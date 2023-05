Resultados de las carreras de ayer en San Isidro

SEGUNDA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EZPELETA, 55, F.L.Gonçalves (2) 2 Eskima, 56, J.Villagra (3) 3,30 4 cps 3 Baby Candy, 55, G.Borda (8) 5,05 cza 4 Geraldinha, 55, E.Ortega P. (7) 11,00 11 cps 5 Jamaica Boom, 55, W.Pereyra (1) 13,60 1/2 pzo 6 Tik Tok, 55, B.Enrique (10) 9,60 3/4 cpo 7 Sweet Beach, 55, I.Monasterolo (4) 18,25 2 1/2 cps 8 Young At Heart, 55, M.Valle (5) 4,80 6 cps ú* Pira Pita, 55, C.Montoya (6) 28,35 - - - - - (*) Rodó

Dividendos: EZPELETA $ 2,20, 1,40 y 1,20. Eskima $ 1,60 y 1,20. Baby Candy $ 1,25. EXACTA $ 555,00. TRIFECTA $ 1.775,00. DOBLE $ 840,00.No Corrió: (9) Hit Melody. Tiempo: 1'24s31c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: Mistica (az). La ganadora de 2 años es hija de Daddy Long Legs y Easy Election TERCERA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 POKER SPRING, 56, W.Pereyra (6) 2 Sarapo, 54, J.Espinoza (4) 3,45 2 1/2 cps 3 Demostrame, 56, E.Ortega P. (3) 5,35 2 cps 4 Egyptian Sound, 56, C.Velazquez (2) 4,85 1 1/2 cpo 5 Moyvore Moon, 54, A.Giannetti (1) 4,80 1/2 pzo 6 Elastizada, 52, T.Baez (7) 19,90 6 cps 7 Astro Global, 56, B.Enrique (8) 10,70 6 cps 8* Seattle Amore, 56, D.Ramella (5) 22,55 s.a. úX Feedback, 56, L.Vai (9) 85,35 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: POKER SPRING $ 2,30, 1,10 y 1,10. Sarapio $ 1,20 y 1,20. Demostrame $ 1,40. EXACTA $ 1.005,00. TRIFECTA $ 4.090,00. DOBLE $ 1.510,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'2s33c. Cuidador: J.E.Cabrera. Stud: El Kaiser (r.iv). El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Profeica CUARTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EDICT, 55, B.Enrique (9) 2 Doña Magma, 55, W.Pereyra (2) 2,25 1 cpo 3 Halo Ola Hit, 55, M.Valle (1) 7,25 1/2 cpo 4 Edahi, 55, G.Borda (7) 3,85 7 cps 5 Bendicion, 56, J.Villagra (3) 27,25 4 cps 6 Libertad Condicional, 55, E.Ortega P. (6) 29,65 v.m. 7 Aldora City, 55, A.Giannetti (8) 43,80 4 cps 8* Whisky Femme, 55, J.Noriega (5) 15,90 1 1/2 cpo ú Vasca Global, 56, E.Ruarte (10) 79,30 6 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: EDICT $ 1,90, 1,70 y 1,25. Doña Magma $ 1,70 y 1,55. Halo Ola Hit $ 2,50. EXACTA $ 550,00. TRIFECTA $ 2.345,00. DOBLE $ 1.170,00. CUATERNA $ 4.810,00.No Corrió: (4) Noche De Polo. Tiempo: 1'24s40c. Cuidador: N.A.Gaitan. Stud: Triple Alliance. La ganadora de 2 años es hija de Il Campione y Stormy Valery QUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 KEEP IN TOUCH, 53, F.L.Gonçalves (2) 2 Orosix, 56, G.Borda (6) 2,70 hco 3 Masnou, 56, B.Enrique (7) 9,50 1 cpo 4 Doña Habana, 54, W.Pereyra (3) 3,00 cza 5 Stranger Things, 54, K.Banegas (1a) 4,20 1 cpo 6 Opera Garnier, 54, C.Velazquez (1) 4,20 5 cps 7 Pit Lane, 56, R.R.Barrueco (4) 6,85 3/4 cpo ú Solebella, 53, R.Bascuñan (5) 21,85 4 cps - - - Dividendos: KEEP IN TOUCH $ 3,45 y 1,20. Orosix $ 1,40. EXACTA $ 2.205,00. TRIFECTA $ 11.420,00. DOBLE $ 4.820,00. CUATERNA JACKPOT $ 3.368,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s43c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Vacacion. