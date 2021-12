Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

First East Wind , 57, L.Comas

J Be Zayat , 55, J.Espinoza

NO ME REPROCHES , 57, F.Arreguy (h)

SEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EMMA PRINCESS, 57, F.Menendez (1) 2 Farabuta Ton, 53, A.Allois (10) 5,95 2 cps 3 Walcott, 54, E.G.Ortega T. (5) 7,60 1 cpo 4 Justina In Town, 57, M.J.Lopez (2) 5,15 1 1/2 cpo 5 Bella Alex, 53, W.Garcia (7) 30,45 4 cps 6 Crazy Night, 57, F.Arreguy (h) (9) 1,75 2 cps ú Reina Parade, 57, C.Sandoval (4) 33,05 3 cps - - - Dividendos: EMMA PRINCESS $ 3,70 y 2,90. Farabuta Ton $ 3,05. EXACTA $ 259,50. TRIFECTA $ 1.357,00. DOBLE $ 1.410,00.No corrieron: (3) Penny, (6) India Terrible y (8) The Perfect Mare. Tiempo: 1'1s24c. Cuidador: D.H.Cabello. Stud: Los Goyitos. La ganadora de 5 años es hija de El Azor y Sabienza SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 JAQUE AL REY, 56, W.Pereyra (2) 2 Picaflor Letal, 56, D.E.Arias (5) 2,60 3 cps 3 Puntero Laser, 56, O.Arias (11) 9,20 2 cps 4 Envenenado, 56, J.Rivarola (6) 2,85 1/2 cpo 5 Perfect Roll, 52, F.Caceres (8) 129,25 6 cps 6 Makoto, 56, J.Gonzalez (3) 200,00 1/2 cpo 7 Devil`s King, 56, M.J.Lopez (9) 50,60 6 cps 8 Disruptive Cayman, 56, L.Cabrera (1) 7,00 2 cps 9 Catamarqueño, 56, C.Sandoval (7) 80,55 1/2 cpo ú Man In The Moon, 56, R.L.Gonzalez (4) 64,40 7 cps - - - Dividendos: JAQUE AL REY $ 2,80, 1,80 y 1,40. Picaflor Letal $ 1,65 y 1,25. Putero Laser $ 1,60. EXACTA $ 103,00. CUATRIFECTA $ 1.636,00. DOBLE $ 820,00. CUATERNA $ 5.632,00.No Corrió: (10) El Cobalet. Tiempo: 1'12s28c. Cuidador: O.F.Fravega. Stud: La Frontera (mza). El ganador de 3 años es hijo de Catcher In The Rye y Forty Reina OCTAVA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 ZAMBITA LETAL, 57, D.E.Arias (7) 2 Che Maquina, 57, F.L.Goncalves (8) 1,85 pzo 3 Catch The Sale, 53, S.Arias (6) 5,25 2 1/2 cps 4 Crazy Nov, 53, F.Caceres (1) 15,00 cza 5 Fortaleza Viv, 57, D.R.Gomez (5) 9,90 1 cpo 6 Tremenda Potranca, 57, A.O.Lopez (4) 6,75 4 cps 7 Oriental Countess, 55, M.A.Sosa (2) 6,40 5 cps ú Sofia Linda, 57, M.J.Lopez (3) 37,65 10 cps - - - Dividendos: ZAMBITA LETAL $ 5,95 y 1,90. Che Maquina $ 1,15. EXACTA $ 196,50. TRIFECTA $ 598,00. DOBLE $ 1.447,50. CADENA Con 6 $ 917.844,00. con 5 Aciertos $ 2.521,00.No Corrió: (9) De Sondika. Tiempo: 1'17s89c. Cuidador: C.A.Forchetti. Stud: Los Bayitos. La ganadora de 5 años es hija de Don Letal y Pora Pora NOVENA CARRERA- 1300 METROS Pag. Dist. 1 ORODEA, 57, W.Pereyra (5) 2 Cosmica Pat, 53, E.Candia G. (10) 4,20 1 1/2 cpo 3 Phone Call, 57, R.Villagra (11) 19,00 4 cps 4 Flor Sprout, 57, M.N.Ferreyra (6) 11,60 5 cps 5 Bayahibe Sunset, 57, R.L.Gonzalez (9) 5,50 4 cps 6 Mem`s Polaca, 53, J.Avendaño (8) 52,75 pzo 7 Icy Joya, 57, L.Ferreyra (2) 135,30 3 cps 8 Agua Salvaje, 57, O.Arias (7) 8,90 1 1/2 cpo 9 Llena De Gracia, 57, J.Rivarola (4) 70,70 8 cps ú La Colo Colo, 55, J.Yalet (h) (3) 140,35 13 cps - - - Dividendos: ORODEA $ 1,45, 1,10 y 1,10. Cosmica Pat $ 1,10 y 1,10. Phone Call $ 1,10. EXACTA $ 37,50. TRIFECTA $ 330,50. DOBLE $ 560,00. TRIPLO $ 896,00. CUATERNA $ 4.820,00. QUINTUPLO con 5 Aciertos $ 20.029,00. con 4 Aciertos $ 221,00.No Corrió: (1) Bella Amanecida. Tiempo: 1'18s69c. Cuidador: E.O.Pinedo C.. Stud: Gaviota De Mar. La ganadora de 4 años es hija de John F Kennedy y Only Music DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LODE BUDDHA, 57, F.L.Goncalves (5) 2 Lima Tango Alfa, 54, E.G.Ortega T. (8) 10,75 1 cpo 3 Silvia Raquel, 53, S.Arias (3) 3,75 4 cps 4 La Valerossa, 54, C.Sandoval (2) 5,05 pzo 5 Klada, 51, F.Roldan (9) 11,85 1 1/2 cpo 6 Lippee, 54, F.Menendez (4) 31,60 1 1/2 cpo 7 Mini Placer, 50, U.Chaves (6) 11,70 cza 8 Ledecky, 53, R.Villegas (12) 4,05 cza 9 La Pro, 53, W.Garcia (11) 97,55 2 cps 10 Weeding, 54, L.Paredes (1) 168,85 8 cps ú Sere Famosa, 53, L.Noriega (7) 5,85 16 cps - - - Dividendos: LODE BUDDHA $ 5,00, 3,70 y 2,10. Lima Tango Alfa $ 5,15 y 2,60. Silvia Raquel $ 1,60. IMPERFECTA $ 450,00. CUATRIFECTA $ 13.638,00. DOBLE $ 412,50.No corrieron: (10) Positiva Ambicion y (13) Sexy Spring. Tiempo: 1'12s60c. Cuidador: M.A.Goicoechea. Stud: Nano. La ganadora de 6 años es hija de Buddha y Federica Lode UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 FORNASIN, 54, E.G.Ortega T. (8) 2 Norinco, 57, P.Diestra (h) (7) 2,30 4 cps 3 Kachivache Ton, 53, F.Lavigna (10) 20,00 1 cpo 4 Galateo, 57, D.E.Arias (6) 15,40 1 cpo 5 Shadow Hunter, 57, M.Asconiga (3) 7,50 3/4 cpo 6 Chocolate En Rama, 57, M.Aserito (11) 6,00 1 cpo 7 Coco Freud, 53, R.Villegas (2) 79,25 2 cps 8 Señor Peletero, 57, R.M.Torres (13) 12,40 cza 9 Forty Paton, 57, W.Pereyra (4) 9,15 6 cps 10 Freestalker, 57, M.N.Ferreyra (5) 84,70 10 cps ú El Apasionado, 53, F.Caceres (12) 8,70 4 cps - - - Dividendos: FORNASIN $ 4,15, 2,05 y 1,80. Norinco $ 2,65 y 2,60. Kachivache Ton $ 3,90. IMPERFECTA $ 820,00. CUATRIFECTA $ 3.650,00. DOBLE DESQUITE $ 6.330,00. TRIPLO $ 3.650,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 31.582,50. No corrieron: (1) The Royal Rose y (9) Artigiano. Tiempo: 59s41c. Cuidador: M.S.Sueldo. Stud: El Basti. El ganador de 5 años es hijo de Manipulator y Fantasmit. RECAUDACIÓN: 28.341.993.. LODE BUDDHA. Lima Tango Alfa. Silvia Raquel. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. La ganadora de 5 años es hija de El Azor y Sabienza

