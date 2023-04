Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

NOVENA CARRERA- 1600 METROSPremio: Clásico Benito Villanueva (g2) - Copa Asociación Gremial Profesionales Del Turf - GRUPO II Pag. Dist. 1 TREASURE ISLAND, 60, F.L.Gonçalves (1) 2 Royal Rimout, 60, C.Velazquez (6) 2,55 cza 3 Elliptical, 60, G.Borda (4) 5,45 hco 4* Fiolo Boss, 57, W.Pereyra (5) 3,60 3/4 cpo 5 Optimus King, 57, B.Enrique (3) 4,95 7 cps 6X Premote, 57, Jorge Peralta (2) 26,00 18 cps - - - - - (*) Largó mal (X) Cruzó al tranco

Dividendos: TREASURE ISLAND $ 3,25 y 1,25. Royal Rimout $ 1,15. EXACTA $ 1.275,00. TRIFECTA $ 5.320,00. DOBLE: a ganador $ 10.980,00, a placé $ 1.505,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'34s7c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Bien De Abajo (az). El ganador de 4 años es hijo de Treasure Beach y Mandarine Jelly DECIMA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 CHEZ MOI, 53, L.Armoha (8) 2 Che Matador, 57, G.Borda (4) 8,50 2 1/2 cps 3* Land Recon, 57, F.L.Gonçalves (6) 6,00 cza 4X Don Mango, 57, J.Medina (5) 2,25 6 cps 5+ Andblack, 54, R.Villegas (7) 5,30 pzo 6 Gracias Steve, 55, C.Perez G. (2) 23,55 2 1/2 cps 7 Qualis Rex, 53, P.Capra (h) (9) 3,50 3 cps ú** El Puntual, 54, J.Paoloni (3) 17,50 - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Rodó Dividendos: CHEZ MOI $ 3,50 y 1,50. Che Matador $ 1,30. IMPERFECTA $ 470,00. CUATRIFECTA $ 4.485,00. DOBLE: a ganador $ 950,00, a placé $ 150,00. TRIPLO $ 88.230,00. PICK 4 $ 95.650,00.No Corrió: (1) Mil Balas. Tiempo: 1'23s13c. Cuidador: S.L.Carezzana. Stud: Vir - Mar (r.iv). El ganador de 5 años es hijo de Roman Ruler y Callia UNDECIMA CARRERA- 2000 METROSPremio: Gran Premio De Honor (g1) - Copa sjulio Y Carlos Menditeguys - GRUPO I Pag. Dist. 1 MIRIÑAQUE, 60, F.L.Gonçalves (2) 2 Clapp, 57, B.Enrique (1) 3,20 7 cps 3 Super Inter, 60, E.Ortega P. (3) 5,90 1/2 cpo 4 Tio Boy, 60, G.Borda (4) 2,55 1/2 cpo 5 Hulsman, 57, W.Pereyra (1a) 3,20 2 1/2 cps - - - Dividendos: MIRIÑAQUE $ 1,90. EXACTA $ 470,00. TRIFECTA $ 1.330,00. DOBLE: a ganador $ 305,00, a placé $ 370,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'59s44c. Cuidador: M.C.Muñoz. Stud: Parque Patricios. El ganador de 6 años es hijo de Hurricane Cat y Langostura DUODECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 EMMA SPRING, 57, B.Enrique (8) 2* Lady Tablet, 57, P.Carrizo (3) 4,70 1 cpo 3 Doña Surfista, 57, P.Diestra (h) (4) 12,70 1/2 cpo 4 Doña Langosta, 57, G.Borda (7) 3,55 3/4 cpo 5 Seras Buena, 57, F.Vilches (9) 11,15 3/4 cpo 6 Me Amore, 54, K.Banegas (6) 18,85 1 1/2 cpo 7 La Calabria, 53, T.Baez (5) 14,60 2 cps 8X Ree Promocionada, 57, L.Balmaceda (1) 12,65 4 cps 9+ Maraka Berry, 54, J.Flores (2) 39,75 1 1/2 cpo ú Chupetina Kiss, 51, M.Alfaro (10) 61,55 cza - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: EMMA SPRING $ 2,85, 1,45 y 1,55. Lady Tablet $ 2,55 y 2,25. Doña Surfista $ 6,90. IMPERFECTA $ 690,00. CUATRIFECTA $ 4.515,00. DOBLE: a ganador $ 375,00, a placé $ 275,00. PICK 4 $ 9.215,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: A.Gonzalez. Stud: