Resultados de las carreras de ayer en el Hipódromo de Palermo

More Than Words (brz) , 57, R.Salazar

PLEASE LET GO , 57, W.Moreyra

DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LEKEITIA, 57, S.Conti (8) 2 Santa Fiesta, 57, L.Balmaceda (5) 3,35 2 cps 3 Rosada Craf, 57, B.Enrique (1) 2,45 1 cpo 4* Equal Woman, 57, E.Haller (6) 7,20 pzo 5 Quiereme, 54, L.Armoha (7) 7,00 3 cps 6 Wish You More, 57, I.Monasterolo (4) 14,30 2 cps 7 Re Fortuna, 57, W.Pereyra (3) 6,55 1 1/2 cpo 8 Andresa, 53, A.B.Valdez (10) 15,55 cza 9 Sarookh, 54, G.Reynoso (2) 46,70 3/4 cpo úX Antilla Del Sur, 57, K.Banegas (9) 27,85 22 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco

Dividendos: LEKEITIA $ 16,15, 3,65 y 2,05. Santa Fiesta $ 2,25 y 1,65. Rosada Craf $ 1,45. IMPERFECTA $ 6.270,00. CUATRIFECTA $ 148.805,00. DOBLE: a ganador $ 10.110,00, a placé $ 1.050,00. 5 Y 6: con 6 aciertos y con 5 aciertos $ 2.234.688,00 . Corrieron todos. Tiempo: 1'12s35c. Cuidador: G.J.Ahihi. Stud: The Lucky Dollar (lp). La ganadora de 6 años es hija de Treasure Beach y Gran Madre Baska DECIMOCUARTA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 QUE GRADUADO, 57, B.Enrique (4) 2 Le Pepe, 55, M.Valle (3) 3,55 1 cpo 3 Orano, 53, A.B.Valdez (2) 57,20 5 cps 4 A Todo Sol, 57, K.Banegas (13) 5,20 cza 5 Le Magul, 55, S.Piliero (7) 35,35 2 cps 6 Martin Cam, 55, Jorge Peralta (1) 12,90 1 cpo 7 Fly Neptuno, 55, S.Conti (6) 35,75 1/2 cpo 8 Que Pia, 57, A.Fuentes (11) 42,05 3 cps 9* Buenos Muchachos, 56, W.Maturan (12) 26,60 3 cps 10 Il Fantino, 57, R.R.Barrueco (8) 51,85 hco 11 Lo Mejor Del Amor, 57, O.Alderete (15) 28,10 3/4 cpo 12 Claro Lake, 57, E.Haller (9) 26,05 1/2 cpo 13 Mayo Frances, 57, G.Borda (5) 43,05 3 cps 14 Reward Diferente, 53, L.Chavez (16) 55,80 13 cps ú Brentano Prize, 55, F.J.Lavigna (10) 66,85 2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: QUE GRADUADO $ 1,75, 1,30 y 1,35. Le Pepe $ 1,85 y 1,75. Orano $ 6,55. IMPERFECTA $ 2.100,00. CUATRIFECTA $ 130.800,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 40.650,00, a placé $ 12.300,00. TRIPLO $ 43.825,00. PICK 4 $ 545.700,00.No Corrió: (14) Breakaway. Tiempo: 56s27c. Cuidador: M.R.Castellano. Stud: El Quesero (cba). El ganador de 5 años es hijo de Que Vida Buena y L`grand Coco LEKEITIA. Santa Fiesta. Rosada Craf. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE: a ganadora placé. 5 Y 6: con 6 aciertos y con 5 aciertos. Corrieron todos1'12s35c.G.J.Ahihi.The Lucky Dollar (lp). La ganadora de 6 años es hija de Treasure Beach y Gran Madre Baska

