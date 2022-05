Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de La Plata

Unlock Your Wish , 57, R.L.Gonzalez

Sing In Camp , 57, F.Berti

DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SMART RIMOUT, 56, A.I.Romay (7) 2 Reina Sin Trono, 52, F.Caceres (6) 4,20 2 cps 3 Sol Embrujada, 56, W.Aguirre (10) 3,55 1/2 pzo 4 Flor De Vista, 56, D.Gauna (8) 760,00 2 cps 5 Tigra Maria, 56, F.Arreguy (h) (13) 11,55 5 cps 6 Emma Girl, 56, M.Aserito (2) 8,95 6 cps 7 Grand Sara Jet, 56, R.L.Gonzalez (12) 20,10 1/2 cpo 8* Delfina Ness, 56, R.Villagra (11) 78,25 4 cps 9 Federala Lu, 56, L.Comas (1) 113,30 9 cps úX Que Tal Angeles, 56, J.Rivarola (5) 27,65 - - - - - (*) Largó mal (X) Desmontó Dividendos: Smart Rimout $ 2,25, 1,30 y 1,10. Reina Sin Trono $ 1,80 y 1,25. Sol Embrujada $ 1,10. IMPERFECTA $ 732,00. TRIFECTA $ 378,00. DOBLE $ 170,00.No corrieron: (3) La Pipetua, (4) Escola Do Paris y (9) Bromista. Tiempo: 1'0s84c. Cuidador: F.G.Ayala. Stud: Amistad. La ganadora de 3 años es hija de Remote y Distinguida Halo DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CAPOLICHO JUDO, 52, D.Lencinas (14) 2 Super Allie, 56, D.E.Arias (12) 3,25 2 1/2 cps 3 El Grand Grys, 56, M.J.Lopez (5) 36,65 3 cps 4 Señor Exultante, 53, J.Avendaño (16) 17,55 hco 5 Global Dandy, 56, F.Arreguy (h) (7) 3,60 v.m. 6 Hit Top, 52, R.Muñoz (13) 8,40 1 1/2 cpo 7 Hello Nacho, 56, G.Hahn (8) 14,80 cza 8 Evo El Principe, 52, L.Ramallo (15) 38,45 3 cps 9 Furioso Nistel, 56, W.Aguirre (6) 9,15 2 1/2 cps 10 Eterno Manipuler, 56, A.I.Romay (10) 30,45 1/2 cpo 11 Treasure Bevy, 52, F.Caceres (9) 60,55 cza 12 Full Avenue, 56, A.Marinhas (4) 11,30 1 1/2 cpo 13 Checkoso, 52, T.Baez (3) 79,60 1/2 pzo 14 Sweet Magic, 56, A.Cabrera (2) 19,60 3 cps ú Animate Lu, 56, L.Comas (11) 111,45 1 cpo - - - Dividendos: CAPOLICHO JUDO $ 5,25, 2,35 y 1,90. Super Allie $ 2,00 y 1,50. El Grand Grys $ 3,95. IMPERFECTA $ 740,00. CUATRIFECTA $ 296.565,00. DOBLE DESQUITE $ 2.840,00. TRIPLO $ 2.815,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 7.465,00. No Corrió: (1) El Poriaju. Tiempo: 1'12s88c. Cuidador: E.N.Rulli. Stud: Hs. Don Zoilo. El ganador de 3 años es hijo de Capolicho y Golden Jud. RECAUDACIÓN: 48.173.833. Smart Rimout. Reina Sin Trono. Sol Embrujada. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No corrieron: (3) La Pipetua, (4) Escola Do Paris y (9) Bromista1'0s84c.F.G.Ayala.Amistad. La ganadora de 3 años es hija de Remote y Distinguida Halo

OJO CON TITI. Sing In Camp. Unlock Your Wish. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. Corrieron todos1'13s79c.A.H.Sosa.Pedro Cirilo. El ganador de 5 años es hijo de Knock y Flyer Fizz