Don Robinson (sr). La ganadora de 5 años es hija de Emmanuel y Spoil Manner DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 STAND BY LOVE, 52, H.Dyke (1) 2 Galitza, 52, F.Gimenez (5) 3,20 1 1/2 cpo 3 Santa Pasion, 56, A.Giannetti (2) 4,45 9 cps 4 La Nini, 56, G.Borda (3) 8,65 2 1/2 cps 5 Fantastic Moon, 56, L.Balmaceda (4) 22,25 18 cps - - - Dividendos: STAND BY LOVE $ 1,40. EXACTA $ 275,00. TRIFECTA $ 545,00. DOBLE: a ganador $ 330,00, a placé $ 120,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'22s48c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Merlin. La ganadora de 3 años es hija de Fortify y Standing Ovation DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 LOVE ME PASS, 56, A.Cabrera (3) 2* Muy Tiernita, 56, P.Carrizo (6) 3,80 2 cps 3 Sweet Sunset, 56, F.L.Gonçalves (1) 4,15 2 cps 4X La Puketa, 56, W.Moreyra (5) 2,25 v.m. 5+ Carola Si, 56, Jorge Peralta (7) 10,55 2 1/2 cps 6 Miss Malaika, 53, U.Chaves (2) 7,85 1/2 cpo ú** La Invidia, 57, E.Martinez (4) 6,95 2 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado (**) Largó cruzado Dividendos: LOVE ME PASS $ 12,50 y 2,30. Muy Tiernita $ 1,95. EXACTA $ 6.370,00. TRIFECTA $ 22.125,00. DOBLE: a ganador $ 1.055,00, a placé $ 110,00. TRIPLO $ 25.210,00. PICK 4 $ 22.000,00. Corrieron todos. Tiempo: 56s18c. Cuidador: M.A.Furrer. Stud: Aeropuerto (az). La ganadora de 3 años es hija de Distinctiv Passion y I`love Cat DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LADY SANSARA, 57, Jorge Peralta (5) 2 Quiereme, 53, G.Tempesti V. (11) 3,75 3/4 cpo 3 Sara Zarandilla, 54, F.L.Gonçalves (6) 2,50 1/2 cpo 4 Success Always, 51, F.Gimenez (1) 48,30 3/4 cpo 5 Rosada Craf, 57, G.Borda (3) 3,15 cza 6 Emma Apollonia, 53, T.Baez (7) 15,45 2 cps 7 Usaina, 58, S.Barrionuevo (9) 31,85 1 cpo 9 Amiguita Mue, 57, R.L.Gonzalez (10) 13,45 2 1/2 cps 10 Karinas Dream, 57, S.Piliero (8) 41,30 cza 11 Runaway Home, 57, L.Vai (2) 32,05 1 1/2 cpo ú Gloria Mistica, 57, A.Coronel E. (4) 45,85 10 cps - - - Dividendos: LADY SANSARA $ 12,45, 2,55 y 1,60. Quiereme $ 2,15 y 1,25. Sara Zarandilla $ 1,45. IMPERFECTA $ 1.135,00. CUATRIFECTA $ 78.415,00. DOBLE: a ganador $ 6.895,00, a placé $ 1.210,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 2.807.020,00, con 5 aciertos $ 5.630,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'11s71c. Cuidador: O.E.Mihura. Stud: La Pradera S R L. La ganadora de 5 años es hija de Le Blues y Irrobla DECIMOSEXTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MICAELA KEY, 56, F.L.Gonçalves (1) 2 Manola Fil, 53, L.Armoha (6) 5,95 4 cps 3 Win In The Sand, 54, F.J.Lavigna (9) 9,05 cza 4 Excusi, 56, O.Roncoli (5) 11,30 2 cps 5 Castaña Queen, 56, F.Coria (10) 4,35 1 1/2 cpo 6 Happiness Dan, 55, J.Flores (12) 10,60 v.m. 7 La Purringa, 56, K.Banegas (2) 22,05 1/2 cpo 8 La Buta Tex, 56, Jorge Peralta (3) 25,20 1 1/2 cpo 9 Clara Brisa, 56, L.Balmaceda (7) 3,25 5 cps 10 Es Cabala, 56, P.Carrizo (4) 47,40 6 cps ú* Esperancita Sant, 52, H.Dyke (8) 35,95 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: MICAELA KEY $ 5,30, 2,35 y 1,80. Manola Fil $ 3,60 y 2,65. Win In The Sand $ 3,10. IMPERFECTA $ 4.090,00. CUATRIFECTA $ 221.450,00. 