DECIMOQUINTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 CORONADO ALL, 57, J.Leonardo (13) 2 Portal Kisser, 53, M.Alfaro (2) 5,45 pzo 3 Bruja Cayetana, 53, C.Perez G. (1) 9,55 1 1/2 cpo 4 Tropicano, 57, F.Correa (12) 4,80 2 cps 5 El Apasionado, 57, A.Coronel E. (9) 13,80 1 1/2 cpo 6 Estuco, 57, R.Tarragona (3) 35,00 3/4 cpo 7 Sol De Invierno, 57, G.Bellocq (6) 10,35 2 1/2 cps ú Risa Divina, 51, T.Baez (4) 2,00 1/2 cpo - - - Dividendos: CORONADO ALL $ 4,30, 1,30 y 1,10. Portal Kisser $ 180 y 1,45. Bruja Cayetana $ 1,75. IMPERFECTA $ 975,00. CUATRIFECTA $ 13.422,50. DOBLE PLUS $ 2.120,00. TRIPLO PLUS $ 61.510,00. CUATERNA $ 1.000.000,00. QUINTUPLO $ 1.500.000,00. No corrieron: (5) Sing In Camp, (7) Play For Free, (8) Sleepy Emper, (10) Llama Hera y (11) Ros Grande Nis. Tiempo: 1'6s6c. Cuidador: J.I.Ferreyra. Stud: Don Rosendo. El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Coronado`s Rout. RECAUDACIÓN: $ 105.617.437..

