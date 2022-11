WISH YOU MORE , 57, G.Borda

SEGUNDA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 LE CLUB, 57, W.Moreyra (2) 2 Settimio Severo, 57, O.Alderete (4) 4,90 2 1/2 cps 3 Treasure Island, 57, F.L.Gonçalves (8) 2,75 4 cps 4 Telus Affair, 57, R.Bascuñan (6) 22,90 5 cps 5 El Impenetrable, 57, E.Ortega P. (3) 7,15 pzo 6 Marccelo Icon, 57, G.Borda (5) 13,00 1 1/2 cpo 7* Northern Breath, 57, B.Enrique (7) 76,65 6 cps ú Expreso Latino, 53, J.Flores (1) 66,10 8 cps - - - - - (*) Largó frío

Dividendos: LE CLUB $ 1,85 y 1,40. Settimio Severo $ 1,60. EXACTA $ 1.015,00. TRIFECTA $ 2.570,00. DOBLE: a ganador $ 1.495,00, a placé $ 1.090,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'31s19c. Cuidador: M.Iguacel Loeda. Stud: Chichin. El ganador de 4 años es hijo de Le Blues y Bien Mia TERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 SOY GAUCHO, 56, M.Valle (8) 2 Almoral, 56, F.L.Gonçalves (3) 3,40 cza 3 Rey Andino, 56, W.Moreyra (6) 4,80 2 cps 4 El Medallista, 52, L.Brigas (5) 8,15 3 cps 5 Cambalache Mad, 56, E.Ortega P. (1) 21,95 pzo 6 Le Wonder, 56, R.R.Barrueco (4) 13,50 5 cps ú Ideal Cocktail, 56, I.Monasterolo (7) 2,90 4 cps - - - Dividendos: SOY GAUCHO $ 3,25 y 1,40. Almoral $ 1,65. EXACTA $ 1.165,00. TRIFECTA $ 4.730,00. DOBLE: a ganador $ 1.220,00, a placé $ 290,00.No Corrió: (2) Consejero Español. Tiempo: 1'10s98c. Cuidador: A.O.Martinez. Stud: Blas Carlos (azul). El ganador de 3 años es hijo de Valid Stripes y Soy Integra CUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 BARZELLETTA, 53, A.B.Valdez (3) 2 Vereda Florida, 57, A.Paez (8) 17,05 2 cps 3 Sister Moonshine, 57, S.Piliero (9) 3,55 3/4 cpo 4 Llama Hera, 54, J.Oger (5) 22,85 2 1/2 cps 5 Know The Game, 53, M.Rey (1) 8,90 3 cps 6 Tri Top, 57, M.R.Nuñez (6) 3,55 pzo 7 La Fenetre, 57, J.Leonardo (2) 3,80 4 cps 8* Top Teen, 57, A.Coronel E. (4) 11,60 cza 9 Galera Cat, 53, A.Allois (10) 30,40 3/4 cpo ú Maria Candy, 57, O.Roncoli (7) 42,70 3 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: BARZELLETTA $ 4,75, 3,50 y 2,20. Vereda Florida $ 7,75 y 3,95. Sister Moonshine $ 1,50. IMPERFECTA ú $ 3.825,00. CUATRIFECTA $ 518.012,50. DOBLE: a ganador $ 2.045,00, a placé $ 785,00. PICK 4 POZO MAX $ 52.630,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'12s59c. Cuidador: C.D.Ussich. Stud: Wiber. La ganadora de 6 años es hija de Hurricane Cat y Best Vendimia QUINTA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 ROMPER CADENAS, 57, F.L.Gonçalves (6) 2 Olimpia De Epiro, 57, G.Villalba (4) 17,05 4 cps 3 Love Winning, 57, R.Bascuñan (5) 5,00 1 cpo 4 Black Dreams, 57, W.Moreyra (1) 1,80 7 cps 5 Forest Nymph, 57, B.Enrique (2) 5,00 4 cps - - - Dividendos: ROMPER CADENAS $ 2,60. EXACTA $ 2.520,00. TRIFECTA $ 15.400,00. DOBLE: a ganador $ 895,00, a placé $ 1.160,00.No Corrió: (3) Abuela Furiosa. Tiempo: 1'24s43c. Cuidador: J.L.Rivollier. Stud: El Filete. La ganadora de 4 años es hija de Cosmic Trigger y Even Rosario SEXTA CARRERA- 1400 METROSPremio: Hándicap Potrizaris Pag. Dist. 1 GUICCIARDINI, 57, M.Valle (9) 2 Cool Berry, 58, G.Borda (5) 3,45 1/2 cpo 3 Joy Helada, 52, E.G.Ortega T. (4) 6,10 1 cpo 4 Antimony, 56, E.Ortega P. (3) 4,50 2 cps 5 Atrevida Tanto, 57, A.Cabrera (1) 12,40 1 1/2 cpo 6 