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Kali Baby SEXTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 LITT, 55, R.Bascuñan (1) 2 Amen Corner, 56, G.Calvente (8) 3,15 4 cps 3 Buen Escoses, 55, W.Pereyra (11) 5,15 pzo 4 Uqayr (brz), 55, F.Barroso (5) 6,65 3 1/2 cps 5 Nense, 55, A.Giannetti (4) 2,15 3/4 cpo 6 Fruit Hunter, 55, C.Velazquez (12) 12,75 4 cps 7 Nevado Pampa, 55, S.Piliero (10) 76,80 9 cps 8 Ice Beer, 55, F.L.Gonçalves (9) 7,45 2 cps 9 Full Bay, 55, J.Espinoza (7) 29,80 1/2 pzo ú Day For Sun, 55, J.Rosales (2) 35,10 4 cps - - - Dividendos: LITT $ 8,65, 2,75 y 2,80. Amen Corner $ 2,20 y 1,95. Buen Escoses $ 2,40. IMPERFECTA ú $ 4.340,00. TRIFECTA $ 31.225,00. DOBLE $ 13.840,00. TRIPLO $ 56.600,00. CUATERNA $ 52.600,00.No corrieron: (3) Dalham y (6) Master Bet. Tiempo: 1'23s46c. Cuidador: E.Martin Ferro. Stud: Los Amigazos. El ganador de 2 años es hijo de Treasure Beach y Broadway SEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 CARELESS MAK, 57, B.Enrique (8) 2 La Grand Parade, 57, G.Borda (1) 1,90 3 1/2 cps 3 Flor Sprout, 57, J.Rivarola (2) 11,65 4 cps 4 La Calabria, 57, M.Aserito (7) 7,40 1 1/2 cpo 5 Chica Talentosa, 52, T.Baez (3) 5,25 3/4 cpo 6 Terra Eterna, 51, E.Suarez (5) 17,55 3 cps 7 Luna De Primavera, 54, C.Perez G. (6) 9,80 1 1/2 cpo ú Speed And Force, 54, E.Ruarte (4) 100,85 pzo - - - Dividendos: CARELESS MAK $ 2,80, 1,55 y 1,35. La Grand Parade $ 1,50 y 1,45. Flor Sprout $ 3,05. EXACTA $ 710,00. TRIFECTA $ 3.595,00. DOBLE $ 6.590,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s43c. Cuidador: F.A.Garces. Stud: Stud 7 De Febrero. La ganadora de 5 años es hija de Maktub y Careless Doll OCTAVA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DINGO EMBRUJADO, 55, F.L.Gonçalves (3) 2 Hit It A Royal, 56, J.Villagra (7) 7,60 1 1/2 cpo 3 Nochero Boy, 55, G.Borda (5) 15,25 3/4 cpo 4 Master Razy, 55, R.Alzamendi (4) 4,90 1/2 cpo 5 Maestro Griego, 55, B.Enrique (1) 7,50 1 1/2 cpo 6 Igual A Daddy, 55, E.Ortega P. (9) 7,65 pzo 7 Free Heart, 55, A.I.Romay (12) 9,90 3/4 cpo 8 Don Lobby, 55, W.Pereyra (13) 1,95 12 cps 9 El Pulque, 55, F.J.Lavigna (2) 32,20 2 cps ú Marcador Oficial, 55, M.Aserito (6) 64,25 14 cps - - - Dividendos: DINGO EMBRUJADO $ 5,05, 3,25 y 2,15. Hit A Royal $ 2,50 y 1,65. 