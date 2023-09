Wish You More , 54, H.Dyke

DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 QUE NONA, 53, P.Capra (h) (10) 2 Milenial, 57, F.L.Gonçalves (13) 2,10 3 cps 3 Stormy Mimosa, 57, R.Bascuñan (12) 13,20 3/4 cpo 4 Candy Tina, 53, C.Romagnoli (6) 8,30 cza 5 Full Del Sur, 57, B.Enrique (8) 10,45 1 1/2 cpo 6 Moyra Liz, 58, A.Fuentes (14) 63,45 2 1/2 cps 7* Ali Check, 53, L.Colasso (7) 9,30 2 cps 8 Equirra, 57, P.Carrizo (2) 13,55 3 cps 9 Forever Blue, 57, G.Bonasola (4) 26,10 6 cps 10 Murga En Bota, 57, L.Noriega (5) 44,70 pzo úX Hit Enjoy, 57, W.Moreyra (3) 4,65 13 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Largó frío

Dividendos: QUE NONA $ 6,40, 1,75 y 1,55. Milenial $ 1,60 y 1,30. Stormy Mimosa $ 1,70. IMPERFECTA $ 4.325,00. CUATRIFECTA $ 375.000,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 57.000,00, a placé $ 4.400,00. TRIPLO $ 379.000,00. PICK 4 $ 8.532.305 No corrieron: (1) Pavadas No, (9) Farika y (11) Kristina Fe. Tiempo: 1'11s33c. Cuidador: C.A.Mourazos. Stud: Quemu (gchu). La ganadora de 4 años es hija de Que Me Dices y Casual Non. RECAUDACIÓN: Venta Palermo $ 165.618.200,00 , Venta Exterior $ 24.038.796,00, TOTAL $ 189.656.996..

CHE VAGA. Rosada Craf. Equal Woman. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. Corrieron todos1'10s65c.R.L.Belzunce.Mirian (l.pta). La ganadora de 6 años es hija de Manipulator y Just Shining