: Juani (az). El ganador de 5 años es hijo de Sebi Halo y Inter Vica UNDECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DONDINA, 57, L.Vai (12) 2 Muñequita De Trapo, 55, M.A.Sosa (14) 6,70 7 cps 3 Susan Island, 57, W.Aguirre (5) 10,75 cza 4 April Dubai, 54, J.R.Benitez V. (9) 11,00 1 1/2 cpo 5 Stormy High, 57, B.Enrique (4) 13,65 pzo 6 Muy Mechera, 55, L.M.Fer`dez (10) 10,60 1/2 cpo 7 Exchange Spark, 57, A.O.Lopez (7) 6,05 1 cpo 8 Bordadita Pampa, 57, D.R.Gomez (2) 11,75 1 cpo 9 La Marinella, 53, S.Arias (6) 66,30 cza 10 Vidina, 53, F.Caceres (1) 174,50 3/4 cpo 11 Corvina Rubia, 53, M.Alfaro (11) 6,00 2 cps 12 Sisi Emperatriz, 57, F.Arreguy (h) (8) 22,00 cza 13 Malibu Lights, 53, D.Lencinas (3) 33,80 1/2 cpo ú Betty Sings, 57, J.Rivarola (13) 35,25 1/2 cpo - - - Dividendos: DONDINA $ 2,85, 2,10 y 1,75. Muñequita De Trapo $ 2,45 y 2,25. Susan Island $ 2,20. IMPERFECTA $ 219,00. CUATRIFECTA $ 20.741,00. DOBLE $ 690,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s49c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Basti. La ganadora de 5 años es hija de Horse Greeley y Donna Dina DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 GREAT CAPRI, 57, G.Hahn (7a) 2 Bayahibe Sunset, 57, R.L.Gonzalez (14) 3,95 1/2 cpo 3 Babora Best, 54, M.Giuliano C. (9) 20,75 1 cpo 4 Negrita Amada, 53, F.Caceres (8) 18,30 1/2 cpo 5 Pasion Turfistica, 53, R.Villegas (4) 4,15 1/2 pzo 6 Lady Caterina, 53, U.Chaves (15) 7,95 3/4 cpo 7 Peluca Suave, 57, A.Cabrera (5) 46,30 1/2 cpo 8 Sweet Baby Star, 57, A.O.Lopez (11) 8,30 2 cps 9 India Gata, 57, F.Juri (6) 107,00 2 cps 10 Sunset Mott, 57, W.Aguirre (1) 5,50 2 cps 11 Nebraska Banker, 57, O.Arias (10) 49,50 1/2 cpo 12 Dona Gran Fe, 57, N.Ortiz (12) 21,55 hco 13 Encachilada Best, 57, F.Menendez (13) 15,20 5 cps ú Katita Gag, 57, S.Piliero (3) 124,85 1/2 cza - - - Dividendos: GREAT CAPRI $ 5,00, 1,85 y 1,55. Bayahibe Sunset $ 1,45 y 2,10. 