3,50. IMPERFECTA $ 8.150,00. TRIFECTA $ 62.915,00. DOBLE $ 4.280,00. CUATERNA $ 500.000,00.No corrieron: (8) Copete Veloz, (10) Master Roberts Top y (11) Crush. Tiempo: 1'24s22c. Cuidador: D.R.Cima. Stud: Dana (rº). El ganador de 2 años es hijo de Storm Embrujado y Distar NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 EL ISLANDES, 57, I.Monasterolo (2) 2 Marianito Johan, 57, E.Ortega P. (6) 6,75 1 1/2 cpo 3 Sin Temor, 57, M.La Palma (5) 2,65 1/2 pzo 4 Sabbatical, 57, J.Villagra (4) 4,85 8 cps 5 Lobito, 57, F.Coria (1) 6,15 3/4 cpo 6 Falmouth, 54, G.Borda (7) 17,05 13 cps - - - Dividendos: EL ISLANDES $ 2,20 y 1,30. Marianito Johan $ 2,50. EXACTA $ 1.275,00. TRIFECTA $ 4.235,00. DOBLE $ 2.590,00. TRIPLO $ 9.730,00.No Corrió: (3) Bien Rumbeao. Tiempo: 1'22s56c. Cuidador: R.Pellegatta. Stud: Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Il Campione y Islandness DECIMA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 SCHOOL TIME, 53, C.Romagnoli (4) 2 Extrovertido Cat, 57, K.Banegas (7) 2,85 v.m. 3 Cravings For Beer, 57, R.Bascuñan (3) 6,05 3 1/2 cps 4 Gallows Pole, 54, J.Paoloni (1) 15,95 1/2 pzo 5 Meydar, 54, G.Tempesti V. (6) 5,70 1 cpo 6 Charete, 57, M.Giles (8) 4,25 1 1/2 cpo ú Show De Priza, 57, G.Borda (5) 13,90 7 cps - - - Dividendos: SCHOOL TIME $ 2,15 y 1,65. Extrovertido Cat $ 2,25. EXACTA $ 800,00. TRIFECTA $ 4.680,00. DOBLE $ 1.440,00. QUINTUPLO $ 175.572,50.No Corrió: (2) Evacuado. Tiempo: 1'5s95c. Cuidador: O.J.Perez. Stud: Estrellita Mia (s.fco). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Schoolgirl UNDECIMA CARRERA- 2200 METROSPremio: Clásico Particula (g2) - GRUPO II Pag. Dist. 1 DEMI MOORE (URU), 60, J.Da Silva Moura (3) 2 Ballado`s Beach, 60, A.Giannetti (8) 4,70 1 1/2 cpo 3 Miss Leah, 56, G.Borda (4) 5,90 pzo 4* Super Bijou, 60, M.Valle (6a) 2,70 3 cps 5X Forty Cinque, 60, E.Ortega P. (7) 13,65 1 1/2 cpo 6 Queen Election, 60, R.Bascuñan (10) 28,65 1 1/2 cpo 7 Cinquetti, 60, W.Pereyra (11) 9,40 3/4 cpo 8+ Suspira Limeña, 60, B.Enrique (5) 5,50 7 cps 9** Master Cocktail, 60, J.Espinoza (6) 2,70 8 cps ú/ Lucky You (brz), 56, F.L.Gonçalves (1) 5,10 18 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó cruzado (+) Largó cruzado (**) Ligó suelta (/) Cruzó al tranco Dividendos: DEMI MOORE $ 5,65, 4,10 y 2,20. Ballado's Beach $ 2,40 y 1,85. Miss Leah $ 1,55. EXACTA $ 4.940,00. TRIFECTA $ 34.760,00. DOBLE $ 13.470,00. CUATERNA $ 96.150,00.No corrieron: (2) Dona Bimore y (9) Hit Emerit. Tiempo: 2'22s30c. Cuidador: V.E. De Oliveira. Stud: Hs La Concordia (uru). La ganadora de 5 años es hija de Agnes Gold y Telebras DUODECIMA CARRERA- 2000 METROS Pag. Dist. 1 DON NIPON, 56, W.Pereyra (8) 2 El Tres Plumas, 56, J.Villagra (2) 8,30 1 cpo 3 King Wonka, 56, K.Banegas (6) 16,40 cza 4 Touch The Stars, 56, F.L.Gonçalves (10) 4,65 2 1/2 cps 5 Dr. Can, 56, C.Velazquez (11) 17,80 2 1/2 cps 6 Keino, 56, M.La Palma (1) 4,95 pzo 7 Full Serrano, 56, B.Enrique (12) 2,30 1/2 cza 8 Laurus, 56, W.Moreyra (4) 21,20 pzo 8 Dr. Legasov, 56, E.Ortega P. (3) 11,70 1 1/2 cpo 10 Tremendo Rayo, 