Candy Gal, 57, W.Moreyra (2) 14,65 1 cpo 7 Oriental Countess, 53, E.Candia G. (6) 26,35 3/4 cpo 8 Espartana Sam, 55, F.L.Gonçalves (7) 18,20 1 1/2 cpo ú Pulpit Dubai, 58, B.Enrique (8) 8,00 7 cps - - - Dividendos: GUICCIARDINI $ 2,85, 2,30 y 2,15. Cool Berry $ 1,55 y 1,85. Joy Helada $ 2,60. EXACTA $ 795,00. TRIFECTA $ 8.545,00. DOBLE: a ganador $ 805,00, a placé $ 470,00. TRIPLO $ 5.985,00. PICK 4 $ 45.450,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'21s3c. Cuidador: F.M.Panizza. Stud: Puey. La ganadora de 5 años es hija de Galicado y Stormy Night SEPTIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 TRENELINA, 53, L.Brigas (8) 2 Sebuleira, 57, W.Moreyra (4) 5,55 3 cps 3 Ke Primavera, 57, P.Carrizo (1) 8,35 3/4 cpo 5 Aiyanna, 57, G.Borda (3) 16,80 3/4 cpo 6 Talentosa Sale, 57, A.B.Valdez (6) 12,00 3 cps 7* Okaya Cap, 57, F.L.Gonçalves (7) 4,75 1/2 cpo 8 Maria Mar, 54, J.Paoloni (5) 14,45 4 cps ú La Mazamorra, 57, A.Cabrera (2) 53,75 8 cps - - - - - (*) Se fue de manos Dividendos: TRENELINA $ 1,50 y 1,15. Sebuleira $ 1,50. EXACTA $ 715,00. TRIFECTA $ 3.565,00. DOBLE: a ganador $ 595,00, a placé $ 365,00. 5 Y 6 POZO MAX: con 6 aciertos $ 758.100,00, con 5 aciertos $ 3.920,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s96c. Cuidador: D.C.Periga. Stud: La Estrella (sr). La ganadora de 4 años es hija de South Kissing y Editorialista OCTAVA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 ALIENTO FINAL, 57, F.L.Gonçalves (3) 2 Pampero Call, 57, K.Banegas (8) 8,85 pzo 3* Leed The Way, 57, B.Enrique (6) 6,10 5 cps 4 Don Tacle, 57, A.Cabrera (5) 9,75 1 cpo 5 Candy Por Siempre, 54, S.Arias (2) 6,45 1 1/2 cpo 6 J Be Jeep, 57, R.Tarragona (4) 4,70 1/2 cpo 7 Iconico Dubai, 57, J.Leonardo (7) 28,15 6 cps ú Bay De Verds, 58, G.Calvente (1) 7,05 2 cps - - - - - (*) Largó frío Dividendos: ALIENTO FINAL $ 2,10 y 1,80. Pampero Call $ 3,30. EXACTA $ 1.250,00. TRIFECTA $ 7.670,00. DOBLE: a ganador $ 280,00, a placé $ 235,00. TRIPLO $ 1.895,00. PICK 4 POZO MAX $ 8.730,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: N.F.Caviglia. Stud: Ni Un Mate (ggchu). El ganador de 5 años es hijo de Valid Stripes y Nobile Stirpe NOVENA CARRERA- 1400 METROS Pag. Dist. 1 DIVERGENTE, 57, F.L.Gonçalves (3) 2 Pronta Vida, 57, B.Enrique (4) 3,65 6 cps 3 Nueva Sprinter, 57, G.Villalba (5) 47,10 cza 4 Rubia Awe, 57, C.Velazquez (6) 4,00 pzo 5 Missandei, 57, Jorge Peralta (1) 4,30 1 1/2 cpo 6 Mulan Rye, 57, L.Vai (2) 10,20 3/4 cpo ú Princess Vision, 53, A.B.Valdez (7) 13,50 2 cps - - - Dividendos: DIVERGENTE $ 2,25 y 1,30. Pronta Vida $ 1,75. EXACTA $ 810,00. TRIFECTA $ 7.340,00. DOBLE: a ganador $ 340,00, a placé $ 115,00. Corrieron todos. Tiempo: 0s0c. Cuidador: B.A.Rodriguez B.. Stud: Canyengue. La ganadora de 5 años es hija de Remote y Debouche DECIMA CARRERA- 1000 METROSPremio: Hándicap Utopico Pag. Dist. 1 STAR CAUSE, 55, K.Banegas (8) 2* Hector S, 59, F.L.Gonçalves (2) 1,35 1 cpo 3 Leon Diferente, 53, Jorge Peralta (7) 20,60 3/4 cpo 4X Amiguito Ganador, 52, A.I.Romay (3) 11,25 cza 5+ Paris Tech, 59, O.Alderete (4) 6,30 2 cps 6 Sortija Wont, 57, M.Valle (6) 15,20 1/2 cpo 7 Guepardo Stai, 53, G.Borda (1) 21,10 1/2 cpo 8 Lunaway, 56, J.Villagra (9) 7,90 pzo ú Hosarsiph Joy, 53, S.Piliero (5) 108,05 7 cps - - - - - (*) Ligó suelta (X) Ligó suelta (+) Largó cruzado Dividendos: STAR CAUSE $ 8,20, 2,20 y 1,10. Hector S $ 1,35 y 1,10. Leon Diferente $ 1,10. EXACTA $ 680,00. TRIFECTA $ 140.385,00. DOBLE: a ganador $ 2.155,00, a placé $ 110,00. PICK 4 $ 20.765,00. Corrieron todos. Tiempo: 57s43c. Cuidador: M.A.Degregorio. Stud: Antonela Y Matias. El ganador de 5 años es hijo de True Cause y Star Quality UNDECIMA CARRERA- 1000 METROS Pag. Dist. 1 SIMPLE ECUACION, 56, P.Carrizo (4) 2 La Milica, 56, M.Valle (2) 1,75 3/4 cpo 3 La Feliz, 56, K.Banegas (1) 8,85 7 cps 4* Roman Seattle, 57, C.Velazquez (5) 8,70 6 cps 5 Alamas, 56, W.Aguirre (3) 19,75 4 cps - - - - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: SIMPLE ECUACION $ 1,80. EXACTA $ 355,00. TRIFECTA $ 810,00. DOBLE: a ganador $ 845,00, a placé $ 555,00. Corrieron todos. Tiempo: 58s82c. Cuidador: M.G.Paez. Stud: Cacho Tevez (s. Fco). La ganadora de 3 años es hija de Sebi Halo y Inter Phila DUODECIMA CARRERA- 1600 METROS Pag. Dist. 1 MR. BOONE, 57, R.R.Barrueco (7) 2 Jardinero Vip, 57, O.Roncoli (5) 10,60 7 cps 3 Grand Spring, 57, E.Torres (1) 5,25 1 1/2 cpo 4 Imparable Chico, 55, E.Candia G. (2) 12,00 3 cps 5 El Picantisimo, 57, F.Coria (3) 3,25 2 cps 6 Riddick, 57, R.Frias (6) 26,15 1 1/2 cpo 7 Norteño Soy, 54, D.Lencinas (4) 47,65 3 cps ú Vida De Lujo, 57, W.Moreyra (8) 2,35 15 cps - - - Dividendos: MR. BOONE $ 4,20 y 4,10. Jardinero Vip $ 3,95. EXACTA $ 4.140,00. TRIFECTA $ 11.990,00. DOBLE: a ganador $ 455,00, a placé $ 325,00. TRIPLO $ 9.615,00. PICK 4 $ 35.470,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'37s95c. Cuidador: J.A.Lofiego. Stud: Don Lelo. El ganador de 4 años es hijo de Daniel Boone y Malinche DECIMOTERCERA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 MAS POR TI, 56, F.L.Gonçalves (4) 2 Grand Tete, 56, G.Borda (7) 6,65 10 cps 3 Mari Vanna, 56, B.Enrique (9) 7,05 1/2 pzo 4* Check Her Back, 56, J.Noriega (2) 4,65 4 cps 5 Feltica, 56, W.Moreyra (5) 32,70 7 cps 6 Bartina, 56, K.Banegas (10) 53,00 2 cps 7 Viva Al Sur, 56, F.Coria (8) 14,05 1/2 cpo 8 Absenta, 56, M.Valle (3) 27,35 2 cps 9 Tierra Fantastica, 56, C.Velazquez (6) 1,50 1/2 cpo úX Brisas De Indiana, 56, A.Paez (1) 97,75 6 cps - - - - - (*) Largó frío (X) Ligó suelta Dividendos: MAS POR TI $ 19,50, 5,05 y 3,50. Grand Tete $ 2,05 y 1,70. Mari Vanna $ 2,25. IMPERFECTA $ 3.875,00. CUATRIFECTA $ 8.525,00. DOBLE: a ganador $ 6.865,00, a placé $ 460,00. 5 Y 6: con 6 aciertos $ 806.560,00, con 5 aciertos $ 3.170,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s46c. Cuidador: N.Martin Ferro. Stud: La Manija. La ganadora de 3 años es hija de Full Mast y Por Ti Si DECIMOCUARTA CARRERA- 1200 METROS Pag. Dist. 1 INTERLUCK, 57, B.Enrique (2) 2 Joy Benz, 53, F.Gimenez (5) 3,45 cza 3 High Rate, 57, K.Banegas (1) 6,00 8 cps 4 Zareen, 57, G.Borda (12) 9,15 pzo 5 Sahara Girl, 53, G.Tempesti V. (9) 14,75 1 1/2 cpo 6* Blanquita, 57, S.Barrionuevo (3) 59,45 1 cpo 7 La Churrona, 55, E.Candia G. (7) 10,00 1 cpo 8 Twipper, 57, J.Villagra (8) 9,10 1/2 cpo 9 Time To Race, 57, A.Marinhas (6) 12,60 11 cps 10 La Genarita, 55, S.Piliero (11a) 76,50 2 cps 11 Tanteadora, 55, E.Torres (4) 92,05 1/2 cpo 12 Jupita, 56, A.Paez (11) 76,50 3 cps úX Emma Griega, 51, A.B.Valdez (10) 117,20 9 cps - - - - - (*) Largó retrasado (X) Indócil en los partidores Dividendos: INTERLUCK $ 5,25, 1,70 y 1,35. Joy Benz $ 1,65 y 1,35. 