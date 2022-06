Resultados de las carreras de ayer en Palermo

UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 WE ARE BAKED, 57, E.G.Ortega T. (13) 2 Selva Negra, 57, G.Tempesti V. (6) 20,70 1/2 cpo 3 Ilcara Lef, 57, W.Moreyra (3) 18,65 1 1/2 cpo 4 Vuelta Talentosa, 57, J.Flores (9) 3,80 1/2 cpo 5 Mimosona, 55, L.Brigas (14) 3,55 cza 6 Cuca Lim, 55, J.Avendaño (11) 11,05 1/2 cpo 7 La Imponderable, 57, A.Giorgis (12) 2,85 cza 8 Otra Reina, 55, M.Alfaro (2) 65,95 3 cps 9 Ingrid Queen, 55, A.I.Romay (10) 7,30 2 cps ú Gloria Divina, 57, P.Carrizo (5) 37,70 18 cps - - -

Dividendos: WE ARE BAKED $ 9,70; 4,35 y 2,95. Selva Negra $ 7,60 y 5,15. Ilcara Lef $ 4,95. IMPERFECTA $ 27.660,00. CUATRIFECTA $ 499.225,00. DOBLE EXTRA: a ganador $ 13.330,00, a placé $ 6.760,00. TRIPLO $ 187.500,00. PICK 4 $ 300.000,00.No corrieron: (1) Xerescoltada, (4) La Copetuda, (7) Esmeralda Palace y (8) Dorita Circle. Tiempo: 58s6c. Cuidador: M.A.Membriani. Stud: El Rojense (vt). La ganadora de 5 años es hija de Le Sortilege y Stormy Prize