52, L.Recuero (5) 47,85 emp. 11 Galan Y Guapo, 56, G.Calvente (7) 12,45 1 1/2 cpo 12 Grystex, 56, L.Balmaceda (9) 18,85 4 cps ú* El Besos Brujos, 56, E.Siniani (13) 160,00 s.a. - - - - - (*) Cruzó al tranco Dividendos: DON NIPON $ 7,15, 9,75 y 3,90. El Tres Plumas $ 4,35 y 2,55. King Wonka $ 5,00. IMPERFECTA $ 6.080,00. TRIFECTA $ 63.560,00. DOBLE $ 34.950,00. TRIPLO $ 74.070,00. Corrieron todos. Tiempo: 2'3s5c. Cuidador: C.D.Etchechoury. Stud: San Benito. El ganador de 3 años es hijo de Equal Stripes y Dona Niarchos DECIMOTERCERA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 MANICURA RUSA, 54, F.J.Lavigna (10) 2 Carisima Saver, 57, F.L.Gonçalves (8) 14,25 1/2 cza 3 Forty Mecha, 57, B.Enrique (9) 1,95 1/2 pzo 4 Easter Lily, 57, J.Villagra (2) 2,85 1/2 pzo 5 Golden Jubilee, 57, O.Alderete (1) 9,40 3/4 cpo 6 Conjurar, 57, J.M.Sanchez (11) 49,15 2 cps 7 Es La Mejor, 57, M.Aserito (7) 22,45 2 cps 8 Ivanka, 57, C.Velazquez (6) 5,95 1/2 cpo 9 Cuequita Seiver, 57, A.Cabrera (3) 16,75 2 cps 10 Joy Guillermina, 57, L.Franco (4) 20,25 1/2 pzo ú Skylandia, 53, J.Flores (5) 11,25 1 cpo - - - Dividendos: MANICURA RUSA $ 17,40, 11,70 y 2,55. Carisima Saver $ 7,80 y 2,50. Forty Mecha $ 1,15. EXACTA $ 25.820,00. TRIFECTA $ 114.360,00. DOBLE $ 118.470,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'23s66c. Cuidador: H.S.Rodriguez. Stud: Morove. La ganadora de 4 años es hija de Zensational y Manipulada DECIMOCUARTA CARRERA- 1100 METROS Pag. Dist. 1 DOM DORVA, 56, W.Pereyra (7) 2 Peso Argentino, 56, M.Valle (10) 1,65 1/2 pzo 2 Thalamus Key, 56, K.Banegas (5) 5,20 3 cps 4 Filho, 56, F.L.Gonçalves (1) 10,35 emp. 5 Alfie Solomons, 56, F.Coria (8) 13,55 3/4 cpo 6* Bat Edition, 52, F.Caceres (2) 68,15 1/2 pzo 7 Fancy Model, 56, M.A.Sosa (9) 3,80 1 1/2 cpo 8 Gladiador Rich, 56, C.Velazquez (6) 23,05 1/2 cza 9 Ancient Song, 51, C.Romagnoli (3) 11,45 1 1/2 cpo úX Noble Island, 56, G.Borda (4) 14,60 8 cps - - - - - (*) Saltó al largar (X) Largó frío Dividendos: DOM DORVA $ 21,50, 2,50 y 2,05. Thalamus Key $ 1,40 y 1,65. Peso Argentino $ 1,10 y 1,10. EXACTA $ 2.210,00, y $ 1.215,00. TRIFECTA $ 13.590,00, y $ 8.865,00. DOBLE $ 64.820,00. TRIPLO SELECTIVO $ 833.330,00. CUATERNA SELECTIVA $ 3.655.567,29 . CADENA JACKPOT $ 312.435,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s10c. Cuidador: M.I.Rizza. Stud: Soy Rocio. El ganador de 3 años es hijo de Storm Embrujado y Dona Bellamy DECIMOQUINTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ANTILLA DEL SUR, 57, K.Banegas (3) 2 Astata Notes, 54, F.J.Lavigna (2) 15,95 2 1/2 cps 3 Avispa Reina, 57, S.Piliero (7) 10,85 2 cps 4 Full Of Grace, 52, C.Romagnoli (1) 10,55 3/4 cpo 5 Ya No Ser, 55, C.Perez G. (5) 9,80 1 1/2 cpo 6 Amarula Gold, 57, L.Noriega (11) 7,90 2 1/2 cps 7 Tierna Melodia, 51, H.Dyke (10) 3,95 1/2 pzo 8* Simbolista, 53, S.Conti (4) 2,75 1/2 cpo 9 Alma Roja, 53, P.Capra (h) (8) 3,90 1 1/2 cpo ú Lady Richard, 53, A.Spinella (6) 16,55 1 1/2 cpo - - - - - (*) Corrió desestribado Dividendos: ANTILLA DEL SUR $ 8,95, 5,20 y 3,80. Astata Notes $ 7,45 y 5,80. Avispa Reina $ 5,45. EXACTA $ 6.260,00. TRIFECTA $ 118.515,00. DOBLE $ 34.900,00.No Corrió: (9) Bonita Emperatriz. Tiempo: 1'11s64c. Cuidador: L.A.Ojeda. Stud: Rincon De Luz (cdia). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Surrey Hill DECIMOSEXTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LE VASTERIVAL, 57, J.Villagra (7) 2 Joe Happy, 53, S.Conti (12) 4,95 5 cps 3 Mago Chocolate, 57, F.Coria (1) 8,90 1 1/2 cpo 4* Pirufin, 57, K.Banegas (4) 13,05 1/2 pzo 5X Es Un Delirio, 55, G.Borda (3) 22,50 2 1/2 cps 6+ Giaco Smart, 59, M.Giles (2) 16,50 1 cpo 7 Sol De Troya, 56, A.Coronel E. (10) 5,70 1 cpo 8 Taitaru, 54, E.Ruarte (5) 23,70 6 cps 9 Dino, 57, R.L.Gonzalez (11) 30,80 4 cps 10 Mounga, 57, S.Piliero (6) 53,70 1/2 cpo ú Calliano, 57, A.I.Romay (8) 17,35 8 cps - - - - - (*) Largó cruzado (X) Ligó suelta (+) Ligó suelta Dividendos: LE VASTERIVAL $ 1,85, 1,85 y 1,10. Joe Happy $ 4,05 y 1,10. Mago Chocolate $ 1,10. IMPERFECTA $ 1.010,00. TRIFECTA $ 3.860,00. DOBLE $ 2.780,00.No Corrió: (9) Limon Y Ron. Tiempo: 1'10s89c. Cuidador: M.A.Cafere. Stud: J. C. V. (s.fe). El ganador de 5 años es hijo de Le Blues y Iwalera DECIMOSEPTIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 LEGENDARIO BLUE, 57, G.Borda (7) 2 Puyol Joy, 57, B.Enrique (1) 10,75 1/2 cpo 3 Equal Prince, 57, D.E.Arias (3) 6,80 3/4 cpo 4 Sally Ray, 56, W.Maturan (6) 54,60 1/2 pzo 5 Dame Un Like, 51, E.Suarez (11) 7,40 cza 6 Master Wonderful, 57, Jorge Peralta (9) 5,50 cza 7 Last Search, 57, J.Leonardo (12) 3,50 1 cpo 8 Jocudo, 54, J.Paoloni (2) 11,40 2 cps 9* Sillero Fast, 57, F.L.Gonçalves (4) 2,75 3 cps 10X The Jordan, 54, R.Villegas (10) 29,50 cza ú Turbano, 54, A.Allois (5) 13,60 1 1/2 cpo - - - - - (*) Ligó suelta (X) Largó frío Dividendos: LEGENDARIO BLUE $ 9,55, 6,45 y 4,75. Puyol Joy $ 6,20 y 4,75. Equal Prince $ 4,30. IMPERFECTA $ 8.260,00. CUATRIFECTA $ 1.551.860,52 . DOBLE PLUS $ 4.920,00. TRIPLO PLUS $ 119.400,00. CUATERNA $ 727.250,00. QUINTUPLO $ 1.810.839,20 . No Corrió: (8) Cuando Castaño. Tiempo: 1'11s90c. Cuidador: M.P.Albe. Stud: Jc (cdia). El ganador de 5 años es hijo de Le Blues y Inter Tiar. RECAUDACIÓN: $ 146.308.647.. LE VASTERIVAL. Joe Happy. Mago Chocolate. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Limon Y Ron1'10s89c.M.A.Cafere.J. C. V. (s.fe). El ganador de 5 años es hijo de Le Blues y Iwalera ANTILLA DEL SUR. Astata Notes. Avispa Reina. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Bonita Emperatriz1'11s64c.L.A.Ojeda.Rincon De Luz (cdia). La ganadora de 5 años es hija de Angiolo y Surrey Hill DOM DORVA. Thalamus Key. Peso Argentino. EXACTA, y. TRIFECTA, y. DOBLE. TRIPLO SELECTIVO. CUATERNA SELECTIVA. CADENA JACKPOT. Corrieron todos1'4s10c.M.I.Rizza.Soy Rocio. El ganador de 3 años es hijo de Storm Embrujado y Dona Bellamy MANICURA RUSA. Carisima Saver. Forty Mecha. