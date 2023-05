Resultados de las carreras de ayer en La Plata

IT`S NEVER TOO LATE , 56, B.Enrique

SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 MARMONY, 55, M.A.Sosa (1) 2 Banus, 56, A.Giorgis (12) 5,20 3 cps 3 La Pocas Pulgas, 55, B.Enrique (5) 4,65 1 1/2 cpo 4 Anchorwoman, 55, F.Menendez (4) 11,90 1/2 cpo 5 Lady Pirata, 55, A.Cabrera (10) 3,30 3/4 cpo 6 Best Rufina, 55, M.Giuliano C. (11) 20,45 1/2 cpo 7 Chaqueñita Prize, 55, D.E.Arias (2) 3,55 2 cps 8 Chuck Bob, 55, P.Sotelo (7) 62,45 3 cps 9 Vaporetta, 55, K.Banegas (6) 63,00 6 cps 10 Game Of Fortune, 55, F.Arreguy (h) (3) 16,35 4 cps ú Zamba De Verano, 55, L.Noriega (8) 13,20 3 cps - - - Dividendos: MARMORY $ 10,15, 4,50 y 2,55. Banus $ 2,60 y 1,60. La Pocas Pulgas $ 2,05. EXACTA $ 6.047,50. TRIFECTA $ 25.660,00. DOBLE $ 3.630,00. CADENA con 6 aciertos $ 2.484.562,00. con 5 aciertos $ 4.800,00.No Corrió: (9) De Niza. Tiempo: 1'0s58c. Cuidador: B.S.Ribot. Stud: Stud El Romance. La ganadora de 2 años es hija de Lizard Island y Mistela Crotta OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ANGEL POETA, 53, R.Salazar (5) 2 Es Campero, 57, F.Arreguy (h) (8) 3,65 1 1/2 cpo 3 Lubos Law, 57, R.Alzamendi (2) 10,30 1 1/2 cpo 4 Pure Energy, 57, L.Balmaceda (7) 11,75 2 cps 4 Good Macho, 57, E.Candia G. (10) 5,85 emp. 6 Auca, 57, A.Cabrera (12) 17,00 2 1/2 cps 7 Senet, 57, K.Banegas (9) 8,30 v.m. 8 Low Battery, 57, L.Noriega (11) 3,40 1 1/2 cpo 9 Ionian, 57, B.Enrique (4) 26,95 4 cps ú* Lake Itzen, 57, D.E.Arias (6) 6,25 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: ANGEL POETA $ 10,35, 5,05 y 2,40. Es Campero $ 2,25 y 1,40. Lubos Law $ 4,20. IMPERFECTA $ 1.730,00. CUATRIFECTA $ 142.404,00 y $ 35.616,00. DOBLE $ 23.500,00. CUATERNA $ 1.196.143,00 .No corrieron: (1) Sigo Siendo Rey, (3) Casi Alado y (13) Animate Lu. Tiempo: 1'12s61c. Cuidador: J.M.Andrada. Stud: Cuatro Soles (tuc). El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Poetisa NOVENA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MORENA GIRL, 57, R.Bascuñan (5) 2 Interproud, 54, R.Villegas (7) 4,05 8 cps 3 Vega Gloriosa, 57, A.I.Romay (6) 8,55 1 cpo 4 Despegar Pack, 57, W.Aguirre (2) 5,15 2 cps 5 Candy Surprise, 57, G.Saez (4) 25,70 1/2 cpo 6 Delfina Ness, 57, E.Siniani (10) 35,20 1/2 cpo 7 Magnamara, 57, J.Rivarola (8) 6,60 4 cps 8 Shal Eva, 54, L.Ramallo (1) 19,70 7 cps 9 Pampita Atomica, 57, J.Cavallaro (9) 43,00 1/2 cpo 10 Malibu Catch, 57, B.Enrique (3) 5,90 2 1/2 cps ú Cumbia Stripes, 55, L.M.Fer`dez (11) 92,80 20 cps - - - Dividendos: MORENA GIRL $ 2,75, 1,75 y 1,35. Interproud $ 2,30 y 1,85. Vega Gloriosa $ 2,70. EXACTA $ 565,00. TRIFECTA $ 3.195,00. DOBLE $ 2.750,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'40s53c. Cuidador: R.A.Fredes. Stud: Tormentosa P. (cdu). La ganadora de 4 años es hija de Greenspring y May Girl DECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TRANSONICO DUBAI, 55, J.Yalet (h) (9) 2 Gatinho Do Emma, 53, W.Garcia (8) 9,20 cza 3 Warry Negro, 57, M.N.Ferreyra (1) 11,15 1 cpo 4 Colorete Ness, 57, W.Maturan (12) 10,60 1 cpo 5 Estuco, 53, M.Alfaro (3) 11,25 1/2 cpo 6 Unlock Your Wish, 54, L.Paredes (10a) 5,85 emp. 7 Coco Freud, 57, J.Cavallaro (13) 4,90 3 cps 8 Odyseo, 57, I.Zapata (10) 5,85 3/4 cpo 9 Tom Sawyer, 57, D.R.Gomez (7) 4,95 1/2 cpo 10 Super Fugaz, 54, M.Giuliano C. (2) 19,05 1 1/2 cpo 11 Quick Mojito, 57, L.Caceres (4) 26,15 4 cps ú* Redford Sea, 57, G.Saez (6) 3,60 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: TRANSONICO DUBAI $ 14,15, 4,20 y 2,45. Gatinho Do Emma $ 3,75 y 2,50. Warry