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'23s66c.H.S.Rodriguez.Morove. La ganadora de 4 años es hija de Zensational y Manipulada DON NIPON. El Tres Plumas. King Wonka. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. Corrieron todos2'3s5c.C.D.Etchechoury.San Benito. El ganador de 3 años es hijo de Equal Stripes y Dona Niarchos DEMI MOORE. Ballado's Beach. Miss Leah. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (2) Dona Bimore y (9) Hit Emerit2'22s30c.V.E. De Oliveira.Hs La Concordia (uru). La ganadora de 5 años es hija de Agnes Gold y Telebras SCHOOL TIME. Extrovertido Cat. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. QUINTUPLO.No Corrió: (2) Evacuado1'5s95c.O.J.Perez.Estrellita Mia (s.fco). El ganador de 4 años es hijo de Sebi Halo y Schoolgirl EL ISLANDES. Marianito Johan. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO.No Corrió: (3) Bien Rumbeao1'22s56c.R.Pellegatta.Las Canarias. El ganador de 4 años es hijo de Il Campione y Islandness DINGO EMBRUJADO. Hit A Royal. 3,50. IMPERFECTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (8) Copete Veloz, (10) Master Roberts Top y (11) Crush1'24s22c.D.R.Cima.Dana (rº). El ganador de 2 años es hijo de Storm Embrujado y Distar CARELESS MAK. La Grand Parade. Flor Sprout. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'10s43c.F.A.Garces.Stud 7 De Febrero. La ganadora de 5 años es hija de Maktub y Careless Doll LITT. Amen Corner. Buen Escoses. IMPERFECTA ú. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No corrieron: (3) Dalham y (6) Master Bet1'23s46c.E.Martin Ferro.Los Amigazos. El ganador de 2 años es hijo de Treasure Beach y Broadway KEEP IN TOUCH. Orosix. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA JACKPOT. Corrieron todos1'10s43c.J.L.Correa Aranha.Vacacion. La ganadora de 3 años es hija de Hurricane Cat y Kali Baby EDICT. Doña Magma. Halo Ola Hit. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No Corrió: (4) Noche De Polo1'24s40c.N.A.Gaitan.Triple Alliance. La ganadora de 2 años es hija de Il Campione y Stormy Valery POKER SPRING. Sarapio. Demostrame. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos2'2s33c.J.E.Cabrera.El Kaiser (r.iv). El ganador de 3 años es hijo de Greenspring y Profeica EZPELETA. Eskima. Baby Candy. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE.No Corrió: (9) Hit Melody1'24s31c.N.Martin Ferro.Mistica (az). La ganadora de 2 años es hija de Daddy Long Legs y Easy Election

SCOOTALOO. Keniata. Que Me Den. EXACTA. TRIFECTA.No Corrió: (1) Open Your Heart1'5s62c.J.I.Etchechoury.Rubio B.. La ganadora de 4 años es hija de Catcher In The Rye y Stormy Ninguna