Negro $ 3,70. IMPERFECTA $ 3.930,00. CUATRIFECTA $ 520.126,00. DOBLE $ 7.740,00. TRIPLO $ 80.200,00. CUATERNA $ 750.000,00. QUINTUPLO con 5 acierto $ 1.659.563,00 . Con 4 aciertos $ 8.957,50.No corrieron: (5) Abellardo y (11) Soy Sugestivo. Tiempo: 1'15s4c. Cuidador: J.G.Flores. Stud: Lucia Y Maria. El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Tunelera UNDECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TU PORQUE, 56, K.Banegas (1) 2 Pan Y Circo, 56, J.Villagra (5) 2,15 1/2 cza 3 Punto Azteca, 56, H.Betansos (8) 8,40 3 cps 4 Il Valentin Cat, 56, W.Aguirre (9) 4,20 3/4 cpo 5 Grand Rex, 56, M.J.Lopez (10) 23,15 3 cps 6 Che Adivinador, 56, O.Arias (4) 32,25 2 cps 7 Manolo Vega, 53, U.Chaves (2) 56,70 4 cps 8 Master De Luna, 56, E.Candia G. (6) 20,15 2 cps 9 Mudejar Moro, 56, F.Menendez (7) 25,25 s.a. ú* Orange Top, 56, A.Cabrera (3) 17,65 - - - - - (*) Desmontó Dividendos: TU PORQUE $ 2,95, 1,50 y 1,50. Pan Y Circo $ 2,65 y 4,95. Punto Azteca $ 2,80. EXACTA $ 362,50. TRIFECTA $ 2.247,50. DOBLE $ 5.195,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s66c. Cuidador: M.W.De Lucia. Stud: R Q. El ganador de 3 años es hijo de El Moises y Persuasora DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 TIMOTEO IN SPRING, 54, S.Arias (9) 2 Bordeaux Capo, 53, G.Reynoso (5) 3,15 4 cps 3 Ke Juanjo, 57, C.Sandoval (8) 4,55 1/2 cpo 4 Candy Merry, 54, J.Pintos (14) 4,25 1 cpo 5 Parruchierri, 53, R.Salazar (2) 8,15 3 cps 6 Kelo Clear, 54, U.Chaves (10) 40,75 2 cps 7 Vasco Galan, 57, R.L.Gonzalez (15) 15,05 pzo 8 Encarnizado, 57, L.Balmaceda (12) 6,00 1 1/2 cpo 9 Ranchero Van, 57, O.Arias (7) 99,99 1 1/2 cpo 10 Trueno Azteca, 57, E.Siniani (1) 20,00 2 cps 11 Marchante, 57, J.Gonzalez (4) 26,55 pzo 12 Unnmoney, 53, W.Garcia (16) 94,75 9 cps 13 Veloss Seattle, 53, A.Sanchez (13) 59,35 5 cps ú Global Keaton, 57, J.Cavallaro (3) 99,99 s.a. - - - Dividendos: TIMOTEO IN SPRING $ 8,95, 2,80 y 1,65. Bordeaux Capo $ 1,55 y 1,20. Ke Juanjo $ 1,85. IMPERFECTA $ 2.400,00. CUATRIFECTA $ 46.047,50. DOBLE DESQUITE $ 12.080,00. TRIPLO $ 200.000,00. CUATERNA EXTRAORDINARIA $ 342.750,00. No corrieron: (6) Ojo Salvaje y (11) Osado Soy. Tiempo: 1'13s72c. Cuidador: C.Uriona. Stud: Dos Y Ella (sr). El ganador de 4 años es hijo de Greenspring y Jefa Espiritua. RECAUDACIÓN: 63.927.410.. TU PORQUE. Pan Y Circo. Punto Azteca. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'12s66c.M.W.De Lucia.R Q. El ganador de 3 años es hijo de El Moises y Persuasora TRANSONICO DUBAI. Gatinho Do Emma. Warry Negro. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA. QUINTUPLO con 5 acierto. Con 4 aciertos.No corrieron: (5) Abellardo y (11) Soy Sugestivo1'15s4c.J.G.Flores.Lucia Y Maria. El ganador de 6 años es hijo de E Dubai y Tunelera MORENA GIRL. Interproud. Vega Gloriosa. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. Corrieron todos1'40s53c.R.A.Fredes.Tormentosa P. (cdu). La ganadora de 4 años es hija de Greenspring y May Girl ANGEL POETA. Es Campero. Lubos Law. IMPERFECTA. CUATRIFECTA. DOBLE. CUATERNA.No corrieron: (1) Sigo Siendo Rey, (3) Casi Alado y (13) Animate Lu1'12s61c.J.M.Andrada.Cuatro Soles (tuc). El ganador de 4 años es hijo de Cityscape y Poetisa MARMORY. Banus. La Pocas Pulgas. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. CADENA con 6 aciertos. con 5 aciertos.No Corrió: (9) De Niza1'0s58c.B.S.Ribot.Stud El Romance. La ganadora de 2 años es hija de Lizard Island y Mistela Crotta

IT`S NEVER TOO LATE. EXACTA. TRIFECTA. DOBLE. TRIPLO. CUATERNA.No Corrió: (5) Starry Seiver1'39s68c.N.Martin Ferro.Don Cheo. La ganadora de 3 años es hija de Long Island Sound y It`s Important